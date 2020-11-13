Тернополь не будет вводить карантин выходного дня, - мэр Надал. ВИДЕО
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Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что провел консультации с экспертами.
"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города", - заявил он.
Топ комментарии
+9 Володимир Романчук 2cb97d75
показать весь комментарий13.11.2020 14:33
+9 Apofis GC 05e1060c
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+6 Super Gut
показать весь комментарий13.11.2020 15:04
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Пожалуйста, подождите...
Но умных, надеюсь, там больше.
Умные у нас только те, которые за ес.
у меня нет слов..вы дауны..безмозглые..если вам срать на себя..когда вас клюнет жареный петух..не предпринимайте никаких мер..от слова совсем........
вам нечем кормить семьи?вы идиоты!вы здыхаете от голода?вы хлеб..сволочи бросаете в мусорники и этому учите своих детей........
ваши дети кидаются и играются им.
моя бабушка пережила всех и белых и красных и зеленых и голод 1 и 2 и сталина всех.......и хлеб это былосвященно..и крошки хлеба не дай бог упадут на пол
а у вас батоны по мусоникам валяются ..жрать им нечего....ага....
Зазыва́ют на скидки выходного дня.
Никакого карантина не предвидят.
В области уже месяц выздоравливает больше, чем заболевает.
Нахрена махать веслом - совершенно непонятно.
Кстати, в музеях по всей стране такой офигенный наплыв посетителей, как и в картинных галереях. Нахрена там вводить карантин знает только Ляшко.
Уявіть, якщо лікарі всі захворіють ? Що тоді ?