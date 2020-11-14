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Соседи выгнали бездомных из комнаты в общежитии, которую для них купил пастор в Ривном. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Пастор церкви "Отвага" Сано Гукасян купил в общежитии ОСМД "Дружное" комнату, чтобы поселить туда бездомных. Но другие жители оказались против такого соседства. Бездомных они выгнали, а в комнате сменили замки, и никого туда не пускают.

Об этом сообщает ривненский телеканал ITV, информирует Цензор.НЕТ.

Пастор церкви "Отвага" Сано Гукасян купил комнату в общежитии специально чтобы дать крышу над головой тем, кто вынужден жить на улице.

"Если бы я привез грязных людей с улицы буквально. Грязные, страшные, вонючие. Я в какой-то мере понимаю их. Ну хоть помой. Но эти люди имеют медицинские карты, паспорта, права. И их проблема - что у них не хватает пенсии снимать квартиру, и второе - не хватает зарплаты", - говорит пастор.

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В 11-метровой комнатке четверо мужчин прожили меньше недели.

"Мы приготовили ужин, хотели поесть. Открывают еще три человека и говорят: если вы через 5 минут отсюда не уйдете, мы применим к вам силу. Я говорю, так что? Полицию вызывать? А один говорит: мне плевать, кого ты вызовешь. Тебе сказали по-хорошему. Ну, мы собрались и ушли", - рассказывает один из них об изгнании.

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Теперь комната пустует. Соседи сменили замок в дверях и не собираются туда никого пускать. Председатель правления ОСМД "Дружное" Мария Конощук считает, что и правда, и закон - на их стороне.

"На сегодняшний день пастор церкви не зарегистрировал собственность комнаты. Мы будем защищать свои права. Если это пойдет по инстанциям, и государство не станет ... или наше правосудие не встанет на сторону закона, то мы дойдем до европейского суда", - обещает Конощук.

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Документы в суд готовит и пастор Гукасян. Он собирается отстаивать право на то, чтобы в купленной им комнате жили те, кого он хочет там поселить.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Многие осуждают бездомных-мол,опустились.Но когда кто то пытаеться им помочь,и они сами хотят наладить свою жизнь -мало желающих поддержать, проявить милосердие.Проще кинуть у входа в метро нищему 2грн,и считать себя героем.Те люди,что по общагам живут -общество тоже должно брезговать ими-почему не приобрели свою квартиру,не построили хороший дом,не развили бизнес?
Сами из дна выкорабкиваються,а ближнего топят.
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14.11.2020 18:11
+16
Почему он должен ехать в Карабах? На основании своей фамилии? Мужик говорит на украинском языке. Он что, рюзьге мир в этом видео проповедует? Хватит тут нести чушь и сеять раздор. Может у тебя и к Сергею Нигояну есть претензии за его позицию в 2014 году?
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14.11.2020 19:13
+14
Поверніть грощі пастору для початку, а потім вже щось робіть - у нас не комунізм
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14.11.2020 18:08
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норма 13,65 квадратных метра жилой площади на человека. но это не ограничение, а норматив для улучшения условий тем, у кого меньше
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14.11.2020 18:34 Ответить
Засунь єто себе в гузно. Совдеповское. Посмотри какие нормы себе отвел Бубочка и семья из пяти человек в однокомнатной общаге.
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14.11.2020 18:52 Ответить
а чего ты сразу быкуешь? я написал норму по закону. откуда такое быдло только берется?
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14.11.2020 18:57 Ответить
Купи остальным троим квартиры
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14.11.2020 18:35 Ответить
Хорошо что у меня нет таких знакомых как вы , которых интересует только своя задница
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14.11.2020 20:08 Ответить
Есть такая пословица:
- От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
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14.11.2020 18:30 Ответить
Как юрист, которому приходится работать с недвижимостью у меня сразу возникли вопросы... Если председатель правления ОСМД "Дружное" говорит правду то сделка пастора фиктивная. Поясню - по законодательству которое действует от 01 января 2013 года нельзя купить недвижимое имущество и не зарегистрировать его. Действительно, согласно норме закона право собственности наступает не с того момента как у покупателя на руках появилась красивая бумажка под названием "договор купли-продажи", а с того момента когда этот догвор не будет зарегистрирован в реестре вещных прав на недвижимое имущество. НО !!! Сейчас не и нужно как раньше ПОСЛЕ сделки бежать в БТИ или регистрационную службу. Нотариус при совершении сделки ОБЯЗАН САМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Поэтому если в реестре такой переход не отражён... То эта покупка либо изначально липа, либо покупки не было вообще, либо нотариус еще тот шутник и ему вполне можно за такое потерять лицензию при первой же камеральной проверке...
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14.11.2020 18:31 Ответить
А чому "новосели" не хочуть помитися ? Там є вода ? Бо з сусідами треба жити в злагоді .
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14.11.2020 18:32 Ответить
Доброжелательность прямо прет .
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14.11.2020 18:35 Ответить
Согласна с вами на 100%, я не пойму здесь сидят украинцы или свора фсбешных провокаторов!!!!!
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14.11.2020 19:45 Ответить
А почему бы не купить частный дом разваленный, пусть бы ремонтировали.
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14.11.2020 18:36 Ответить
Дружба крепкая не сломается, не развеется от дождей и вьюг, друг в деле не бросит, лишнего не спросит, вот шо значит настоящий верный друг
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14.11.2020 18:36 Ответить
по жилищному кодексу он может туда вселить кого хочет, но при условии соблюдения нормы площади на одного человека (если это не члены семьи). на 11 кв.м. больше одного человека он поселить не может
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14.11.2020 18:41 Ответить
А в гости к нему остальные трое приходить могут? Можно ли считать их в гостях?
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14.11.2020 18:44 Ответить
и специально для гостей двухярусные койки)))
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14.11.2020 18:45 Ответить
Конечно. Гостевые. Вдруг после обсуждения геополитических событий на Кавказе или выборов в Америке гости устанут и останутся на ночь?
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14.11.2020 18:49 Ответить
Может. тем кому не нравится - собрать шмотки и уехать?
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14.11.2020 18:53 Ответить
Бездомних тих він прописав?

Ні. Бо ще ту квартиру у власність не оформив.

Ну, то сусіди мали повне право таких вигнати. Тим більше, з інфи видно, що то ОСББ. Вони взагалі-то ключі від вхідних дверей тамбуру мали право забрати.
А, взагалі-то на 40квадратів загальної площі чужих один одному чотирьох чоловік демеесники не пропишуть: існують санітарні норми проживання...
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14.11.2020 19:05 Ответить
А для того, чтобы жить на квартире нужна прописка?)
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14.11.2020 19:34 Ответить
потрібна. Як не дивно. Щоправда, на це надається термін, який ще не вийшов, судячи з інфи...
Да, відповідальність за непрописку - адміністративна, і мінімальна. І все ж таки...
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15.11.2020 00:17 Ответить
Откуда вытекает это право жильцов когото выгонять из чужой собственности? Ссылочку приведите.
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14.11.2020 20:23 Ответить
в тому й то справа, що пастор ПОКИ ЩО не може довести право власності. А ОСББ - може, принаймі, на на площу до вхідних дверей в квартиру.
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15.11.2020 00:15 Ответить
І на двері не від їхньої власності на яких вони змінили замки може? Ви ж прекрасно розумієте що дії ОСББ і мешканців це як мінімум самоуправство, я вже мовчу про погрози і шантаж.
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15.11.2020 14:47 Ответить
Страна новых санжар... Не знаю, кто там прав, но отлично помню Новые Санжары, Черновцы и другие "Санжары" по всей Украине во время Ковида.
А пастор должен был подумать наперед и купить частный дом желательно где-то на отшибе и без соседей.
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14.11.2020 19:19 Ответить
На отшибе и без соседей не обязательно. Но общага для того, что он сделал точно не подходит. Хотел сделать добро а получилась... фигня. Просто комната в общаге наверно самый дешевый вариант.
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14.11.2020 20:26 Ответить
Это не Санжары. Это наш менталитет- вчера все на коленях умоляют гетьмана взять булаву, а завтра так же будут кричать Ганьба и снимать его на 'Черной Раде' потому шо он за два дня не смог выполнить все обещания. А если еще новый кандидат пообещает 'мир во всем мире' и колбасу всем бесплатно- то на руках занесут на инавгурацию. Это инфантилизм, эмоциональность, и безответственность... наши минусы которые так трудно признать самим себе.
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14.11.2020 20:26 Ответить
Да, это такой менталитет у большинства, об этом я и хотел сказать. К счастью, есть около 25% тех, кто в 2014 году прогнал Януковоща и спасал армию, как мог, пока государство не пришло в себя и не взяло на себя эту функцию. У них другой менталитет. Они не смотрят рюзьге сериалы, не танцуют и бухают в рыгаловках и не говорят, что устали от войны, которую в глаза не видели.
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14.11.2020 20:42 Ответить
А почему "сердобольный" пастор не освободил для них комнату в СВОЕМ ДОМЕ? Вопрос с фактическими НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ должен решать на госуларственном уровне с (изменением конституции и законов) с существенным урезанием прав и принудительным определением в РАБОТНЫЕ ДОМА (под государственную или частную ОПЕКУ)!
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15.11.2020 04:02 Ответить
"добреньким" быть легко и приятно, а вот ОТВЕТСТВЕННЫМ И ЛОГИЧНЫМ - неблаоодарно и сложно!
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15.11.2020 04:07 Ответить
нельзя "сопли пускать" и "нюни разводить", если берешься за решение какой-либо проблемы, то подхлдить надо основательно и решительно, доведя все до своего логического завершения, а не формально (для "галочки" и самообмана собственного ТЩЕСЛАВИЯ), лучше вообще не берись, если не сможешь или не в состоянии этого сделать!
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15.11.2020 04:15 Ответить
соседи НЕДЕЕСПОСОБНЫХ БОМЖЕЙ поступила ПРАВИЛЬНО, ЛОГИЧНО И ОТВЕТСТВЕННО (как ответственеые собственники жилья), им не нужен под боком очередной притон, рассадник заразы и антисанитарии, очаг криминала и опасность пожаров, потоплений или взрыва бытового газа!
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15.11.2020 04:23 Ответить
пусть этот пастер купит им квартиру по соседству с собой, а еще лучше в армении со своей сектой.
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15.11.2020 11:30 Ответить
пусть этот пастер купит им квартиру по соседству с собой, а еще лучше в армении со своей сектой.
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15.11.2020 11:31 Ответить
И ИХ ЕЩЁ НЕ ПОСАДИЛИ !?)
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15.11.2020 12:08 Ответить
Мне, чисто по человечески жаль этих бомжей. Но, положа руку на сердце, вы хотели бы видеть какую квартиру у себя по соседству? Я бы не хотел.
По Закону, возможно хозяин квартиры и имеет право пускать туда кого пожелает. Но использовать для таких специфических задач обычный жилой дом - маразм.
Купи дом в частном секторе. Выйдет и дешевле и площадь будет больше. И соседей не будешь дратувать.
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15.11.2020 15:51 Ответить
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