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Больные COVID-19 должны иметь возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о первых выводах на "пути пациента". Он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом и теперь считает, что больные коронавирусом украинцы должны иметь возможность сделать это онлайн.

Об этом Степанов рассказал в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Так случилось, что у меня не было семейного врача. Ну, у меня такие особые обстоятельства. У меня моя жена - доктор медицинских наук, профессор, и поэтому в этом просто не было проблемы", - рассказал Степанов.

Министр под запись позвонил на горячую линию противодействия COVID-19 Министерства здравоохранения. Там ему предложили дать номера телефонов регистратур ближайших поликлиник, чтобы Степанов мог подписать декларацию с кем-то из тамошних семейных врачей. Подписать декларацию онлайн или по телефону невозможно, сообщили на горячей линии, для этого нужно лично прийти в больницу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19. ВИДЕО

"Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - написал Степанов.

Он сообщил, что уже назначил на завтра совещание с заместителями по вопросу создания базы врачей, которые будут оперативно консультировать больных коронавирусом пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома. ВИДЕО

Больные COVID-19 должны иметь возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн, - Степанов 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
А коли це можна було за часів Уляни Супрун, зробити виважено і адекватно, і укласти цей договір саме з лікарем, якого добре знаєш, і якому довіряєш, це аптечне шобло вищало: «Чьто ви слушаєтє ету «Доктар смєрть ?!»
Так, що, КУШАЙТЄ !
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15.11.2020 19:29
+4
Ты первый должен был «бить в колокола «, что фонд предназначенный на борьбу с эпидемией разграбила шобла Каломойши на дороги якобы! Теперь ты ,Степанов соучастник ВЕЛИКОГОКРАДИВНИЦТВА! Сгиньте , твари калозеленные!
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15.11.2020 19:06
+4


@kokaxp

настала ипоха здоровья
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15.11.2020 19:35
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А Заповіт, встигнуть підписати.
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15.11.2020 19:02 Ответить
тож випливає і слідующий висновок з його "путі" : треба щоби натаріуси працювали на виїзд і за держ.кошт а для ковідників - безкоштовно
(пробачте за цинізм)
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15.11.2020 19:38 Ответить
Сатана Степанов пусть расскажет почему в больницах не лечат тяжелых больных, даже не подходят к больным, ставят неправильные диагнозы и масса людей от этого умирает. За такое нужно садить в тюрьму на пожизненно и Степанова первым.
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15.11.2020 22:08 Ответить
Он до сих пор не подписал декларацию с семейным врачом и теперь считает, что больные коронавирусом украинцы должны иметь возможность сделать это онлайн, попався тепер втричі дорожчє обійдеться лікування, і місце тільки в загальній палаті.
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15.11.2020 19:04 Ответить
Ты первый должен был «бить в колокола «, что фонд предназначенный на борьбу с эпидемией разграбила шобла Каломойши на дороги якобы! Теперь ты ,Степанов соучастник ВЕЛИКОГОКРАДИВНИЦТВА! Сгиньте , твари калозеленные!
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15.11.2020 19:06 Ответить
Максиме, Феофанія не гумова, поспішай.
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15.11.2020 19:06 Ответить
а чем поможет тот семейный врач больному?
мне по телефону сказал:
"я буду вашим семейным врачом, пришлите по этому номеру на вайбер паспортные данные,
лечитесь сами "
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15.11.2020 19:14 Ответить
А у тебе сімейний лікар хто?
Вован, чи Лєксус?
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15.11.2020 19:31 Ответить
Що сам подзвонив, і сказав: «Здравствуйтє, я буду Вашім «Доктор Жізнь», а далі за Вашим текстом?
Лахта, ти палишся.
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15.11.2020 20:10 Ответить
представь так и сказала, за все время ежедневно звонила и спрашивала о самочувствии, чем лечишься даже и не спрашивала, в настоящее время люди ждут результатов тестов по 7-9 дней, за это время можно или выздороветь, или умереть
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16.11.2020 07:31 Ответить
Это уже почти как геноцид..
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15.11.2020 19:15 Ответить
У цілого міністра охорони здоров"я, цілий доктор наук і професор під боком, а він не підписав угоди з сімейним лікарем. А навіщо він тобі потрібний? Он з своїм професором і підписуй. При таких регаліях вона повинна розуміти як лікувати вірусні захворювання. Не забивай ефір Феофанії, там таких як ти, скоро перезаповнення вийде.
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15.11.2020 19:17 Ответить
Подписать завещание 🤔🤦
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15.11.2020 19:19 Ответить
Треба володіти державною(нашою), дивись 1 коментар.
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15.11.2020 19:46 Ответить
Ну заимеешь ты типа семейного врача а дальше что? Чем он тебе поможет?
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15.11.2020 19:24 Ответить
думаю в этом конкретном случае поможет...все же министр как никак)))
а вот у обычных-пересічних... как везде - в лучшем случае антибиотики надо-не надо на пару тысяч и по ощущениям ))))
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15.11.2020 19:41 Ответить
Почуствуете себя семьей, если одиноки.
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15.11.2020 19:42 Ответить
Т.е. сначала надо узнать, болеешь ли ты ковидом: сделать тест за свои, а потом подписывать декларацию? В таком случае чем поможет семейный, если общаться с ним можно только по телефону?
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15.11.2020 19:28 Ответить
А коли це можна було за часів Уляни Супрун, зробити виважено і адекватно, і укласти цей договір саме з лікарем, якого добре знаєш, і якому довіряєш, це аптечне шобло вищало: «Чьто ви слушаєтє ету «Доктар смєрть ?!»
Так, що, КУШАЙТЄ !
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15.11.2020 19:29 Ответить
Нормальных врачей очень быстро разобрали пенсы, у которых времени больше было по поликлиникам шастать.
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15.11.2020 19:40 Ответить
****, у вас, зєбанатів, з IQ менше 80, як не олігархи, так пєнси винні.
Всьо не слава богу.

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15.11.2020 19:55 Ответить
Я к ним не отношусь, но факт остается фактом. А в сельских амбулаториях как-то с выбором совсем туго. Но они как-то не всегда нужны, эти семейные, только для больничных-справок, в случаях посерьезней - все равно - к узкому.
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15.11.2020 19:59 Ответить
Чувак, а от шастать- срать на Супрун на форумах, чомусь врємєні вистачало.
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15.11.2020 20:15 Ответить
Никогда. Наоборот.
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15.11.2020 20:39 Ответить
Ну, вибач.
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15.11.2020 21:10 Ответить


@kokaxp

настала ипоха здоровья
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15.11.2020 19:35 Ответить
Ага.
З приходом «Доктор Жизнь».
Потойбічна.
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15.11.2020 19:36 Ответить



bamr

@bamr69


В мире создан фонд, который выкупает вакцину, чтобы обеспечить ею не менее 20% населения страны из 180 стран. Этот механизм называется COVAX.
Украина вошла в список 92 стран, которые получат вакцину по спеццене.
Это будет не менее 8 млн доз, если COVAX сработает один раз. И 16 млн - если два раза.
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15.11.2020 19:35 Ответить
Если та вакцина вообще когда-нибудь будет и будет ли она помогать. А нам и всему миру можно брать вакцину по любой цене, а счет за покупку направлять для оплаты в Пекин. Пусть прочувствую не только вкус летучих мышей, а и её стоимость.
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15.11.2020 21:34 Ответить
ХавайТЕ!!!
У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3789

У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
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15.11.2020 19:49 Ответить
Так ли уж важна роль семейного врача в период пандемии!?! Бесплатных лекарств он не выписывает, да и есть случаи, когда они попросту не отвечают на звонки больных, как-будто бы прячутся.
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15.11.2020 20:02 Ответить
Хворіють не тільки на ковід.
Для хворих на хронічні захворювання, які повинні отримувати ліки по реімбурсації, ніхто окрім сімейного лікаря, рецепт не випише. А ось що роботити, якщо цей лікар хворіє? Тільки в нього є електронний підпис.
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15.11.2020 22:46 Ответить
вы еще онлайн лечите людей дебилы! У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 863
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15.11.2020 21:01 Ответить
У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 4220
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15.11.2020 21:53 Ответить
вчера умерла соседка 35 лет после операции на апендиците.21 век.нафиг мне такие доктора?
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15.11.2020 22:13 Ответить
Да на Супрун наезжали , ну сейчас вас всех вылечат , страна идиотов У хворих на COVID-19 має бути можливість підписати декларацію із сімейним лікарем онлайн, - Степанов - Цензор.НЕТ 6499
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15.11.2020 22:18 Ответить
дядя ты дурак ?
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15.11.2020 22:43 Ответить
а ті, хто був проти маски і карантину, повинен підписати відмову від ліжка і кислороду.
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15.11.2020 23:25 Ответить
 
 