Арестович заявил о 33 боевых выходах в зоне ООС и 7 наградах: "Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что 33 раза совершал боевые выходы за линию фронта в зоне операции Объединенных сил. Внимание! Ненормативная лексика!
На просьбу журналиста телеканала OBOZREVATEL Кристины Бондаренко уточнить эту информацию ответил отказом, передает Цензор.НЕТ. Он заявил, что это якобы может навредить украинским военным, которые находятся в зоне ООС.
Арестович рассказал, что ходил на Донбассе за линию фронта. На уточняющий вопрос о его участии в боевом выходе в 2018 году в районе Краматорска он ответил, что это была Светлодарская дуга.
"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах. Ты первый человек, который спросил меня об этом за семь лет моей публичной деятельности", - сказал спикер.
Он подчеркнул, что помнит все свои боевые выходы.
Журналист уточнила, что все сведения об Арестовиче носят общий характер, без всякой конкретики, а свидетелей его боевых заслуг якобы нет.
"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", - парировал тот.
Он также сказал, что имеет семь ведомственных наград.
"Седьмая догнала недавно - это именное огнестрельное оружие", - уточнил спикер.
По его мнению, о том, за что вручены эти награды, надо спрашивать начальство.
"А что плохого в том, чтобы сказать, где это было? Как это было?" - поинтересовалась журналист.
"Там просто сейчас идет та самая возня, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор", - ответил Арестович.
Пожалуйста, подождите...
https://streamable.com/uo649f
Больше о нем знать ничего не надо...
Только работа за копеечку от "денежных мешков".
И иногда такая работа бывает очень грязной...
На 300 метров пуля улетит в небеса.
Сразу видать специалиста! "Убойная сила большая...", "идеален для ближего боя..." Непонятно, почему пуля на 300 м непременно улетит в небеса? А на сколько м она вернётся на землю? И вернётся ли?
Воспользуюсь случаем и напомню, что Биби - боевой фицер, ослуживший в Саейрет Маткаль, и у Биби БОЕВОЕ ранение.
Не смейте сравнивать этого человека с "бубочкой", регулярным уклонистом от службы в ВСУ.
"После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в Армии обороны Израиля. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль. Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме. 13 мая 1969 года, во время операции Булмус-4, едва не утонул из-за тяжести его рюкзака с военным снаряжением, после того как он и другие бойцы были сброшены в воду в результате атаки на головную лодку, но был спасен.[5][6][7] В ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972 года, был ранен пулей другого бойца в ходе обезвреживания террористки Хальсы[8][9]."
(Википедия)
Потом задумайтесь за какой период времени готовится операция. Ето не месяц, и не два.
Помножте на 33 "вьіхода" + время там + отход + время на реабилитацию и обнаружите что Арестович уже лет 15-20 находится в АТО
ни разу не за данного фигуранта , а против таких писак как ты
Балабол. Пустой как бамбук.
К чему вы Краматорск тут приделали?
Но Украина хавает...
И когда только пострел успел? ))))
жопойжізнью.Он разведчік і работал под коксомпрікритієм.
Жиди - завзяті вояки. Вчить історію.
Щоправда я не певен у тому, що Арестович - жид.
"Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте сухопутных войск (ныне Военная академия Одессы). С 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки, которое тогда возглавлял нынешний глава партии «Сила и Честь» Игорь Смешко. После этого изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино. Имеет звание майора запаса."
Відділення розвідки бригади це організація розвідки бригади, збір інформації, аналітика, узагальнення та доповідь командуванню.
Хххххххххххххххххх
Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годахИсточник: https://censor.net/ru/n3231292
Ххххххххххххххххххх
Т.е если он бьіл цельій год безвьілазно, то каждьіе 10 дней у него бьіл "боевой вьіход"
А т.к. с апреля 2018 года у нас ООС и время ротации составляет полгода, то вообще каждьіе 5 дней "вьіходил"
))))
цинизм....