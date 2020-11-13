С начала года военные прокуратуры расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке, в 39 случаях подтвержден факт самоубийства, - Венедиктова. ВИДЕО

Прокуроры специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере с марта по октябрь 2020 года расследовали 277 уголовных дел по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке, на линии разграничения в зоне проведения ООС ежедневно в среднем один раз проводятся следственные действия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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В видеообращении о работе спецпрокуратур, размещенном в пятницу на сайте ведомства она отметила, что государство должно обеспечить контроль за эффективным использованием средств, выделяемых на сектор национальной безопасности и обороны.

По ее словам, значительную роль в этом контроле играют органы прокуратуры, именно поэтому были сохранены спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере.

"На протяжении марта-октября 2020 года эти подразделения направили в суд 1523 обвинительных акта только о военных преступлениях. К уголовной ответственности привлечены 2104 человека, из которых 1612 – военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, в том числе 394 человека руководящего состава и 84 правоохранителя", - рассказала генпрокурор.

Она отметила, что прокуроры спецпрокуратур расследуют факты неуставных отношений, причинение военнослужащим телесных повреждений и смерти, отказа от исполнения приказов.

По ее словам, в этот период на Донбассе погиб 21 военнослужащий и 199 получили ранения. Небоевые же потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступило в зоне проведения ООС, и 703 получили ранения или телесные повреждения.

Именно из-за таких потерь в Специализированной прокуратуре объединенных сил образован отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производстве по вопросам расследования причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке.

Всего под процессуальным руководством прокуроров специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере за этот период расследовалось 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлено 16 обвинительных актов. По принципиальной позиции прокуроров суды выносят приговоры. Например, за совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы. Всего в этой категории уже принято 27 обвинительных приговоров.

Также она сообщила, что прокуроры специализированных прокуратур в среднем один раз в день проводят следственные действия непосредственно на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил. Больше чем сотрудники каких-либо других правоохранительных органов.

По словам Венедиктовой, имеются результаты и у военных прокуроров в противодействии организованной преступности - за это время пресечена деятельность 7 групп, совершивших 10 преступлений, среди которых незаконное завладение военным имуществом; хранение, сбыт оружия и боеприпасов и опасных наркотических средств; получение неправомерной выгоды.

"Благодаря эффективному сотрудничеству с другими правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 1,5 млн патронов, 20 тыс боеприпасов, мин и артиллерийских снарядов, 64 единицы стрелкового оружия, 390 ручных гранатометов, 3 миномета и 3 единицы бронированной техники.

Разрушительные последствия не только в оружии, но и в коррупции, особенно на войне и в период пандемии. Резонансный случай - задержание на миллионного "отката" за закупку медицинских масок для нужд Министерства обороны начальника управления медицинского снабжения командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и его сообщников. Всем четверым сообщено о подозрении, а обвинительный акт в отношении них в этом году планируется направить в суд.

По другой закупке медицинских средств для Минобороны на общую сумму 2,3 млн долларов США, которая состоялась с нарушением требований законодательства, недавно заместителем Генерального прокурора внесено представление Министру обороны Украины в порядке Закона Украины "О предотвращении коррупции" с требованием проведения служебного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности", - сообщила генпрокурор.

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Вместе с тем, Венедиктова отметила, что рамках противодействия преступлениям в бюджетной сфере специализированные прокуроры проводят масштабную работу. В частности, системно проверяется соблюдение законодательства при реализации большой государственной программы по строительству казарм, которая действует уже несколько лет: "Цена вопроса - более 2 млрд гривен, в плане - строительство 184 казарм для 23 тысяч военнослужащих. За это время завершено сооружение только половины. При этом прокуроры установили, что на этом этапе разворовано более 100 млн гривен. Уже привлечены к ответственности 14 должностных лиц Минобороны и предприятий-подрядчиков. Расследование в отношении других лиц, причастных к присвоению бюджетных средств, продолжается.

Полученные также доказательства преступных действий отдельных командиров частей Национальной Гвардии Украины, в результате которых при закупке 41 единицы бронированной техники государству нанесен ущерб на сумму 22,5 млн грн. Благодаря своевременно принятым прокурорами мерам удалось остановить незаконный вывод из собственности Министерства обороны Украины имущественного комплекса государственного предприятия "Одесский завод строительных материалов" стоимостью более 20 млн грн".

"Параллельно в специализированной прокуратуре мы восстанавливаем еще одну из важных функций, которую почти потеряли при трансформации прокуратур в прошлом году - противодействие военным административным правонарушениям. И если у других субъектов административной практики в военных формированиях основной задачей при этом является обеспечение выполнения уставных требований рядовым и младшим командным составом, то у специализированных прокуроров другое - обеспечить соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих, выполнение командирами своих обязанностей.

Это эффективный способ вне уголовного производства привлечь к ответственности военных должностных лиц за злоупотребление, превышение власти, небрежное отношение к военной службе, бездействие и имеет значительное влияние на состояние правопорядка в войсках", - сообщила Венедиктова.