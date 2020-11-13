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Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД. ВИДЕО

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Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД. ВИДЕО

В Беларуси проходит народное расследование убийства Романа Бондаренко, поскольку видео с камер видеонаблюдения и документы, раскрытые медиками, не подтверждают версии МВД и Следкома РБ.

Вот что к этому моменту известно об убийстве Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Village Беларусь.

Как смерть Романа подают власти Беларуси

МВД прокомментировало инцидент вчера, в 12:49, когда Роман Бондаренко еще был жив, но находился в больнице в тяжелом состоянии (жирным и цифрами выделены факты, в которых есть нестыковки).

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 01

Следственный комитет РБ опубликовал свой комментарий сегодня, уже после смерти Романа:

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 02

Провластные белорусские СМИ о смерти Романа в основном промолчали, а те, что не промолчали, высказались цинично.

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Что видно на записях с камер видеоонаблюдения

Сегодня в независимых СМИ и телеграм-каналах появились три видеозаписи, сделанные с разных ракурсов в разное время. Они ставят под сомнение версии СК и МВД.

ВИДЕО 1 с камеры видеонаблюдения. Снято в 22:15 — 22:19. На этом видео видно момент драки: сначала группа мужчин стоит возле стены с ленточками, вокруг собираются другие люди, в 22:17 (02:20 на видео) видно, как какой-то мужчина, предположительно Роман Бондаренко, НАЧИНАЕТ ПЯТИТЬСЯ ОТ ГРУППЫ МУЖЧИН В ШТАТСКОЙ ОДЕЖДЕ у стены с ленточками, а они на него нападают. В 22:17, но в конце 17-й минуты в кадре появляются ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, ТОЖЕ В ШТАТСКОМ, которые бегут с улицы к площади. Несколько секунд они наблюдают, как Романа избивают, а потом ВЫНОСЯТ ЕГО С ПЛОЩАДКИ ВМЕСТЕ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ ТЕХ, КТО ЕГО ИЗБИВАЛ. Видео обрывается В 22:18:59. Романа несут 3 человека в темном, еще один в спортивном их сопровождает.

ВИДЕО 2 с другой камеры видеонаблюдения, СНЯТОЕ В 22:17, "площадь Перемен" — справа. На этом видео видно, как СВЕТЛЫЙ БУС проезжает мимо "площади Перемен" В 22:18 (0:30 на видео), в 22:18 и 56 секунд люди в штатском — три человека и один сопровождающий — выносят Романа Бондаренко в сторону дороги, по которой ехал бус. через несколько секунд он возвращается, подъезжает к группе людей с Романом. Романа заносят в бус, один из людей, которые его несли, тоже заходит в бус, остальные возвращаются в сторону "площади Перемен". Бус отъезжает на несколько метров и останавливается. Видео заканчивает В 22:21.

Еще одно видео — ВИДЕО 3 — было опубликовано в телеграм-канале Мотолько. На нем зафиксирова момент приезда к "площади Перемен" милиции на автомобилях с опознавательными знаками. Судя по времени на камере видеонаблюдения, это произошло в 22:30, спустя 10 минут после того как Романа задержали и закинули в бус. Такую же информацию сообщили очевидцы Антону Мотолько:

"Антон, я была на ПП во время задержания Ромы, милиция приехала через 10 минут после того, как его утащили в бус. Я разговаривала с одним из них. У него по рации спросили, есть ли драка сейчас, он сказал, что нет. Я сказала ему, что 10 минут назад били человека, на что он ответил "сейчас же не бьют? значит и мы не нужны" и они дружно уехали. Они (наряд) даже не застали Рому на площади!"

"Последнее сообщение от женщины верное. Ситуацию не застал, выглянул в окно когда уже закончилась потасовка. Козелок (белый) приехал минут через 10. Еще минут через 5 пришли 3 мента, в полном экипе, в шлемах. Тихарь им что то сказал и они развернулись, ушли. Возле дома стояло несколько женщин, они поговорили с ними минуту. Менты ничего не видели и не предприняли"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что не так с версией МВД и СК

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 03 По версии МВД, сообщение в милицию поступило ОКОЛО 22.30. Это не совпадает со временем на камерах видеонаблюдения. Согласно времени на камерах, ДРАКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРИМЕРНО В 22:18, К 22:30 РОМАН УЖЕ БЫЛ 10 МИНУТ КАК КЕМ-ТО ЗАДЕРЖАН И ОТНЕСЕН В БУС.

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 03МВД сообщает, что прибывшие на место происшествия "сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям". НА ВИДЕО НЕТ НИ ОДНОГО СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ В ФОРМЕ, хотя не исключено, что люди в штатском, которые пришли с улицы на площадку в момент драки, были сотрудниками милиции. Очевидцы и видео показывают, что сотрудники с опознавательными знаками прибыли уже после задержания Романа.

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 03 МВД называет людей, которые снимали ленточки и избивали Романа "НЕРАВНОДУШНЫМИ ГРАЖДАНАМИ". Однако на видео видно, что "неравнодушные граждане" внешне выглядели как обычно выглядят ЛЮДИ В ШТАТСКОМ, кроме того, как минимум один из участников драки сопровождал людей, которые относили Романа в бус, а после с некоторыми из них вернулся на "площадь Перемен".

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 03Следственный комитет утверждает, что АГРЕССИВНО НАСТРОЕНЫ БЫЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, а не люди, снимающие ленточки. На видео нет звука, возможно, местные жители проявляли агрессию словесно. Однако очевидно, что ФИЗИЧЕСКИ НАПАДАТЬ НА РОМАНА НАЧАЛИ ЛЮДИ, СНИМАВШИЕ ЛЕНТОЧКИ.

Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД 07 СК повторяет версию МВД о том, что прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили"мужчину с телесными повреждениями" и добавляет, что Роман был с "ПРИЗНАКАМИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ". Это ложь. РОМАН НЕ БЫЛ ПЬЯН, это доказывают результаты медицинской экспертизы.

МВД в своей версии событий опускает тот момент, что с "площади Перемен" Романа отвезли в РУВД и продержали там от 1,5 до 2 часов. По словам медиков, которые передала сестра Романа, ЭТО ПРОМЕДЛЕНИЕ СТОИЛО ЕЕ БРАТУ ЖИЗНИ:

"Сегодня в больнице консилиум, приехал какой-то профессор. Говорят, если бы раньше привезли в больницу, то были бы какие-то шансы, а теперь шансов мало совсем. Врачи говорят, что его очень поздно доставили. Сейчас Роман в коме", — рассказала сестра Романа "Нашей Ниве" вчера еще до его смерти.

Однако родные Романа ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ПАРНЯ ИЗБИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО НА "ПЛОЩАДИ ПЕРЕМЕН". В комментарии "Нашей Ниве" сестра Романа сказала: "Свидетели сказали его маме, что Романа закинули в бус, после бус очень сильно трясло — возможно, его били? Потом его отвезли в РУВД. Рома был в заторможенном состоянии, его начало тошнить. Но почему-то в РУВД он провел аж 2 часа".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Что толку от того расследования если все одно на кухнях партизанить будут??
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13.11.2020 20:26
+10
совок убиває
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13.11.2020 20:23
+7
Вбиває неспротив совку.
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13.11.2020 20:31
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совок убиває
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13.11.2020 20:23 Ответить
Вбиває неспротив совку.
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13.11.2020 20:31 Ответить
Что толку от того расследования если все одно на кухнях партизанить будут??
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13.11.2020 20:26 Ответить
Партизанити на кухнях- то давня совкова традиція. А там саме совок у розквіті.
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13.11.2020 20:32 Ответить
А украинцы в Крыму и Донбассе как на подавляющюю силу врага отвечают? Восстали уже?
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13.11.2020 21:50 Ответить
И ваши мусора запрещали людям вывешивать украинские флаги? Посадили на сутки и в тюрьму 15.000 человек как в Беларуси? Вам не надо даже мечтать о таком. Такое у вас теперь на землях под российской оккупацией. Умные люди поймут сравнение российских оккупантов и режима Лукашенко.
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13.11.2020 23:13 Ответить
Так в том то и дело, что не могли. А если пытались, то сразу отгребали.
А вы ходили с шариками и цветами...
Вот и доходились
А надо было организовывать отряды самообороны. И 3.14здячить хотя бы "штатских".
А сейчас у вас начнут грести людей. Короче, 3.14да вам
Читайте Бабченко.
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14.11.2020 02:39 Ответить
Що цікавого в партизанських діях?
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13.11.2020 20:30 Ответить
По перше, не партизанські (диверсійні) діє, а лише відкрите розвішування символіки, за яку не можна вбивати. Те, що роблять білоруські силовики - це жах, побиття можливе лише людини, яка намагається створити кримінальний злочин, що загрожує іншим людям.
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13.11.2020 20:45 Ответить
В своем глазу я и атомный ледокол не замечу, в чужом навскидку и микроб увижу.
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13.11.2020 20:33 Ответить
Сябры, вас таки растопчут, а вы все героически тюльку травите...
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13.11.2020 20:33 Ответить
Колхозфюрер уже и Зеленского прилюдно говном облил и украинские товары пообещал забанить.. А так - то ,п номерам тачек вычислить КТО приезжал и грохнул этого чувака - белоруса - дело 5 - 10 минут. А потом встретить этих пидаров...Но это - не для трусливых белорусов, и без толку , большинство белорусов - генные рабы и терпилы. СОТНИ мужиков живут в этом доме. ДЕСЯТКИ - зырят , и фоткают на мобилки, как ТРОЕ мусоров бьют их соседа... Позорище эпическое. Рабы достойны такого обращения. Рабская Беларусь - НЕ Вольная Украина
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13.11.2020 20:33 Ответить
Если эскадрон смерти таракана не будут по тихому мочить, то беларусов накроет страх гос. террора.
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13.11.2020 20:34 Ответить
при совке, десятки миллионов людей умерли в подвалах нквд, их внутренних дворах, концлагерях гулага без суда и следствия, тоже в пьяных драках или от алкогольной интоксикации. и никто эти смерти до сегодня так и не расследовал, были очевидны причины - бытовой алкоголизм. а здесь - торжество белоруссо-фашистской демократии. уже на второй день высокие чины не только расследовали но и отрапортовались. вот только теперь видеокамер у несознательных граждан в каждом кармане по две и такие, как они и их видео, бросают тень на самых справедливых в мире белорусофашистких следаков. пришла пора законодательно запретить смартфоны, официально разрешив лишь простейшие проводные телефоны и мобильные кнопочные телефоны. это и будет следующий шаг демократического фашизма.
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13.11.2020 20:39 Ответить
да лукашеску и его мусорам плевать. нужно будет, они и сотню таких романов в асфальт закатают и тысячу. безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность.
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13.11.2020 21:01 Ответить
Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД - Цензор.НЕТ 1700 Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД - Цензор.НЕТ 9339
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13.11.2020 21:07 Ответить
"Неравнодушные" опричники, они же - нелюди "в штатском"..
Неужели кто-то еще может быть в непонятках, чьи эти псы?
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13.11.2020 21:17 Ответить
А чому стільки уваги саме цьому випадку?
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13.11.2020 21:30 Ответить
расследователи. дурью не майтесь. текста много. сути и действий мало.
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13.11.2020 21:42 Ответить
Як на мене Лукашенка разом з його омоновцями і росіянами тре виносити з Білорусі в перед ногами. Не можна їм пробачати це вбивство.
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13.11.2020 23:02 Ответить
А хто виносити буде? Вони квіточки ментам носять... Ну так нехай і далі носять... і танцюють... У них немає лідера! Немає нічого, за що вчипитися... Вони хочуть, але не знають як... Нам більше повезло, бо у нас нація - ВІЛЬНА! Сашко Білий пом'ятаєте? ЗАБУЛИ? Такі ЛЮДИ ціною свого життя підіймали з колін Україну! Слава Україні, Слава Нації! Героям СЛАВА! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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13.11.2020 23:22 Ответить
И что? Пусть еще потанцуют и поносят цветочки ментам... Белорусы сцыкуны, как и их поводырь комуняка лука... Пока не начнут ментов казнить - ничего не будет...
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13.11.2020 23:13 Ответить
страх меняет отношение и заводит на убийство.
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14.11.2020 07:10 Ответить
"люди у цівільному" це ******* тонон-макути, були такі років 50 тому у гаїті. їм також було дозволено диктатором (папа док-не нагадує "бацька"?) вбивати ,гвалтувати, грабувати безнаказано.навіть бесправний малописьменний гаітянскій народ повстав . тих макутів"ябатьків" почали виловлювати ,одягатина них шини! та підпалювати!
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14.11.2020 10:32 Ответить
У Мінську вперше з'явилися революційні намети. Співає хор, горять свічки
У Мінську в суботу, 14 листопада 2020 року, встановлено революційні намети. Там співає хор та горять свічки
Йдеться про "площу Змін", де після вбивства місцевого жителя, учасника мирної революції Романа Бондаренка, оголосили безстроковий протест й почали ставити намети цілодобової варти, розповідає Еспресо.TV з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Протест тривав всю минулу ніч: тут лишалося близько 50 людей. Затримань не було, ніч пройшла тихо.
У суботу мінчани продовжували нести квіти до меморіалу. Було встановлено намети.
Нинішня ніч (з 14 на 15 листопада) - це вже друга ніч ночувань. Люди не розходяться.
Вони слідкують за порядком, тихенько співають, слідкують за вогнем у церковних лампадках.
"Площа змін" - це подвір'я між житловими будинками в середмісті Мінська, де під час масових протесних акцій збираються противники Лукашенка. Йдеться про простір на перетині вулиць Чарвакова, Каховьскої та Сморговського тракту. В одному із сусідніх будинків мешкав Роман Бондаренко.
На "площі" встановлено заборонений режимом Лукашенка національний білоруський біло-червоно-білий прапор й намальовано графіті із зображенням легендарних "ді-джеїв змін" Кирила Галанова та Владислава Соколовського, яких було заарештовано напередодні серпневих президентських виборів за ремікс на основі пісні "Змін вимагають наші серця" Віктора Цоя.
Чинною білоруською владою дана композиція вважається політичною небезпечною, її публічне відтворення заборонено. Якщо співробітники МВС чи спецпризначенці чують мелодію "Змін" з авта, вони можуть в примусовому порядку зупинити даний транспортний засіб. У разі відмови - б'ють вікна легковика, а до водія та пасажирів застосовують силу.
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15.11.2020 01:57 Ответить
 
 