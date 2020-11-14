Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Черновцах более 300 предпринимателей коммунального предприятия "Калиновский рынок" перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, требуя у властей отменить "карантин выходного дня".
Сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщил предприниматель Василий Шкробанец, из-за "карантина выходного дня" тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка.
"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание власти на наши проблемы", – подчеркнул он.
Около 300 человек вышли на перекрытие улицы вблизи Калиновского рынка. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская ни одно транспортное средство.
Пожалуйста, подождите...
Даже резервные линии аптек и продмагов.
Несмотря на то, что многие перешли на электрообогреватели.
Вот вам карантин выходного дня!
Чому я всім Зебілам і нагадую про їхнє гАлАсування півтора-два роки тому...
У зебилов дома холодильников нет...им телевизор все заменяет??
Ну вот , собрались вместе , вышли - ну так сделайте что-нибудь полезное !
Больницу постройте , как в Китае , или хотя бы ям накопайте на кладбище , всё же польза обществу ...
За ЗЕ, чи не так ?
Супрун спробувала реанімувати.
І щойно в пацієнта з'явилось серцебиття, його знову приспали.
Тепер длубайте ту скалу. Саменькі.
Покличете, коли скинете ту вувузєлу.
А на обиженных зебилов хер кладут...или ложат...выбирай сам..
Представники Національного корпусу прийшли до торговельної мережі "Епіцентр" одразу в трьох районах Києва. Вони зробили так звану контрольну закупку на касі, а не інтернет замовлення - і їм продали господарські товари. Про це повідомляє кореспондентка "5 каналу" Ганна Рибалка.
На підтвердження у Нацкорпусі надали "5 каналу" відповідний чек - можна переконатися, що йдеться не про харчі, ліки чи пальне. Кажуть, акцію не анонсували, щоби перевірити, чи дотримується мережа умов оголошеного карантину вихідного. Тепер пікетують "Епіцентр" на столичній Почайній.Зауважимо, що охорона гіпермаркету запевнила журналістів, що нині мережа виконує лише інтернет-замовлення.
Додамо, що в коментарі "5 каналу" керівник одного з гіпермаркетів "Епіцентр" запевнив, що вони сумлінно виконують постанову Кабміну. А попередні дописи в соцмережі про те, що продаватимуть дозволений перелік товарів - це, мовляв, лише допис у соцмережі.
Детальніше - за ссилю; там же і відео
Каждый кто по собственной воле и на свой собственный риск подписывает договор с властью о том, что он находясь в здравом уме, в присутсвии свидетелей, нотариально отказывается от услуг государства в его лечении (затаратах бюджета на его лечение) в случае поражения короновирусной инфекцией, в замен на не прекращение его личной предпринимательской деятельности. Его работники если есть, тоже если хотят это подписывают. Но, это не должно снимать ответственность за несоблюдение элементарного масочного режима.
И нехай торгують.