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Полиция закрыла в столице выставку котов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Киевская полиция закрыла выставку котов, которую вопреки карантину выходного дня устроили в выставочном центре на Левобережной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киев оперативный".

"Правоохранители наведались на выставку котов. Выставку закрыли", - сказано в сообщении.

Мероприятие проходило в Международном выставочном центре на ст. м. Левобережная. Организаторы в анонсе утверждали, что заботятся о здоровье посетителей и обеспечивают "павильон выставки всеми требованиями защиты на период карантина".

Также на Цензор.НЕТ: Полиция прекратила работу ресторана на столичном Печерске: нарушали карантин и избили журналиста. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
не мы первые начали эту войну!.. пипец вам, людишки! Полиция закрыла в столице выставку котов - Цензор.НЕТ 9082
Полиция закрыла в столице выставку котов - Цензор.НЕТ 4886
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15.11.2020 17:04
+40
Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 5514

...
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15.11.2020 17:32
+38
Скоты закрыли выставку котов..
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15.11.2020 17:07
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Собаковод придурок )))) ...Наверное еще и бойцовское говно какое нибудь...)))
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15.11.2020 18:57 Ответить
ЗЕбил наверно
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15.11.2020 18:59 Ответить
Сам ты ЗЕбил..и не наверное а точно.
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15.11.2020 19:02 Ответить
Нормальная собака, хорошо надресирована..с котами знает что делать...
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15.11.2020 19:02 Ответить
без тех-же бездомных-подвальных котов,тебе мыши и крысы испражняться на тупую башку будут,запомни это,чушкарь глупый-реинкарнация Полиграфа Полиграфовича.
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15.11.2020 20:01 Ответить
ЗЕбил ты мыслишь как старый совок в нормальных странах с красыма и мышами борюца специальные службы, а не бездомные коты. СОвсем тупые совки идиоты..
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15.11.2020 20:48 Ответить
Одноклеточный ?
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15.11.2020 21:18 Ответить
любитель тупого мяса с глазами которое даже толком не понимает что ты хоязин, да?? И это мясо с глазами на тебя откровенно плевало..лишь бы ты только жрать во время давал..любитель таких котов скотов??
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15.11.2020 19:04 Ответить
Коты намного умнее собак и отдельных особей на двух ногах. собаки берут только за счет обаяния и повторяющихся команд, а коты интеллектуально и чувственно развитые и если кот тебе доверяет, то делает чудеса. / касается не только синих британцев, а любого из мусорного контейнера/. Не забывай, что собака - источник повышенной опасности . Ряд их бывших хозяев могли бы рассказать нехорошие истории, но уже не могут.
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15.11.2020 19:25 Ответить
Не скажи... собака собаке рознь..и кот коту тоже....Хранитель от крыс и разных гадов в доме европы куньи...и те тоже с прибабахами...Домашний кот завезенное из африки арабо-еврейское существо...местные коты юга Украины Камышовый КОТ приручается с трудом и опасен в обращении в природе сейчас почти не встречается...На севере Украины РЫСЬ и Лесной КОТ...Лесной не приручается вообще..РЫСЬ приручается но держать дома само понятно...)))
Задание собаки ловить зверя, а не сидеть в доме...То что держат в квартирах это мутанты-выродки ...
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15.11.2020 19:49 Ответить
Например синий британский завезен в саму Британию римскими легионерами, откуда неизвестно, но не исключено. что из Африки, когда там было много леса. Все французские /пиратские тоже/ моряки брали на судно именно этот вид так как уничтожая в открытом море грызунов, которых на парусном флоте была тьма, фактически спасал команду от голода и болезней.
В мечети нельзя заходить некоторым категориям людей и всем животным, но можно легко только котам, которые и в коране тоже фигурируют вместе с пророком Мухамедом.
Коты создают в доме неповторимую ауру и уют, а привязанность и контактность зашкаливает, уже не говорю о крысах и мышах. Собаки хоть и преданные, но беспорядочные, хаотичные, недалекие и наглые существа, овчарка может быть еще хуже обычной дворняги.
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15.11.2020 20:10 Ответить
Да да сказочник...умные коты..брехать у капов научился. Не ну може для твоего уровня тебе кот кажеца и умным я ХЗ, но для нормальных людей это тупорылое мясо с глазами. Где там ум что ты несёшь? СОвершенно тупорылое мясо, настолько тупорылое мясо что практически даже надресировать невозможно....Собака в разы умнее и высокоразвитей.
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15.11.2020 20:51 Ответить
"настолько тупорылое мясо что практически даже надресировать невозможно" - це як раз ознака вищого інтелекту Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 3999
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15.11.2020 21:05 Ответить
Три раза в тексте мясо, мясо с глазами.Ты не те фильмы смотришь. Способность поддаваться дрессировке еще не признак высокоразвитого ума. Спроси у Павлова.
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15.11.2020 21:10 Ответить
Ну смотри... Потому что у одного придурка, который поступал как ты, больше нет собаки. Пса натравили на кота, а девочка-подросток, хозяйка кота, пыталась его защитить. Пёс напал и на девочку. У девочки была пара укусов, и ещё она очень испугалась. Отец девочки имел охотничий ствол и потом пристрелил пса. Его хозяин недосчитался зубов.
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15.11.2020 19:10 Ответить
Это потому что у хозяина пса не было охотничьего (или другого ствола). Отец девочки очевидно мент Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 5854
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15.11.2020 19:38 Ответить
А если у хозяина собаки ствол, что дальше будешь визжать??..и девочка твоя сироткой останеца, что тогда скажешь??
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15.11.2020 20:53 Ответить
Хозяину собачки достаточно было иметь характер и простой финский нож .Нескладной главное .Вопрос решился бы быстро в обмен на выбитые зубы тот ушел бы в морг
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15.11.2020 23:50 Ответить
Кстати я сам кошатник , но собака ни в коем случае не виновата .Виноват хозяин собаки и с него спрос, а не с животного .А применение оружие по собаке это конечно же беспредел .Обычно на такое только менты и идут . Им вообще все пофиг
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16.11.2020 00:06 Ответить
молодец, правильно.
ничего, карма в виде своры больных бешенством собак на тебя уже где-то ждёт за углом.
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15.11.2020 19:26 Ответить
в природе не существует никаких свор больных бешенством собак Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 6563
бешенство - это индивидуальное заболевание
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15.11.2020 19:39 Ответить
ага, особенно если одна покусает несколько в своре то их не существует. Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 1388
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15.11.2020 20:00 Ответить
Кошки тоже разносят бешенство. Как и лисы, белки, ежи...
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15.11.2020 20:14 Ответить
хорошо. тогда пусть на живодёров травящих котов собаками нападают бешеные кошки.
А также лисы, белки, ежи... и другие теплокровные.
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15.11.2020 21:34 Ответить
Люди тоже разносят бешенство и венерические заболевания .Корону разносят ! В топку их ?
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15.11.2020 23:29 Ответить
Висновок: ПОЛІЦІЇ В СТОЛИЦІ НЕМА ЧОГО РОБИТИ!
А тім часом в Києві почастішали вуличні і квартирні грабунки.
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15.11.2020 18:45 Ответить
это ж не наливайки кошмарить которые под ментами. а выставку котиков!
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15.11.2020 19:29 Ответить
РУКИ ГЕТЬ ВІД КОТІВ! КОТИ СВЯЩЕННІ ТА ВЕЛЬМИПОВАЖНІ ІСТОТИ!

Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 3771
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15.11.2020 19:23 Ответить
Тупорыло мясо которое только и знает где холодильник мне не священное животное. раздули себе божество с тупого ничего не понимающего куска мяса..
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15.11.2020 20:56 Ответить
Полиграф Полиграфович! ты что ли!?
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15.11.2020 21:15 Ответить
Я тоже так думал пока не обзавелся кошкой , по случаю .Потом и второй .Тоже случайной .Потом жизнь показала мне что ничего случайного в нашей жизни НЕТ
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15.11.2020 23:31 Ответить
мне не священное...

а ти просто шаріков,ти ніхто і звати тебе ніяк, нікому не цікаво,що для тебе є кіт і що ти,ідіот,думаєш на його рахунок,коти про тебе взагалі не думають.))
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16.11.2020 00:31 Ответить
Древньоєгипетська богиня Бастет всіх покарає. Не хвилюйтеся. Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 5267
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15.11.2020 23:39 Ответить
100 відсотків, ЗеБіли погано закінчуть.)
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16.11.2020 00:33 Ответить
все, ЗеБіли, кінець вам тепер, вішайтеся.

Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 387
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15.11.2020 19:29 Ответить
Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 5301
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15.11.2020 19:47 Ответить
«Битва тигра с драконом» - дорогое блюдо, и едят его по большим праздникам. Ценители считают кошачье мясо чрезвычайно полезным так что пробуйте кошатину только в хорошем, проверенном ресторане.
Как готовят (на 2 порции):
• Кошачья вырезка - 500 г
• Змея - 500 г
• Черный рисовый уксус - 100 г
• Зеленый лук - 30 г
• Имбирь - 30 г
• Кунжутное масло - 5 г
• Соевый соус - 30 г
• Грибы шиитаке - 100 г
• Китайские черные древесные грибы - 50 г
Лепестки хризантемы - 100 г...
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15.11.2020 19:54 Ответить
Обращаюсь к котам : обоссыте этих подонков!
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15.11.2020 19:56 Ответить


Hellis@13Hellis_13 3 ч

за коррупцию в более чем 40 миллиардов из ковидного фонда и всплеск заболеваемости доблестная власть сразу нашла виноватых:
- коты с выставки
- официанты в ресторанах
- спортивные клубы оппонентов

План по поимке преступников утверждался на двухпалатном совещании в Феофании
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15.11.2020 20:16 Ответить
Свободу Анжеле Дэвис!
От Анжелы Дэвис руки!
Дайте свободу Анжеле Дэвис!
Дайте свободу, суки!
Били его все сразу -
Школа, ментура, дома.
Почему ты такой, зараза?
По тебе же, гад, плачет зона!
Уберите от котиков руки, суки,
Суки.... !
Ведь котики тоже болеют короной
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15.11.2020 20:47 Ответить
Американский эпидемиолог и член рабочей группы по борьбе с COVID-19 объявившего себя президентом США Джо Байдена Майкл Остерхолм заявил, что вся территория Соединённых Штатов стала очагом коронавирусной инфекции.
«Важно понимать, что практически все США становятся очагом, что означает, что в действительности более нет очагов, всё - он», - приводит его слова RT со ссылкой на Guardian.Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 5634
Эпидемиолог призвал принять все возможные меры, чтобы снизить влияние коронавируса на американское общество.
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15.11.2020 22:57 Ответить
слуги, мы не виновны.Нарушаются права котов. Требуем расследования !!!Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 1966
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15.11.2020 20:52 Ответить
Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 7613
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15.11.2020 21:09 Ответить
ЩЕ РАЗ..

ЦЕ НЕ ВИСТАВКА КОТІВ...
це виставка власників котів..
хтось міряється ху..ми,хтось котиками,хтось акваріумними рибками чи поштовими голубами...
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15.11.2020 23:00 Ответить
Правильно зробили, що розігнали виставку. Нині це небезпечно, були випадки, коли людина заражала хатню тваринку короною. У Данії норки теж були заражені людьми. Тому сидіть зі своїми улюбленими котиками та песиками вдома, довше проживете.
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15.11.2020 23:42 Ответить
Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 3489
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15.11.2020 23:47 Ответить
дикарство.
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16.11.2020 00:34 Ответить
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