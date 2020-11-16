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NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Около половины третьего по киевскому времени со стартовой площадки во Флориде стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту.

"Все системы готовы к сегодняшнему запуску… корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту в 19:27 по времени восточного побережья", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию компании в Twitter.

К часу ночи по Киеву все астронавты - Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи - уже на борту.

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Они присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС, в состав которой сейчас входят астронавты NASA Катя Рубинс, Сергей Рыжиков, а также Сергей Куд-Сверчков из российского Роскосмоса.

Это первая из шести запланированных эксплуатационных миссий космического корабля Crew-1.

По информации Голоса Америки, НАСА впервые запускает в космос ракету, принадлежащую частной компании.

Предполагается, что полет к МКС займет 27 часов. Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за порывов ветра, сообщили представители НАСА.

Также читайте: NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС

Напомним, в августе два американских астронавта вернулись на Землю после экспедиции на МКС, приводнившись в Мексиканском заливе, будучи внутри корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX.

Они отправились в космос в мае из Флориды. Это был первый запуск астронавтов НАСА с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 8244 Щасти!

У рИгозіна буде іхварт мікарда. NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 1540
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16.11.2020 01:22
+30
Good luck !
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16.11.2020 01:21
+29
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4456
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16.11.2020 01:22
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Good luck !
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16.11.2020 01:21 Ответить
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 8244 Щасти!

У рИгозіна буде іхварт мікарда. NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 1540
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16.11.2020 01:22 Ответить
Дмитрий Олегович таки утонул в пруду,хотя был рыбой по гороскопу, бревном в учебе и говном по жизни...
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16.11.2020 01:38 Ответить
Силеткай шоли. NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4225 NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4225 NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4225
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16.11.2020 02:06 Ответить
Не приписуйте цій гниді таке благородне захворювання... Інфаркти бувають від сильних переживань... А він не переживає, а тупо "крисятнічає" та бреше... А так як "ділиться, з ким треба", то й не переживає... Ви ще скажіть, що у нього інсульт станеться, від напруженої роботи мозку...
Скоріш за все, в нього може буть грижа чи геморой, від надмірної напруги... Коли він рогатку натягуватиме, щоб "Ангару" чи "Єнісей" запустить у космос...
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16.11.2020 06:16 Ответить
вот такой рубец!
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16.11.2020 07:53 Ответить
Якщо в нього і є міокард, то він, як свині. Тобто у хряка.

Ех! Жаль не зберіг фото, як він не міг пролізти в люк танка - довелось башту краном знімати. NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 1636
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16.11.2020 07:59 Ответить
було би більше сміху, якби таки зміг, а незад не виліз, тодіб х...ло прислав би йому тЮльку, йому вже всеодно не тра, бо все просрала.
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16.11.2020 09:19 Ответить
У москалей нет сердца.
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16.11.2020 14:30 Ответить
NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4456
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16.11.2020 01:22 Ответить
нє чьокаясь!
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16.11.2020 10:15 Ответить
Ахти! -- поддержал.

Был я на том Космодроме -- ракеты всякие видел и Челнок... -- маленькое всё такое -- окромя лунной ракеты -- то Гигантично! ...хотя, сам модуль, тачка и кабинка -- чиста Жигули по размеру.

...а кругом корокодилы ползают... *)
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16.11.2020 01:23 Ответить
Давай Илон, удачи! NASA отправляет в космос ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 5341
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16.11.2020 01:25 Ответить
Гарний батут!!!
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16.11.2020 01:27 Ответить
гдето в норах в вечной мерзлоте загрустили комические кацапы с буквой с.
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16.11.2020 01:32 Ответить
только вот проблема в том, что последние 9 лет штатовские астронавты летали на мкс только российскими кораблями.
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16.11.2020 01:40 Ответить
Все. Отлетали!
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16.11.2020 01:41 Ответить
-- была б проблема -- не летали б...
Ты ж налоги платишь -- а шо тебе с них? *)
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16.11.2020 01:41 Ответить
радянськими.
Свореними українцем Сергієм Павловичем Корольовим.
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16.11.2020 01:42 Ответить
На двигунах ще одного українця Валентина Глушка.
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16.11.2020 08:02 Ответить
добре хоч до них капітельманша не добралась
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16.11.2020 09:21 Ответить
Причем "радянськими" они есть в полном смысле этого слова. Со времен совка, там даже кнопки не удосужились поменять - все громоздкое и архаичное (Есть интервью американского астронавта, как тот офигевал от тех приборов, труб... и где он чувствовал себя как часть "начинки").
По факту, козломордые просто боялись в конструкции корабля, что то менять. Так он был один из самых надежных пусть и дорогой и архаичный, а так. ХЗ. И кстати правильно делали - не их это!
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16.11.2020 10:08 Ответить
Это уже второй запуск SpaceX-Crew.
А Союзы уже уходят с рынка, т.к. Роскосмос задрал цену на человека с 25 млн. в 2007 до 87 млн. в 2019.
Поэтому Роскосмос и вытесняют с рынка.
Ничего личного - just business.
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16.11.2020 01:44 Ответить
«Союзи», це залишки радянських часів, чим кормився, агонізуючий роскосмос.
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16.11.2020 01:47 Ответить
Ещё проблема в том,что в 1961 году Гагарин в космос летал.)
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16.11.2020 03:19 Ответить
Що Жучка з Шаріком полетіли що Гагарін , різниці жодноі
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16.11.2020 08:14 Ответить
Якщо треба їхать, а "Мерседеса" нема, користуються "Жигулями"...
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16.11.2020 06:18 Ответить
Ну летали, даже деньги за это платили. Но кацапы за эти 9 лет так ничего и не поняли. Они себя вдруг почувствовали монополистами и думали это на века. А амереканцы за 9 лет создали совершенно новое. С новым подходом, и задвинули роскосмос в дальний угол по всем позициям.
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16.11.2020 09:13 Ответить
Они на Марс и Юпитер летали. Мобильную связь и GPS строили. А с 2014 начали кацапов строить. По нефти, по спорту, теперь, вот, - по космосу...
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16.11.2020 14:36 Ответить
NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 225
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16.11.2020 01:51 Ответить
а снаружи ?
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16.11.2020 05:55 Ответить
а там у нее 90%
внутри Молдовы чуть более 50
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16.11.2020 06:57 Ответить
То-то у кацапів скрепна попаболь....

NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 9477
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16.11.2020 07:03 Ответить
По информации Голоса Америки, НАСА впервые запускает в космос ракету, принадлежащую частной компании.Источник: https://censor.net/ru/v3231217

SpaceX Crew-1 або USCV-1 - перший робочий пілотований політ космічного корабля Dragon 2 до МКС. Це буде третя місія Crew Dragon та другий політ із командою на борту. Екіпаж увійде до складу експедиції МКС-64. Конкретно ця капсула носитиме назву «Resilience». Запуск призначений на 16 листопада 2020 року.

Первый пилотируемый полёт корабля серии Dragon 2. Доставка и возвращение двух членов экипажа МКС-63. Средство выведения - Falcon 9 FT!
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16.11.2020 02:09 Ответить
Старт успішний. Ілон Маск та НАСА можуть приймати вітання. Добрий "батут" у американців.
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16.11.2020 02:42 Ответить
Запустили. В росии утром будет рвать пуканы. Или вообще скажут что это фейк, и всё снято в киностудиях Голливуда. А Рогозин пускай и дальше песни воет.
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16.11.2020 02:49 Ответить
А тем временем Роскосмос ведёт тайные разработки одеколона и кружевных трусов. Трепещи Илон Маск.
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16.11.2020 03:23 Ответить
Есть полная уверенность, что ************* завтра целый день будут злобно и завистливо визжать о том, что американцы долго летят на МКС, а они быстро. ))))) Быдло схавает. Оно ведь не знает, что для этого "Союз" очень недогрузили полезной нагрузкой, чтобы залить топлива побольше и лететь по невыгодной траектории, зато за 3 часа. Это если бы кто-то бегом бегал за хлебом в магазин и гордился этим. Вопрос только, зачем это нужно?
Илон Маск доставляет 60 (шестьдесят) спутников несколько раз в месяц в нужную точку пространства с высокой точностью. За полтора десятка минут, Карл!
Конечно, при необходимости они могут состыковаться своим Crew Deagon с МКС быстрее рашиков.
Только зачем!?
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16.11.2020 03:30 Ответить
Интересная страна Стыцляндия!
С одной стороны -- пачка сигарет 14 доллярив. А с другой стороны -- в космос слётать дешевле грибов.
С третьей стороны -- аэропорт в НЙ, чистая конюшня -- Жуляны в Киеве краше.
А с четвёртой стороны -- надо тудой съездить, хоть разок, шо б потом всю жизнь не жалеть за бесцельно прожитые годы...*)
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16.11.2020 05:00 Ответить
что такое "Стыцляндия" ? NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 4065
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16.11.2020 07:04 Ответить
НЙ - Нью Йорк,похоже.
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16.11.2020 07:58 Ответить
Це він так викобенюється над словом Стейс.
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16.11.2020 08:06 Ответить
Дима Рогоносин терь безплатно будет смотреть кино "Четыре пиндоса и япошка".
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16.11.2020 08:30 Ответить
тры
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16.11.2020 10:18 Ответить
Досить ржати з росіян, бо вони не є конкурентами США в космосі. Зараз головний конкурент для американців це Китай, якій пару днів назад запустив своєю ракетою купу супутників. А сміятися з росіян, це те ж, що сміятися з сопливого лоха якому всі дають підсрачника.
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16.11.2020 10:00 Ответить
Удачи астронавтам и строителям таких чудесных космических аппаратов!
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16.11.2020 10:04 Ответить
І це тількі перший виробник-Spacex,a в найближчій черзі- боінг зі Starliner,і в подальшому майже готовий до практичних випробувань Orion.московіти до сьогодні летають на союзах,зроблених Корольовим майже 60років тому.
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16.11.2020 11:55 Ответить
и помните ребята - кацапы засрали вам там унитазы.....
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16.11.2020 12:23 Ответить
"Они присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС, в состав которой сейчас входят астронавты NASA Катя Рубинс, Сергей Рыжиков, а также Сергей Куд-Сверчков из российского Роскосмоса"

Да ладно! Рыжиков переметнулся в NASA? Переобулся в невесомости, проклятый предатель NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 7873
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16.11.2020 12:58 Ответить
Возможно у них с Катюхой трали-вали с серьёзными намерениями и сменой гражданства NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 8443
А Сверчков лишний на этом празднике жизни.
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16.11.2020 13:03 Ответить
Во время своей предполётной командировки в октябре-декабре 2014 года в Хьюстон, служил псаломщиком в Храме святого равноапостольного великого князя Владимира. В космический полёт взял Евангелие, иконы и частицу мощей Серафима Саровского.

NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту - Цензор.НЕТ 9722
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17.11.2020 02:08 Ответить
Усьо политкоректненько - как на обновленном флаге SouthPark: негр, японец, и женщина. Когда первый полет с подопытными белыми обезьянками завершился удачно - пришло время поиграть в политкорректность.
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16.11.2020 16:20 Ответить
 
 