Полиция закрыла в столице выставку котов. ВИДЕО
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Киевская полиция закрыла выставку котов, которую вопреки карантину выходного дня устроили в выставочном центре на Левобережной.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Киев оперативный".
"Правоохранители наведались на выставку котов. Выставку закрыли", - сказано в сообщении.
Мероприятие проходило в Международном выставочном центре на ст. м. Левобережная. Организаторы в анонсе утверждали, что заботятся о здоровье посетителей и обеспечивают "павильон выставки всеми требованиями защиты на период карантина".
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+48 Шрек Баблокат
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Задание собаки ловить зверя, а не сидеть в доме...То что держат в квартирах это мутанты-выродки ...
В мечети нельзя заходить некоторым категориям людей и всем животным, но можно легко только котам, которые и в коране тоже фигурируют вместе с пророком Мухамедом.
Коты создают в доме неповторимую ауру и уют, а привязанность и контактность зашкаливает, уже не говорю о крысах и мышах. Собаки хоть и преданные, но беспорядочные, хаотичные, недалекие и наглые существа, овчарка может быть еще хуже обычной дворняги.
ничего, карма в виде своры больных бешенством собак на тебя уже где-то ждёт за углом.
бешенство - это индивидуальное заболевание
А также лисы, белки, ежи... и другие теплокровные.
А тім часом в Києві почастішали вуличні і квартирні грабунки.
а ти просто шаріков,ти ніхто і звати тебе ніяк, нікому не цікаво,що для тебе є кіт і що ти,ідіот,думаєш на його рахунок,коти про тебе взагалі не думають.))
Как готовят (на 2 порции):
• Кошачья вырезка - 500 г
• Змея - 500 г
• Черный рисовый уксус - 100 г
• Зеленый лук - 30 г
• Имбирь - 30 г
• Кунжутное масло - 5 г
• Соевый соус - 30 г
• Грибы шиитаке - 100 г
• Китайские черные древесные грибы - 50 г
Лепестки хризантемы - 100 г...
Hellis@13Hellis_13 3 ч
за коррупцию в более чем 40 миллиардов из ковидного фонда и всплеск заболеваемости доблестная власть сразу нашла виноватых:
- коты с выставки
- официанты в ресторанах
- спортивные клубы оппонентов
План по поимке преступников утверждался на двухпалатном совещании в Феофании
От Анжелы Дэвис руки!
Дайте свободу Анжеле Дэвис!
Дайте свободу, суки!
Били его все сразу -
Школа, ментура, дома.
Почему ты такой, зараза?
По тебе же, гад, плачет зона!
Уберите от котиков руки, суки,
Суки.... !
Ведь котики тоже болеют короной
«Важно понимать, что практически все США становятся очагом, что означает, что в действительности более нет очагов, всё - он», - приводит его слова RT со ссылкой на Guardian.
Эпидемиолог призвал принять все возможные меры, чтобы снизить влияние коронавируса на американское общество.
ЦЕ НЕ ВИСТАВКА КОТІВ...
це виставка власників котів..
хтось міряється ху..ми,хтось котиками,хтось акваріумними рибками чи поштовими голубами...