Проект "Без цензуры": Родственники в России. Как глава СБУ потенциальных шпионов " отмазывает". ВИДЕО
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Ищем чертей... то есть российских родственников украинских чиновников! Для чего? В свежем выпуске "без цензуры" Богдан Буткевич объясняет, почему законодательный запрет занимать должности в силовых структурах (и не только) людям, имеющим родственников в РФ, на самом деле давно назрел.
Почему наличие российских родственников у силовика - первый признак того, что этот человек может быть потенциальным шпионом? Вспоминаем самых одиозных персонажей, чьи кровные имеют паспорт с триколором.
Ирина Завгородняя - судья КСУ, которая голосовала за все его одиозные решения. Ее муж - гражданин РФ - официально получает российскую пенсию!
Сергей Семочко - СБУшник, которого на должность назначал Петр Порошенко, и у которого нашли три дома за 8 миллионов долларов, а у родственников - паспорта России!
Вспоминаем историю Романа Гладкого, жена которого вообще два года жила в оккупированном Крыму, а также арестованного экс-военного, который шпионил для РФ на оборонном заводе. И это только начало длинного списка!
А как вы думаете, могут ли родственники украинских СБУшников иметь российские паспорта?
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Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ.
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"Все сгнило в "Датском" королевстве"
олуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, - надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского
Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?.. олуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, великих очистителей Украины -- надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского
Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?..
1. - только поцреотом Рашки.
2. - кто подумал что он "служит Украине".....
Мдааа, вот это выпуск - я бы на месте ведущего бросился за визой в норм. страну, ведь вести блог мона как и Шапошников(кстати, 2 мес. уже нету роликов, при том шо он жестко опустил Авакяна и слил город где живет )
А еще я не упомянул Колю Пипкина, а еще Васю Покланова, у которых тоже тест.... тьху, ну, слово "тесть" во множестве - с медальками и/или гражданством Путиностана
Украины или Рашки? Как то ты витиевато ответил.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова з дружиною-російською громадянкою, генералісімуса Наєва з обома російськими братами, тим більш, один з яких до того ще й кримський».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
І він певно не один такий.
Цю категорію теж занести в список осіб, які не мають права на владу.