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"Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов, накануне получивший позитивный тест на коронавирус, обещает информировать украинцев о каждом этапе лечения от заболевания.

Об этом министр заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов сказал, что все время смотрел на пандемию COVID-19 с точки зрения врачей, а теперь собирается увидеть ее глазами пациента.

"Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения. Сразу фиксировать все недостатки и проблемные вопросы, которые будут возникать, чтобы вместе с командой Министерства здравоохранения очень быстро находить пути их решения", - сказал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома. ВИДЕО

Министр пообещал делиться с подписчиками в соцсетях своим "путем пациента".

Он также поблагодарил за поддержку всех, кто пожелал ему выздоровления. И призвал украинцев носить маски, пользоваться антисептиком, избегать скопления людей и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, 14 ноября Максим Степанов сообщил, что получил позитивный тест на COVID-19 и будет находиться дома на самоизоляции.

Путь пациента: Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35
А почему он решил,что украинцам не насрать на его приключения?
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15.11.2020 16:37
+20
1 етап - лягти в стаціонар інфекційного відділення Куп'янської районної лікарні Харківської області:
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2415
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15.11.2020 16:53
+16
Клинический случай. Идиотизма. Да ещё и на камеру.
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15.11.2020 16:39
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15.11.2020 16:37 Ответить
Знімати відосики погана ідея, може закінчитись летальним ісходом.
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15.11.2020 20:59 Ответить
а кули, степанов решил поржать над зебилами, показав КАК лечать "слуг" - заодно и видосики из 3х комнатной палаты покажет.. Чтобы зебилы порадовались за свой выбор "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8747
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15.11.2020 16:40 Ответить
зачем нам это знать?
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15.11.2020 16:36 Ответить
Вася Путлер - "зачем нам это знать?" -

Что бы ты знал о своем свете "в конце тоннеля" как все зебилоиды "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3337

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3399
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15.11.2020 16:49 Ответить
Та хер его знает,ну здохнет,так здохнет.Ну спорю на бутылку,через неделю-другую будет как огурчик.Как и Боря Джонсон и Кличко иПапа Римский.
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15.11.2020 16:50 Ответить
Николай Тесля 75f3cb4e - главное, что б "отец всех народов" зеленое говно бубочка выздоровел. Праздник для зебилов будет "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3203
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15.11.2020 16:56 Ответить
степашка, не надо.. МЫ такой цирк не переживём...
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15.11.2020 16:36 Ответить
А почему он решил,что украинцам не насрать на его приключения?
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15.11.2020 16:37 Ответить
Трохи навпаки: хоче продемонструвати всім українцям, що це саме він на них клав...
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15.11.2020 16:51 Ответить
"Путь пациента"
Мелодрама или ужастик? -- оч. интересно...
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15.11.2020 16:37 Ответить
останній путь...
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15.11.2020 16:39 Ответить
По спижженным на 36 миллиардов дорогам ВЕЛИКЕКРАДИВНИЦТВО ОТ ЧЛЕНОГРАЯ
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15.11.2020 18:17 Ответить
Путь самурая..
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15.11.2020 17:35 Ответить
Сум попугая...
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15.11.2020 17:45 Ответить
Суть попуграя..
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16.11.2020 01:47 Ответить
Комедия, в стиле плоских шуток 95го квартала.
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15.11.2020 17:41 Ответить
Степанида должен вести свой видеоблог с дурдома !!! там его уже заждались !! Как и ВСЮ ЗеКаМанду !! "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6805
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15.11.2020 16:38 Ответить
Сейчас все только и думают что о Степанове..
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15.11.2020 16:38 Ответить
А толку з того.
Стєпашка, ти би краще перевірив скільки людей із загрозливими симптомами лікується вдома. Чому їм відмовляють у госпіталізації ? Чому не вистачає ліків ?
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15.11.2020 16:38 Ответить
заболел..сдох...народ радуется...нах видосики вылаживать...цирк говноквартала???
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15.11.2020 16:42 Ответить
Клинический случай. Идиотизма. Да ещё и на камеру.
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15.11.2020 16:39 Ответить
Думаю найдётся публика, которая будет с удовольствием смотреть эту... муйню. "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8104
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15.11.2020 16:39 Ответить
Работать некому - одни блогеры в правительстве.
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15.11.2020 16:39 Ответить
так піс тив гроші шо навіть не заметів як підхопив заразу...
вся рада і міністри в ковіді сидять -оце ,плять, "підготувалися" до другої хвилі ковіду...
зебіли, плять..
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15.11.2020 16:40 Ответить
Терміново дзвони сімейному лікарю і слухай як він шле тебе на юуг або не бере слухавку.
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15.11.2020 16:40 Ответить
Чуваки, вам не кажется, что эти зеленые блохеры сильно дорого для нас обходятся?
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15.11.2020 16:43 Ответить
...на сцену его вынесите на носилках под клетчатым одеялом... "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1391
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15.11.2020 16:44 Ответить
Краще тоді вже в целофановому пакеті. Так надійніше..
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15.11.2020 16:55 Ответить
Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациентИсточник: https://censor.net/ru/v3231186
заявил Степанов и поехал к бубочке в "Феофанию'
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15.11.2020 16:46 Ответить
Не пропустіть - завта зранку по всіх каналах МОЗ анонсував клізьму Степанову
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15.11.2020 16:46 Ответить
Прочитай комменты на цензоре и ты увидишь реальные пожелания)))
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15.11.2020 16:47 Ответить
Ой, лучше не рассказывай, если не растерзают, так проклянут. Ты матрасик с фотай и все поймут.
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15.11.2020 16:48 Ответить
Мы этот путь уже проходили со Скалецкой. Изолировалась в Н.Санжарах ,вместо того ,
чтобы разработать и принять меры по предотвращению эпидемии.
Запустите на центральные каналы бывших пациентов и их родственников и они
раскажут властям и народу ,через ,что прошли.
А сказок ,как у нас успешно борются с коронавирусом мы уже от Степанова и от
Радуцкого наслушались.
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15.11.2020 16:49 Ответить
Дуже цікаво буде слухати паталогоанатома: чи багато зелені у мізках
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15.11.2020 16:50 Ответить
Обычный пациент феофании или районной больнички?? Это разные обычные пациенты...очень разные...и путь у них очень разный...
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15.11.2020 16:51 Ответить
Назва за вами, єслі шо !

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 153
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15.11.2020 16:52 Ответить
ГЕЙДА ДО РОБОТЫ!
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15.11.2020 16:59 Ответить
КВАРТАЛСТУДИЯПРОДАКШН!
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15.11.2020 17:04 Ответить
1 етап - лягти в стаціонар інфекційного відділення Куп'янської районної лікарні Харківської області:
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2415
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15.11.2020 16:53 Ответить
Те, що захворів Стапанов, чітку доказує відсутність будь-якого сенсу в усіх цих карантинних заходах. Чекаю, коли захворіє Ляшко.
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15.11.2020 16:53 Ответить
спи спокойно дорогой товарищ
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15.11.2020 16:54 Ответить
у Меня врачи друга врача кардиолога сделали инвалидом , из за боли в спине пошел на операцию и стал инвалидом
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15.11.2020 16:56 Ответить
и таких случаев масса , и статья на эту тему была
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15.11.2020 16:58 Ответить
Здохни.тварь...
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15.11.2020 16:56 Ответить
Оно хоть помнит о своей предшественнице , пиарившейся на своей изоляции? Сцарю это бибизьянсвто статистика от медицины может не понраится , у него хорошо получалось только растущие цифры заболевших оглашать. Кино -это стезя Вовки с Козырем!
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15.11.2020 16:58 Ответить
Почитал коменты под постом степанова и реально офигел- 90% отписавшиеся боты. У преЗЕрвативов все так плохо с доброжелателями, что они нанимают тушек, которые их валят. Вот цирк!
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15.11.2020 17:03 Ответить
Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент.

Ага.. обычный пациент.. В Феофании.. в ВИП номере рядом с клоуном... ""как обычный пациент...". Где-то я это уже слышал.. Ага, вспомнил: простой учитель как президент.. президент как учитель.. кортежи нах и тп.
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15.11.2020 17:03 Ответить
Все это супер. Только одно... Далеко не каждый украинец имеет возможности министра здравоохранения. С таким же успехом я могу листать страницы журнала "Playboy "Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9960
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6632
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15.11.2020 17:04 Ответить
Ще один "обичний пацієнт"...Але все одно самим обичним,самим чєловєчним і вєчно вєсьолим у нас залишиться Зєльоний Піаніст...
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15.11.2020 17:05 Ответить
Больше ни на что не годен.
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15.11.2020 17:05 Ответить
Скоро весна !
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3470
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15.11.2020 17:07 Ответить
Воно то так, тільки от стали ми на гиблий шлях, де кожен наступний ще більша мразь ніж попередній. І не потрібно тут придуркуватих вигуків, що гірше не буде.
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15.11.2020 18:02 Ответить
хай піде роскаже тим хто вже помер
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15.11.2020 17:15 Ответить
Днями подивився відеозвернення Зеленського з лікарні. Перше, що прийшло в голову після цього перегляду, це повідомлення богатьох закордонних медиків про психічні розлади у хворих з Ковідом-19. Тому не робіть дурниць.
Часи коли хвороби посадовців можна було використовувати для піару давно закінчилися, бо люди вже не стануть жаліти тих, хто весь час методично погіршує умови життя цілого народу
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15.11.2020 17:16 Ответить
Это идея зели
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15.11.2020 17:17 Ответить
и эта тоже...генератор идей
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15.11.2020 17:58 Ответить
Какой еще шлях? У Вас, зеленых придурков, и ковида-то, возможно, никакого нет. Вот если у вас его обнаружили только тестами, но симптомов нет, то зачем вообще лечиться? А Клоун с Дерьмаком еще и палаты в Феофании занимают, в то время как какай-то реальный пациент в коридоре без кислорода обычной клиники для простых смертных задыхается. В Европе не лечат в больницах пациентов, у которых нет осложнений, угрожающих жизни - и это правильно. Сиди дома, пей витаминчики - все само пройдет. Хочешь быстрее - попей ремдесивир, который вы для себя покупали.
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15.11.2020 17:29 Ответить
країна перетворена в гівно-шоу...
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15.11.2020 17:34 Ответить
Так этот путь давно уже известен и проторен, из больницы или дома на кладбище или крематорий, как пожелает усопший. Только в последний год он становиться более многолюдным, многие лежат в мешках в моргах, в ожидании своей очереди.
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15.11.2020 17:40 Ответить
а какой у него путь дома на самоизоляции при болезни без проявлений???
кухня-туалет-спальня-библиотека???
от если б в самой простой районной больничке...да при синеющих губах и без возможности раздобыть даже за деньги ( у некоторых последние) концентрат или в асфальвкатанный ИВЛ чтоб вдохнуть глоток жизни....
будь здоров не кашляй....и не умничай...
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15.11.2020 17:44 Ответить
анализы мочи и кала степанова в студию!!
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15.11.2020 17:53 Ответить
"И неимущим, и богатыми - мы одинаково нужы!"
- сказал паталогоанатом, и вытер скальпель о штаны.
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15.11.2020 17:53 Ответить
а кому воно допоможе?
нам у феофанію - зась
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15.11.2020 17:53 Ответить
видео с трупами в больничных туалетах и брошенными пациентами в экскрементах в неапольском госпитале Кардарелли, Италия

https://www.dailymail.co.uk/video/italy/video-2291240/Video-inside-look-Naples-Covid-ward-corpse-bathroom-floor.html
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15.11.2020 17:58 Ответить
Так а почему он уже не начал рассказывать как простой пациент проходит тест на ковид? Или все таки он не совсем протой пациент и ща новые сказки будет рассказывать.
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15.11.2020 17:58 Ответить
Путь идиота
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15.11.2020 17:59 Ответить
Може ти краще покажеш нам шлях від дебільного продажного чинуші до цвинтаря, і падеш жертвою в нарівному бою від того ковіду, яким ти лякаєш людей і тим самим підтвердиш те, що ти говорив з екранів.
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15.11.2020 18:00 Ответить
троль 99 уровня
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15.11.2020 18:05 Ответить
Стезя пересічного пацієнта, всі збіги випадкові.
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15.11.2020 18:14 Ответить
Мученник *** ....
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15.11.2020 18:21 Ответить
Він покакав???
В шапці???
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15.11.2020 18:22 Ответить
пусть идет в отставку никчема
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15.11.2020 18:23 Ответить
Треба бути ідіотом, щоб на посаді міністра захворіти для того, щоб інформувати паціентів.

З таким рівнем розвитку це не Путь Пацієнта, це Путь Стєпанова.
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15.11.2020 18:28 Ответить
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3297
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15.11.2020 18:29 Ответить
Відберіть у людини телефон. Бо уже хрущі над вишнями гудуть

"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2295
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15.11.2020 18:34 Ответить
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6722
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15.11.2020 18:38 Ответить
Нормальный министр, но поскольку он в Зекоманде, хейтеры дружно поливают его дерьмом.
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15.11.2020 18:59 Ответить
"пути пациентов" в Украине напишут родственники тех ,кто ушел в мир инной от путей министра степанова.
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15.11.2020 19:17 Ответить
Я так понимаю шо министр здравоохранения, президент, спикер являются эталоном соблюдения карантина.
И если даже они заболели....!!!!
То это свидетельствует о полной бессмысленности карантина.
Т е те кто уверяет нас в его эффективности сами же это своими заражённостями и опровергают!
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15.11.2020 19:27 Ответить
"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1944
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15.11.2020 19:58 Ответить
Ну шо, синку, помогли тобі твої маски?))
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16.11.2020 09:16 Ответить
Ах да. Этап №1. Вызови себе скорую. И пусть она к тебе не захочет приезжать. Сначала промурыжит тебя, попереключает на врачей, побросает трубку... а потом ты им поугрожай, если сумеешь.. И тогда, только тогда пусть приедут.
Ах да, а давление при этом пусть у твоей супруги ***** будет на грани жизни, и лежать она при этом будет... и пусть у нее при этом еще и пульс будет пропадать, а ноги-руки пусть будут отечно-синими и холодными как у трупа.
Вот ТОГДА ты столкнешься с первым этапом рехвормы, мэдик.
С первым.
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16.11.2020 09:20 Ответить
 
 