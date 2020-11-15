Избиратель в Украинке сфотографировал бюллетень, порвал его и хотел бросить в урну. ВИДЕО
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На одном из избирательных участков в г. Украинка (Киевская обл.) избиратель сначала сфотографировал бюллетень, а затем порвал его и пытался бросить в урну для голосования.
Об этом сообщила наблюдатель гражданской сети "Опора", передает Цензор.НЕТ.
По ее данным, избиратель сфотографировал бюллетень, а когда наблюдатели на участке пытались задержать молодого человека, он порвал бюллетень и попытался бросить в урну для голосования. Однако наблюдатели помешали это сделать.
На место происшествия пришел полицейский, дежуривший на участке, впоследствии прибыла и полиция.
По состоянию на 12.00, по информации "Опоры", попытки фотографирования избирателями бюллетеней зафиксированы на 1,53% участков.
В Украинке (количество избирателей до 75 тыс.) 15 ноября проходит повторное голосование на выборах городского головы, поскольку по итогам голосования 25 октября два кандидата получили одинаковое количество голосов: Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1233 избирателя (по 17,4%).
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не дали,изверги...
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- може голосувати лише за одну організацію партії, одного кандидата в депутати, одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (ч.9 ст.248 Кодексу) з врахуванням роз'яснень, встановлених Постановою ЦВК від 10.10.2020 №366 Про Роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів - далі Роз'яснення);
- може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування (ч.4 ст.248 Кодексу);
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- особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки (ч.10 ст.248 Кодексу).
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