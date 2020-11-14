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Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением и отмывание денег. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Полиция Испании задержала 7 человек, среди которых в том числе граждане Украины. По версии следствия, они незаконно поставляли сторонам конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке тяжелое вооружение, в том числе танки. Полученные деньги отмывали и переводили на счета в Швейцарии и Великобритании.

Об этом сообщает Европол, информирует Цензор.НЕТ. Сколько именно украинцев оказались за решеткой, Европол не уточняет.

"Преступная сеть, состоящая из латвийцев, испанцев и украинцев, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", - сказано в сообщении Европола.

В полиции отметили, что преступная группа была хорошо развита и действовала на международном уровне. Так, она смогла организовать побег капитана одного из своих судов из тюрьмы в Греции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Преступная сеть разработала хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволяла им инвестировать свои преступные доходы в легальный бизнес. ... Активы переводили на банковские счета в европейских странах, в основном, в Швейцарии и Великобритании. Оттуда преступники переводили деньги в Испанию и использовали их под прикрытием законной коммерческой деятельности", - отметили в Европоле.

Полицейские расследовали деятельность этой криминальной группировки с 2018 года. В сообщении сказано, что задержать преступников удалось благодаря расколу среди их главарей.

Во время спецоперации полицейские обыскали 7 домов в провинциях Аликанте, Валенсия и Барселона. Изъяли имущество общей стоимостью около 10 млн евро и заморозили более чем 50 финансовых продуктов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
У ЛуганДонцев тоже Укр пасплрта!
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14.11.2020 17:23
+18
как ты думаешь,кто из украинцев имел доступ к контрактам с россией,имел связи с владельцами судов,имел наработанную клиентскую базу?
ну ясно же,шо это "крепкие хозяйственники",которые опять рвутся к власти
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14.11.2020 17:29
+17
Вот, агентура фсб усиленно создаёт негативный образ украинца

А СБУ в эту сторону не роет
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14.11.2020 17:21
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Вот, агентура фсб усиленно создаёт негативный образ украинца

А СБУ в эту сторону не роет
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14.11.2020 17:21 Ответить
У ЛуганДонцев тоже Укр пасплрта!
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14.11.2020 17:23 Ответить
как ты думаешь,кто из украинцев имел доступ к контрактам с россией,имел связи с владельцами судов,имел наработанную клиентскую базу?
ну ясно же,шо это "крепкие хозяйственники",которые опять рвутся к власти
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14.11.2020 17:29 Ответить
У всех нас есть пример Чечни . Их села расстреливали кацапы и никто в мире не заступился.

Согласна , что чеченцы далеко не ангелы . Но все равно мир промолчал и проглотил все убийства.
СБУ должно активно вылавливать агентуру фсб в Украине
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14.11.2020 17:33 Ответить
а хто буває ангелом? ...ну,поки живий?
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14.11.2020 19:17 Ответить
Был один такой под фамилией Бут, знаменитость
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14.11.2020 17:33 Ответить
незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые веществаИсточник: https://censor.net/ru/v3231109
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14.11.2020 18:08 Ответить
"Преступная сеть, состоящая из латвийцев, испанцев и украинцев, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины,Источник: https://censor.net/ru/v3231109
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14.11.2020 17:39 Ответить
Почему беларус решил, что оружие грузили именно в Украине?
Написано, что суда из Украиньі.
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14.11.2020 17:48 Ответить
а Крим - Україна
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14.11.2020 18:06 Ответить
дружок, ти з паспортом мого пса, створиш йому "негативний образ"?.. кучму кольчугами, петра рда, зєлю г*ндонами... ой як ми всі тут плачемо/але ні)))
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14.11.2020 18:05 Ответить
Стыдоба просто. Страна мафии.
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14.11.2020 17:25 Ответить
Какая страна?
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14.11.2020 17:44 Ответить
Латвия, конечно... Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей - Цензор.НЕТ 7456
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14.11.2020 18:09 Ответить
Удивили... Почти, 30 лет, продавали оружие и не смогли все продать, хватило и для войны.
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14.11.2020 17:28 Ответить
Привезли танк в порт...загрузили на корабль...а погранцы с таможенниками где были? Пачками баксов им глаза закрыли??
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14.11.2020 17:31 Ответить
Вопрос риторический. Помню, была история, как, из Словакии, заехали бригады,с техникой, спили наш лес и уехали. Там, вроде, нашли крайнего, какого-то полковника, но не факт, что посадили.
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14.11.2020 18:00 Ответить
Да в мокшандии, скорее всего, грузились, а суда с украинской регистрацией просто перевозчики.
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14.11.2020 18:06 Ответить
Не хорошо, налогов не платили
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14.11.2020 17:31 Ответить
И чеки не выдавали. А если танк бракованный, то что без чека делать?
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14.11.2020 18:36 Ответить
Во чечено-кремлевская мафия...везде спалились... а теперь сцы в глаза-божья роса...
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14.11.2020 17:33 Ответить
"незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины"
На українських кораблях чи зброю російську вантажили в Україні?
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14.11.2020 17:36 Ответить
ну...они то уже давно забыли что они украинцы....скорее всего...
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14.11.2020 17:38 Ответить
Да и судно коммерческое, его мог зафрахтовать кто-угодно, хоть роSSия, хоть Бразилия с Венесуэлой. А "украинцы" могли быть как выходцами из "дырявых недореспублик", так и гражданами любой страны мира с липовыми украинскими документами. Благо, пустых паспортных бланков осталось на оккупированной территории до фига и больше.
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14.11.2020 18:06 Ответить
Испанцы вели более 2х лет..Мафия интернациональна.В Орде оружие можно купить у Пригожина.Ну а дальше по цепочке .Не гнушается Кремль ничем,чтобы плодить желающих совратиться на Западе.Вы думаете почему у нас все арсеналы взлетели на воздух?Бизнес сверхприбыльный.
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14.11.2020 17:42 Ответить
Хватит отмазьівать кацапов.
Нигде не написано, что оружие грузилоось в Украине, а не в мокшандии.
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14.11.2020 17:53 Ответить
поставщик оружия в Африку это Расея, если бы кто-то влез в чужой рынок, но "новичек" поставщикам гарантирован. Если кто не верит, пусть попробует влезть на свой рынок под боком как поставщик чего -либо,хоть сыроватки, то машину спалят. С конкурентами везде расправляются нещадно
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14.11.2020 20:11 Ответить
Свинорчуки?
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14.11.2020 17:49 Ответить
пуйловцьі
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14.11.2020 17:55 Ответить
Ага, известные, из 95 квартала
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14.11.2020 18:22 Ответить
Вам видніше..))
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14.11.2020 17:57 Ответить
Ну да. Их почерк.
"... оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго.Источник: https://censor.net/ru/v3231109
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14.11.2020 18:03 Ответить
Потрібно видавати більше українських паспортів "тамженашимлюдям". Хай їздять по світу і ********* Україну.
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14.11.2020 18:04 Ответить
Там де торгівля зброєю, там завжди є кацапи, вони як хробаки до гнилому м'ясі.
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14.11.2020 18:06 Ответить
ха-ха-ха
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15.11.2020 11:07 Ответить
преступная группа была хорошо развита и действовала на международном уровне. Так, она смогла организовать побег капитана одного из своих судов из тюрьмы в Греции.
Источник: https://censor.net/ru/v3231109грекі православні? і беруть так само)))
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14.11.2020 18:09 Ответить
Без кассового аппарата гады работали.
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14.11.2020 18:10 Ответить
А що, ці "українці" спілкувалися між собою українською мовою? З яких портів було відправлена техніка? Якщо з лугандону, чи криму, то це відповідальність московії.
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14.11.2020 18:17 Ответить
Вьікладьівайте текст сюда, а то сайтик хочет слишком много информации о читателях.
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14.11.2020 19:39 Ответить
какой то вирусный сайт, невозможно баннер убрать, что за хрень?
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14.11.2020 20:03 Ответить
Русские, которые путешествовали на грузовых судах, зафрахтованных из Испании вместе с другим оружием, на этот раз легального происхождения, тем самым замаскировав происхождение незаконного груза.
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14.11.2020 20:17 Ответить
Займитесь лучше тем кто им поставлял оружие. Жесть просто.
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14.11.2020 18:24 Ответить
сепарня
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14.11.2020 19:41 Ответить
Ну могут же,когда захотят! Оцените масштаб))). но жадность и амбиции всегда мешали бизнесу )
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14.11.2020 19:41 Ответить
Там вілли деяких наших можновладців...
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14.11.2020 20:05 Ответить
Оружие расея поставляет на лугандон, недоедают расеяне, а потом оно в африке оказывается
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14.11.2020 20:05 Ответить
На ваших, мокшандских.
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14.11.2020 20:17 Ответить
беги админу ябедничать.
а чего это мармеладно-зефирные так нервно реагируют на пожары на военных складах?
на воре и шапка горит. и кстати не на наших, а на ваших, мокшандских.
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15.11.2020 02:49 Ответить
Да нет, на ваших. Вьі, как и мокшане, первьім делом все валите на Украину и украинцев.
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15.11.2020 09:51 Ответить
Так бьіло и с "кольчугами", и с ракетньіми двигателями в КНДР.
Вьі не ждете доказательств, деталей, вьі сразу тупо валите преступления на Украину.
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15.11.2020 10:22 Ответить
а ще було судно "Фаїна" здається....
Мордовці використовували наші паспорти у своїх брудних справах
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15.11.2020 17:40 Ответить
давай так, украли и на наших украинских и на ваших кацапских.
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15.11.2020 17:47 Ответить
Чувак, який вилазить то під одним проксі, то під іншим, претендує на "наші, українські" 😏
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15.11.2020 18:02 Ответить
всё верно, с небольшой поправкой: "Чувак, який вилазить під жіночим ім'ям під превдо-українским прапорцем, претендує на "наші, українські" 😏
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15.11.2020 18:08 Ответить
І зараз збрехав. Адмін бачить під проксі я чи ні. А от ти точно під проксі, бо крутиш прапорцями, як циган сонцем.
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15.11.2020 18:16 Ответить
точно, чувак, ты снова збрехав.
это значит, что ты, кацап, под украинским флагом. тем лучше, раз ты у Украине, тебя быстрей сбу схватит.
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15.11.2020 18:19 Ответить
Усатюк, твої розумові здібності жалюгідні.
В першому реченні ти написав, "снова збрехав", а в наступному визнав, що я не під проксі.
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15.11.2020 18:37 Ответить
не называй себя чужой фамилией "Усатюк". Покажи своё настоящее имя, типа Харитон Рогожкин, какие там у вас в рф популярные, не знаю.
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15.11.2020 18:56 Ответить
Знову прапорець змінив, просивний.))
кацапи під таким на олімпіаді були.
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15.11.2020 19:09 Ответить
тебе видней, под каким вы там были.
А ты пока сухарики суши, сбу к тебе заглянет, Харитоша.
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15.11.2020 19:15 Ответить
По какому поводу заглянет?
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15.11.2020 19:23 Ответить
в ордере на твой обыск и арест будет написано, рогожкин.
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15.11.2020 19:31 Ответить
Не смог придумать причину?)
Ну подумай, потом напишешь.
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15.11.2020 19:34 Ответить
гадать не моё и не твоё дело. всё тебе сообщат.
твоё дело - готовь тревожный чемоданчик и жди, сбу работает.
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15.11.2020 19:39 Ответить
Нудньій тьі, Усатюк, жуть. Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей - Цензор.НЕТ 3806
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15.11.2020 19:44 Ответить
точно.
тогда послушай весёлую песенку про "сорок пачок верховини". будешь знать, что в котомку собирать. бувай.
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15.11.2020 20:03 Ответить
Без надобности. Не курю.
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15.11.2020 20:07 Ответить
так там на консервы сменяешь. песню послушай.
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15.11.2020 20:08 Ответить
НІТ.
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15.11.2020 20:10 Ответить
Прізвища треба наводити, бо життєвий досвід підказує, що єтнічних українців, іспанців та латишів серед злочинців не було.
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14.11.2020 21:01 Ответить
Ясно одно, никто этим заниматься не будет, это типа неприятно. Даже на этом сайте удаляют все комментарии о том что оружие из Украины. Чтобы не дай Бог кацапы не начали высмеивать. Вот почему в Украине повальная коррупция. Даже народ научился на все закрывать глаза.
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14.11.2020 21:49 Ответить
В 14-м году, когда в зоне АТО царил лютый бардак и песец, причем с обеих сторон, произошла одна история. "Военторг" подогнал сепарам два каких-то прокачанных танка. И вот, буквально через несколько дней, командование танкового "полка" докладывает кураторам: "Мол, героически погибли танки в неравной борьбе с проклятыми "укропами", не забудем героев погибших во славу Новороссии".
И, казалось бы, все чисто: в сводках ВСУ тоже прошло сообщение о героической ликвидации двух танков врага.
Но рашены захотели подробностей, мол, как так, новые танки и были выпилены?
Прислали какого-то спеца, тот начал выяснять детали и что-то заподозрил. Приехали ФСБ-шники, начали копать, в т. ч. и через агентуру на украинской стороне. Выяснилось - что танки вообще в боях не принимали участия. Начали копать дальше и оказалось... что сепарские "генералы" придумали схему вместе с украинскими "коллегами" (а фуле, в одних военВУЗах учились, вместе водку попивали в годы курсантско-лейтенантской молодости), когда российская техника сразу переправлялась на украинскую сторону, а оттуда - нет, не угадали, не в ВСУ, а через порты в Африку и на Ближний Восток! После этого несколько сепарских "генералов" "героически погибли от рук украинских диверсантов". Но, как видим, тема продолжила работать.
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14.11.2020 22:27 Ответить
Зараз перевіряємо "правдивість" про українців. У нас в Україні є зараз два вида українців : ті хто "за",і ті хто"проти". А торгувати зброєю та ще танками...можуть лише покидьки, що залишились в Криму на сході та втекли з Прибалтики і то з дозволу Путіна. А техніка захоплена є тільки в Криму і підкрасити можна на ходу на кораблі з складів самої Московії (вона єдентична до 1993 року). Про все...звичайна провокація. І обрано для неї не вперше іменно...Іспанія. А там ШАРІЙ , червоносперматозоїдний з московською кулькою, строче вже посвоєму диверсантському радіо. Так, до речі, в Іспанії, схоже сама міцна і розширена резидентура Москви. Самі оцініть їх діяльність. Все на очах...
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14.11.2020 22:42 Ответить
Згідний, бо каталонський сепаратизм має роССійське фашистське забарвлення.
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15.11.2020 15:48 Ответить
На місті ДІЙСНОГО ДЕРЖАВНОГО Діяча України ...потрібно було б спитати у Його Величності Короля Іспанії :...чому на його Землі так вільно і безкарно діють ВОРОГИ Європи і Європейської спільноти ? Дивно ?!
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14.11.2020 22:48 Ответить
На місті

*******
Тьху! Про яке місто йдеться? До чого тут якесь місто?
Ледве допетрав, що то place, а не city. Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей - Цензор.НЕТ 8022
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14.11.2020 23:27 Ответить
ЭТО НЕ УКРАИНЦЫ, А ВАГНЕРОВЦЫ !!!
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15.11.2020 12:10 Ответить
Какая разница какое у них гражданство, виноваты в тюрьму.
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15.11.2020 15:35 Ответить
Хто б там не був, бо на кріму і лугандончанє і крісчанє з українськими паспортами, а оружие ТО кацапское.
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15.11.2020 15:45 Ответить
За часів Порошенка такого не було!
Спецслужби мордовії знову почувають себе тут як дома!

P.S. А шмарія серед них не було?
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15.11.2020 17:36 Ответить
 
 