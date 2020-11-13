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Преступник Лукашенко оскорбил президента Украины: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неуважительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Соответсвующее видео опубликовал Пул первого, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, как он теперь общается с Зеленским, который заявил, что не будет называть Лукашенко президентом, тот ответил:
"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал просто Зеленский, а не президент. По моему все к тому идет. С семидесяти с лишним процентов он обвалился, вот недавно, кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за пролтора года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу, чья б корова мычала, а Зеленского молчала".
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+86 Петя Петрович
показать весь комментарий13.11.2020 21:37
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+54 саша паламарчук
показать весь комментарий13.11.2020 21:37
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а вы какой то психоанализ ему устроили...
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