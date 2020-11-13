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Преступник Лукашенко оскорбил президента Украины: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Преступник Лукашенко оскорбил президента Украины:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неуважительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Соответсвующее видео опубликовал Пул первого, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как он теперь общается с Зеленским, который заявил, что не будет называть Лукашенко президентом, тот ответил:

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал просто Зеленский, а не президент. По моему все к тому идет. С семидесяти с лишним процентов он обвалился, вот недавно, кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за пролтора года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу, чья б корова мычала, а Зеленского молчала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящего в Беларуси, - Зеленский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+86
зря вы так оскорбляете друг друга, вам вместе в Ростове жить
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13.11.2020 21:37
+55
Преступник Лукашенко оскорбил президента Украины: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала" - Цензор.НЕТ 347
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13.11.2020 21:38
+54
Лукашенко, це наш кловун і ми з ним самі розберемося, а ти хлєбало закрий ************.
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13.11.2020 21:37
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Это комплимент для клоуна
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14.11.2020 20:27 Ответить
Чекаю коли Тихановська оголосить винагороду за голову державного злочинця Лукашенка. Думаю, білоруси з радістю здали б по рублю-два на таку шляхетну справу. І безцільне ходіння вулицями зі втечами від омону відразу б закінчилося.
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14.11.2020 20:34 Ответить
ей кремль такого не разрешит сделать
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15.11.2020 12:12 Ответить
Как человек, имеющий практику психоаналитики, попробую оценить этот выпад Президента Лукашенко. Будучи в ранге Президента, в своих публичных обращениях и комментариях переходить на язык российской глухомани, слава Богу без традиционного мата, но с переходом на визуальное сравнительное обращение к домашним животным - это говорит о его сильной эмоциональной внутренней возбужденности и потери контроля за своим психологическим состоянием. В таком состоянии руководитель государства может совершить действия, не совместимые с обеспечением безопасности этого государства и требует срочных определенных медицинских корректировок этого состояния, может даже принудительно. По не известным причинам Лукашенко не может или не хочет осознать реальное отношение населения страны к его положению, как руководителя страны, и вообще к его имиджевому образу, который себя давно исчерпал, особенно после силового воздействия на не вооруженных демонстрантов и особенно людей пожилого возраста. Руководитель государства не имеет права реально не оценивать события такого уровня, когда в такой маленькой стране, начиная со столицы и включая большие города, системно начали проводиться такие масштабные, пока мирные (!), выступления населения против него персонально, нельзя и недооценивать их будущие формы и последствия. И ещё одна не простительная ошибка, совершенная без учета исторического опыта - во все времена распад и свержение властных режимов начинали в итоге происходитьпосле начала расправы над такой организованной частью населения, как студенчество. В такой ситуации Лукашенко, как уважающий себя человек и тем более руководитель государства, должен для сохранения этого государства, убрать из своего практического оборота не обоснованный эгоизм и провести новые публичные контролируемые не зависимыми, возможно иностранными наблюдателями, выборы Президента и таким образом подтвердить "вчистую" свой статус Президента и тогда страна может успокоиться. Иначе вот такое его не адекватное сопротивление с помощью силовиков может закончиться для него нежелательным финалом, примеры которого имеются в разных странах. Тем более он сам не может быть уверенным, что это будет происходить бесконечно и в одно прекрасное время силовики не перейдут на сторону народа поскольку у каждого есть семьи, участвующие в этих митингах. Вот тогда уж точно может быть...кирдык!
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14.11.2020 20:42 Ответить
он вообще то шизоид со справкой, аллё! Злочинець Лукашенко образив президента України: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала" - Цензор.НЕТ 4646 был уже 26 лет назад.
а вы какой то психоанализ ему устроили...
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15.11.2020 12:14 Ответить
А ещё -- они называли тебя земляным червяком! (с)
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14.11.2020 20:46 Ответить
Еще партию автобусов пусть закупят вообще гандоном назовет))
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14.11.2020 21:45 Ответить
лука, за себя переживай, этого ...**** уже давно кондомом кличут.
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15.11.2020 05:52 Ответить
Они оба преступники. Просто Лукашенко матерый рецидивист, а Зеленский со товарищи ( Арахамия и др.) - пока еще мелкие карманники. Но у них все впереди, в том числе и места не столь отдаленные...
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15.11.2020 09:03 Ответить
Вот только в Украине нет "мест столь отдаленных". Это понятие было придумано ещё в России и подразумевало дальние сибирские морозные отшибы - Якутию, Магаданский край, куда по этапу людей гнали месяцами и многие туда не попадали, погибали по пути, и оттуда практически не возможно было убежать. Да и в Чите и Иркутске было не слаще! А вот Украину природа такими "прелестями" не наградила, тем более власть придумала сделать тюрьмы платными чуть ли не курортами с "люксовыми" номерами. Таким образом в Украине теперь можно даже в тюрьмах скрываться от жизненных невзгод. Вон даже Зайцевой, которая посбивала людей насмерть присандалили 10 лет, но организовали ей даже место для загара. Для Украины нужно придумать какой-то новый синоним для "отдаленных мест", например, "место севернее Киева" или "место близ Буковеля" и т.п.
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15.11.2020 12:12 Ответить
Порохоботы поддерживают забугорных идиотов, лишь бы обкакать законного президента Украины. А как они мочат Зеленского, согласованно с руссоСМИ
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15.11.2020 09:27 Ответить
Обои рябои......Но разница есть....Наш пока легитимный ,а узурпатор ужо заработал на пожизненное.
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15.11.2020 11:12 Ответить
Лукашенко- вы преступник!!! И у вас даже коровы нет!!!! Пока есть путин - вы еще мычите!!! И только пока он есть!!!
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15.11.2020 11:33 Ответить
чья бы корова мычала...Зеленский это наш клоун и хейтить его можем только мы а не какой то узурпатор власти и убийца своего народа!!!!
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15.11.2020 12:03 Ответить
Ляксандр красавчик ..не віддав свю Білорусь ні полякам і литвинам ні соросівській кодлі .
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15.11.2020 13:28 Ответить
Віддав мокшанскому гопнику і його кодлі.
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15.11.2020 21:40 Ответить
Ні Східному ні Західному ...нікому Він веде вигідну для держави політику . всупереч нашим підлабузникам підгавкуючим шльондрам .
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16.11.2020 16:53 Ответить
Ляксандр красавчик ..не віддав свю Білорусь ні полякам і литвинам ні соросівській кодлі.. .хоча і сам диктатор ....але правильний .
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15.11.2020 13:30 Ответить
Обыкновенный коммунист-русофоб и сельский безграмотный придурок!!
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15.11.2020 14:03 Ответить
Ну,и где же борзая,искроментая отповедь узурпатору от нашего Великого,\?А нет ее...
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15.11.2020 15:32 Ответить
Лукашенко -тиран и сволочь,но нет в его словах оскорбления.Что корова Зеленского должна молчать? Подозрение в наличии коровы - оскорбление? НЕЛох корову иметь не может, не царское это дело? Или факты в обвале рейтинга-оскорбление?- так не Лукашенко его обвалил.
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15.11.2020 17:20 Ответить
наш бубочка не корова,но ослик....оманский
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16.11.2020 00:21 Ответить
Больше 50% вероятности, что через несколько десятков лет, в независимой, демократической Беларуси, под древним знаменем Беларуси (под которым сейчас ходят митингующие), Лукашенко будут ставить памятники. А теперешних митингующих будут воспринимать как марионеток бывшей совдеповской номенклатуры, пытавшихся дорваться до власти, раздерибанить Беларусь и организовать олигархию.
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16.11.2020 00:42 Ответить
По комментам сразу можно вычислить украинофобский биомусор, он будет говорить, что колхозный фюрер прав.
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16.11.2020 02:47 Ответить
Я не думаю что хоть кому-то из тех, кто так настойчиво стремится лишить президентской власти Лукашенко, или же их потомкам, найдётся место в так называемому "золотому миллиарде". А ведь президент Лукашенко - это последняя надежда для тех, кто стремится сохранить свою национальную идентичность, то есть, духовную связь со своими предками, независимо от их национальной принадлежности. коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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16.11.2020 06:12 Ответить
Украине НЕОБХОДИМ такой Лукашенко,правда в несколько измененном виде.Коррупция,грабеж,вседозволеность,продажность...Весь биогумус бросился во власть,ведь если с умом и делиться то можно и поживиться.Эта бездарная мразь ограбила и продала страну,стариков,которые УКРАИНУ своим трудом подняли в то время к экономическим вершинам.Это нынешнее племя поднимали стариков после инсульта и тянули их волоком на изб.участки голосовать за (зеленского).Вас проклянут будущие поколения за то что (вы) лишили их своей земли и обрекли на мытарства по всему миру.Мне плевать на ВАШИ коменты.Мой покойный отец за Свободу Украины сидел в лагерях,мне как сыну чинили всякие препятсвия в этой жизни,но я не жалею.Жалею что ВЫ просрали свою страну и будущее своих детей...
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16.11.2020 07:31 Ответить
Жизнь, как явление, сильна своим разнообразием - это аксиома! Поэтому, всякое агрессивное проявление национализма в гражданском обществе, недопустимо.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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16.11.2020 08:18 Ответить
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