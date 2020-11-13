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Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Сумской области пограничники задержали автомобиль, который вез груз контрабанднной красной икры с территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России. При попытке задержания транспортного средства оно начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России", - говорится в сообщении.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикетками на коробках - это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составила 275 кг.

Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба 01
Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба 02

"Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в ГПСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
на фронт її до захисників України, а не ментам жирожопим
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13.11.2020 21:03
+9
это перехватили передачу из кремля зэле и ермаку в феофанию
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13.11.2020 21:08
+4
Ви увагу звернули на текст : "Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. " Виходить податківцям нашим ікорку привезли а ви тут нервуєте )))
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13.11.2020 21:54
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да стрелять таких сук надо
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13.11.2020 21:01 Ответить
Касапы с нефти её выгнали??
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13.11.2020 21:02 Ответить
крысиная икра
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13.11.2020 21:50 Ответить
на фронт її до захисників України, а не ментам жирожопим
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13.11.2020 21:03 Ответить
А ты уверен что она не отравлена? Даже если ее специальными ядами не протравили то туда столько консервантов и антибиотиков добавляют чтобы она не завонялась пока за 10тыс.км доедет что ее полезнее для здоровья закопать где то подальше на пустыре а не есть.
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13.11.2020 22:20 Ответить
Значит Новый год будем встречать с икрой баклажанной. Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9228
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13.11.2020 21:03 Ответить
А по человечески помогли вытолкать, и застава Новый Год с икрой бы отмечала.
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13.11.2020 21:03 Ответить
Соленость средняя - отдать Ермаку для увеличения язычности.
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13.11.2020 21:05 Ответить
С Камчатки доехал груз без заминки, а нашем рубеже спекся.
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13.11.2020 21:05 Ответить
ее и с каспия везти могли что скорей всего
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13.11.2020 22:48 Ответить
Я конечно не спец, но на упаковке написано Камчатский край, это если мягко сказать не совсем Каспий.
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14.11.2020 13:09 Ответить
честно сказать я не рассматривал так предположил
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14.11.2020 16:39 Ответить
Бывает и на молодуху проруха.
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14.11.2020 16:50 Ответить
бывает
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14.11.2020 23:47 Ответить
Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 362
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13.11.2020 21:07 Ответить
абырвалг
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13.11.2020 21:39 Ответить
чёрная, это ж так некошерно
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13.11.2020 21:52 Ответить
это перехватили передачу из кремля зэле и ермаку в феофанию
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13.11.2020 21:08 Ответить
дпс+сбу+ікра
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13.11.2020 21:08 Ответить
Помнитца на паРашке, років з 12 тому взад, смаковали жаб'ячу ікру як з "красной
рыбы"..
Китайці молодці!!
🤣🤣
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13.11.2020 21:12 Ответить
Уявляю скільки жаб потрібно на кіло ікри .😀
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13.11.2020 21:48 Ответить
Там, в Китайчику, вистачає...
Бував там багато разів..))
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13.11.2020 21:53 Ответить
"Грузовик"-это громко сказано
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13.11.2020 21:13 Ответить
Водитель откупился- отпустили. Да и не расскажет, сколько же было действительно контейнеров с икрой вместе с теми одиннадцатью, что сдали погранцы...Почему-то мне кажется, что было значительно больше.
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13.11.2020 21:18 Ответить
особенно умиляет,- При попытке задержания транспортного средства оно начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России"....так и хочется спросить,- а скока щас стоит "обратно"?

засадил Тимоха свинке, ох и полакомимся свининкой...и не только...
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13.11.2020 21:21 Ответить
А що його чекає там після втрати товару.
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14.11.2020 09:26 Ответить
если б не застряло..так до Львова б и доехало!)))
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13.11.2020 21:27 Ответить
Я бы сказал, пацаны честно заработали 10% икры, отнести детям на бутерброды.
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13.11.2020 21:29 Ответить
Фуйня,дадут пограничникам на лапу,те сразу пропустят ?
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13.11.2020 21:30 Ответить
Должно быть 12 контейнеров. Куда 25 кг уже дели?
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13.11.2020 21:30 Ответить
Водитель успел скомуниздить иначе кацапы не пропустили бы назад.
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13.11.2020 21:48 Ответить
подготовка в Новому году Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1621
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13.11.2020 21:33 Ответить
Каким то фальшивым разводняком попахивает,водила бежал - пуля не догнала,передали икорочку фискалам зачем то.
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13.11.2020 21:49 Ответить
а що там робили прикордонники? у нас охороняється кордон з Європою, а до Московії у нас все відкрито - ні забору ні рову....
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13.11.2020 21:52 Ответить
Ви увагу звернули на текст : "Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. " Виходить податківцям нашим ікорку привезли а ви тут нервуєте )))
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13.11.2020 21:54 Ответить
Везите красную икру в детские дома и больницы!
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13.11.2020 22:08 Ответить
Размечтался.
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14.11.2020 11:39 Ответить
Капля в море. Знакомые проводники обустроили тайники в вагоне поезда и возят тоннами.
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13.11.2020 22:09 Ответить
Чуть напомнило. Кто знает---тот поймёт. *Дела давно минувших лет---преданья старины глубокой*. Имею в виду легендарно-знаменитый поезд Харьков--Владивосток. Ходил запросто лет 60. Примерно лет 10 как не стало. В одну сторону почти 8 суток. Туда фрукты, сухофрукты, груши свежие осенью, на а обратно ясное дело красная икра, банка жестяная стандарт 140гр. Гос. цена 4,60. С рук от 12 до 14 руб запросто! Целая эпоха. С чёрной было тогда сложнее. Её выпускал Астраханский консервный комбинат. Банки жестяные 0,5 кг с бтяжкой из красной резины и реже в банке 1кг. А на экспорт в стекляной банке 112гр и 56гр.. Но цен в розницу не назову. Шла у нас в рестораны где наценка была по разному. Сейчас массово клепают с садковой форели, жалкая пародия! Самая лучшая красная из кеты. Чёрная от возраста зависит рыбы. Осетровая чёрная по цвету, белужья чуть серая, лучшая из стерляди. Но на мировом рынке давно лидер один---Иран.
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13.11.2020 22:40 Ответить
Если к нам контрабандисты грузовиками ездят то сколько через ету дырявую границу ДРГ врага уже прошло?
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13.11.2020 22:14 Ответить
Горбушу жаль... варварское уничтожение природного биозапаса рибы ствит вид на грань выжиыания... и не только горбушу...
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13.11.2020 22:51 Ответить
Б,я на сколько постановачное видео
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13.11.2020 23:07 Ответить
Себе по ходу , замутили чуток мыашин икры
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13.11.2020 23:13 Ответить
О! Вот это целый грузовик! Это погранцы так сказали?
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14.11.2020 07:51 Ответить
Водила заблудился и еле ноги унес.
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14.11.2020 10:12 Ответить
А где же непреодолимая линия Зикфрида, простите - Яценюка, в которую тот вложил миллиарды наших кровных, что грузовики шастают через нее как у себя дома?
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14.11.2020 11:24 Ответить
Еще бы найти машину водки и день удался, ешь, пей, земля валяйся.
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14.11.2020 11:36 Ответить
Мейко продажная тварь нажрется. Он **** поувольнял половину мыслящих погранцов которые не хотели брать и носить ему взятки.
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14.11.2020 11:44 Ответить
нахрена надо было заводить машину ?? можно было это количество на скутере перевезти....
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14.11.2020 11:45 Ответить
 
 