"Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 13 ноября, в Киеве возле посольства Республики Беларусь акцию в память об избитом до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Жители Киева несут цветы и свечи к посольству РБ в Киеве, чтобы почтить память избитого до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+5 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий13.11.2020 16:43
+1 БОРЯ ВАВКИН
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+1 Агамемнон
показать весь комментарий13.11.2020 16:48
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В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
- беларуский народ, лукаша не простит ! сегодня темной ночью - под дверь ему нассыт !
на большее они не способны, похоже.
народ лукаша не простит, залижет до смерти гемор и простатит !