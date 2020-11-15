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Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

36-летний житель Обуховского района изготовил фальшивые бюллетени и предлагал избирателям по 100 грн. за то, чтобы их вбросить. Те вызвали полицию. Мужчину могут посадить на 7 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", - сказано в сообщении полиции.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция расследует производство по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация избирательной документации). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Избиратель в Украинке сфотографировал бюллетень, порвал его и хотел бросить в урну. ВИДЕО

Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
вопрос один - что значит изготовил фальшивые? значит он видел оригинал? откуда?
вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
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15.11.2020 18:45
+5
100 грн, якась малобюджетна карусель.
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15.11.2020 18:54
+3
Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 5505
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15.11.2020 18:47
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вопрос один - что значит изготовил фальшивые? значит он видел оригинал? откуда?
вопрос два - он идиот или провокатор? что значит "предлагал" ? стоял перед участком и предлагал абы кому????
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15.11.2020 18:45 Ответить
А у чому проблема з оригіналом? Щонайпізніше вчора його бачили усі члени ДВК. Члени ТВК бачили його раніше - у друкарні, Так само, як і працівники друкарні. А з 8-00 сьогодні ці бюлетені бачили усі виборці, які взяли участь у голосуванні.
PS Якби "ноги росли" з друкарні, то бюлетені були б не фальшиві, а "не обліковані". Хіба що печатка була б підробна, відсутня або взагалі "ліва" (не ДВК).
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15.11.2020 19:09 Ответить
все так...
так я і запитую - де він бачив орігінал? і йому ж потрібен був якийсь час на виготовлення фальшивок (той же ксероск, як я розумію)..і гроші на підкуп (наврядчи його особисті)
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15.11.2020 19:34 Ответить
Пишуть, що це могли бути "зразки", який розносили по квартирах перед виборами.
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15.11.2020 19:44 Ответить
навіть так...
але ж роздавати на вулиці (чи за вуглом) аби кому.. за гроші? якось чи наївно чи по ідіотскі...
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15.11.2020 19:47 Ответить
Так відволікають увагу від чогось важливішого.
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15.11.2020 19:49 Ответить
Залежно від цілей "заходу". Може щось прикривають або готують підґрунтя.
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15.11.2020 19:56 Ответить
Наверное предлагал председателю комиссии. Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 3028
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15.11.2020 18:46 Ответить
Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 5505
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15.11.2020 18:47 Ответить
Пусть статистику приведут с 1991года сколько таких сидельцев, наверное 0,00%
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15.11.2020 18:48 Ответить
КарусэЛ, карусэЛ, кто успэЛ - тот и сэЛ... -))
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15.11.2020 18:52 Ответить
100 грн, якась малобюджетна карусель.
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15.11.2020 18:54 Ответить
Вымотались, второй тур как никак.
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15.11.2020 18:56 Ответить
Тоді нема чого з худим гаманцем в другий тур лізти, у нам вже по 1,5 тис за голос пропонують. Мужчину задержали за организацию "каруселей" на выборах в Украинке - Цензор.НЕТ 7396
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15.11.2020 18:59 Ответить
Де Ви знаходитесь, ми вже виїзжаємо по Вас, тільки не в Вєлюр, це табу.
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15.11.2020 19:01 Ответить
тому його здав перший ж потенційний "карусельщиК" ... ))))
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15.11.2020 19:21 Ответить
Друга ліга чемпіонату по виборах.
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15.11.2020 21:05 Ответить
Вы бы лучше нашли тех пид.растов кто ему заплатил за это ! В нормальных странах не стараются все силы бросать на уборку мусора, а стараются просто не мусорить !
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15.11.2020 19:02 Ответить
100 грн...
за голос..

Це не карусель...
Це прикол або "за..об" якогось душевнохворого (((
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15.11.2020 19:23 Ответить
Ну і подача інфи, капець...))) В дитсадочку монтували.)))
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15.11.2020 19:53 Ответить
в чем тут карусель ? вы хоть знаете что такое карусель на выборы а пишете такую туфту ..карусель это когда дают на толпу 1 оригинальный бюлетень с галочкой а согласившеися берут его с собой получают новый вбрасывают тот который им дали а чистый выносят и отдают махинатору
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15.11.2020 20:24 Ответить
А мо ученья аваковскі ? Завтра точно буде терорист який захопив виборчу дільницю з вимогою щоб його визнали депутатом облради чи головою ОТГ.
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15.11.2020 20:27 Ответить
а недавно две газели
позвонили и запели, неужели в самом деле
все сгорели карусели?
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15.11.2020 20:28 Ответить
могут - далі не цікаво, закінчиться умовним терміном у найгіршому варіянті
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15.11.2020 20:45 Ответить
Что-то с этим токарем-карусельщиком много непонятного. Больше всего он не карусельщик, а "стрелочник", просто тупой исполнитель чьего-то заказа. Там кандидатов в депутаты нужно "пошерстить". Но этого не будут делать и "козлик" получит по рогам.
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15.11.2020 21:35 Ответить
И хоть бы слово о выборах в Украинке, а это непростое место , там граница с Конча Заспа и золотая земля и живут под боком люди из телевизора. в том числе и Кучма с Пинчуком.
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15.11.2020 23:13 Ответить
чмо якесь,навіть по вигляду чмо,а неподалік,в Феофанії,ще одне чмо знімає відосики...
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16.11.2020 00:09 Ответить
 
 