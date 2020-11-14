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Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Медики говорят, что люди начинаются верить в существование угрозы только после того, как сами столкнутся с вирусом.

Об этом говорится в коротком ролике Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"Из машины скорой помощи в приемное отделение большинство пациентов областной инфекционной больницы перевозят на колясках - теперь больница принимает в основном людей в тяжелом состоянии. Во дворе медучреждения грохочут колеса каталки - в черных мешках перевозят умерших", - описывает издание происходящее в харьковской COVID-больнице.

Несмотря на повышенную угрозу заражения, медикам приходится перевозить больных на колясках.

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Кроме того, участилось число летальных исходов: врачи вынуждены перевозить тела умерших через двор больницы в морг на каталках и в черных мешках.

"Третий за сегодня", – комментирует количество погибших работник больницы. Мужчина замечает, что в вирус люди начинают верить только тогда, как сами с ним сталкиваются.

"Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника. Пока не убедятся сами в этом – не поверят. Я дедушку похоронил своего. Ребят попросил – они вывезли, потому что родственники не должны вывозить. Передайте людям, пусть берегут себя, чтобы такого не было", – посоветовал медик.

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Топ комментарии
+46
Зато Гепа лечится в Германии . А харьковчане продолжают за него голосовать , пипец

У нас в Словакии было всобщее тестирование и министр здравоохранения лично брал тесты на одном из пунктов . А Степанов только из кабинетов вещает
Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника" - Цензор.НЕТ 2952
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14.11.2020 16:07
+42
та видать фотка из израиля,ну когда после выстрела в спину лежал Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 3558
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14.11.2020 16:17
+36
Зебіли, якщо вам не вистачить місць у лікарнях, не приїде швидка, не нададуть апарат з киснем, то просто подивіться вдома вечірній квартал, хоч посмієтеся.
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14.11.2020 16:09
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26 жовтня, 2020, Через збільшення випадків COVID-19 в Італії знову запровадили нові антиепідемічні обмеженняКадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 2364
За добу в Італії виявили близько 20 тис. нових хворих(на сьогодні це вже 40 000)
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що в країні знову запроваджують нові карантинні обмеження після того, як за добу було виявлено близько 20 тисяч хворих. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Згідно з новими обмеженнями, з 26 жовтня і до 24 листопада будуть зачинені кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни. Також ресторанам та барам можна працювати лише до 16:00.
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14.11.2020 17:29 Ответить
Комендантська година і карантин вихідного дня: Італія посилює заходи через COVID-19

16:07, 4 листопада712Читать новость на русском

В Італії вводять жорсткий карантин / Ілюстративне фото / Getty images

В Італії знову посилюють карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Так, з 4 листопада у країні щонайменше на місяць вводять нові обмеження. Серед них - нічна комендантська година та карантин вихідного дня, коли не працюватимуть жодні ТРЦ.

Провінції і регіони країни будуть поділені на три зони ризику - низького, середнього і високого. Про це інформує ANSA.

Так, у регіонах з високим і середнім рівнем ризику діятимуть додаткові обмеження, зокрема, - на пересування між ними.
Які обмеження починають діяти в Італії з 4 листопада
Введена нічна комендантська година: жителям країни слід буде перебувати у своїх будинках з 22 години вечора по 5 ранку.
Закриті заклади культури, зокрема, - музеї та виставки.
Учнів старших класів шкіл перевели на дистанційне навчання.
Торгові центри не будуть працювати щовихідного.
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14.11.2020 17:32 Ответить
В быдлохарькове людей не больше 15%. Трудно сформировать свою позицию к этому проклятому богом месту.
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14.11.2020 17:46 Ответить
тебе не страшно жить в стране с таким количеством "быдла" ??? Может тебе поехать туда где таких как ты небыдл очень много? Ведь ты же не быдло, правда? Ты горохобот как я понял
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14.11.2020 20:04 Ответить
Во-первых, быдла в стране очень много, но распределено оно очень неравномерно. Может, и поехать, где быдла меньше, по крайней мере, подальше от проклятого богом быдлохарькова... Но с ковидом теперь это гораздо сложнее...
В общем, САМ решу, что лучше.
А что такое "горохобот"?
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14.11.2020 21:38 Ответить
такое быдло, как ты
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15.11.2020 00:17 Ответить
Мне от наших больниц страшно и без ковида. Я бы туда и с насморком не хотел бы попасть. Если видос смотреть без звука, ощущение что снимали где-то в зоне отчуждения под Припятью. Химзащита, развалины, заросли.
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14.11.2020 17:47 Ответить
Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 7894
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14.11.2020 17:52 Ответить
А я зараз в електричці. І тут половина без масок.
От би поліції зірвити куш на штрафах цих безсмертних зебілів...
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14.11.2020 17:52 Ответить
Янелох досі не підписав закон про штрафи.
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15.11.2020 00:17 Ответить
В Франции все в масках ходили и летом и осенью и ничего это не дало!!!!
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15.11.2020 09:41 Ответить
В Николаеве до сих пор куча имбицилов заявляет сто это все заговор жидо-массонов
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14.11.2020 17:54 Ответить
Сезона вспишка грипу яку Зе влада не проконтролювала ще у лютому - березні 2020.
Маємо клопіт, але не 30 і не 10 помирають за день, гинуть літні люди і з підірваним здоров'ям (сахарний діабет і інш.)
Паніка це поганий порадник.

Трохи гумору: як що Адольфовіч здохне то не буде велике горе навіть для Харкова )
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14.11.2020 17:57 Ответить
Видавати коронавірус за "звичайний грип" ти можеш з таким самим успіхом, як ти видаєш себе за тямущого та розумного.
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15.11.2020 00:20 Ответить
Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 3705
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14.11.2020 18:05 Ответить
Тяжёлое наследие рехворм от Уляны Супрун , начатое ещё при януковиче и пох.. истически продолженое при новой власти . Было много времени , - всё лето и шо сделали для больниц ? , - поперемещали отделения с корпусов - в корпуса . ((
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14.11.2020 18:50 Ответить
Ты что не видел по телевизору как турки асфальт укладывают в 2 раза дороже чем при шоколадке и клоун ленточки ездит перерезать? А говоришь что ничего не сделали для больниц.
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14.11.2020 23:17 Ответить
Кацап , тебя жаба давит ? Шо турки вертольот сбили или шо свежих помидор в кацапстане поменьшело ?
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14.11.2020 23:39 Ответить
Что болезный, до сих пор радуешься тому, что кацапы взамен сбитого вертолета ввели свои войска как на территорию Айзербайджана, так и усилили свое влияние в Армении??? Тут мест в больницах для людей не хватает, деньги из ковид фонда в асфальт закатили, а ты дегенерат все за айзеров, армяшек и кацапов переживаешь.
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15.11.2020 00:09 Ответить
Дивно , що немає вимоги уряду до перевізників , демонтувати 2-3 форточки в салоні і відчиняти всі двері на зупинках . Це б покращувало провітрювання салону і не заставляло б людей шастати через цілу маршрутку до передніх дверей , розносячи заразу по салоні . І що цікаво , це абсолютно БЕЗКОШТОВНЕ рішення , не потребує ні копійки затрат . Боже , які дібіли нами керують . Це жах .
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14.11.2020 19:28 Ответить
дібіли вони такі...
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14.11.2020 19:46 Ответить
Пндц, какая то болезнь странная. В неё можно верить, и тогда она есть. А можно и не верить, и её уже нет.
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14.11.2020 20:09 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 20:14 Ответить
Я знаю багатьох хто дома перехворів і забув, а якщо підеш в нашу лікарню, то там тебе відсортирують для того, щоб далі кошмарити тупих приматів.
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14.11.2020 20:39 Ответить
У тех кто дома переболел тяжелая форма была? Насколько я знаю, то с легкой не ложат в больницы.
"щоб далі кошмарити тупих приматів" - это ты про себя?
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14.11.2020 23:29 Ответить
Продажные уроды-журналюги,покажите сколько умерло от других болезней.Цинизм зашкаливает,получается,что других смертей нет,что нация супер здоровая.За 8 месяцев умерло почти 10 тысяч от вируса,от других болезней не умирают,у вас сволочи совесть есть?
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14.11.2020 20:43 Ответить
багато помирає людей від різних хвороб, а ще в аваріях багато гине, а ще тонуть багато. Та тільки відділення серцевих захворювань не заповнеі на 100 % і не переповнені, відділення хірургії також, відділення уго-горло-нос-дупа-ноги-руки також не переповнені, і навіть не заповнені на 100 %. А от відділення де лікують запалення легенів, які виникли як ускладнення ковіду та інших вірусних інф., заповнені, навіть ті, які додали на самому початку епідемії, і навіть вже влітку, заповнені майже всі.
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14.11.2020 21:22 Ответить
заповнені тому, що так треба. Щоб взяти бабло з тих кому потрібнагоспіталізація. в цей часбезсимптомних "хворих" лікують такими антибіотиками ,що заодно сіфіліс можна вилікувати, Не треба було кошмарити весь Світ. А якщо це робиться то це комусь потрібно.
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14.11.2020 21:54 Ответить
та ти шо Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 1678
а от троє моїх знайомих, та родичка, так не вважають. І навіть радіють. А деякі ще радіють що з сьомого разу нарешті вдалось дізватись швидку, яка нарешті і відвезла у лікарню.
Дивні ви люди.. Я ж кажу, поки таких як ти біда не торкнеться особисто, будете рогопільствувати до всрачки.
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14.11.2020 22:16 Ответить
Знайомі,родичі, блаблабла. я працюю в медицині. Хворіють люди. що поробиш. але таке є завжди. Паніка допомагає заробляти. Тест, якого ціна 115 гриень продають за 1700 . Лікують за 30000 людину з симптомами. Стаціонарно. А можна то саме зробити за 3000 гривень. Дивні ви люди. васрозводять а ви ведетесь.
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14.11.2020 22:25 Ответить
"я працюю в медицині" - а вот с этого момента поподробнее, хочется знать где это у нас конкретно работают врачи, которые не верят в опасность коровируса?
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14.11.2020 23:32 Ответить
Та воно, мабуть, підроблені ліки продає і називає це "працюю в медицині".
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15.11.2020 00:26 Ответить
Він на АЗС працює- машини швидкої допомоги заправляє.
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16.11.2020 05:53 Ответить
будь який грип дуже небезпечний. А до небезпеки цього додалась потужна інформаційна атака на непідготованих та не дуже розумних, в своїй масі, людей.
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16.11.2020 20:29 Ответить
бла-бла це те, що ти працюєш в медицині. Ти якесь ніщо, яке пише на форумі все що тобі заманеться. А тих, кого я знаю особисто, кажуть так я я розповіла. То як вважаєш, кому я більше повірю, тобі - форумній примарі, чи людям, яких я особисто знаю, і тому, що бачила на власні очі??
працюй далі.. тут на форумі.
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15.11.2020 00:40 Ответить
Товя бидляча манера спілкування багато говорить про твій внутрішній світ.
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16.11.2020 20:32 Ответить
ну то, сподіваюсь, ти, нікчема, більше не будеш до мене чиплятися зі своїми дурнуватими міркуваннями.
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17.11.2020 01:14 Ответить
пис: якби я бачила кто тебе читає, тобто, хто в тебе в друзях, то навіть не відповідала б. Шнирі в друзі собі завжди обирають таких, якими вони є самі.
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15.11.2020 00:42 Ответить
Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 2339
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15.11.2020 00:54 Ответить
зверататися до дурнуватих камікадзе марна трата часу. Я не прибічник радикальних суджень, але деякі люди, які тут кажуть, що "поверите, когда лично вас коснётся", таки мають рацію. Не вірять в нас люди, поки особисто їх не торкнеться біда. Пофігізм та байдужість - риси нашого "мудрого наріду".
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14.11.2020 21:15 Ответить
Постанова 100%. Художественный свист.
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14.11.2020 22:00 Ответить
Что, ты таки раскрыл это массонский заговор и их гадкое облучение 5G, проверил исцеляющие возможности намоленных икон, а также эффективность шапочки из фольги?
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14.11.2020 23:42 Ответить
Позавчера от Ковида в Харьковской областной после 2-х недель "лечения" умерла сестра моей свахи... Что происходило с ней там, мы не знаем, т.к. никто из медперсонала на звонки не отвечал все 2 недели, с ней тоже связи не было. Только накануне смерти санитар, передававший еду, сообщил, что у нее отказали почки и ее перевезли в реанимацию. На другой день она скончалась. Перед смертью умоляла отвезти домой проститься с близкими, билась руками и ногами.Похороны завтра. Выдадут сразу в больничном морге для похорон. Ей 75. На лечение в целом ушло около 80 тысяч. Только одна капельница с лекарством стоила 4 700 ( их сделали 5 еще до того, как освободилось место в больнице и ее каждый день возили в больницу на своем авто дети). О том, по какому "блату" удалось добиться койки в больнице и чего это стоило, умолчу. Лучше умереть сразу, чем пройти эти круги ада! Проклятие такой медрехворме и всем медрехформаторам.
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14.11.2020 22:45 Ответить
В Польше за вчерашний день 500 человек умерло от короны.И это Еврозона с бюджетом не сравнивым с Украинским.Вы ждали другого лечения?Вашей родственнице вообще повезло,что она хоть как то попала в больницу.
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14.11.2020 23:01 Ответить
Попала не "как-то", а по "звонку" и за деньги, т.к.требовался кислород. При пенсии в 1800 гр."лечили " за 80 000. (!!!). В Польше тоже так обдирают своих сограждан??? Там тоже такая "реформа"? Мы теперь сомневаемся в целесообразности такого лечения. Возможно, дома бы и выжила... Умереть можно было в родных стенах, тем более что все уже переболели в разной степени тяжести.
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14.11.2020 23:28 Ответить
Чего ты реформу сюда прилепила? До реформы лучше было? Или при сровке?
Ты не за гепотварь голосовала? Больницы - это финансирование из бюджета города, который вырос в разы, и миллиардв из которого закапывают в зоопарк, сад Шевченко, парк Сладкого (горького), Саржин яр, велодорожки в Лесопарке, никому не нужные...
А все ликарни и даже подъезды к ним в жутком состоянии...
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15.11.2020 20:11 Ответить
Что за наезд? Лично я НИКОГДА за гепу не голосовала. Несмотря на глубоко пенсионный возраст, отлично понимаю, как его ворсовет, крадучи миллиарды, замыливает скамеечками и фонтанами глаза легковерному электоральному старичью. А теперь по существу медреформы. Она усложнила прием у специалиста, т.к. сначала надо получать направление у семейного врача. А семейному врачу, чтобы получать хоть чуть достойную зарплату, надо заключить 1500-2000 договоров и вести соответствующую канцелярию. Думаете, при таких напряженных условиях и количестве больных он способен реально вас хотя бы запомнить? Специалисту все равно надо платить, иначе ты ему и найух не интересен. А куда сейчас попрятались семейные, когда ковидники неделями не могут к ним дозвониться?! И такое по всей Украине! Я всегда платила и сейчас плачу врачу, чтобы мне уделили НАСТОЯЩЕЕ внимание и назначили адекватное лечение. Или пользуюсь услугами платных клиник, чьи услуги резко подорожали с приходом реформы Супрун, т.к. народ хлынул туда, "по достоинству оценив" медрехворму. А предложение, как известно, диктуется спросом. Здоровый украинец сейчас редкость..
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15.11.2020 22:10 Ответить
Я в Харькове, 26 поликлиника, к специалистам запись онлайн без участкового, посещал нескольких, никому не платил, получал адекватную консультацию. У участкового только брал выписку в санаторий. Сейчас ей не звонил, не было необходимости, знаю что она сама переболела, врач толковая и внимательная. Услуги платных клиник подорожали совсем не резко, а пропорционально всему. ДО реформы я вообще не знал даже где находится моя поликлиника и ни разу там не был. А вот после, начал ходить и получать услуги не хуже зачастую чем в платных. В платные особого наплыва не вижу. А то что участковые где то "попрятались", так что они не имея реформы думаете не попрятались бы? Еще больше бы была безответственность, т.к. за ними даже конкретных пациентов не было бы закреплено.
Лучше подумайте кто настойчиво и почему вам в уши льёт говно, что вы в итоге презрительно пишите "медрехворма"!
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15.11.2020 22:29 Ответить
Вы живете в какой-то иной реальности, весьма далекой от жизни других харьковчан. Спорить не буду - у каждого своя правда, которую зеленая власть боится услышать, не включив в свой т.наз. пятивопросник ни одного вопроса о медицине! И это- то в разгар пандемии! Впрочем, ошибаюсь: один мед.вопрос включили ....о марихуане! Уж лучше бы о добровольно- принудительной эвтаназии для пенсионеров). А уши свои, хвала Всевышнему, я подставляю не под информ- говно, а под драгметаллы с жемчугом.)).
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15.11.2020 23:57 Ответить
Ну если "драгметаллы с жемчугом" тогда всё понятно. Голова чтоб шапку носить, уши чтоб висюльки вешать. У меня ни жене ни дочке ни внучке не приходила в голову мысль дырявить уши как африканские дикари или тихоокеанские папуасы чтоб туда навешать лапши...
Я конкретно указал поликлинику, можете зайти на её сайт и посмотреть онлайн запись к специалистам без всякого участкового. Это реальная реальность, а не моя.
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16.11.2020 10:08 Ответить
Большинству великих и умных женщин драгоценности в ушах нисколько не мешали быть таковыми.) Искренне сочувствую вашим родственницам, если у них нет такой возможности или - что еще хуже - желания((.Впрочем, если не знаете, они Вам могут объяснить, что совсем не обязательно "дырявить" нежные женские ушки для того, чтобы украсить их "драгметаллами с жемчугом")). К сожалению, поликлиника, к которой я прикреплена по месту жительства, не имеет онлайн-записи к специалистам, все только через поход к семейному врачу и по его направлению. Кстати, ежегодно в частной клинике А- Медикал я делаю небольшую оперативную процедуру ( не косметологическую!) . В прошлом году она стоила 3.800. Сегодня я заплатила за нее 5000. Вы не считаете это "резким подорожанием" на фоне застывших и даже уменьшенных зарплат и пенсий основной массы украинцев?
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16.11.2020 17:48 Ответить
Переполненные больницы и полудохлый типа мэр не мешают харьковчанам плевать на элементарные правила и носить маски в общественном транспорте и людных местах. Буквально вчера наблюдал как мимо проехал почти полный трамвай в котором в масках было в лучшем случае 30% пассажиров.
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14.11.2020 23:35 Ответить
Харків'яни, вам би якусь вакцину від «рускага міра» всім прищепити та антігепівські пігулки примусити пити, щоб вас від них так пропоносило, щоб прізвище Кернес викликало у вас блювотний рефлекс та нову діарею, тому що обрати сепарського дохлого щура собі у мери - це гля вапше.
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15.11.2020 01:03 Ответить
Кернес звичайно не айс, але всяко краще дебіла Віталіка))
І дуже багатьом потрібні пігулки, щоб перестати приймати бажане за дійсне, і перестати волати ,що "Україна це Європа".))
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15.11.2020 11:32 Ответить
впізнаємо укушених рузьгє міром )))
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15.11.2020 19:06 Ответить
У нас жёстко маски! -- водилы иногда в диспетчерскую заскакивают без масок -- даже вздохнуть не успевают -- вылетают, как ошпаренные -- от окружающих взглядов...*)
2 недели назад впендюрили усиление карантина -- пошло на спад малёхо...
...хотя, ни патрулей, ни конной полиции, как весной и летом, нету.

Немцы -- красавы!

Но 20 000 заболевших в день имеем.

-- в ночь с пятницы на субботу, автобан Мюнхен -- Берлин был пустой... ...полгода такого не видел.
Беларусы активно ездят -- фуры и бочки тягают -- все новые, как с завода...
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15.11.2020 03:28 Ответить
Как по мне,глядя на колличество неверующих долбодятлов,я бы вообще не заморачивался с ограничениями и карантином.Хотят работать-да пожалуйста!Хотят лазить по ресторанам,концертам,ночным клубам и кабакам-на здоровье!Пускай каждый "дрочит как он хочет".А выжившие посчитают выживших после всего как все закончится.Идиотов переубедит только естественный отбор или глобальный катаклизм,(типа Хиросимы и Нагасаки).
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15.11.2020 07:15 Ответить
проблема у тому, що ті хто не носять маски наражають на небезпеку не стільки себе як оточуючих
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15.11.2020 19:08 Ответить
Садовому, Труханову, Филатовы с Кернесом покажите.....
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15.11.2020 08:35 Ответить
Вчительки хворіють на ковід: хто вдома, хто під швл, а дітям з понеділка в школу. Безліч типу безсимптомних розносять заразу, далеко не всі звертаються до лікарів. Статистика занижена в рази.
Австрія - в локдаун, а в нас дистанційку відмінили!!!(((

Зебілов меншає, а справа їх живе
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15.11.2020 10:22 Ответить
Если человек, просто богатый, бизнесмен - его право лечиться, учить детей где угодно.
Но какое право имеет мер города, получающий зарплату как раз за то, чтоб в его городе был порядок и с здравоохранением в том числе, лечиться за границей?!
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15.11.2020 11:27 Ответить
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