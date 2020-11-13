Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ задержан возле границы на Сумщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумской области пограничники задержали автомобиль, который вез груз контрабанднной красной икры с территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России. При попытке задержания транспортного средства оно начало опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России", - говорится в сообщении.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикетками на коробках - это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составила 275 кг.





"Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в ГПСУ.