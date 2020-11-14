Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует работать дистанционно и проводить ежедневные брифинги из дома.

Об этом он заявил в опубликованном на facebook-странице видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома. Работать в обычном режиме, но дистанционно", - сообщил Степанов.

Министр призвал украинцев придерживаться всех карантинных правил.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели COVID-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице "Феофания".

Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

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