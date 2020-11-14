Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: "Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю". ВИДЕО
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Водитель такси Дмитрий Ломакин, сбивший четырех человек (двоих из них на смерть) на остановке в Киеве, заявил в суде, что хотел перестроиться на дороге, но не увидел припаркованный автомобиль. Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Вместе с тем, СМИ нашли в его аккаунте в Instagram видео с быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV— hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020
Во время заседания подозреваемый начал плакать и сказал, что всю ночь работал в такси, а наркотиков не употреблял. Также он добавил, что перед аварией хотел перестроиться с четвертого ряда во второй, но не увидел автомобиль впереди.
"Какие опасные маневры, я перестраивался. Я знаю, что я виноват. Я никуда не летел, я ехал 70-80 км", - добавил Ломакин.
Парень говорит, что хочет оказать финансовую поддержку родственникам погибших.
"Что я могу сказать. Две жизни. Все. Я больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю. За две жизни. Такая ситуация произошла, понимаете. Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. Я перестраивался. Я ехал в четвертом ряду. Я с четвертого ряда перестраивался в третий. В третьем ряду была помеха, также как и во втором, - автомобиль ехал со значительной (скоростью. - Ред.). Когда я уже перестраивался во второй ряд, увидел этот автомобиль, я хотел заехать за него. И в последний момент открылся обзор, я уже увидел стоящий автомобиль. И уже не успел принять никаких действий. Я готов все компенсировать. Это 100%. Я все оплачу, все компенсирую. Всем, кто пострадал, родственникам погибших", - цитирует Ломакина Громадське.
Издание отмечает, что за доли секунд до инцидента на остановке припаркувался автомобиль, который забирал пассажирку. Парковка возле остановки тоже является нарушением.
Во время заседания стало известно, что родителей у парня нет, он прописан у тети.
По данным прокуратуры, 23-летний таксист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - пять раз в течение года. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости.
В суд приехала его бабушка Нина и тетя Ольга. Последняя готова была взять его к себе на время домашнего ареста. Бабушка рассказала, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кафе и на спиртзаводе. Затем закончил колледж и устроился таксистом. В момент аварии он возвращался с ночной смены отдавать машину и поэтому, действительно, был уставший.
Вместе с тем, "Киев оперативный" опубликовал подборку роликов 23-летнего водителя, которые он выкладывал в Instagram. Ломакин не раз хвастался быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге. Одно из таких видео Ломакина прокомментировали следующим образом: "Остановись, пока остановка не будет последней".
Напомним, в Киеве утром 13 ноября водитель автомобиля службы такси въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали. По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя. 14 октября суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке.
Пожалуйста, подождите...
Так что это не случайность, а закономерность. Таких как он шумахеров полиция должна лишать водительских прав пожизненно - причем желательно ДО трагедии.
Сученыш хочет, чтобы его отпустили и он, таксуя, выплачивал компенсации, пока снова кого-то не убьет?
- ну шо вы пристали к артисту, пусть сочиняет красивые песни...
дебільная безпринципна нація
"надо сделать ограничение 50-60"
Такие типочки ограничения не соблюдают - сделай хоть 20 км в час - он все равно будет гонять 120.
Ограничение 50-60 сильно поможет? Изучал проблему? Может лучше авто запретить?
Умственные способности поражают.
Голосовал на выборах?
Если бы ты был внимательным при просмотре видео, но увидел бы, что он не едет в потоке автомобилей, а маневрирует, простоянно обгоняя другие автомобили - то есть - он едет значительно быстрее потока.
"Ограничение 50-60 сильно поможет? "
Ограничение таким никак не поможет, ибо они не соблюдают ограничения.
Вот захочешь выбраться из нищей судьбы ,но она подставит подножку.
Горе и погибшим ..спрашивается за что..
деревнісвого району в downtown Дніпра - типова картина олією: автобусна останівказупинка, стоять люди... небагато, але є. І тут же на зупинці кілька недолітків років по 14-16 просто серед людей вправляються у джигітуванні на лісапетах. Стрибки з розворотом, поподвипереподвертом і все інше. Ми їм одне зауваження, друге, третє - а вони щеряться щурячими пиками з-під капюшонів і ще й іржуть та огризаються. А хтось навіть заступається за них - "онижедети", "этожеребенок"... Аж поки один "жеребенок" не зачепив жіночку кермом. Вона впала на асфальт, сумка в один бік, смартфон в інший, що аж тріснув захисний екран... Ось тоді вже усі готові були лінчувати малолітніх довбойопів - "ану сюда, с-****!" Вони по педалях і тікати. Хтось із молодих хлопців встиг прописати одному з ноги копняка нижче спини - от і все.
Це я до чого? До того, що потім ці "джигіти" пересядуть на авто й мотоцикли. І продовжать "екстрім". А далі - чергове летальне ДТП, матері його хиря. Бо їм же ж усе дозволено. А я маю їх "пожалеть, понять и простить"?..
І без усіляких "бідний хлопчик".
по нормальному ему по 15ке за каждую жизнь , и платить он будет лишь адвокатам , а от людей завта откажется , вангую даже на погребение ни че не даст ,
его адвокат подойдет к родственникам потерпевших и в крайне унизительной форме предложит деньги ( чеб те отказались )
Идиоту понятно, что он играл в свою обычную игру.
Она как раз и предполагает маневры без сброса скорости - и в данном случае именно эти навыки, доведенные без автоматизма, и подвели "гонщика".
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Здесь будет вина двух водителей, один остановился на остановке общественного транспорта, второй летел слаломом. Вангую, у нас скоро появится новый Дронов, "который пострадал ни за что".
Якщо це зупинка громадського транспорту - там все одно стояли б люди. Наслідки могли б стати ще важчими. Але мінімум штраф йому точно треба виписати
А/ пункт правил предписывающий двигаться в правом ряду
Б/ Разрешенная скорость движения по Киеву.