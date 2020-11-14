Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов планирует работать дистанционно и проводить ежедневные брифинги из дома.
Об этом он заявил в опубликованном на facebook-странице видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома. Работать в обычном режиме, но дистанционно", - сообщил Степанов.
Министр призвал украинцев придерживаться всех карантинных правил.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели COVID-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице "Феофания".
Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Вакцина, признанная особо эффективной, несет с собой ряд неприятных ощущений. Реципиенты-добровольцы по всему миру говорят: это напоминает вакцину от гриппа или тяжелое похмелье - ломота в мышцах, головная боль, температура. Довольно большое количество людей, испытавших вакцину, комментируют свое состояние: "То, как мы себя чувствовали после, дает нам силы верить в то, что эта штука будет действовать как следует".
"Клинические испытания продолжаются. Все, что у нас есть на сегодня, это название - Pfizer," - доцент фармацевтической школы Университета Мэриленда Питер Души.