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Россия (91324) СБУ (18701) шпионаж (1224) Баканов Иван (299) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Родственники в России. Как глава СБУ потенциальных шпионов " отмазывает". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ищем чертей... то есть российских родственников украинских чиновников! Для чего? В свежем выпуске "без цензуры" Богдан Буткевич объясняет, почему законодательный запрет занимать должности в силовых структурах (и не только) людям, имеющим родственников в РФ, на самом деле давно назрел.

Почему наличие российских родственников у силовика - первый признак того, что этот человек может быть потенциальным шпионом? Вспоминаем самых одиозных персонажей, чьи кровные имеют паспорт с триколором.

Ирина Завгородняя - судья КСУ, которая голосовала за все его одиозные решения. Ее муж - гражданин РФ - официально получает российскую пенсию!

Сергей Семочко - СБУшник, которого на должность назначал Петр Порошенко, и у которого нашли три дома за 8 миллионов долларов, а у родственников - паспорта России!

Вспоминаем историю Романа Гладкого, жена которого вообще два года жила в оккупированном Крыму, а также арестованного экс-военного, который шпионил для РФ на оборонном заводе. И это только начало длинного списка!

А как вы думаете, могут ли родственники украинских СБУшников иметь российские паспорта?

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Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+16
Це ніщо інше як вже навіть нічим не прикрита легалізація ФСБешної резидентури в Україні!!!
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16.11.2020 09:30
+13
Літінант ганяється за чортами на яких тицьне пальцем блазень. Всі інші - сваі люді.
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16.11.2020 09:33
+10
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4290
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16.11.2020 10:29
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Правила форума Совет форумчан
Це ніщо інше як вже навіть нічим не прикрита легалізація ФСБешної резидентури в Україні!!!
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16.11.2020 09:30 Ответить
Літінант ганяється за чортами на яких тицьне пальцем блазень. Всі інші - сваі люді.
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16.11.2020 09:33 Ответить
Сразу вспомнился политик у которого невестка Юлия была гражданкой России и некто Климкин у которого тесть, даже, медальку получил за мрык.
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16.11.2020 09:35 Ответить
Напоминаю порохоботам. У сивочолого Гетьмана невестка до 2013 года была гражданкой рашки.
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16.11.2020 10:07 Ответить
Это да. Все больше кацапов едут к бандеровцам от братишек кадыровцев😷
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16.11.2020 09:43 Ответить
Нет, спасают православные попы от бутылок. Ты уже кричал"чечня-круто", кацап?😷
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16.11.2020 09:48 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5154 дяревня КацапетовкаПроєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 673
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16.11.2020 09:51 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7240
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16.11.2020 09:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5140
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16.11.2020 09:52 Ответить
Мавзолейные Крысы,даже Чечню брали 2 раза,а Беслан и Норд Ост это шедевр Дебилизма.Крысы Путлерские,не забывайте о своих "подвигах....
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16.11.2020 09:42 Ответить
Карма у Мавзолейных такая ДОХНУТь...Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4109
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16.11.2020 09:45 Ответить
"потенциальных" - явно зайве слово в заголовку.
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16.11.2020 09:51 Ответить
А-у-у-у порохосраколизи, а це теж не ваш цинічний сивочолий зрадник його ставив на таку посаду? Комусь ще щось не зрозуміло. І це один з....
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16.11.2020 09:53 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7387 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5752 Мавзолейные бараны нищеброды...
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16.11.2020 09:54 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 8426 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 8760 вяликая РАБссия пля...
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16.11.2020 09:56 Ответить
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16.11.2020 09:58 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 9473Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7127
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16.11.2020 09:59 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 359 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 6058 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 6058
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16.11.2020 10:01 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4468
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16.11.2020 10:03 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 7634 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5832 капец стадо баранов
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16.11.2020 10:04 Ответить
главное что внизу рядовых сотрудников это касается (попробуйте сейчас устроится в украинские спецслужбы имея ближайших родственников в рашке), а на верху им закон не писан. блин как то у нас все через жопу есть люди простые а есть неприкасаемые.... зеля, ну на куя ты назначил главным сбушником школьного другана с мацковской освитой и с женой мацквичкой с кучей родни там же? это что тренд такой? а у ермака где сейчас папа с мамой живут? это что все равны но они ровнее? а сколько таких пятилонных в раде а в кабмине? что ж вы делаете гады?
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16.11.2020 10:08 Ответить
Треба потерпіти до листопада, ЗеЗнесуни вже готуються
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 2965
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16.11.2020 10:09 Ответить
мені взагалі важко уявити наскіки тупою потворою треба бути щоб обрати члєнограя президентом своєї країни!
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16.11.2020 12:06 Ответить
ви зробили це разом Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 1933
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16.11.2020 15:37 Ответить
Примазаться к любой власти можно элементарно просто,самым крутым в этом деле был Анатолий Кинах...куда только не забрасывала судьба этого Хамелеона...,талант не пропьешь... Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 5718
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16.11.2020 10:12 Ответить
Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 4290
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16.11.2020 10:29 Ответить
А-у-у-у порохосраколизи, а це теж не ваш цинічний сивочолий зрадник його ставив на таку посаду? Комусь ще щось не зрозуміло. І це один з....
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16.11.2020 10:40 Ответить
Зеленый дурашлеп! Чем волну разгонять, да в своем дебилизме расписываться, поинтересуйся, кто Семочко с должности снял и почему суд, уже при Зеленом, хлопнул Бигуса и его "журналистов" по делу того же Семочка?
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16.11.2020 11:19 Ответить
А він тоді в Ізраїлі був
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16.11.2020 11:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&ab_channel=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2 Подивися ось це тупий ублюдок, може щось дійде. Та не дійде, якщо ти жреш кістки, які тобі змітають.
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16.11.2020 12:31 Ответить
Какой спич! Какой слог Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 2577! Только на кой ляд мне твоя биография? Для меня ты зебил и лошара. А может ты , к тому же, мокша винторогий? В любом случае Слава Украине! Смерть москалям!
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16.11.2020 15:53 Ответить
Может и нужно в таких случаях какие-то профилактические меры принимать, но родственник родственнику рознь, причем здесь родственник, если он в России работает трактористом в глухомани и разваленном селе или работает санитаркой в абмулатории? Перестраховка нужна, но с царем в голове! При СССР все славянские народы были перемешаны и почти у каждого есть где-то родственники, так они что в этом виноваты? Они что теперь должны отказаться от своего родства, но ведь тут и там есть масса прямых родственников "родители-дети"? Это очень тонкая тема и ее нельзя полостью погружать в политику, в каждом случае должен быть анализ реальных ситуаций с привязкой к конкретным потенциальным негораздам. Для этого и существуют трезвые спец.службы. Очень опасно рубить с плеча сгоряча, можно поленом себе же голову пробить!
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16.11.2020 11:03 Ответить
Если Баканов враг-вредитель, то кто тогда Зеленский, который его главой СБУ поставил?
"Все сгнило в "Датском" королевстве"
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16.11.2020 11:04 Ответить
Пробзділо все у Датському князівстві.
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16.11.2020 11:38 Ответить
Зеленский, явно не Геракл, вычистивший в свое время авгиевы конюшни (если верить мифу). Он, клоун. Обычный клоун, которого "назначили" быть "президентом", чтоб быдлу "жить стало веселей". Чтоб самому )(уйлу, назначившего клоуна президентом Украины, ощутить себя этим самым "президентом, растворясь в самом клоуне. Чтоб процесс растворения в паяце происходил не так унизительно для вЯликого тсаря, -- он поручил этот процесс, шпиону Ермаку. Этот шпион, теперь, управляет от имени тсаря паяцом, и другими шпионами-захватчиками, которые рукоблудят холуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, - надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?..
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16.11.2020 11:06 Ответить
Зеленский, явно не Геракл, вычистивший в свое время авгиевы конюшни (если верить мифу). Он, клоун. Обычный клоун, которого "назначили" быть "президентом", чтоб быдлу "жить стало веселей". Чтоб самому )(уйлу, назначившего клоуна президентом Украины, ощутить себя этим самым "президентом, растворясь в самом клоуне. Чтоб процесс растворения в паяце происходил не так унизительно для вЯликого тсаря, -- он поручил этот процесс, шпиону Ермаку. Этот шпион, теперь, управляет от имени тсаря паяцом, и другими шпионами-захватчиками, которые рукоблудят холуями на "выборных должностях" по всей Украине. Усмотреть, теперь, в Ермаке, вместившего в себя самого паяца, и все разношерстное, сексотское окружение, типа, этого самого, Баканова, великих очистителей Украины -- надо сильно себя не уважать; и уж тем более, что ждать от этого персонажа подвигов, по типу Геракла (как преподносит, это, греческий миф).
Время тянут, пока украинцы сдадутся, на милость Путина. Для этого вытащили из нафталина, этого украинского Патена, Кравчучку, и мурыжат через него унизительные пункты капитуляции. Которую будут выдавать за "победу", как выдавали подписанный в 2009 году договор по газу. Что выйдет на сей раз?..
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16.11.2020 11:10 Ответить
Вы нагловрети!!!11 Бакланов разве не может быть поцреотом, даже если тесть - сралинист-дидовоеватель? Может, но во:
1. - только поцреотом Рашки.
2. - кто подумал что он "служит Украине"..... Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 334 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 3275 Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 9873

Мдааа, вот это выпуск - я бы на месте ведущего бросился за визой в норм. страну, ведь вести блог мона как и Шапошников(кстати, 2 мес. уже нету роликов, при том шо он жестко опустил Авакяна и слил город где живет Проєкт "Без цензури": Родичі в Росії. Як глава СБУ потенційних шпигунів "відмазує" - Цензор.НЕТ 1372 )
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16.11.2020 11:38 Ответить
А Климкин с тестем владельцем медали за крымнаш патриот Украины, получается?
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16.11.2020 12:07 Ответить
Конечно патриот. Если ты еврей и читаешь справа налево и не в курсе шо таких климкино-бакановых мне перечислять до вечера, то дело твое.
А еще я не упомянул Колю Пипкина, а еще Васю Покланова, у которых тоже тест.... тьху, ну, слово "тесть" во множестве - с медальками и/или гражданством Путиностана
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16.11.2020 12:48 Ответить
Конечно патриот. (с)
Украины или Рашки? Как то ты витиевато ответил.
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16.11.2020 12:53 Ответить
Видається мені, що весь цей сюжет робився для того, щоб згадати Семочка-Порошенка. Їж, пане Буткевиче, своє лайно. І запам'ятай, що Порошенко вже півтора року, як не президент.
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16.11.2020 11:38 Ответить
А Семочка уже полтора года как не сливает служебную информацию жене - русской матрешке.
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16.11.2020 21:32 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова з дружиною-російською громадянкою, генералісімуса Наєва з обома російськими братами, тим більш, один з яких до того ще й кримський».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
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16.11.2020 11:58 Ответить
Країна де влада, це тупі безвольні маріонетки олігархів-космополітів і хабадників. Мер Одеси 100 відсотковий громадянин РФ, голова СБУ має кровні корені з РФ, кроти вільно працюють в ОПУ, деякі губернатори мають по 4 громадянства, на чолі оборонного комплексу стоять зарубіжні агенти впливу їх корпорацій ВПК. КС має суддів відвертих злочинців і хабарників які підирають конституцією всім сідничні м'язи. Головнокомандувач здає добровільно території ворогу, робить пункти пропуску щоб ДРГ РФ вільно пересувались територією України. Таке враження, що країна психічно хвора і давно ку-ку-кнута, при цьому літають над гніздом зозулі - всі, тупий народ і її така ж тупувата та злодійкувата влада. Вбивцю вибирають головою територіальної громади, опудало стає президентом. Колаборанти за солодкий хабар від Путіна (Шаломова) через агента КДБ Медведчука ведуть перемовини про мир? Тож все більше відчуваю огиду від життя в цій країні, де дурість це національне її вундерваффе. Де постійні стреси в 60 років роблять з громадянина столітнього старця з синдромом втоми від перманентного виживання.
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16.11.2020 12:04 Ответить
Полностью солидарен!!!
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16.11.2020 19:26 Ответить
Мер Одеси має росіске громадянство.
І він певно не один такий.
Цю категорію теж занести в список осіб, які не мають права на владу.
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16.11.2020 15:33 Ответить
Баканова и Ермака на нары!!
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16.11.2020 15:50 Ответить
туда же прогнившего фсбшного Демченка, Семочко, и судей коррумпированых ватных Тупицкого, иришку Завгордню.
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16.11.2020 19:28 Ответить
Поганый популистский закон. Если бы он был принят, Порошенко не стал бы сивочелым гетьманом, Климкин - самым патриотичным министром, а Семочко гениальнейшим разведчиком. Порохосрань, верно я говорю?
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16.11.2020 21:43 Ответить
так вы и до офиса презедента доберетесь. или проще с него и начать?
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17.11.2020 08:23 Ответить
Фактично, за "понюшку табаку" продають Батьківщину...Треба їх зупиняти, бо продадуть в рабство всіх нас.
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17.11.2020 08:51 Ответить
 
 