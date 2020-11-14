Азербайджанские солдаты расстреляли колонну армянских добровольцев в ходе боев за Шушу 5-6 ноября. ВИДЕО

В Нагорном Карабахе 5-6 ноября шли бои за Шушу.

В сети опубликовано видео с результатом расстрела азербайджанскими солдатами колонны армянских добровольцев, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.

Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.

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