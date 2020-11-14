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Азербайджан (746) Армения (798) Нагорный Карабах (470)

Азербайджанские солдаты расстреляли колонну армянских добровольцев в ходе боев за Шушу 5-6 ноября. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Нагорном Карабахе 5-6 ноября шли бои за Шушу.

В сети опубликовано видео с результатом расстрела азербайджанскими солдатами колонны армянских добровольцев, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.

Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан обменялись телами убитых

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+85
Что значит расстреляли?? Остановили продвижение вражескогой колонны!! Бредовый заголовок!!!
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14.11.2020 22:07
+66
Правильно сделали. Расстреляли колонну пока она не заняла боевые позиции и не привела к большим потерям. Не то что у нас молча наблюдали как росийские колонны заезжают к нам в Украину а потом пока мы разрешение у всех спросили те окапывались, занимали наши города и расстреливали наших людей.
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14.11.2020 22:08
+42
Хорошая работа.
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14.11.2020 22:07
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С удовольствием! ...токо без руля... я ж профессионал -- впопэрэк горла...*)
Давай свяжемся как-то -- переживём -- побачым...
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14.11.2020 23:57 Ответить
соберешся если - чиркни номер рейса число и время прилета - встречу.
держи в левой руке газету "Правда" за любое число...
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15.11.2020 00:13 Ответить
я буду с плакатом - "Trump all the way" - не разминемся...
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15.11.2020 00:19 Ответить
Где я тебе Правду найду? -- славянский шкаф будет! *)
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15.11.2020 00:25 Ответить
не подумал, ладно, значит плакат....))))
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15.11.2020 00:30 Ответить
Ок. ...токо, реально в 2022 году получится.

В следующем мне ещё надо Кохану с Доцей из Беларуси выдернуть.

-- не теряемся...
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15.11.2020 00:36 Ответить
tak
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15.11.2020 00:57 Ответить
уболтал - я за рулем...
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15.11.2020 00:24 Ответить
спасибо за беседу, земеля - люблю не ординарных....
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14.11.2020 23:49 Ответить
а конченый псих мне нож показал...
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14.11.2020 23:30 Ответить
Невозможно быть оккупантом на земле , где твой народ составляет (и тысячилетия составлял) от 90-99% населения .

Кто подерживает агрессию против армян, тот потенциально склонен к геноциду других народов .

Конфликт сей исключительно этнически-религиозный .
И Вы получается сунит и поддерживает праорат Корана , где написанно , что земля , которая когда-либо какое-угодно короткая врямя принадлежала миру ислама является дар-аль-исламия , т.е. земля ислама . И за неё объявляется джихад против неверных и кафиров .
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14.11.2020 23:04 Ответить
І де ж це вірмени "більшість населення", та ще й тисячоліття, складали? В Карабаху? Почитай "записки про переселення вірмен", Грибоєдова... Якщо не віриш азербайджанцям, то повір хоч своїм, "кацапам"... (Правда, Грибоєдов був кацапом лише в душі... Він - потомок етнічних поляків, шляхтичів Гржибовських).
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15.11.2020 06:57 Ответить
ДЯКУЮ УКРАИНУ ЗА ПРАВДУ И ДОСТОЙСТВО .НЕ ЗРЯ Я ШЕТАЮ СЕБЯ УКРАИНЦОМ ПО СЕРДЦЫ
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14.11.2020 22:37 Ответить
Странно поданая новость. А что не стоило начинать первыми? Или хлеба с солью ждать от тех?
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14.11.2020 22:42 Ответить
Кстати многие видео не показаны, об этом сам Алиев открыто говорил. Всему интернет сообществу очень понравились Байроктары и их израильские коллеги. Но по факту основной урон оккупантам наносила реактивная и ствольная арта, правда при разведке, наводке и корректировке теми же беспилотниками. Но таких видио очень мало.
Разгрому колонны респект, лучше истреблять оккупанта на марше и в местах дислокации, а не при отбитии атаки. Касается и Украины.
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14.11.2020 22:44 Ответить
Алиев создавал миф про беспилотники в целях пропаганды.
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14.11.2020 22:48 Ответить
Угу, все ролики сняты в Голливуде по заказу Госдепа.
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14.11.2020 22:54 Ответить
Результаты работы азербайджанской армии подтверждены многократно из разных источников и стран включая разведданные в т.ч. и видео и никем кроме тебя не оспариваются. А вот как раз армянские мифы стали прахом, похоронив под своими обломками "тысячелетний вяликий арцах" и его нацистских обитателей.
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14.11.2020 23:15 Ответить
Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 8446
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14.11.2020 22:46 Ответить
И жидка серет, патамушо срашна. Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 1907 Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 1907 Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 1907
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14.11.2020 23:45 Ответить
в ютуб есть видео этой колонны, снятое россиянами, как они едут и снимают это
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14.11.2020 22:55 Ответить
Да понятно , что так ***** отомстил Пашиняну , который без разрешения гебни посмел свергнуть ********** марионеток .
А Турция и Айзербаджан это просто тупо использвали , чтобы отвоевать "дар-аль-исламия" .

Никакой другой причины нет . ниодно мусульманское государство не способно погнать солдат своих на бойню кроме причины джихада за "дар-аль-исламия" . Кто это отрицает , тому лучше в школу и учиться , учиться и учиться . Бо это восток и его "тонкость" и ключ исключительно в Коране . Кто не понимает Коран , тому соваться со своими тремя копейками лучше не стоит . Бо легко попасть в категорию , которую ещё один "-ист" называл "полезными идиётами" !
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14.11.2020 23:09 Ответить
Разгромлен сателлит мордора, которые убивали и депортировали людей миллионами обое.
Никаких религиозных вариантов тут нет и близко, а есть заказуха изобразить изгнание оккупанта в теологических красках. Почему-то никто не говорил ни о каком мусульманстве, в 30 летний период геноцида и оккупации азербайджанских территорий.
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14.11.2020 23:20 Ответить
Послушай , не читай пропогандисткую херню . Открой атлас за 1989 или даже за 1980 год .
И ты увидшь , что армяна в Карабахе проживалао 90-92% , 5% русских и 1% евреев , только 2-3% азербаджанцев . В основном -- начальство из республиканского центра и их семьи .
А на момент передачи Сралиным Карабаха Айзербаджану , то армян там было до 99% .

Сралин так специально делал ... шобы сложнее было отделиться . И шобы лучше следили друг за другом и была атмосфера подозрительности друг к другу .

А терь тупорылики с комплексом меншовартості смотрят на ***** и делают с точности до наоборот : если ********* по идиотизму поддерживают Трампа , то будьмо навпаки , а якщо колись марионеток з Вірменії -- то будьмо ненавидіти вірмен . ***** уже давно не поддерживаает армян и только поэтому армяне оказались зажаты 80 млн. турок с югозапада и 10 млн. азербаджанцев с севера-востока . Учитвая, что воевал только арцах ... Численное превосходство было в 10 раз и без техники с *****сосии .
***** сдал Пашиняна . Но это не компутерная стрелялка , тут судьба христианского народа на кону .

И ещё раз повторю , кто не понимает , что Коран определяет в мусульманских странах , тот нихера не понимает !
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14.11.2020 23:41 Ответить
Открой атласы за 19 век. Особливо рекомендую присмотреться к изменению этнического состава жителей и направлений откуда взялись армяне как на территории Армении так и собственно Карабаха после туркманчанского договора от 1824 года.
Только по официальным данным в течение трех лет - с 1828 по 1830 г. - в Закавказье было переселено свыше 40 тыс. иранских и 84 тыс. турецких армян. С учетом же неофициально переселившихся армян, их численность превышала 200 тыс. чел., подавляющая часть которых разместилась на территории Азербайджана. В итоге, лишь в Эриванской и Нахчыванской провинциях удельный вес армян в общей численности населения в период с 1829 по 1832 г. увеличился с 23,5% до 50,1%, а их абсолютная численность выросла в 3,3 раза. А доля азербайджанцев в этих провинциях за соответствующий период снизилась с 69,3% до 45,2%
Коран тут не причем, а вот голосование армении в ООН против Украины по теме крымнаш совместно с мордором очень даже при чем. То есть армянское государство согласно с оккупацией Украины и убийствами военных и мирных жителей Украины.В то же время Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины и есть стратегическим союзником и партнером Украины как по военной доктрине так и задолго до даты ее подписания.В таком случае не имею ничего против военного разгрома государства армения как и его сюзерена.
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15.11.2020 00:02 Ответить
У нас Донбасс в большинстве русскоязычный. Отдаем его Московии? По вашей логике так получается. На Донбасс ведь во времена союза тоже много россиян завезли.
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15.11.2020 07:35 Ответить
"РусссссссссскаЯЗЫЧНЫЙ" -- эт шо сорт закуски пАд водочку ?!

Достаю с пыльных шкафов атлас народов мира и никаких "руязычных" там нет в наличии ?!
Берём разные времена -- ну нет "руязычных" .
Переписи населения горят , шо 32% русских , 65% украинцев и численность русских на Донбассе постоянно сокращается . Язычие не является основным признаком национальной принадлежности . Потому , что он может меняться , а национальность это константа , данная генами родителей и она не может быть "усовершенствованна" путём лучшего освоения какого-то языка . Я свободно говорю и пишу по английски , т.е. англоязычный . И на иврите -- тоже . Я полиязычен . Украинский и русский эт Mother's tong , но может сей факт моей биографии стать источником межэтнического или межрелигиозного конфликта -- правда бредовая постановка вопроса ?! Т.е. война полиязычных с полуязычными , бо "в большинстве русскоязычные" оне и есть полуязычные , бо словарный запас того же русского как у Элочки Щукиной ... Бред . Тут на лицо социальный конфликт между образованным меньшинством и недообразованным большинством !

Так шо вся бодяга с языками это спекуляция на тему , как прожить в Украине , никогда не используя украинский -- это социальный вопрос умственно недоразвытых и он на порядок больший , чем какой-бы то ни "национальный" .
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15.11.2020 19:53 Ответить
Не пробовали быть проще? Может полегчает.
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15.11.2020 21:24 Ответить
"Простота" хуже воровства . "Проще" это к Корану , Танаху или к Библии . Там есть все простые ответы , на непростые вопросы .
Я же предпочитаю изучать эти народные сказки , брать в расчёт , шо для 99% населения мира это источник истины , но для ся предпочитают иметь своё личное мнение .
И мне , кстати похер : "как там у *****" . Моё мнение абсолютно не зависти от его : ни прямо , ни котроверсивно .
Считаю примитивом не только ватных дегенератов , но и тех , кто представляют ***** , как котроверсивный ориентир . Пример с Трампом -- характерный . Я и поддержку *********** Трампа считаю от умственной недоразвитости этих ********** . А не по "меншовартости" -- типа мы сами дурни и смотрим на ***** и делаем всё с точностью до наоборот !
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16.11.2020 03:18 Ответить
А НИЧЕГО ЧТО В ТВОЕЙ СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ ИЕЗУС= АЗУш(Младшее сознание,дух) =Исус ГОВОРИТ НА ОДЭРИ(Азэри).Открой евангелие от Матфея.
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15.11.2020 11:10 Ответить
Моя "священная книга" -- десятитомник по общей физике Ландау-Лившица ...
Я тейповые сказки разных народов (-скотоводов) рассматриваю исключительно как тейповые сказки . На мою позицию они никак не повлияли , кроме как часть исторического процесса .

Но знать их -- обязательно и изучать тоже любому , кто хочет понимать исторические и политические процессы . Бо 99.99% населения любого уголка света на порядок проще прочитать (хотя бы в сокращённом варианте с картинками и расскрассками) и "уверовать" , но обязательно в своёго ! Чем десятилетиями разбирать десятитомник по общей физике . Чем скурпулёзно изучать геофизику , астрофизику , труды Дарвина ("Происхождение видов" ) и теорию Опарина .
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16.11.2020 03:08 Ответить
https://twitter.com/i/status/1327352239351074818

На твите КЦ
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14.11.2020 23:16 Ответить
Скажу кощунственную мысль ...

Глядя как порохоботы тут на форуме потешались над белорускими миролюбивыми протестами , как теперь радуются грядущему геноциду (уже 3-му по счёту) армян и тотальной резне (что очевидно , бо иначе мусульмане с армянами не обходились никогда) наверное так создателю было надо, чтобы белорус Жизневский и армянин Нигонян не дожили до 2020 , а погибли в январе 2014 .
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14.11.2020 23:17 Ответить
Немного о любви к Родине.
Еврей Альберт Агарунов погиб 8 мая 1992 года в ходе боёв во время обороны Шуши от выстрела армянского снайпера когда вытаскивал тела погибших ополченцев из под подбитых им же танков. После его смерти азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт»

Похоронен на Аллее Шехидов. Отпевали воина и мулла и раввин.
Национальный Герой Азербайджана.
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14.11.2020 23:31 Ответить
"Елвіс", не плутай... Агарунов був не "євреєм", а "іудеєм"... Не плутай "національність" і "віросповідання"... Це все одно, що назвать "караїма" "татарином". "Караїми" - потомки хозар, що зберегли іудейське віросповідання предків... А в Азербайджані такі ж потомки хозар, іудеї за віросповіданням, іменувалися "тати"... Одним з них був знаменитий хірург Ілізаров, винахідник методики нарощування зламаних кісток...
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15.11.2020 07:05 Ответить
Порохоботы даже омаров Мальдивских не пробовали а рубаху рвут что пробовали
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14.11.2020 23:25 Ответить
А ты, видимо, до сих пор оманские омары пережевываешь.
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14.11.2020 23:43 Ответить
Він їх смокче. Звичка.
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15.11.2020 09:46 Ответить
А куда шла колонна армянских добровольцев? Какова была цель? Это война. Кто первый выстрелил, тот и победил.
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14.11.2020 23:30 Ответить
Немного офтопа. Где-то утихает, сразу где-то разгорается. Войска Марокко перешли линию разграничения в оккупированной ими Западной Сахаре, идут бои с отрядами, выступающими за независимость этой страны, большая часть которой длительное время находится под контролем марокканских войск. Попутно идут бои в Эфиопии, продолжаются бои в Йемене. Власти Судана дают россиянам землю под морскую базу в Красном море. Талибы атакуют в Афганистане правительственные части. Войны, войны, войны...
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15.11.2020 00:51 Ответить
Если бы россия не вмешалась,то бои шли бы ужев Армении.И Армения бы пала.
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15.11.2020 01:04 Ответить
але Азербайджан вчасно зупинився...

і переклав менінгіт з імперськими амбіціями вірмен(фантомні болі теж болі) на рашку )))
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15.11.2020 18:11 Ответить
Усе так , за одним кординальним отличием . Армяне не упали с неба и не приехали со своей родині Ямала (?) и даже не с Луны в 1824 году и после , Оне вернулись на те земли , с которых их выгнали турки , когда весь 18 век владели Арменией (всей) и Карабахом тоже .

Если уж взяли 19-й век , почему не 18 или 17 или 15 ?! В 15 веке там вообще тюрков не было . А были всё теже армяне и персы . Тюрков не было в ещё в 12 веке там , где сейчас одна сплошная Турция . А гора Арарат теперь как бы и не Армения вовсе .

Но что было то было и так , где подавляющее большинство азербанжанцев ли , турок ли -- всё это сейчас тюркское и без вопросов . Беда в том, что тюрки постоянно осваивают чужую территорию и когда их становиться чуть больше , особенно если это армянское -- тут же начинается резня армян ...
Армяне тюрок вот не резали . Да были рецидивы и с их стороны . Но там счёт идёт десятки , шо тоже бандитизм и криминал - но геноцид эт когда тысячи , десятки тысяч и более .

Армяне очень сложный народ , националисты и мнительные и не всем нравятся . Но оне , повторяю , на бытовой почве резню не устраивают , как к примеру было в Баку 1989 году .
В самом , замечу , цивильном городе страны , самом тихом и толерантном ...

Кстати . то шо потом софкоиды в знак тупой мести подавили потом танками случайных прохожих -- тоже геноцид . Но это уже преступление коммуняк-московитов ...
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15.11.2020 03:18 Ответить
ТИ ідіот? Коли це турки володіли Карабахом? Територія теперішнього Азербайджану та Вірменії, була сферою інтересів Ірану... Там навіть династії персидські правили... Яка, к чорту, Туреччина?...
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15.11.2020 07:09 Ответить
Антиукраинская пропаганда главная пропаганда РФ в Израиле. А главный идеолог-украинофоб Вассерман . Он в 2014 г. израильтянам поставил задачу: Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014. Этот пропагандист под двумя никами разжигает злобу и ненависть между украинцами: пара сот виселец на Крещатики; только огонь судов Линча может избавить Украину; порохоботным членососам ещё до сих пор платят?, харьковчанам : Тёрь сосите уйх ! и т.д. Верноподданный путинской проститутки по вызову Нетаньяхи..
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15.11.2020 17:32 Ответить
Не знаю, як щодо Нетаньяху - я в політиці Ізраїлю не "великий спец"... А щодо цього "клоуна" - то я взагалі думаю, що він ніколи не бачив берегу Йордану... Сидить у "внутріМКАДді", і "строчить", "за мзду малую...". Я подібному "єврею", "Назару Сільченко", "уродженцю Кременчука", "російському герою Чечні" і "брату ізраїльської інструкторки ВСУ", років зо три тому, "роги правив"... Вже десь з півроку, як пропав з форуму...
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15.11.2020 17:44 Ответить
После блокирования флажков РФ самыми агрессивными стали израильские флажки и поэтому пришлось заняться израильской политикой.Политика Израиля примитивная: стравливать между собой и продавать оружие неевреям чтобы они уничтожали друг друга.Политика в отношении Украины такая:Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Израилю от Украины нужна её земля :плотность населения Китая 138 человек на 1 кв.км, Израиля-377, а в Тель-Авивском округе 8 000 чел./км²
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15.11.2020 18:56 Ответить
Elvic Vic


Армяне тюрок вот не резали . Да были рецидивы и с их стороны . Но там счёт идёт десятки


Лахти....ври,ври да не завирайся..
Ходжалинська різня Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Дані про кількість жертв
За офіційними даними розслідування, здійсненого азербайджанським парламентом, в результаті цієї трагедії загинуло (включаючи тих, хто замерз дорогою) 485 осіб. На думку Тома де Ваала, ці дані найбільш достовірні

Окрім тих, хто зазнав вогнепальних поранень, десятки людей загинули від холоду й обмороження у лісах. Понад тисячу жителів Ходжали було взято у полон, серед них і кілька десятків турків-месхетинців, біженців із Середньої Азії. За офіційними даними азербайджанської влади, в результаті цієї трагедії загинуло 613 людей, з них: дітей - 63,
жінок - 106,
Похилого віку - 70 чоловік,
8 родин знищено цілком,
25 дітей втратили обох батьків,
130 дітей втратили одного з батьків,
Поранено - 487 осіб, з них,
дітей - 76,
Побували у заручниках - 1275 осіб,
Зникло безвісти - 150 осіб[25]
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15.11.2020 18:16 Ответить
"Взято в полон" , а потім куди діли ? Повернули азербаджанский стороні ...

Йде війна й на війні завжди страждают на багато більше громанянське населення .
Безумовно , були й серед вінмен злодії й бандюки , що вбивали в знак помсти за різанину в Сумгаїт й Баку . Й ця помста -- військові злочини безумовно .
Але факт обмніу захопленними сам пособі доводить , що вбивство населення не було ціллю операції , а лише природним наслідком будь яких військових дій в густонаселенних районах .

Війну в цих района почали азербанжанські націоналісти (які захопили тоді владу в країні) .
Прагнули 90% вірмен підкоритися 10% азербаджанцям и програли . Мирних громодян вірмен на тій війні загинуло в рази більше , ніж мусульман . Бо пропорція була така між аутохроним народам й навіть турків-месхетинців туди заселили ? Питання , чому не в Баку , чому не в Сумгаїт ?! Сумгаіті для чого робили різанину ?! Вірмени ж туди не просяться , як й Баку .
Було очевидно , що разом вірмени з мусульманими жити не будуть вже ніколи , як мінімум на Кавказі .
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15.11.2020 20:36 Ответить
Армяне были безоружные? Или была договорённость о пропуске людей? Нет! Тогда правильно сделали, война есть война! Слава Богу, что не поступили так подло, как в Иловайском котле русичи!
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15.11.2020 06:47 Ответить
Людишки, мужики, хуже зверей, хотя с теми же инстинктами борьбы за территорию обитания.
Но животные не радуются убитому сопернику, а эти лыбятся.
Настанет ли время на Земле когда прекратятся все войны?
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15.11.2020 07:58 Ответить
А Ви у нас - з "мужененависниць"? Мені відомо багато випадків, коли жінки, в подібних умовах, діяли набагато жорстокіше від чоловіків... Греки, наприклад, вважали жіночі загони скіфів, "амазонок", більш небезпечними, ніж чоловіків... Просто традиційно, багато віків, основу військ складали чоловіки... Снайпер часто б"є, не вбиваючи противника, а ранячи його, щоб притягти у те місце інших, які прийдуть на допомогу пораненому. Стріляли в руку, ногу, нирки, плече... Жінки-снайпери, переважно, стараються стрілять у пах...
А "*********" люди по простій причині - ті, що лежать, зупинені їх кулями, вже не візьмуть в руки зброю, щоб убивать їх товаришів, і не прийдуть в їх домівки, щоб убивать і виганять з батьківщини їх рідних...
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15.11.2020 08:14 Ответить
Азербайджанцями знищена військова колона вірменських окупантів на території Азербайджану. Знищеня ворога на марші або в районах зосередження - це аксіома військової науки, котра не потребує доведення. З військової точки зору азербайджанці все зробили бездоганно. .
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15.11.2020 08:36 Ответить
Это та самая колонна, которых уничтожил азербайджанский спецназ, и которых вчера показывали рашисткие журналисты. Но хачики упорно не хотели принимать трупы, они несколько дней лежали так. А хачики были заняты тем, что снимали оконные рамы и унитазы из домов оккупированного Кальбаджара. А затем сжигали дома, чтобы они целыми не достались азербайджанцам. В принципе я их не осуждаю. Потому что ЛУЧШЕ ЗАПАХ ГАРИ И ДЫМА, ЧЕМ ЗАПАХ СВИНЕЙ И АРМЯН. ОГОНЬ ЛУЧШИЙ ДЕЗИНФЕКТОР. А денег у нас много. Построим еще домов.
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15.11.2020 08:55 Ответить
Щодо свиней - ти трішки "переборщив"... Не забувай, ДЕ ти пишеш, і що основа української кухні - свинина... Ми ж не пишемо, що барани - смердючі?... І що, коли їси баранину захололу, то лій (жир), до піднебіння пристає? А смалець і сало, чим холодніші, тим смачніші... Особливо "почеревина" сира, проморожена... До мене товариш приїжджав, з Баку, азербайджанець, так йому більше сподобався шашлик з свинячого ошийка, який я готував, ніж з баранини, яку вибирав і готував він... (Щоб знав - якщо овець тримать у сараї, а не на відкритому повітрі, то там смердить сильніше, ніж від свиней...). То ти просто в свинях не розбираєшся... Навіть свинячий гній корисніший для рослин, а від овечого рослини "горять" і погано ростуть...
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15.11.2020 13:02 Ответить
Тут же не в том дело, не в особенностях запаха. Слово "свинья" как негативное определение чего то существует у многих народов, так же оно широко применяется и у нас когда мы часто плохого человека называем "свиньей" особенно если он что то портит, как в данном случае азербайджанец считая, что армяне уничтожают свое имущество уходя называет таковых "свиньями", что в принципе логично. Здесь, другое, здесь азербайджанец вообще выбирает стиль, так сказать такой "ляпас" обвинения, который трудно переваривается нашим сознанием. Но тут обвинять азербайджанца вряд ли стоит, поскольку отношение между "азерами и арами" так сложились давно. Поэтому. Ничего не поделаешь, такой нарратив.
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15.11.2020 13:31 Ответить
Он пишет на "русском" языке... Ему не известно, что в русском правописании, как и в украинском, слова в "переносном смысле" пишутся в "кавычках"?... Так это его проблема, а не моя...
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15.11.2020 13:40 Ответить
Ладно.
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15.11.2020 13:51 Ответить
"А денег у нас много" - так не говорят. Надо сказать "деньги у нас есть", а вот денег много не бывает. Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 9990
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15.11.2020 13:49 Ответить
заголовок, подача материала точь в точь как это сейчас разгоняют кремлевские пропагандисты про Азейбарджан. Ну вы знаете -- почти то же самое, что "фаштисты в Киеве"
Я даже не сразу понял что это Цензор "подает"....
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15.11.2020 09:20 Ответить
Бутусов в этой войне традиционно симпатизирует армянам, так что не удивляйтесь.
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15.11.2020 11:08 Ответить
Бутусов украинец?
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15.11.2020 11:15 Ответить
це його запитайте...
хто його знає... Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 9870
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15.11.2020 18:09 Ответить
АРМЯНИ КРУЧЕ ИХ ПОКРОШИЛИ 50 ЧЕЛОВЕК ЗА 3 МИНУТЫ !!!
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15.11.2020 12:01 Ответить
ОНИ ТЕПЕРЬ ДОЛГО НЕ ПОМИРЯТСЯ !!!
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15.11.2020 12:02 Ответить
Заголовок с ощущением, как будто азербайджанская армия расстреляла "мирных" граждан .
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15.11.2020 12:03 Ответить
ПОРА ВСЕМУ МИРУ ПРИЗНАТЬ, ЧТО ВО МНОГИХ КОНФЛИКТАХ ВИНОВАТА ВЕРА !!!
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15.11.2020 12:04 Ответить
В данном случае вера тут точно не причем.
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15.11.2020 12:12 Ответить
"Если кто-то скажет, что войны разжигают правители, не верьте... Войны затевают миллионы голодных животов, завистливых глаз и жадных рук... Правители их только направляют..." . ("Чингиз-хан", роман какого-то казахского писателя).
А вера тут - только "отмазка" для маскировки вышесказаного...
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15.11.2020 13:06 Ответить
Ну прямо ,на Україну напала буддистська Москва...
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15.11.2020 18:55 Ответить
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет, и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие...".
Если из России вывезти всех "ар", "азеров", "хахлов", "бульбашей", "мамалыжников" "чурок", то "рассеяне" сначала растеряются, а потом "назначат врагом" кого-нибудь из своих, и начнут его ненавидеть... Они привыкли "противостоять врагам", а не "просто жить", как нормальные люди...
"- Чем "рассеяне" отличаются от других людей?
- Тем, что все люди живут по принципу "Живи и дай жить другим...", а "рассеяне" - "Сам не живу, и другим не даю...".
А Москва - не "буддистская"... Она - "истинно православная" и "исконно - "светоч "русскава мира" (раньше, до революции, они говорили - "славянскаго", покуда славяне не "раскусили" "мокшанское нутро... ). А украинцы, а также все православные церкви мира, в глазах "рассеян" - "еретики"... (Это, примерно, как "алавиты" считают себя "самыми "правильными" мусульманами"...).
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16.11.2020 09:21 Ответить
http://files.preslib.az/projects/khojali/rukhojali/gl1.pdf
Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Любая в о й н а -
без потерь не бывает !
https://censor.net/ - опубликуйте материалы о гражданских беженцах Азербайджане в 1991 году -
бежавших с детьми на руках босыми по снегу на перевалах - обстреливаемые
"армянскими добровольцами".
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15.11.2020 12:55 Ответить
Уничтожили террористов
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15.11.2020 13:12 Ответить
Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 1587
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15.11.2020 14:16 Ответить
Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада - Цензор.НЕТ 194
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15.11.2020 14:18 Ответить
Ето Хіросіма - на нєйо упала бомба
Ето Омск - на нєго упала расія ))
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15.11.2020 17:52 Ответить
А может они должны были им Wellcome написать?
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15.11.2020 14:18 Ответить
Аллах акбар
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15.11.2020 15:38 Ответить
Читаю и млею. Оказывается тут еще учителя правописания появились. "денег у нас много". Лбьясняю доходчиво для тех, у кого нормально с правописанием, но туго с деньгами. Деньги не просто есть, их у нас очень много. Завидовать завистью любого цвета ваше право.
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15.11.2020 20:47 Ответить
Пишу с мобильника, а не сижу за компом. Это для "одаренных" умников
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15.11.2020 20:50 Ответить
Не "психуй"... С бытовой точки зрения, он прав... А вот с моральной - нет... "Беден не тот, у кого чего-то нет, а тот, кто считает, что ему чего-то, не хватает... ". Ты "в курсе", что до 18 века устрицы считали "едой нищих"? А то, что инки, для выращивания кукурузы, закапывали в лунки, вместе с семенами, тушки сельди?И таких примеров - масса... Так что "не заводись"... Ты- тоже "не подарок", о чём я тебе и написал... Но я же не воспринял это "в штыки", а "списал" всё на "недостаточность информированности...". Твоей... Мне легче... У меня "гостят" кухни всего мира... Включая и яичницу с помидорами, которую Айдын готовил как-то... Говорил, что это "фирменное бакинское блюдо"... А я ел то же самое, под названием "шакшука"... Только оно было "фирменным еврейским"...
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16.11.2020 09:59 Ответить
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