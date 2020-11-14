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ДТП (7443) суд (24703)

Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: "Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Водитель такси Дмитрий Ломакин, сбивший четырех человек (двоих из них на смерть) на остановке в Киеве, заявил в суде, что хотел перестроиться на дороге, но не увидел припаркованный автомобиль. Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Вместе с тем, СМИ нашли в его аккаунте в Instagram видео с быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Во время заседания подозреваемый начал плакать и сказал, что всю ночь работал в такси, а наркотиков не употреблял. Также он добавил, что перед аварией хотел перестроиться с четвертого ряда во второй, но не увидел автомобиль впереди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура. ФОТО

"Какие опасные маневры, я перестраивался. Я знаю, что я виноват. Я никуда не летел, я ехал 70-80 км", - добавил Ломакин.

Парень говорит, что хочет оказать финансовую поддержку родственникам погибших. 

"Что я могу сказать. Две жизни. Все. Я больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю. За две жизни. Такая ситуация произошла, понимаете. Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. Я перестраивался. Я ехал в четвертом ряду. Я с четвертого ряда перестраивался в третий. В третьем ряду была помеха, также как и во втором, - автомобиль ехал со значительной (скоростью. - Ред.). Когда я уже перестраивался во второй ряд, увидел этот автомобиль, я хотел заехать за него. И в последний момент открылся обзор, я уже увидел стоящий автомобиль. И уже не успел принять никаких действий. Я готов все компенсировать. Это 100%. Я все оплачу, все компенсирую. Всем, кто пострадал, родственникам погибших", - цитирует Ломакина Громадське.

Издание отмечает, что за доли секунд до инцидента на остановке припаркувался автомобиль, который забирал пассажирку. Парковка возле остановки тоже является нарушением.

Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю 01

Во время заседания стало известно, что родителей у парня нет, он прописан у тети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве автомобиль влетел в остановку: двое погибших, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

По данным прокуратуры, 23-летний таксист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - пять раз в течение года. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. 

В суд приехала его бабушка Нина и тетя Ольга. Последняя готова была взять его к себе на время домашнего ареста. Бабушка рассказала, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кафе и на спиртзаводе. Затем закончил колледж и устроился таксистом. В момент аварии он возвращался с ночной смены отдавать машину и поэтому, действительно, был уставший.

Вместе с тем, "Киев оперативный" опубликовал подборку роликов 23-летнего водителя, которые он выкладывал в Instagram. Ломакин не раз хвастался быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге. Одно из таких видео Ломакина прокомментировали следующим образом: "Остановись, пока остановка не будет последней".

Напомним, в Киеве утром 13 ноября водитель автомобиля службы такси въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали. По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя. 14 октября суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке.
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Топ комментарии
+74
С его манерой вождения - это рано или поздно должно было закончиться трагедией.
Так что это не случайность, а закономерность. Таких как он шумахеров полиция должна лишать водительских прав пожизненно - причем желательно ДО трагедии.
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14.11.2020 15:09
+35
Не погибли люди, а он убил людей. Это НЕ случайность - он к этому шел и он это сделал сам. Своими руками.
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14.11.2020 15:17
+34
Его как раз не жалко. Жалко, что его не лишили прав за 5 грубых нарушений в течение одного года.
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14.11.2020 15:13
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Правила форума Совет форумчан
С его манерой вождения - это рано или поздно должно было закончиться трагедией.
Так что это не случайность, а закономерность. Таких как он шумахеров полиция должна лишать водительских прав пожизненно - причем желательно ДО трагедии.
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14.11.2020 15:09 Ответить
"Я готов все компенсировать. Это 100%. Я все оплачу, все компенсирую. Всем, кто пострадал, родственникам погибших"

Сученыш хочет, чтобы его отпустили и он, таксуя, выплачивал компенсации, пока снова кого-то не убьет?
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14.11.2020 15:14 Ответить
+ 3 за деланое "раскаяние".
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14.11.2020 15:18 Ответить
Как можно компенсировать смерть человека , он умеет воскрешать
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14.11.2020 18:46 Ответить
Я конечно не врач . может от усталости он так себя вел !!! Но на месте аварии у него были все повадки наркомана !!! Могу конечно ошибаться ... В любом случае то что случилось закономерность вопрос времени он реально к этому шел !!!
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14.11.2020 16:43 Ответить
Тут вопросы больше не к полиции, а к депутатам, которые не хотят принять соответствующие законы, чтоб, к примеру, повторное превышение скорости в течение года приводило к лишению прав на год. Синька за рулем - конфискация авто. А так... полиция может хоть каждый день составлять протоколы, только смысл?
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14.11.2020 17:38 Ответить
велика проблема в наших "мусорах", якщо буде такий закон вони почнуть його використовувати як санкцію для впливу на всіх водіїв
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14.11.2020 23:46 Ответить
Я, как бывший полицейский, задолбался уже повторять. Никакое лишение прав! не очистит дороги от алкашей и наркоманов. + «крутые» малолетки. Таким людям плевать, есть в кармане удостоверение водителя или нет. Ведь они непобедимы! Только сроки по тюрьмам смогут часть из них заставить задуматься при очередной синьке не садиться за руль. Пусть не на долго, месяц, три, но этимлюдям надо «посидеть»
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15.11.2020 12:42 Ответить
все почне працювати якщо буде неминучість покарання, а не так як в нас: меладзе вбиває жінку на пешохідному переході, а срані мусара на запитання журналістів відповідають:
- ну шо вы пристали к артисту, пусть сочиняет красивые песни...
дебільная безпринципна нація
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15.11.2020 13:27 Ответить
Честно.жалко и его и погибших.не в том месте не в то время оказались участники этой трагедии.берегите себя будьте внимательны
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14.11.2020 15:10 Ответить
Его как раз не жалко. Жалко, что его не лишили прав за 5 грубых нарушений в течение одного года.
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14.11.2020 15:13 Ответить
с.ка, такий же деградант як і той таксист - покоління пенсі, мля. У жінки 40 років двое дітей без мами залишились! В нас країна деградує до рівня Венесуєли
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14.11.2020 20:20 Ответить
Я звичайно все розумiю , але тре вiдповiдати . 12 рокiв .
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14.11.2020 15:11 Ответить
Слалом - он до добра не доводит. Таких слаломистов полно на дорогах.
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14.11.2020 15:12 Ответить
70-80 км он ехал а в городе надо сделать ограничение 50-60
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14.11.2020 15:13 Ответить
Да какие 70-80, о чем вы? Он значительно больше 100 ехал. При 70-80 - он мог бы спокойно ехать в 4м ряду без перестроений.

"надо сделать ограничение 50-60"
Такие типочки ограничения не соблюдают - сделай хоть 20 км в час - он все равно будет гонять 120.
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14.11.2020 15:16 Ответить
Как же он мог ехать больше 100 в потоке, который едет 70-80 (это из твоих слов выходит)?
Ограничение 50-60 сильно поможет? Изучал проблему? Может лучше авто запретить?
Умственные способности поражают.
Голосовал на выборах?
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14.11.2020 15:24 Ответить
так потому такие "слаломисты" и гасают в просветах между полосами, что все едут примерно одинаково, и только самые хитросделанные пытаются выиграть пару секунд на километре. Реально в городе на дорогах, где 2-3 полосы и отбойник, все движутся со скоростью чуть меньше 80. А это называется "тошнить" у многих "гонщиков", хоть на самом деле и так все уже нарушают скоростной режим.
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14.11.2020 16:58 Ответить
"Как же он мог ехать больше 100 в потоке, который едет 70-80"

Если бы ты был внимательным при просмотре видео, но увидел бы, что он не едет в потоке автомобилей, а маневрирует, простоянно обгоняя другие автомобили - то есть - он едет значительно быстрее потока.

"Ограничение 50-60 сильно поможет? "
Ограничение таким никак не поможет, ибо они не соблюдают ограничения.
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14.11.2020 17:11 Ответить
Я, наверное, не в теме, но разве сейчас ограничение в городе не 50км/ч?
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14.11.2020 15:36 Ответить
Об этом знают очень немногие. Это тайна. Зачем ты её разглашаешь?
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14.11.2020 16:59 Ответить
Ви не в курсі: уже давно обмеження швидкості в містах 50 км. Учіть ПДР
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14.11.2020 18:45 Ответить
Не повезло парню с родителями, с судьбой.Только начал жить , погибли люди.
Вот захочешь выбраться из нищей судьбы ,но она подставит подножку.
Горе и погибшим ..спрашивается за что..
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14.11.2020 15:14 Ответить
Не погибли люди, а он убил людей. Это НЕ случайность - он к этому шел и он это сделал сам. Своими руками.
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14.11.2020 15:17 Ответить
С понтами ему не повезло, с понтами! И не судьба ему подножку подставила!Судьба не уберегла тех людей,которых это понтило убил!
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14.11.2020 15:31 Ответить
Людина сама робить свою долю.
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14.11.2020 18:46 Ответить
Закинути на прес-хату - там зсучені раком нагнуть і на кукан напумпонять у першу хвилину. А потім до рівних арештантів півником кукурікати і беззубим ротом баланду сьорбати дірявим веслом біля параші.
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14.11.2020 15:16 Ответить
Ты явно болен.
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14.11.2020 15:25 Ответить
Ти з дурки пишеш? Господи ще й українською мовою такі бздури. Не соромся, пиши рідною кацапською.
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14.11.2020 15:37 Ответить
А що таке? Шашечники- вони всі латентні пасивні гомосексуалісти.
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14.11.2020 15:44 Ответить
Ніт, я зараз буду шкодувати хлопчика, бо у нього борошна совісті.
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14.11.2020 15:47 Ответить
В українській мові немає "борошна совісті".
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14.11.2020 17:18 Ответить
Ты просто не в теме. Это же Welt Schmerz, ему можно насылать "борошна совісті". Таксист Ломакін, що збив людей на зупинці в Києві, розплакався у суді: "Два життя. Все. Більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую" - Цензор.НЕТ 2182
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14.11.2020 17:22 Ответить
Зазначено влучно, немов стрілою з цибулі.
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14.11.2020 18:57 Ответить
Таки так. Пацан заслужив. Він довго ішов до успіху.
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14.11.2020 15:43 Ответить
Долго петлял, но дошел.
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14.11.2020 15:49 Ответить
Буквально пару тижнів тому треба було виїхати з деревні свого району в downtown Дніпра - типова картина олією: автобусна останівка зупинка, стоять люди... небагато, але є. І тут же на зупинці кілька недолітків років по 14-16 просто серед людей вправляються у джигітуванні на лісапетах. Стрибки з розворотом, поподвипереподвертом і все інше. Ми їм одне зауваження, друге, третє - а вони щеряться щурячими пиками з-під капюшонів і ще й іржуть та огризаються. А хтось навіть заступається за них - "онижедети", "этожеребенок"... Аж поки один "жеребенок" не зачепив жіночку кермом. Вона впала на асфальт, сумка в один бік, смартфон в інший, що аж тріснув захисний екран... Ось тоді вже усі готові були лінчувати малолітніх довбойопів - "ану сюда, с-****!" Вони по педалях і тікати. Хтось із молодих хлопців встиг прописати одному з ноги копняка нижче спини - от і все.
Це я до чого? До того, що потім ці "джигіти" пересядуть на авто й мотоцикли. І продовжать "екстрім". А далі - чергове летальне ДТП, матері його хиря. Бо їм же ж усе дозволено. А я маю їх "пожалеть, понять и простить"?..
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14.11.2020 16:52 Ответить
Мені дівча років 12-13 на скутері просто під колеса влетіло. Я допоміг, закинув ключі і порізав шини. Тато її до мене потім ще на розборки приїжджав.
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14.11.2020 17:14 Ответить
радикально так, но в принципе верно...
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14.11.2020 15:53 Ответить
...може, про прес-хату та півня перегнув спересердя - але у буцигарню це без варіантів.
І без усіляких "бідний хлопчик".
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14.11.2020 18:56 Ответить
***....
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14.11.2020 19:04 Ответить
не згоден з вами, що за кацапськы ауєшні мрії ( Таку безвідповідальну істоту, яка вбила дві жінки, зробила сиротами дітей, треба садити не менше ніж на 10 років. Хай працює і виплачує дітям гроші. Навіщо принижувати людську гідність? Жорстокість породжує лише жорстокість. Чому у Брейвіка такий м.який вирок? Чому в них так мало брейвиків за історію країни?
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14.11.2020 20:24 Ответить
Почему именно в людей. Это как бутерброд, который по законам Мерфи всегда падает маслом вниз.
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14.11.2020 15:18 Ответить
А тебя, гондон, предупреждали. Но, куда там, я же великий гонщик. Натворил - в тюрьму, и не скули.
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14.11.2020 15:19 Ответить
надо сидеть и долго - никакими слезами и словами тех двоих не вернешь...
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14.11.2020 15:22 Ответить
Мразь блин, если заснул, то это хоть какое-то поганое оправдание. Но если действовал осознанно, почему не в******** в стоящую машину, а не в людей? Это ж несколько сантиметров повернуть руль влево!!
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14.11.2020 15:29 Ответить
Видео с камер наблюдения посмотри! Там все четко видно!перестройка из четвертого в первы,впритирку к багажнику впереди идущих не сбавляя скорости.И в последнюю он бится не стал надеясь по тротуару прорваться....
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14.11.2020 15:37 Ответить
а людей этот поганый шашечник не видел??
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14.11.2020 16:22 Ответить
потому что "шашечки" предполагают маневры на только скорости, там это помогает - идти надо быстрее потока. Этот мудак играл со смертью, как обычно
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14.11.2020 16:11 Ответить
водило врет , чеж ты **** в столб или в тачку стоящую не луснулся , чеж ты людей убил ? машинку спасал
по нормальному ему по 15ке за каждую жизнь , и платить он будет лишь адвокатам , а от людей завта откажется , вангую даже на погребение ни че не даст ,
его адвокат подойдет к родственникам потерпевших и в крайне унизительной форме предложит деньги ( чеб те отказались )
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14.11.2020 15:34 Ответить
Как можно компенсировать две человеческие жизни?! Пусть до конца своих дней шьет на зоне рукавици
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14.11.2020 15:35 Ответить
фильмов насмотрелся про такси, вот и возомнил себя
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14.11.2020 15:37 Ответить
Шашечник фсётаки...
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14.11.2020 15:41 Ответить
Подивився відео. Таким не місце за кермом.
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14.11.2020 15:42 Ответить
Кацап Ломакин.
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14.11.2020 15:44 Ответить
Ну, судя по видео, он ездил как мудак. Рано или поздно это должно было случиться. Жаль, что за его дурость на дороге заплатили совершенно случайные люди.
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14.11.2020 15:44 Ответить
Да не из за того он расплакался, что ему людей сбитых жалко. Он плакал потому что ему себя жалко.
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14.11.2020 15:55 Ответить
именно так.
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14.11.2020 16:00 Ответить
Расплакался, раскаялся, но продолжает врать.

Идиоту понятно, что он играл в свою обычную игру.
Она как раз и предполагает маневры без сброса скорости - и в данном случае именно эти навыки, доведенные без автоматизма, и подвели "гонщика".
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14.11.2020 16:09 Ответить
Порушення ПДР кваліфікувати як замах на вбивство. Порушення ПДР із жертвами - як умисне вбивство. Так має бути.
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14.11.2020 16:21 Ответить
Похоже, что с этим персонажем сядет тот, кто припарковался на остановке. "почти ни за что", конечно.
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14.11.2020 16:33 Ответить
Не, не сядет. Но мозгов попортят, конечнож.
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14.11.2020 16:46 Ответить
Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Здесь будет вина двух водителей, один остановился на остановке общественного транспорта, второй летел слаломом. Вангую, у нас скоро появится новый Дронов, "который пострадал ни за что".
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14.11.2020 17:09 Ответить
Тут питання в тому чи могли б змінитися наслідки якщо б він там не запаркувався?
Якщо це зупинка громадського транспорту - там все одно стояли б люди. Наслідки могли б стати ще важчими. Але мінімум штраф йому точно треба виписати
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16.11.2020 06:37 Ответить
я тоже думал, что дронов не сядет
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16.11.2020 06:29 Ответить
Вот же урод, да лучше бы в машину въехал что стояла, раз уж затормозить не успел.
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14.11.2020 16:55 Ответить
Машину жалко, а люди - сами виноваты, нечего на остановках стоять, где слаломисты летают.
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14.11.2020 17:10 Ответить
Такі бики правіше крайньої лівої полоси не їздять, хоча мають їхати по вільній першій, або другій .
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14.11.2020 17:22 Ответить
Как же я ненавижу таких конченых "шахматистов" на дороге. Твое место в тюрьме или на кладбище, шахматист.
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14.11.2020 17:28 Ответить
И да, на остановках можно останавливаться частному транспорту для высадки и посадки пассажиров.
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14.11.2020 17:30 Ответить
Родным погибших хочу сказать, что если хотите справедливости, то наймите и убейте эту мразь. Иначе справедливости не будет. Не в нашем суде.
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14.11.2020 17:32 Ответить
"Шахи , шашки" - обгін зліва , має каратися жорстко .
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14.11.2020 17:53 Ответить
За життя- життя.... ось й уся компенсація.
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14.11.2020 18:20 Ответить
Шах и мат, гросмейстер!
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14.11.2020 18:49 Ответить
Доездился тварь? Ездит весмерками объезжая авто с лева и права по всей дороге. Успел, куда ехал? А теперь кукарекай на зоне, мразота тупая.
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14.11.2020 19:35 Ответить
.."услужливый дурак, опаснее врага"..И. Крылов..." Мужик и медведь...развелось уже этих "шахматистов" немеряно..и безнаказанных...
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14.11.2020 20:20 Ответить
рядом с ним должен сидеть его работодатель - он знал о нарушениях, по крайней мере о случаях привлечения к админответственности, но не вышвырнул этого лихача-дебилоида с работы! Вот пусть и отвечает вместе с ним. "готов все компенсировать" "всё оплатить" - этот придурок - гонщик недопонимает, что такое "жизнь". Во сколько он оценил две человеческих жизни и два искалеченных здоровья? и чем он оплачивать собрался, если даже таксовал не на своей машине - тетку свою на органы продаст? так это противозаконно. Возьмет кредит и застрелится потом - нет, он не из таких. Вот и будет искать "разовую, но хорошо оплачиваемую работу".
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14.11.2020 21:36 Ответить
Держава винна в тому, що по дорогам їздять неадеквати, які ламають долі іншим і собі. Чому після стількох порушень за рік не забрали права? Чекали того, що сталось?
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14.11.2020 22:12 Ответить
а если бы пристерили как тех же чертей в bmw, сколько бы вони было, а мусара, а детей убили, а беспредел. Вот результат ваших визгов, и таких ломакиных каждый год только больше.
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14.11.2020 23:24 Ответить
а я бы судил полицию за 2 отнятые жизни. потому что этот урод 5 раз за год (!!!) нарушил правила (и это только то, что мы теперь знаем), но он ВСЕ РАВНО ОСТАВАЛСЯ С ПРАВАМИ! Таксист Ломакін, що збив людей на зупинці в Києві, розплакався у суді: "Два життя. Все. Більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую" - Цензор.НЕТ 43
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14.11.2020 23:57 Ответить
Обычное чувство безнаказанности. У особей с низким уровнем духовного развития нет самоконтроля. Не выпускать из тюрьмы до конца жизни. Тут не несчастный случай, тут хулиганство с особо тяжкими последствиями.
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15.11.2020 00:22 Ответить
плакать могут все, а вот ОТВЕТСТВЕННО вести себя и ОТВЕЧАТЬ за свои поступки немногие!
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15.11.2020 04:36 Ответить
Подобное "шахматное" поведение на дороге лишено всякого смысла.Рано или поздно "успеть" можно либо в тюрягу,либо на кладбище.
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15.11.2020 06:59 Ответить
Как всегда. На дороге гонору-полные штаны. А потом сопли на кулак наматывает
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15.11.2020 09:28 Ответить
стадо неучей которые купили права тут рассуждают об опасных маневрах))))!! Так вот он как раз ничего не нарушает на видео ни одного раза а вот 70% машин на видео каркас и нарушают. В правилах предписано что водитель должен занимать а дороге крайнее правое положение а не тянутся в левом ряду! Тогда и правые полосы были бы свободны и Ломакин ехал бы прямо без маневров. А так ему фактически создают аварийную обтановку каркас вот это все безнаказанное было дорожное. Посмотрите как ездят в Европе водители и УЧИТЕСЬ!!!! А на дороге всякое бывает Допустил наезд значит уже виноват но если экспертиза покажет что виной тот водитель который сделал опасный маневр на остановке то вина перекочует к нему)!!!!
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15.11.2020 09:50 Ответить
Ещё один недо Шумахер, дорога в городских условиях не место для гонок, ограничение скорости 50 км\ч, ты хочешь сказать что в левом ряду ехали медленнее ?
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15.11.2020 14:34 Ответить
Похоже вы правила знаете так же как и Ломакин. Если нет,опровергните:
А/ пункт правил предписывающий двигаться в правом ряду
Б/ Разрешенная скорость движения по Киеву.
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15.11.2020 22:05 Ответить
Никуда никакая вина не перекочевала, отправился новоявленный шумахер прямиком в СИЗО. Что касается тех водителей, которые "тошнили" каких-то 80км/час в левом ряду, то, да, они нарушали ПДД. Только в другом пункте, они превышали максимальную разрешенную скорость в населенном пункте. А вот "тошнить" в левом ряду им ПДД полностью позволяют. И, кстати, твои отсылки к Европе явно мимо кассы, видно ты никогда там не ездил. Когда заняты все три ряда, и все три ряда едут с абсолютно одинаковой скоростью. Но вот просто с фантастически одинаковой скоростью, и подобные "слаломисты" и "шумахеры" там просто сойдут с ума. И не посигналишь ведь ни фарами, ни сигналом - на тебя немедленно донесут сразу с десяток водителей, и уже в следующем населенном пункте тебя примет полиция по полной программе. От которой, прикинь, а, не откупиться "командир, давай на месте порешаем этот вопрос".
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15.11.2020 23:59 Ответить
БУДЕТ СИДЕТЬ ДУРАК !!!
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16.11.2020 00:10 Ответить
нифига себе он по диагонали на скорости 70-80 из третьего ряда перестраивался. лучше б уже версию про то что заснул рассказывал бы, правдоподобней было бы
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16.11.2020 01:37 Ответить
на видео - его адвокат.Очевидно, подготовка к ЕГЭ ему не позволяет сконцетрировать на этом суде.
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16.11.2020 06:42 Ответить
 
 