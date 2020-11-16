NASA отправляет к МКС ракету SpaceX с астронавтами на борту. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Около половины третьего по киевскому времени со стартовой площадки во Флориде стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту.
"Все системы готовы к сегодняшнему запуску… корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту в 19:27 по времени восточного побережья", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию компании в Twitter.
К часу ночи по Киеву все астронавты - Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи - уже на борту.
Они присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС, в состав которой сейчас входят астронавты NASA Катя Рубинс, Сергей Рыжиков, а также Сергей Куд-Сверчков из российского Роскосмоса.
Это первая из шести запланированных эксплуатационных миссий космического корабля Crew-1.
По информации Голоса Америки, НАСА впервые запускает в космос ракету, принадлежащую частной компании.
Предполагается, что полет к МКС займет 27 часов. Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за порывов ветра, сообщили представители НАСА.
Напомним, в августе два американских астронавта вернулись на Землю после экспедиции на МКС, приводнившись в Мексиканском заливе, будучи внутри корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX.
Они отправились в космос в мае из Флориды. Это был первый запуск астронавтов НАСА с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.
Пожалуйста, подождите...
У рИгозіна буде іхварт мікарда.
Скоріш за все, в нього може буть грижа чи геморой, від надмірної напруги... Коли він рогатку натягуватиме, щоб "Ангару" чи "Єнісей" запустить у космос...
Ех! Жаль не зберіг фото, як він не міг пролізти в люк танка - довелось башту краном знімати.
Был я на том Космодроме -- ракеты всякие видел и Челнок... -- маленькое всё такое -- окромя лунной ракеты -- то Гигантично! ...хотя, сам модуль, тачка и кабинка -- чиста Жигули по размеру.
...а кругом корокодилы ползают... *)
Ты ж налоги платишь -- а шо тебе с них? *)
Свореними українцем Сергієм Павловичем Корольовим.
По факту, козломордые просто боялись в конструкции корабля, что то менять. Так он был один из самых надежных пусть и дорогой и архаичный, а так. ХЗ. И кстати правильно делали - не их это!
А Союзы уже уходят с рынка, т.к. Роскосмос задрал цену на человека с 25 млн. в 2007 до 87 млн. в 2019.
Поэтому Роскосмос и вытесняют с рынка.
Ничего личного - just business.
внутри Молдовы чуть более 50
SpaceX Crew-1 або USCV-1 - перший робочий пілотований політ космічного корабля Dragon 2 до МКС. Це буде третя місія Crew Dragon та другий політ із командою на борту. Екіпаж увійде до складу експедиції МКС-64. Конкретно ця капсула носитиме назву «Resilience». Запуск призначений на 16 листопада 2020 року.
Первый пилотируемый полёт корабля серии Dragon 2. Доставка и возвращение двух членов экипажа МКС-63. Средство выведения - Falcon 9 FT!
Илон Маск доставляет 60 (шестьдесят) спутников несколько раз в месяц в нужную точку пространства с высокой точностью. За полтора десятка минут, Карл!
Конечно, при необходимости они могут состыковаться своим Crew Deagon с МКС быстрее рашиков.
Только зачем!?
С одной стороны -- пачка сигарет 14 доллярив. А с другой стороны -- в космос слётать дешевле грибов.
С третьей стороны -- аэропорт в НЙ, чистая конюшня -- Жуляны в Киеве краше.
А с четвёртой стороны -- надо тудой съездить, хоть разок, шо б потом всю жизнь не жалеть за бесцельно прожитые годы...*)
Да ладно! Рыжиков переметнулся в NASA? Переобулся в невесомости, проклятый предатель
А Сверчков лишний на этом празднике жизни.
Сергей Рыжиков - глубоко верующий человек, неоднократно принимал участие в Великорецком крестном ходе. В 2013 году установил поклонный крест и открыл домовый храм в честь Преображения Господня в селе Каменногорское Оренбургской области, откуда родом его предки по материнской линии[20]. Во время своей предполётной командировки в октябре-декабре 2014 года в Хьюстон, служил псаломщиком в Храме святого равноапостольного великого князя Владимира. В космический полёт взял Евангелие, иконы и частицу мощей Серафима Саровского[21].