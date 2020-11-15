РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13246 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
7 618 41
Госпогранслужба (5415) наркотики (2108) Россия (91317)

Украинец пытался в баке автомобиля вывезти в Россию 11 кг наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В пункте пропуска "Гоптовка" на границе с РФ в Харьковской области пограничники обнаружили почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Найденное зелье, которое, скорее всего, является наркотическим веществом, было расфасовано в 28 литровых пластиковых бутылок. Их спрятали в топливном баке автомобиля "Фольксваген" украинской регистрации. На автомобиле в РФ направлялся 50-летний украинец", - сказано в сообщении.

Мужчина заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда решили осмотреть его машину и обнаружили вещество.

Также на Цензор.НЕТ: У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты. ФОТО

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

О случившемся уведомили полицию.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет. ВИДЕО

Украинец пытался в баке автомобиля вывезти в Россию 11 кг наркотиков 01
Украинец пытался в баке автомобиля вывезти в Россию 11 кг наркотиков 02
Украинец пытался в баке автомобиля вывезти в Россию 11 кг наркотиков 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Ну и зачем было останавливать? Пусть бы вез! А если школоте продает то вобще можно было и наградить!
показать весь комментарий
15.11.2020 16:53
+13
Досипати дихлофосу - і нехай везе...
показать весь комментарий
15.11.2020 16:59
+9
хай краще коноплю курять ніж з автоматами біають, в світі буде спокійніше
показать весь комментарий
15.11.2020 17:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и зачем было останавливать? Пусть бы вез! А если школоте продает то вобще можно было и наградить!
показать весь комментарий
15.11.2020 16:53 Ответить
хай краще коноплю курять ніж з автоматами біають, в світі буде спокійніше
показать весь комментарий
15.11.2020 17:12 Ответить
Спокійніше, коли накурені бігають з автоматами? Ти диви...)))
показать весь комментарий
15.11.2020 17:28 Ответить
Накурені не бігають, а ледь повзають. Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 6889
показать весь комментарий
15.11.2020 18:24 Ответить
Якщо кІзяки курили.)))
показать весь комментарий
15.11.2020 18:28 Ответить
Власний досвід, чи спостереження? Я у 2014-му спостерігав таких укурків на блок-постах масово.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:32 Ответить
Не фиг им курить нашу природню гарну конопельку! хай курят китайские химические аналоги конопли..китай не зря на гос уровне им всю ********* забивает этим лайном!
показать весь комментарий
15.11.2020 17:44 Ответить
Для кацапстана даже самой заборной травы не жалко.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:57 Ответить
Досипати дихлофосу - і нехай везе...
показать весь комментарий
15.11.2020 16:59 Ответить
Тогда дуст, должно пробрать. Во всяком случае крысы дохнут.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:47 Ответить
Говна
показать весь комментарий
15.11.2020 18:07 Ответить
Оце бІзЬнЄсЬмЄн...)))
показать весь комментарий
15.11.2020 17:00 Ответить
А вы говорите- легализация лёгких наркотиков в "медицинских целях" это плохо. Так глядишь они и безвиз отменят. Зе вон интересуется вопросом). Как говорится- "нет худо, без добра"...
показать весь комментарий
15.11.2020 17:06 Ответить
Ну теперь , - Ждите от Марии Захаровой гневные Посты , - Одно не везение.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:07 Ответить
Вполне возможно. Но России ещё везет, что едут наркоманы, а не как в Белоруссь пироманы, которые там , по словам Луки, поджигают автомобили и здания.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:55 Ответить
Правда изменяющаяся с Дуновением Ветра , так и Вера на Глиняных ногах, - Их вера и их правда пускай будоражит их умы когда они верят во что , Говорят. Лука не показатель Веры.
показать весь комментарий
15.11.2020 19:58 Ответить
Ну и дураки,надо было боевого вируса подкинуть.. Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 8369
показать весь комментарий
15.11.2020 17:08 Ответить
Так Лавруха ж помирает, коксу просит!!!😂
показать весь комментарий
15.11.2020 17:17 Ответить
Конопля не наркотик - это действительность, с которой наши предки жили столетиями и от которой вас сталино-кашпировский закодировал..
показать весь комментарий
15.11.2020 17:20 Ответить
ну и нахрена???
показать весь комментарий
15.11.2020 17:25 Ответить
дибил ! скажу тем кто хотчет это сделать....дурная затея ! только в своём желудке и исключительно в супергерметичной упаковке.спаниели на таможне унюхают запах недельной давности.а еще лучше - неберите наркотики в руки вообще !
показать весь комментарий
15.11.2020 17:47 Ответить
сразу видно опытного в таких делах человека Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 5426
показать весь комментарий
15.11.2020 18:42 Ответить
опыт мой друг.... правда был случай когда у девушки была красная армия а спаниель кобель рвал и митал у её ног.хлопцы думали премию заработаем а оказались банальные месячные
показать весь комментарий
15.11.2020 19:12 Ответить
Як на мене,то треба було б пропустити.Перед цим обільно обробити всю цю херню метанолом. Якщо хто не в курсі:метанол- це такий спирт,який людині вживати категорично заборонено.Ну так,власне,кацапи-не люди. Кацапам пох,їм лішь би с ног валіло.А це б і поваліло. Ну,і ,звісно,з другим водієм. А цю гниду,що віз, на пятнадцять років без права амністії.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:52 Ответить
надеюсь пропустили?
показать весь комментарий
15.11.2020 18:24 Ответить
Позвоните Баканову! Куда смотрит этот черт! Достояние вывозят!
Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 8956
показать весь комментарий
15.11.2020 18:25 Ответить
Так не позволили вывезти достояние Зеленского
показать весь комментарий
15.11.2020 21:15 Ответить
Про таких горе прикордонників кажуть - застав дурня богу молитися, він лоба розіб'є.
Не "в" а "з" України віз. Примусити сплатити мито і нехай везе. І країні користь і москалям лихо.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:29 Ответить
К награде!
показать весь комментарий
15.11.2020 18:34 Ответить
Мля, ему Героя Украины надо дать! Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 2384
Травить население страны-оккупанта, при этом получать с них деньги! Это подвиг в сегодняшних условиях! Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 6219
показать весь комментарий
15.11.2020 18:41 Ответить
Пусть себе вёз бы,травил ублюдков.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:57 Ответить
Нет, чтоб пожелать удачи и отпустить.... Пусть вывозит в кацапстан
показать весь комментарий
15.11.2020 19:08 Ответить
Погранцы видать проросийские, свои бы, полагаю, не заметили. С каких это пор мы так печемся о здоровье окупантов?
показать весь комментарий
15.11.2020 19:55 Ответить
Най би віз. Наші правоохоронці тільки кацапів вміють захищати...
показать весь комментарий
16.11.2020 10:11 Ответить
я тільки "ЗА", нехай би віз ************ і не тільки наркоту. Бистріш повиздихають тварюки! Придурки, наХ... людину чіпати, що робить добру справу? Як би так виявляли те що везуть до України!
показать весь комментарий
16.11.2020 10:18 Ответить
 
 