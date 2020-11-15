Украинец пытался в баке автомобиля вывезти в Россию 11 кг наркотиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В пункте пропуска "Гоптовка" на границе с РФ в Харьковской области пограничники обнаружили почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Найденное зелье, которое, скорее всего, является наркотическим веществом, было расфасовано в 28 литровых пластиковых бутылок. Их спрятали в топливном баке автомобиля "Фольксваген" украинской регистрации. На автомобиле в РФ направлялся 50-летний украинец", - сказано в сообщении.
Мужчина заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда решили осмотреть его машину и обнаружили вещество.
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В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".
О случившемся уведомили полицию.
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Не "в" а "з" України віз. Примусити сплатити мито і нехай везе. І країні користь і москалям лихо.
Травить население страны-оккупанта, при этом получать с них деньги! Это подвиг в сегодняшних условиях!