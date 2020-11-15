Силовики жестко задерживают людей в минском магазине. ВИДЕО
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В магазине на улице Червякова в Минске днем 15 ноября силовики избивали людей и жестко задерживали.
Соответствующее видео прислал читатель TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в Беларуси на 15 ноября был запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.
По состоянию на 18:00 число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 500 человек.
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показать весь комментарий15.11.2020 20:50
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показать весь комментарий15.11.2020 20:31
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- марьиванн, я не понял, а кто такой скр?
- это следственный камитет расеи" (С) ))))
...про убитых, побитых, униженных и оскорблённых никто и не вспомнит...
Ещё и Республиканский Праздник введут -- Мирная Победа над Диктатурой -- в какой-нибудь воскресный выходной...
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Не наёмники, Ирэнка. В том-то и дело, что не наёмники....
Очень многих беларуских новостей просто нет на Цензоре. Именно поэтому многим кажется, что у нас что-то происходит только по выходным.
Я расскажу Вам одну нашу новость.
Уже три дня, как в Минском жилом комплексе "Новая Боровая" власти отключили воду. Совсем отключили. И холодную тоже. В комплексе, где проживает более трёх тысяч человек. В основном, айтишники. В основном, молодые семьи с детьми.
Отключили за непокорность. Слишком сдружились соседи. Слишком активно выражали свою позицию. Флаги неправильные вывешивали. Концерты во дворе устраивали с **********. Словом - наказали по прямому указанию урода. Показательно наказали.
На три тысячи жильцов привезли во двор три старых биотуалета, издевательски выкрашенных в БЧБ цвета.
Люди со всего Минска повезли им бутилированную воду. Тогда власти установили на подъездах к комплексу посты ГАИ. Не пропускали туда машины с водой. Отбирали воду, которую люди везли для детей и стариков. И это не был расейский десант ГАИшников. Свои мрази, доморощенные. Фашисты останавливают машины с водой для детей и стариков из Новой Боровой.
А сегодня, когда в городе лёг снег, им отключили ещё и отопление.
Дали понять, что о восстановлении водоснабжения можно будет говорить только после того, как жители "Новой Боровой" уберут все БЧБ флаги и прекратят выходить на мини-митинги каждый вечер в свой двор с флагами. Воду им так пока и не дали.
Несмотря на противодействие властей, минчане везут в Новую Боровую воду.
Закона нет. Никакие законы здесь сейчас не работают.
Правозащитники обратились в ООН из-за ситуации с водой в Новой Боровой.
Я ей: Милая, чем меньше сопротивление, тем больше давление -- чистая физика, ничего личного.
...хоть у меня и высшее не начатое...*)
Походу белорусов решили потравить.
Может пора ответить этим крутым перцам????
Пэт Люра@Pet_lyra 15 ****.
Чем отличаются протестьі в разньіх странах?
Россия -- Вьішли, покатались на автозаке, сделали селфи.
Беларусь -- Вьішли, получили пистьі, посидели в кутузке, поплакали.
Украина -- Вьішли, получили пистьі, ударили в набат, собрали народ, дали пистьі ментам, вьігнали президента.