Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси проходит народное расследование убийства Романа Бондаренко, поскольку видео с камер видеонаблюдения и документы, раскрытые медиками, не подтверждают версии МВД и Следкома РБ.
Вот что к этому моменту известно об убийстве Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Village Беларусь.
Как смерть Романа подают власти Беларуси
МВД прокомментировало инцидент вчера, в 12:49, когда Роман Бондаренко еще был жив, но находился в больнице в тяжелом состоянии (жирным и цифрами выделены факты, в которых есть нестыковки).
Следственный комитет РБ опубликовал свой комментарий сегодня, уже после смерти Романа:
Провластные белорусские СМИ о смерти Романа в основном промолчали, а те, что не промолчали, высказались цинично.
Что видно на записях с камер видеоонаблюдения
Сегодня в независимых СМИ и телеграм-каналах появились три видеозаписи, сделанные с разных ракурсов в разное время. Они ставят под сомнение версии СК и МВД.
ВИДЕО 1 с камеры видеонаблюдения. Снято в 22:15 — 22:19. На этом видео видно момент драки: сначала группа мужчин стоит возле стены с ленточками, вокруг собираются другие люди, в 22:17 (02:20 на видео) видно, как какой-то мужчина, предположительно Роман Бондаренко, НАЧИНАЕТ ПЯТИТЬСЯ ОТ ГРУППЫ МУЖЧИН В ШТАТСКОЙ ОДЕЖДЕ у стены с ленточками, а они на него нападают. В 22:17, но в конце 17-й минуты в кадре появляются ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, ТОЖЕ В ШТАТСКОМ, которые бегут с улицы к площади. Несколько секунд они наблюдают, как Романа избивают, а потом ВЫНОСЯТ ЕГО С ПЛОЩАДКИ ВМЕСТЕ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ ТЕХ, КТО ЕГО ИЗБИВАЛ. Видео обрывается В 22:18:59. Романа несут 3 человека в темном, еще один в спортивном их сопровождает.
ВИДЕО 2 с другой камеры видеонаблюдения, СНЯТОЕ В 22:17, "площадь Перемен" — справа. На этом видео видно, как СВЕТЛЫЙ БУС проезжает мимо "площади Перемен" В 22:18 (0:30 на видео), в 22:18 и 56 секунд люди в штатском — три человека и один сопровождающий — выносят Романа Бондаренко в сторону дороги, по которой ехал бус. через несколько секунд он возвращается, подъезжает к группе людей с Романом. Романа заносят в бус, один из людей, которые его несли, тоже заходит в бус, остальные возвращаются в сторону "площади Перемен". Бус отъезжает на несколько метров и останавливается. Видео заканчивает В 22:21.
Еще одно видео — ВИДЕО 3 — было опубликовано в телеграм-канале Мотолько. На нем зафиксирова момент приезда к "площади Перемен" милиции на автомобилях с опознавательными знаками. Судя по времени на камере видеонаблюдения, это произошло в 22:30, спустя 10 минут после того как Романа задержали и закинули в бус. Такую же информацию сообщили очевидцы Антону Мотолько:
"Антон, я была на ПП во время задержания Ромы, милиция приехала через 10 минут после того, как его утащили в бус. Я разговаривала с одним из них. У него по рации спросили, есть ли драка сейчас, он сказал, что нет. Я сказала ему, что 10 минут назад били человека, на что он ответил "сейчас же не бьют? значит и мы не нужны" и они дружно уехали. Они (наряд) даже не застали Рому на площади!"
"Последнее сообщение от женщины верное. Ситуацию не застал, выглянул в окно когда уже закончилась потасовка. Козелок (белый) приехал минут через 10. Еще минут через 5 пришли 3 мента, в полном экипе, в шлемах. Тихарь им что то сказал и они развернулись, ушли. Возле дома стояло несколько женщин, они поговорили с ними минуту. Менты ничего не видели и не предприняли"
Что не так с версией МВД и СК
По версии МВД, сообщение в милицию поступило ОКОЛО 22.30. Это не совпадает со временем на камерах видеонаблюдения. Согласно времени на камерах, ДРАКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРИМЕРНО В 22:18, К 22:30 РОМАН УЖЕ БЫЛ 10 МИНУТ КАК КЕМ-ТО ЗАДЕРЖАН И ОТНЕСЕН В БУС.
МВД сообщает, что прибывшие на место происшествия "сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям". НА ВИДЕО НЕТ НИ ОДНОГО СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ В ФОРМЕ, хотя не исключено, что люди в штатском, которые пришли с улицы на площадку в момент драки, были сотрудниками милиции. Очевидцы и видео показывают, что сотрудники с опознавательными знаками прибыли уже после задержания Романа.
МВД называет людей, которые снимали ленточки и избивали Романа "НЕРАВНОДУШНЫМИ ГРАЖДАНАМИ". Однако на видео видно, что "неравнодушные граждане" внешне выглядели как обычно выглядят ЛЮДИ В ШТАТСКОМ, кроме того, как минимум один из участников драки сопровождал людей, которые относили Романа в бус, а после с некоторыми из них вернулся на "площадь Перемен".
Следственный комитет утверждает, что АГРЕССИВНО НАСТРОЕНЫ БЫЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, а не люди, снимающие ленточки. На видео нет звука, возможно, местные жители проявляли агрессию словесно. Однако очевидно, что ФИЗИЧЕСКИ НАПАДАТЬ НА РОМАНА НАЧАЛИ ЛЮДИ, СНИМАВШИЕ ЛЕНТОЧКИ.
СК повторяет версию МВД о том, что прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили"мужчину с телесными повреждениями" и добавляет, что Роман был с "ПРИЗНАКАМИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ". Это ложь. РОМАН НЕ БЫЛ ПЬЯН, это доказывают результаты медицинской экспертизы.
МВД в своей версии событий опускает тот момент, что с "площади Перемен" Романа отвезли в РУВД и продержали там от 1,5 до 2 часов. По словам медиков, которые передала сестра Романа, ЭТО ПРОМЕДЛЕНИЕ СТОИЛО ЕЕ БРАТУ ЖИЗНИ:
"Сегодня в больнице консилиум, приехал какой-то профессор. Говорят, если бы раньше привезли в больницу, то были бы какие-то шансы, а теперь шансов мало совсем. Врачи говорят, что его очень поздно доставили. Сейчас Роман в коме", — рассказала сестра Романа "Нашей Ниве" вчера еще до его смерти.
Однако родные Романа ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ПАРНЯ ИЗБИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО НА "ПЛОЩАДИ ПЕРЕМЕН". В комментарии "Нашей Ниве" сестра Романа сказала: "Свидетели сказали его маме, что Романа закинули в бус, после бус очень сильно трясло — возможно, его били? Потом его отвезли в РУВД. Рома был в заторможенном состоянии, его начало тошнить. Но почему-то в РУВД он провел аж 2 часа".
Пожалуйста, подождите...
А вы ходили с шариками и цветами...
Вот и доходились
А надо было организовывать отряды самообороны. И 3.14здячить хотя бы "штатских".
А сейчас у вас начнут грести людей. Короче, 3.14да вам
Читайте Бабченко.
Неужели кто-то еще может быть в непонятках, чьи эти псы?
У Мінську в суботу, 14 листопада 2020 року, встановлено революційні намети. Там співає хор та горять свічки
Йдеться про "площу Змін", де після вбивства місцевого жителя, учасника мирної революції Романа Бондаренка, оголосили безстроковий протест й почали ставити намети цілодобової варти, розповідає Еспресо.TV з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Протест тривав всю минулу ніч: тут лишалося близько 50 людей. Затримань не було, ніч пройшла тихо.
У суботу мінчани продовжували нести квіти до меморіалу. Було встановлено намети.
Нинішня ніч (з 14 на 15 листопада) - це вже друга ніч ночувань. Люди не розходяться.
Вони слідкують за порядком, тихенько співають, слідкують за вогнем у церковних лампадках.
"Площа змін" - це подвір'я між житловими будинками в середмісті Мінська, де під час масових протесних акцій збираються противники Лукашенка. Йдеться про простір на перетині вулиць Чарвакова, Каховьскої та Сморговського тракту. В одному із сусідніх будинків мешкав Роман Бондаренко.
На "площі" встановлено заборонений режимом Лукашенка національний білоруський біло-червоно-білий прапор й намальовано графіті із зображенням легендарних "ді-джеїв змін" Кирила Галанова та Владислава Соколовського, яких було заарештовано напередодні серпневих президентських виборів за ремікс на основі пісні "Змін вимагають наші серця" Віктора Цоя.
Чинною білоруською владою дана композиція вважається політичною небезпечною, її публічне відтворення заборонено. Якщо співробітники МВС чи спецпризначенці чують мелодію "Змін" з авта, вони можуть в примусовому порядку зупинити даний транспортний засіб. У разі відмови - б'ють вікна легковика, а до водія та пасажирів застосовують силу.