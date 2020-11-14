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Армения (798) Нагорный Карабах (470)

Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Потерпевшие поражение в войне в Нагорном Карабахе армяне бегут, сжигая то, что не могут взять с собой.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В селе Чаректар, у горной дороги, связывавшей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, яркими факелами в вечерней тьме горят несколько домов. Рядом - грузовики, забитые домашним скарбом.

"Мы не хотим, чтобы в наших домах жили азербайджанцы. Пусть сами себе строят дома", - говорит 33-летний житель Чаректара Карен.

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Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома 01

Он вырос в этих стенах, за этими окнами, из которых сейчас вырываются огромные языки пламени. Теперь он перевез родителей в Армению и будет как-то обустраивать жизнь на новом месте. Карен уверен, что вскоре - может, через несколько лет - сможет вернуться в Чаректар. Вернуться явно не мирным путем - это понятно по его тону и общему настроению.

Чаректар находится в Кельбаджарском районе, а этот район по соглашению, остановившему войну, должен вернуться под контроль Азербайджана.

Поэтому дома горят и в Чаректаре, и в соседнем Дадиванке, где расположен древний монастырь, и в других селах по дороге.

Тут и там вдоль дороги пилят деревья - надо забрать с собой все, что получится, а дрова в Армении довольно дороги. Грузовиков с древесиной на трассе едва ли не больше, чем машин с вещами.

По мирному соглашению, о котором объявили в ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении, под контролем Баку останутся и занятые им районы собственно Нагорного Карабаха, то есть бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области. В том числе - города Гадрут и Шуша.

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Возвращаться в Карабах не собираются - пока, во всяком случае - не только жители тех территорий, что перешли или перейдут под контроль Азербайджана, но даже и беженцы из столицы непризнанного Нагорного Карабаха, Степанакерта, и других районов, которые остаются в руках армян.

Издание отмечает, что 27 лет назад в Кельбаджарском районе, расположенном между Нагорным Карабахом и Арменией, тоже горели дома, и их тоже жгли армяне - но совсем в других обстоятельствах.

Ранней весной 1993 года армянские формирования с боями заняли территорию района, азербайджанское население бежало - через высокий Муровдагский хребет, в мороз, многие замерзли насмерть - а армяне принялись методично уничтожать их брошенные жилища, как они это сделали и в других занятых районах собственно Азербайджана.

7 ноября, когда армянская армия окончательно потеряла Шушу (в чем призналась только задним числом), случилась финальная волна исхода: из Степанакерта и других районов массово, разом, в ситуации на грани паники эвакуировались остатки мирного населения. Дорога в Армению была забита машинами на протяжении многих километров.

Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома 02

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Теперь, через несколько дней после окончания боев и обстрелов, Степанакерт выглядит пусть не совсем вымершим, но каким-то едва живым городом.

Почти все магазины и гостиницы закрыты, пресс-центр закрыт. Где находится глава непризнанной НКР Араик Арутюнян, еще остающиеся на местах чиновники сказать затрудняются.

На улицах - исключительно одни мужчины в камуфляже, и тех совсем немного. Они бродят или стоят разрозненными группами или поодиночке.

Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома 03

У журналистов, проработавших здесь всю войну, складывается ощущение, что вот именно теперь в Степанакерте все просто рухнуло - и прежняя жизнь уже не вернется.

С пятницы между Ереваном и Степанакертом начнут ходить бесплатные автобусы, на которых беженцы смогут вернуться домой.

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Многие из тех, кто остался в Степанакерте, никуда уезжать не собираются.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+75
Раша на Донбассе так же с местными заводами поступила. Совпадение?
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14.11.2020 21:01
+61
Это лучшее доказательство, что армяне оккупанты и все 30 лет захвата, своим Карабах не считали.
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14.11.2020 21:02
+46
В заголовке - далеко не правда
Армяне сжигают НЕ СВОИ дома
Тридцать лет назад они их украли
А теперь, что б не отдавать - сжигают
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14.11.2020 21:13
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Да уж! Почитал я комменты и понял, если Путин нападёт снова, а он нападёт обязательно, я не отправлюсь воевать, а уеду в Армению, ну или в Финляндию, где я буду свой по крови.
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15.11.2020 12:35 Ответить
А ти з окопу пишеш? Мля, ще один "захисник України" знайшовся)))
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15.11.2020 13:45 Ответить
Не буде там добра ні вірменам, ні азербайджанцям. Прийдуть вірмени - виженуть (виріжуть) азербайджанців; прийде Азербайджан - вижене (виріже) вірменів.
Це т.з. "перемир"я" - лише домовленість дати змогу вивести вірменське населення зі ВСЬОГО Карабаху, щоб уникнути етнічних чисток, це поступка з боку Алієва (вірмени в минулому не щадили азербайджанців...).
Але завоювати землю (територію) силою, знищити (вигнати) місцеву людність - то одне, то справа підготовки сил і засобів війни. А заселити своїми і забезпечити лад - то набагато важче і в просторі і в часі. ТЕ МІСЦЕ ПРОКЛЯТЕ.
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15.11.2020 13:04 Ответить
Во, попёрло Самвелам и Гургенам - теперь не надо делать укладку на жопах - Тофики и Рафики всю шерсть с вышеупомянутых жоп напрочь повыдирали.
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15.11.2020 14:00 Ответить
Армения попросила отсрочку на уход из Кельбаджара, Азербайджан согласился ждать до 25 ноября.
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15.11.2020 14:08 Ответить
Ничего страшного!! Этот Карен привезёт в Киев, два чемодан **********. Продаст их, перед Новым Годом, по фантастической цене и на эти деньги купит себе новый дом в Ереване!! Эти спекулянты -Армяне, жулики ещё те!!! Обдурить , обвесить , обмануть и кинуть для них это норма!!
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15.11.2020 14:23 Ответить
Я БЫ ВЕЗДЕ ТАМ РТУТЬ РАЗЛИЛ !)
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15.11.2020 15:42 Ответить
Поїдь в Єреван і розлий.
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15.11.2020 20:53 Ответить
Карен уверен, что вскоре - может, через несколько лет - сможет вернуться в Чаректар. Вернуться явно не мирным путем - это понятно по его тону и общему настроению.
Поэтому дома горят и в Чаректаре, и в соседнем Дадиванке, где расположен древний монастырь, и в других селах по дороге.Тут и там вдоль дороги пилят деревья - надо забрать с собой все, что получится, а дрова в Армении довольно дороги. Источник: https://censor.net/ru/v3231122

А я не знав що армянє настільки ПР*П*ЗДЯНІ І НЕНАВИСТНІ люди Вірмени тікають із Карабаху, спалюючи свої будинки - Цензор.НЕТ 7639

Брати кацапам навік - не заберу з собою, так знищу.
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15.11.2020 21:10 Ответить
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