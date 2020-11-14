Украинцев задержали в Испании за незаконную торговлю российским тяжелым вооружением и отмывание денег. ВИДЕО
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Полиция Испании задержала 7 человек, среди которых в том числе граждане Украины. По версии следствия, они незаконно поставляли сторонам конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке тяжелое вооружение, в том числе танки. Полученные деньги отмывали и переводили на счета в Швейцарии и Великобритании.
Об этом сообщает Европол, информирует Цензор.НЕТ. Сколько именно украинцев оказались за решеткой, Европол не уточняет.
"Преступная сеть, состоящая из латвийцев, испанцев и украинцев, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников", - сказано в сообщении Европола.
В полиции отметили, что преступная группа была хорошо развита и действовала на международном уровне. Так, она смогла организовать побег капитана одного из своих судов из тюрьмы в Греции.
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"Преступная сеть разработала хорошо организованную схему отмывания денег, которая позволяла им инвестировать свои преступные доходы в легальный бизнес. ... Активы переводили на банковские счета в европейских странах, в основном, в Швейцарии и Великобритании. Оттуда преступники переводили деньги в Испанию и использовали их под прикрытием законной коммерческой деятельности", - отметили в Европоле.
Полицейские расследовали деятельность этой криминальной группировки с 2018 года. В сообщении сказано, что задержать преступников удалось благодаря расколу среди их главарей.
Во время спецоперации полицейские обыскали 7 домов в провинциях Аликанте, Валенсия и Барселона. Изъяли имущество общей стоимостью около 10 млн евро и заморозили более чем 50 финансовых продуктов.
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А СБУ в эту сторону не роет
ну ясно же,шо это "крепкие хозяйственники",которые опять рвутся к власти
Согласна , что чеченцы далеко не ангелы . Но все равно мир промолчал и проглотил все убийства.
СБУ должно активно вылавливать агентуру фсб в Украине
Написано, что суда из Украиньі.
На українських кораблях чи зброю російську вантажили в Україні?
Нигде не написано, что оружие грузилоось в Украине, а не в мокшандии.
"... оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, главным образом, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго.Источник: https://censor.net/ru/v3231109
Источник: https://censor.net/ru/v3231109грекі православні? і беруть так само)))
а чего это мармеладно-зефирные так нервно реагируют на пожары на военных складах?
на воре и шапка горит. и кстати не на наших, а на ваших, мокшандских.
Вьі не ждете доказательств, деталей, вьі сразу тупо валите преступления на Украину.
Мордовці використовували наші паспорти у своїх брудних справах
это значит, что ты, кацап, под украинским флагом. тем лучше, раз ты у Украине, тебя быстрей сбу схватит.
В першому реченні ти написав, "снова збрехав", а в наступному визнав, що я не під проксі.
кацапи під таким на олімпіаді були.
А ты пока сухарики суши, сбу к тебе заглянет, Харитоша.
Ну подумай, потом напишешь.
твоё дело - готовь тревожный чемоданчик и жди, сбу работает.
тогда послушай весёлую песенку про "сорок пачок верховини". будешь знать, что в котомку собирать. бувай.
И, казалось бы, все чисто: в сводках ВСУ тоже прошло сообщение о героической ликвидации двух танков врага.
Но рашены захотели подробностей, мол, как так, новые танки и были выпилены?
Прислали какого-то спеца, тот начал выяснять детали и что-то заподозрил. Приехали ФСБ-шники, начали копать, в т. ч. и через агентуру на украинской стороне. Выяснилось - что танки вообще в боях не принимали участия. Начали копать дальше и оказалось... что сепарские "генералы" придумали схему вместе с украинскими "коллегами" (а фуле, в одних военВУЗах учились, вместе водку попивали в годы курсантско-лейтенантской молодости), когда российская техника сразу переправлялась на украинскую сторону, а оттуда - нет, не угадали, не в ВСУ, а через порты в Африку и на Ближний Восток! После этого несколько сепарских "генералов" "героически погибли от рук украинских диверсантов". Но, как видим, тема продолжила работать.
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Тьху! Про яке місто йдеться? До чого тут якесь місто?
Ледве допетрав, що то place, а не city.
Спецслужби мордовії знову почувають себе тут як дома!
P.S. А шмарія серед них не було?