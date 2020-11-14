Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет. ВИДЕО
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Рядом с границей с РФ и линией разграничения с оккупированными территориями пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области. Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции "Ильенко"", - сказано в сообщении.
Предмет изъяли сотрудники Нацполиции. Его отправили на экспертизу, которая должна установить, действительно ли это танковый пулемет.
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