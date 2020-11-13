"Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, в Киеве возле посольства Республики Беларусь акцию в память об избитом до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Жители Киева несут цветы и свечи к посольству РБ в Киеве, чтобы почтить память избитого до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ