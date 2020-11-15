Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
36-летний житель Обуховского района изготовил фальшивые бюллетени и предлагал избирателям по 100 грн. за то, чтобы их вбросить. Те вызвали полицию. Мужчину могут посадить на 7 лет.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", - сказано в сообщении полиции.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полиция расследует производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация избирательной документации). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Избиратель в Украинке сфотографировал бюллетень, порвал его и хотел бросить в урну. ВИДЕО
Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.
Пожалуйста, подождите...
вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
PS Якби "ноги росли" з друкарні, то бюлетені були б не фальшиві, а "не обліковані". Хіба що печатка була б підробна, відсутня або взагалі "ліва" (не ДВК).
так я і запитую - де він бачив орігінал? і йому ж потрібен був якийсь час на виготовлення фальшивок (той же ксероск, як я розумію)..і гроші на підкуп (наврядчи його особисті)
але ж роздавати на вулиці (чи за вуглом) аби кому.. за гроші? якось чи наївно чи по ідіотскі...
за голос..
Це не карусель...
Це прикол або "за..об" якогось душевнохворого (((
позвонили и запели, неужели в самом деле
все сгорели карусели?