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Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует работать дистанционно и проводить ежедневные брифинги из дома.

Об этом он заявил в опубликованном на facebook-странице видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома. Работать в обычном режиме, но дистанционно", - сообщил Степанов.

Министр призвал украинцев придерживаться всех карантинных правил.

Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома 01

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели COVID-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице "Феофания".

Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом. 

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Это уже сильно похоже на массовое дезертирство накануне грандиозного шухера в стране.
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14.11.2020 22:40
+25
Может наконец то угомонится этот даун Степанов и займётся собой а не уничтожением среднего класса и экономики в целом.
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14.11.2020 22:22
+22
...массовый падёжь скота...
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14.11.2020 22:25
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а почему он дома, а не присоединился к гей-кружку в Феофании?
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15.11.2020 10:33 Ответить
Феофанія переповнена, класти нікуди🙂
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15.11.2020 12:45 Ответить
Просто падёж скота какой то!
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15.11.2020 11:07 Ответить
"Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома." - гнать этого Степанова нафиг. Мало того, что всё высшее руководство (кроме ахметовского Шмыгаля) от COVID-19 не уберёг, так он ещё нам каждый день советы раздаёт. А если помрут от COVID-19, особенно Зеленский, что будем делать?
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15.11.2020 11:40 Ответить
Навіть при ОРЗ люди виглядають гірше ніж оці Ковід-симулянти. І було за шо знищувати економіку, закривати кордони? Явно їм Білл Гейтс заплатив щоб вони усім чіпи повкручували.
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15.11.2020 12:21 Ответить
Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома - Цензор.НЕТ 1364
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15.11.2020 13:37 Ответить
Ця ... издота відверто бреше про свої діагнози.
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15.11.2020 13:58 Ответить
Вакцина от Pfizer - "ощущение крепкого бодуна"
Вакцина, признанная особо эффективной, несет с собой ряд неприятных ощущений. Реципиенты-добровольцы по всему миру говорят: это напоминает вакцину от гриппа или тяжелое похмелье - ломота в мышцах, головная боль, температура. Довольно большое количество людей, испытавших вакцину, комментируют свое состояние: "То, как мы себя чувствовали после, дает нам силы верить в то, что эта штука будет действовать как следует".

"Клинические испытания продолжаются. Все, что у нас есть на сегодня, это название - Pfizer," - доцент фармацевтической школы Университета Мэриленда Питер Души.
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15.11.2020 12:32 Ответить
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