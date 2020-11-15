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Избиратель в Украинке сфотографировал бюллетень, порвал его и хотел бросить в урну. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На одном из избирательных участков в г. Украинка (Киевская обл.) избиратель сначала сфотографировал бюллетень, а затем порвал его и пытался бросить в урну для голосования.

Об этом сообщила наблюдатель гражданской сети "Опора", передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, избиратель сфотографировал бюллетень, а когда наблюдатели на участке пытались задержать молодого человека, он порвал бюллетень и попытался бросить в урну для голосования. Однако наблюдатели помешали это сделать.

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На место происшествия пришел полицейский, дежуривший на участке, впоследствии прибыла и полиция.

По состоянию на 12.00, по информации "Опоры", попытки фотографирования избирателями бюллетеней зафиксированы на 1,53% участков.

В Украинке (количество избирателей до 75 тыс.) 15 ноября проходит повторное голосование на выборах городского головы, поскольку по итогам голосования 25 октября два кандидата получили одинаковое количество голосов: Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1233 избирателя (по 17,4%).
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мужик хотел по честному,получить бабло за оплаченное голосование и шоб не нанести вред-испортить бюллетень Избиратель в Украинке сфотографировал бюллетень, порвал его и хотел бросить в урну - Цензор.НЕТ 7725.
не дали,изверги...
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15.11.2020 15:26 Ответить
Идиот, если хотел получить бабло но чтоб не защитали то нужно было просто галочку и за второго кандидата поставить и бросать спокойно.
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15.11.2020 15:33 Ответить
А, те кто берёт деньги за такое, башкой не думает!
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15.11.2020 15:49 Ответить
Заметили, когда фото делал. Потом уже порвал от потерянности, не зная, что делать))
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15.11.2020 15:57 Ответить
а "сделать фото" разве преступление?
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15.11.2020 17:46 Ответить
ля виборця:

- дотримуватися всіх карантинних обмежень, наведених у навчальній підтемі 16.1. Здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів;

- може голосувати лише за одну організацію партії, одного кандидата в депутати, одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (ч.9 ст.248 Кодексу) з врахуванням роз'яснень, встановлених Постановою ЦВК від 10.10.2020 №366 Про Роз'яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів - далі Роз'яснення);

- може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування (ч.4 ст.248 Кодексу);

- виборчий бюлетень заповнюється особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб;

- не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або в інший спосіб забороняється (ч.5, 6 ст.248 Кодексу);

- особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки (ч.10 ст.248 Кодексу).

https://www.vyborkom.org/kb/print.php?id=463
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16.11.2020 09:39 Ответить
Якщо не даєте так проголосувати та обрати між гівном-1 та гівном-2, то наступного разу туди вам гранатою "проголосують"
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15.11.2020 16:29 Ответить
 
 