Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет. ВИДЕО

Рядом с границей с РФ и линией разграничения с оккупированными территориями пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области. Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции "Ильенко"", - сказано в сообщении.

Предмет изъяли сотрудники Нацполиции. Его отправили на экспертизу, которая должна установить, действительно ли это танковый пулемет.

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