Проект "Без цензуры": Родственники в России. Как глава СБУ потенциальных шпионов " отмазывает". ВИДЕО

Ищем чертей... то есть российских родственников украинских чиновников! Для чего? В свежем выпуске "без цензуры" Богдан Буткевич объясняет, почему законодательный запрет занимать должности в силовых структурах (и не только) людям, имеющим родственников в РФ, на самом деле давно назрел.

Почему наличие российских родственников у силовика - первый признак того, что этот человек может быть потенциальным шпионом? Вспоминаем самых одиозных персонажей, чьи кровные имеют паспорт с триколором.

Ирина Завгородняя - судья КСУ, которая голосовала за все его одиозные решения. Ее муж - гражданин РФ - официально получает российскую пенсию!

Сергей Семочко - СБУшник, которого на должность назначал Петр Порошенко, и у которого нашли три дома за 8 миллионов долларов, а у родственников - паспорта России!

Вспоминаем историю Романа Гладкого, жена которого вообще два года жила в оккупированном Крыму, а также арестованного экс-военного, который шпионил для РФ на оборонном заводе. И это только начало длинного списка!

А как вы думаете, могут ли родственники украинских СБУшников иметь российские паспорта?

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Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ.