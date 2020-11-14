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Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Черновцах более 300 предпринимателей коммунального предприятия "Калиновский рынок" перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, требуя у властей отменить "карантин выходного дня".

Сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил предприниматель Василий Шкробанец, из-за "карантина выходного дня" тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня. ФОТОрепортаж

"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание власти на наши проблемы", – подчеркнул он.

Около 300 человек вышли на перекрытие улицы вблизи Калиновского рынка. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская ни одно транспортное средство.

Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня 01
Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня 02
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Топ комментарии
+8
Да-да-да. Порассказывайте сказки. И посмотрите какой процент ВВП обеспечивает торговля и сфера услуг. И прежде всего они обеспечивают работой охрененную массу людей, платят налоги и другие соцвыплаты. А сейчас эта масса ломанулись массово в центры занятости садиться на шею государственным фондам. И очередь только на подачу документов уже в месяц! А вы рассказывайте сказки дальше.
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14.11.2020 11:13
+8
В трускавецкой аккадемии...
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14.11.2020 11:38
+7
Повезло же Украине сразу две заразы подхватить: коронавирус и Зеленского.
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14.11.2020 10:54
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Если кафе и рестораны закрыты, то люди потратят меньше денег! Это же хорошо!
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14.11.2020 10:45 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 10:47 Ответить
Люди по всей Украине митингуют против центральной зеленой сатанинской власти, которая напрямую подчинена мировому сатано-масонскому порядку. Местная власть ближе к народу, она понимает, что карантин выходного дня ничего не дает. Многие мэры подали в суд на подзаконные антиконституционные акты Кабмина. Местная власть пока что держится, сатана им не указ, они служат Богу, они спасают народ, бизнес и страну от экономического краха. Молодцы. Ну, а зеленая рогатая власть должна идти в отставку. Геть, рогачи!
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14.11.2020 11:00 Ответить
Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 7945 Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6900
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14.11.2020 11:29 Ответить
Пофіг.
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14.11.2020 10:45 Ответить
Саш, я був правий там не регульований перехід, щей купола якісь, я вірю що в Черівцях вже нема церкви мп, але хз.. всьо може буть, бо зебілів ще лишилось дохіра і трошкі, вагон і маленька тілєжка Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 537
Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 6120
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14.11.2020 10:54 Ответить
Їх за шкібарник хватать і штрафи виписати.
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14.11.2020 10:58 Ответить
В Чернівцях є навіть Собор МП.
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14.11.2020 13:28 Ответить
Тут, в нескольких десятках км от Черновцов во всем райцентре ровно в 8-00 вырубили электричество.
Даже резервные линии аптек и продмагов.
Несмотря на то, что многие перешли на электрообогреватели.
Вот вам карантин выходного дня!
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14.11.2020 10:50 Ответить
Это реально идиотизм, почему продуктовый сегмент рынка продолжает работать а вещевой нет, для многих это был единственный заработок.
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14.11.2020 10:51 Ответить
Задача карантина снизить НЕОБЯЗАТЕЛЬНУЮ социальную активность..Трусы и носки долеко не предмет ежедневного спроса и если они нужны то по любому купят в течении недели.
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14.11.2020 10:57 Ответить
Так люди все равно толпятся на рынке и если будут работать палатки с носками то особой разницы в плане риска заразится не будет.
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14.11.2020 11:00 Ответить
Не гони..у закрытых палаток толпится не будут,продукты купят и свалят
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14.11.2020 11:07 Ответить
Вы думали это все? Это только начало и -11% ВВП скоро покажутся праздником.

Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 976
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14.11.2020 11:01 Ответить
Базарники с генделями не создают ВВП.
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14.11.2020 11:05 Ответить
ага, создают только эпицентры и прочие ТРЦ ))
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14.11.2020 11:12 Ответить
Да-да-да. Порассказывайте сказки. И посмотрите какой процент ВВП обеспечивает торговля и сфера услуг. И прежде всего они обеспечивают работой охрененную массу людей, платят налоги и другие соцвыплаты. А сейчас эта масса ломанулись массово в центры занятости садиться на шею государственным фондам. И очередь только на подачу документов уже в месяц! А вы рассказывайте сказки дальше.
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14.11.2020 11:13 Ответить
Не бреши, налоги не платят, официально работников не оформляют, занимаются тупо перепродажей при этом ничего не создавая.....просто гельминты.
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14.11.2020 11:18 Ответить
Врешь и очень тупо врешь. Чукча я вижу у нас охрененный "экономист". Где таких готовят -- по пивнушкам?
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14.11.2020 11:20 Ответить
В трускавецкой аккадемии...
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14.11.2020 11:38 Ответить
Базарники, евробляхеры и пр. дармоеды голосовали за зеклоуна, а теперь стали опзжоперами и петуШарийцами😂
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14.11.2020 11:42 Ответить
це інша іпостась. Але так і так вони повинні мати право голосувати. "Демократія - дуже погана штука; але кращої форми державного управління людство досі не придумало" (У.Черчілль).

Чому я всім Зебілам і нагадую про їхнє гАлАсування півтора-два роки тому...
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14.11.2020 11:59 Ответить
Это никак не отменяет приближающийся трындец экономике. Скорее еще сильнее приближает его.
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14.11.2020 12:07 Ответить
Да и не только в этом дело. Если я хочу купить продуктов и под боком базар, на котором я могу быстро затариться, то, это куда лучше (и с эпидемиологической точки зрения тоже) чем пистовать за тридевять земель в какой-то условный Ашан.
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14.11.2020 11:15 Ответить
А продукты в течении недели купить что запрещает???
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14.11.2020 11:06 Ответить
Я за тебя уроки школьные учить не буду...может потому что у продуктов есть срок годности,а? И у некоторых он не более суток?
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14.11.2020 11:26 Ответить
У каких таких продуктов срок годности не более суток?
У зебилов дома холодильников нет...им телевизор все заменяет??
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14.11.2020 11:34 Ответить
Универсальный комментарий для таких новостей:
Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8021
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14.11.2020 10:52 Ответить
Повезло же Украине сразу две заразы подхватить: коронавирус и Зеленского.
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14.11.2020 10:54 Ответить
Беда не приходит одна
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16.11.2020 09:22 Ответить
Понятно что многие остались без работы, так идите к администрации и митингуйте там, зачем дорогу то перекрывать и мешать другим проехать.
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14.11.2020 10:55 Ответить
а куда едут? Карантин же)
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14.11.2020 11:29 Ответить
клоуны цирк устраивают, когда в голове пусто, особенно на выборах, то страдают ноги.
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14.11.2020 10:56 Ответить
Как-то всё это по-дебильному ...
Ну вот , собрались вместе , вышли - ну так сделайте что-нибудь полезное !
Больницу постройте , как в Китае , или хотя бы ям накопайте на кладбище , всё же польза обществу ...
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14.11.2020 10:58 Ответить
Нагадайте за кого вони голосували на виборах
За ЗЕ, чи не так ?
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14.11.2020 10:58 Ответить
ZEexit
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14.11.2020 11:00 Ответить
Напомните-ка мне , при ком убили нашу медицину и при ком развернулась Супрун ?
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14.11.2020 11:07 Ответить
Супрун уже полтора года не министр..а Порошенко не президент...но в штаны вам зебилам они продолжают срать...
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14.11.2020 11:17 Ответить
Вона давно була мертва.
Супрун спробувала реанімувати.
І щойно в пацієнта з'явилось серцебиття, його знову приспали.
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14.11.2020 11:21 Ответить
И много их у вас?
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14.11.2020 11:32 Ответить
А, то ви забембаний виборець Зелі ?
Тепер длубайте ту скалу. Саменькі. Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6688
Покличете, коли скинете ту вувузєлу.
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14.11.2020 20:40 Ответить
у нас никакого карантина нет все открыто
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14.11.2020 10:59 Ответить
А при чем здесь граждане и автовладельцы передвигающиеся по этой дороге?
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14.11.2020 10:59 Ответить
Правильно делают. Карантин так карантин
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15.11.2020 17:03 Ответить
Когда власть дураков в нищем государстве перекрывает народу единственный источник дохода, будет социальный взрыв. Какой коронавирус, когда людям буквально нечем кормить детей? Они живут "в ноль", не имея накоплений.
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14.11.2020 11:00 Ответить
60 % доходов малого бизнеса именно в выходные
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14.11.2020 11:01 Ответить
Днепр не будет внедрять локдаун на выходные дни, так как, по словам городского головы, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности устала и "не имеет кворума", чтобы имплементировать решение Кабмина.
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14.11.2020 11:03 Ответить
Базарные быдло, идите местную власть терроризируйте!!! Зачем создаёте проблемы для простых людей?
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14.11.2020 11:03 Ответить
ты простОй ?
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14.11.2020 11:05 Ответить
Базарник, твои друзья тупые и бесполезные....даже протестами гадят не власти, а простым людям.
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14.11.2020 11:08 Ответить
Епіцентр Герег, виявляється, не закрився. Торгують усіма товарами.
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14.11.2020 11:06 Ответить
у нас тоже все открыто
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14.11.2020 11:07 Ответить
Понятное дело. Ведь магазинчик отделочных материалов Васи Пупкина - это рассадник коронавируса, а гипермаркет с огромной проходимостью - это нормально, пусть работает.
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14.11.2020 11:11 Ответить
Так чего ж эти базарники не идут к Епицентру? Боятся выхватить от охраны?
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14.11.2020 11:26 Ответить
Всем тупорылым перекрывателям надо яйца отрывать! Почему должны простые люди страдать от их бычества? И так время сложное, еще и на дорогах дебильные проблемы, не удивлюсь, если в нынешней психиатрии кто-то гранатой начнет разблокировать проезд...
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14.11.2020 11:11 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ?
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14.11.2020 11:13 Ответить
Я думал что негде будет сигареты купить , но оказалось все открыто
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14.11.2020 11:14 Ответить
В Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина
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14.11.2020 11:15 Ответить
И правильно....или все не работают...или все работают...а по другому быть не должно...
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14.11.2020 11:18 Ответить
А чё ты весь такой правильный про маршрутчиков молчишь? Если всем можно значит и им можно?Полные, как до карантина? Водилы ведь тоже от выручки и кучу в зарплате теряют?!
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14.11.2020 11:31 Ответить
А я не молчу...я говорю...или все работают...или никто включая маршрутчиков...
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14.11.2020 11:36 Ответить
Ага...только если завтра маршрутчики обидятся и на работу не выйдут то твой базар и закрывать не надо, так высокие..Но за рулём сидят люди с пониманием и совестью, чего у базарных найти малореально,среда не та..
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14.11.2020 11:55 Ответить
Повторяю для особо одаренных зебилов еще раз...работать должны или все...или никто..
А на обиженных зебилов хер кладут...или ложат...выбирай сам..
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14.11.2020 12:00 Ответить
Маршрутчики с пониманием и совестью... Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8097 Дядя, не смеши так больше.
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14.11.2020 12:02 Ответить
Надо в ППД внести пункт, разрешающий давить зедятлов, перекрывающих дороги.
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14.11.2020 11:29 Ответить
Карантинний "Епіцентр": як реальність розійшлася із заявами охорони та керівництва

Представники Національного корпусу прийшли до торговельної мережі "Епіцентр" одразу в трьох районах Києва. Вони зробили так звану контрольну закупку на касі, а не інтернет замовлення - і їм продали господарські товари. Про це повідомляє кореспондентка "5 каналу" Ганна Рибалка.
На підтвердження у Нацкорпусі надали "5 каналу" відповідний чек - можна переконатися, що йдеться не про харчі, ліки чи пальне. Кажуть, акцію не анонсували, щоби перевірити, чи дотримується мережа умов оголошеного карантину вихідного. Тепер пікетують "Епіцентр" на столичній Почайній.Зауважимо, що охорона гіпермаркету запевнила журналістів, що нині мережа виконує лише інтернет-замовлення.
Додамо, що в коментарі "5 каналу" керівник одного з гіпермаркетів "Епіцентр" запевнив, що вони сумлінно виконують постанову Кабміну. А попередні дописи в соцмережі про те, що продаватимуть дозволений перелік товарів - це, мовляв, лише допис у соцмережі.

Детальніше - за ссилю; там же і відео
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14.11.2020 11:54 Ответить
Да откройте все Пусть заражаются болеют Каждый сам себе хозяин Бузотеры
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14.11.2020 12:45 Ответить
Так какие вопросы?...
Каждый кто по собственной воле и на свой собственный риск подписывает договор с властью о том, что он находясь в здравом уме, в присутсвии свидетелей, нотариально отказывается от услуг государства в его лечении (затаратах бюджета на его лечение) в случае поражения короновирусной инфекцией, в замен на не прекращение его личной предпринимательской деятельности. Его работники если есть, тоже если хотят это подписывают. Но, это не должно снимать ответственность за несоблюдение элементарного масочного режима.
И нехай торгують.
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14.11.2020 12:56 Ответить
тільки недруги України та замаскований люмпен може бути проти карантину
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14.11.2020 16:27 Ответить
 
 