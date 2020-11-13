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"Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Сегодня, 13 ноября, в Киеве возле посольства Республики Беларусь акцию в память об избитом до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Жители Киева несут цветы и свечи к посольству РБ в Киеве, чтобы почтить память избитого до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.

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Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 01
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 02
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 03
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 04
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 05
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 06
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 07
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 08
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 09
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 10
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 11
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 12
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 13
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 14
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 15
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 16
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 17
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 18
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 19
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 20
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 21
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 22
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 23
Не простим: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+5
Белорусы, опять перевернем эту страницу?

В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
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13.11.2020 16:43
+1
Когда поймаете усатого ГЛАВНОЕ сразу не убивайте!
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13.11.2020 16:41
+1
Вся мусорня должна уже быть давно развешана по центральным улицам Минска вверх ногами... Но у белорусов особый путь. Им нравится получать дубинкой звездюлей.
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13.11.2020 16:48
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Когда поймаете усатого ГЛАВНОЕ сразу не убивайте!
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13.11.2020 16:41 Ответить
мы мирные. нежно разберем на молекулы
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13.11.2020 19:27 Ответить
Белорусы, опять перевернем эту страницу?

В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
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13.11.2020 16:43 Ответить
Ты США с Беларусью не ровняй....У белорусов Нет Нигеров!У черных в Америке иммунитет ко всему на почве рассовых противоречий!И они этим ласково так ****** пользуются)))А у тебя в Германии как обстоят дела *дружбы народов*?
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13.11.2020 18:01 Ответить
Вся мусорня должна уже быть давно развешана по центральным улицам Минска вверх ногами... Но у белорусов особый путь. Им нравится получать дубинкой звездюлей.
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13.11.2020 16:48 Ответить
я понимаю что мой сарказм неуместен в этой ситуации, однако :
- беларуский народ, лукаша не простит ! сегодня темной ночью - под дверь ему нассыт !
на большее они не способны, похоже.
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13.11.2020 16:52 Ответить
ну или :
народ лукаша не простит, залижет до смерти гемор и простатит !
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13.11.2020 16:54 Ответить
"Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг - Цензор.НЕТ 5319 "Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг - Цензор.НЕТ 7274
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13.11.2020 16:52 Ответить
Смерць таракану ! Жыве Беларусь ! Слава героям !
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13.11.2020 19:30 Ответить
Непрощенный лука садится ужинать
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13.11.2020 16:54 Ответить
Отмайдань свой прокси, для начала.
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13.11.2020 17:11 Ответить
Это начало партизанской борьбы.
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13.11.2020 17:10 Ответить
белорусы, на митинги одевайте маски и солнцезащитные очки, доставайте аккумулятор из мобильных телефонов, или еще лучше оставляйте их дома, старайтесь перемещаться по улицам без видеокамер, временно отключите камеры возле подъездов ваших домов. помните, при выполнении этих условий в толпе на центральных улицах Минска вы с отмороженными быками в абсолютно равных условиях.
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13.11.2020 19:29 Ответить
как не порадоксально звучит, но сейчас развилка: выйдет (да еще мирно) в воскресенье 100 тыс+ жестокости больше не будет, не выйдет привет Венесуэле.
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13.11.2020 19:30 Ответить
мне интерестно кто организовует митинги я только новость увидел тип с нашей фамилией а тут уже движуха и плакаты..и ребенка притащили...не то што плохо а то што это не просто так
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13.11.2020 23:38 Ответить
 
 