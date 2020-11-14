Соседи выгнали бездомных из комнаты в общежитии, которую для них купил пастор в Ривном. ВИДЕО

Пастор церкви "Отвага" Сано Гукасян купил в общежитии ОСМД "Дружное" комнату, чтобы поселить туда бездомных. Но другие жители оказались против такого соседства. Бездомных они выгнали, а в комнате сменили замки, и никого туда не пускают.

Об этом сообщает ривненский телеканал ITV, информирует Цензор.НЕТ.

Пастор церкви "Отвага" Сано Гукасян купил комнату в общежитии специально чтобы дать крышу над головой тем, кто вынужден жить на улице.

"Если бы я привез грязных людей с улицы буквально. Грязные, страшные, вонючие. Я в какой-то мере понимаю их. Ну хоть помой. Но эти люди имеют медицинские карты, паспорта, права. И их проблема - что у них не хватает пенсии снимать квартиру, и второе - не хватает зарплаты", - говорит пастор.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: "Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю". ВИДЕО

В 11-метровой комнатке четверо мужчин прожили меньше недели.

"Мы приготовили ужин, хотели поесть. Открывают еще три человека и говорят: если вы через 5 минут отсюда не уйдете, мы применим к вам силу. Я говорю, так что? Полицию вызывать? А один говорит: мне плевать, кого ты вызовешь. Тебе сказали по-хорошему. Ну, мы собрались и ушли", - рассказывает один из них об изгнании.

Также на Цензор.НЕТ: 35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция. ФОТО

Теперь комната пустует. Соседи сменили замок в дверях и не собираются туда никого пускать. Председатель правления ОСМД "Дружное" Мария Конощук считает, что и правда, и закон - на их стороне.

"На сегодняшний день пастор церкви не зарегистрировал собственность комнаты. Мы будем защищать свои права. Если это пойдет по инстанциям, и государство не станет ... или наше правосудие не встанет на сторону закона, то мы дойдем до европейского суда", - обещает Конощук.

Читайте также: Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ

Документы в суд готовит и пастор Гукасян. Он собирается отстаивать право на то, чтобы в купленной им комнате жили те, кого он хочет там поселить.