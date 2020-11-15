Больные COVID-19 должны иметь возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о первых выводах на "пути пациента". Он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом и теперь считает, что больные коронавирусом украинцы должны иметь возможность сделать это онлайн.
Об этом Степанов рассказал в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Так случилось, что у меня не было семейного врача. Ну, у меня такие особые обстоятельства. У меня моя жена - доктор медицинских наук, профессор, и поэтому в этом просто не было проблемы", - рассказал Степанов.
Министр под запись позвонил на горячую линию противодействия COVID-19 Министерства здравоохранения. Там ему предложили дать номера телефонов регистратур ближайших поликлиник, чтобы Степанов мог подписать декларацию с кем-то из тамошних семейных врачей. Подписать декларацию онлайн или по телефону невозможно, сообщили на горячей линии, для этого нужно лично прийти в больницу.
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"Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - написал Степанов.
Он сообщил, что уже назначил на завтра совещание с заместителями по вопросу создания базы врачей, которые будут оперативно консультировать больных коронавирусом пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом.
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Пожалуйста, подождите...
(пробачте за цинізм)
мне по телефону сказал:
"я буду вашим семейным врачом, пришлите по этому номеру на вайбер паспортные данные,
лечитесь сами "
Вован, чи Лєксус?
Лахта, ти палишся.
а вот у обычных-пересічних... как везде - в лучшем случае антибиотики надо-не надо на пару тысяч и по ощущениям ))))
Так, що, КУШАЙТЄ !
Всьо не слава богу.
@kokaxp
настала ипоха здоровья
З приходом «Доктор Жизнь».
Потойбічна.
bamr
@bamr69
В мире создан фонд, который выкупает вакцину, чтобы обеспечить ею не менее 20% населения страны из 180 стран. Этот механизм называется COVAX.
Украина вошла в список 92 стран, которые получат вакцину по спеццене.
Это будет не менее 8 млн доз, если COVAX сработает один раз. И 16 млн - если два раза.
Для хворих на хронічні захворювання, які повинні отримувати ліки по реімбурсації, ніхто окрім сімейного лікаря, рецепт не випише. А ось що роботити, якщо цей лікар хворіє? Тільки в нього є електронний підпис.