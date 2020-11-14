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Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Рядом с границей с РФ и линией разграничения с оккупированными территориями пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области. Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции "Ильенко"", - сказано в сообщении.

Предмет изъяли сотрудники Нацполиции. Его отправили на экспертизу, которая должна установить, действительно ли это танковый пулемет.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова

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Ні це дишло від возу. Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет - Цензор.НЕТ 6528
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14.11.2020 16:19
+8
Девчата в озере купались
Предмет резиновый нашли
Произвели его анализ
И даже в школу не пошли...
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14.11.2020 16:19
+8
Мальчик в лесу нашел пулемет - больше в деревне никто не живет.
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14.11.2020 16:24
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Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова

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Ні це дишло від возу. Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет - Цензор.НЕТ 6528
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14.11.2020 16:19 Ответить
Девчата в озере купались
Предмет резиновый нашли
Произвели его анализ
И даже в школу не пошли...
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14.11.2020 16:19 Ответить
Маленький мальчики нашел пулемет,
Больше в деревне никто не живёт.. (с)
Не дарма в російській дворовій поезії існують такі садистькі твори. Живодери
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14.11.2020 16:38 Ответить
и мне сразу на ум пришли эти детские считалки )
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14.11.2020 17:18 Ответить
Шукайте ретельніше. Десь там і танк має бути.
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14.11.2020 16:20 Ответить
"танковый пограничный наряд..." (с) Во как)))
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14.11.2020 16:23 Ответить
самолетный наряд нашел бы фюзеляж, о хлопцы дают....
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14.11.2020 16:43 Ответить
То не "хлопці"... То у нас такі грамотні журналісти на "Цензорі" сидять, коми економлять...
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14.11.2020 19:14 Ответить
Я шел, шел, шел... пирожок нашел! Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 2269
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14.11.2020 16:23 Ответить
Мальчик в лесу нашел пулемет - больше в деревне никто не живет.
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14.11.2020 16:24 Ответить
долго над лесом летели штаны - вот оно подлое эхо войны
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14.11.2020 16:28 Ответить
Кроме деда-дармоеда,
У которого торпеда.
Кроме бабки - паразитки
У которой две зенитки
Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 3684
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14.11.2020 17:21 Ответить
Вот это сенсация. Там ещё можно кучу танков,артиллерии и стадо кацапский орочни обнаружить.
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14.11.2020 16:28 Ответить
Это такой тайник в трех метрах от дороги?
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14.11.2020 16:29 Ответить
Из телеги металлоломщиков видать выпал.
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14.11.2020 16:32 Ответить
...больше в Луганске никто не живет?(с) Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 9220 Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 5643
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14.11.2020 16:35 Ответить
Здалеку будь-яка труба на кулемет схожа.
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14.11.2020 16:35 Ответить
На экспертизу? Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 2906
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14.11.2020 16:35 Ответить
опытному эксперду.
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14.11.2020 16:38 Ответить
Маленький зеля нашел пулемет, больше в деревне никто не живет
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14.11.2020 16:36 Ответить
ето они еще плохо искали....
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14.11.2020 16:40 Ответить
А раньше говорили что подобное можно было бы найти только где то в Карпатах и лесах львовщины... Растет география "находок".
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14.11.2020 16:40 Ответить
Безграмотность авторов статьи поражает!
Нашли танковый пулемет, или пулемет нашел некий "танковый пограничный отряд"?
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14.11.2020 16:41 Ответить
Дети нашли в лесу пулемёт, больше в деревне никто не живет
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14.11.2020 16:42 Ответить
вы как и я - сначала коммент потом читалово
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14.11.2020 16:46 Ответить
Это фольклор , переделанный слегка
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14.11.2020 16:48 Ответить
дети в подвале играли в гестапо -
зверски замучен сантехник потапов...
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14.11.2020 17:03 Ответить
Мальчик придумал игру - Авиатор,
Пальцы сестренки сувал в вентилятор.
Пальцы сестренки по дому летают -
Весело брат и сестренка играют.
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14.11.2020 17:18 Ответить
звездочки в ряд, косточки в ряд
трамвай переехал отряд октябрят.
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14.11.2020 17:23 Ответить
Сиська налево, сиська направо
трамвай переехал вожатую Клаву.
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14.11.2020 18:51 Ответить
Дети в подвале играли в больницу
Умер от родов сантехник Синицын
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14.11.2020 18:52 Ответить
ой я много такой беспорядочной муйни знаю....
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14.11.2020 17:13 Ответить
Просто удивительно...Откуда это там могло взяться?
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14.11.2020 16:47 Ответить
Голые бабы по небу летят
В баню попал реактивный снаряд
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14.11.2020 18:45 Ответить
В этом доме живет Степан Бандера? Тактактак відповів кулимет.
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14.11.2020 16:47 Ответить
по нынешним временам полезная вещь в хозяйстве
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14.11.2020 16:59 Ответить
Гдє-то в лєсу ми знайшли кулємьот. Більше з кварталу там хрєн хто живьот! Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет - Цензор.НЕТ 6409
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14.11.2020 17:58 Ответить
Там у 2014 році кацапи підбили наші 2 БТРи...
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14.11.2020 18:19 Ответить
ачётакова,це дуже потрібна запчастина від трактора,яку купили в ваєнторге даведьонние до атчаянія трактористи і шахтьори.
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14.11.2020 18:36 Ответить
Было помню при совке, в танковом полку в Германии два дебила срочника сняли танковый пулемет с электрическим спуском, взяли цинк патронов и смотались из части. Подняли разведроты из других полков, чтобы выловить дезертиров, но поймали их немцы и вернули в полк.
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14.11.2020 20:53 Ответить
ХЙЛО ЧЕРТ ПОДКИНУЛ !)
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15.11.2020 12:11 Ответить
 
 