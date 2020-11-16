РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4765 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
7 078 66
вырубка (155) Карпаты (293) экология (1582) петиция (326)

"Вырубка лесов, безразличие, безнаказанность толкают мир к экокатастрофе", - активисты проекта "Задыхаюсь" просят поддержать петицию о сохранении украинских Карпат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Создатель Kobryn Studio и основатель экопроекта "Задыхаюсь"Андрей Кобрын призвал украинцев поддержать на сайте президента его петицию о мерах для сохранения украинских Карпат.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Карпат, Kobryn Studio создала специальный видеоролик.

"Стихийные бедствия в Карпатах заставили нас всех с ужасом наблюдать как под воду идут целые села, гибнут люди... Соцсети буквально взорвались от этих новостей...Можно сказать, что это природные явления и ничего с этим не поделаешь... Но такое природное явление, как человеческое безразличие уничтожает нас самих... Еще не поздно сделать выводы... Загрязнение воды, воздуха, вырубка лесов, безразличие, безнаказанность толкают мир к экокатастрофе... Будем признательны всем небезразличным людям за лайки и репосты, чтобы видео увидело как можно больше людей. Друзья, не забудьте проголосовать за петицию, которую мы написали президенту. Чтобы ее рассмотрели нужно набрать больше 25 000 голосов", - говорится в описании к ролику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рыбные ресурсы в Украине в последние годы заметно уменьшились, - эксперт

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Напомните, что там Зе на стадионе о вырубке Карпатских лесов говорил?
показать весь комментарий
16.11.2020 11:49
+18
Та хіба тільки Карпати!!! Вирубують всі ліси, по ВСІЙ Україні!!! Куди не кинь оком, в лісах одні вирубки, безконтрольні, така біль!!! Якісь тварі, рубають гарні, молоді дерева! Старі, впавші - ніхто не прибирає! Волоцюги, браконьєри, руйнують ліси без будь-якого контролю. Нікому, ніякій владі, або так званим лісникам, нема ніякого діла. Все за відкупи, хабарі! Якби було насправді кримінальне покарання;!! Вони знищують наше майбутнє, наших дітей! Начебто це їх власність! Ненавиджу!!!
показать весь комментарий
16.11.2020 13:15
+17
Проснулись когда вся страна в пеньках осталась, Для начала запретите вывоз леса за бугор. Весь нормальный лес туда вывозят. Иначе все ето бесполезно. Как рубили так и будут рубить.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напомните, что там Зе на стадионе о вырубке Карпатских лесов говорил?
показать весь комментарий
16.11.2020 11:49 Ответить
Те ж саме що і Пе який Миколу Томенка викинув з верховної ради за законопроект про заборону вивезення кругляка лісу з України. В Україні дуже багато виродків, які живуть одним днем і таким потрібно влаштувати геноцид.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:01 Ответить
Як не було Порошенко ніхто б і не знав про громадянина Ізраїля Єдіка Сілєнка.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:11 Ответить
...цитував того, з чого почалося BLM: I can't breathe "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 4525
Ще до того, як це сталося по той бік Атлантики. Цей вислів запозичили у блаЗЄнського "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 4525
показать весь комментарий
16.11.2020 12:53 Ответить
Насправді Україна рубає дуже мало порівняно з іншими країнами з такою площею лісів. Найближчі це Польща і Німеччина. Польща заготовлює близбко 40млн м3, Німеччина 54млн. Маленька Естонія 8млн. Україна зараз близько 16млн -це разом з санітарними і всіма видами рубок. Тобто є великий потенціал. А ліси як відомо державна власність - є що дерибанити і весь цей шум про надмірні вирубки робиться тільки для того, щоб передати лісове господарство в руки великих дядь, які знають що з цим робити.
показать весь комментарий
16.11.2020 20:28 Ответить
Проснулись когда вся страна в пеньках осталась, Для начала запретите вывоз леса за бугор. Весь нормальный лес туда вывозят. Иначе все ето бесполезно. Как рубили так и будут рубить.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:49 Ответить
Вывоз леса за бугор было одно из требований Евросоюза... они боятся запретить потому что другие "активисты" сразу завопят про угрозу безвизу.
показать весь комментарий
16.11.2020 15:27 Ответить
Бурбак молча ухмыляется и потирает свои потные,жирные руки
показать весь комментарий
16.11.2020 11:53 Ответить
...а блаЗЄнський перераховує засмальцьовані грошові знаки від "бурбака" . Пардон, зважує тюки
показать весь комментарий
16.11.2020 12:55 Ответить
При Зе уже поплыло Закарпатье.А спилено и вывезено в эвропу при свыногетьмоне
показать весь комментарий
16.11.2020 17:06 Ответить
насмешили
показать весь комментарий
16.11.2020 11:53 Ответить
Великобритания в 2030-ом году откажется от бензиновых автомобилей, потому что люди хотят дышать чистым воздухом и меньше болеть.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:54 Ответить
я тебя разочарую,европа это планирует на 2025-й год.(запрет автомобилей с ДВС двигателей внутреннего сгорания) "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 1524 "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7005
показать весь комментарий
16.11.2020 12:15 Ответить
Еуропа и Великобритания две разные субстанции.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:20 Ответить
в чём такая ,,существенная"разница??этих ,,субстанций" можете обосновать?? "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 9087 "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 9667
показать весь комментарий
16.11.2020 12:25 Ответить
Навіть китай хоче відмовитись а наші весь хлам дизельний стягують з європи в Україну і потім ще вирізають сажеві фільтра і двигуни не ремонтують поки вже не почне пити літру масла на 1000 км
показать весь комментарий
16.11.2020 12:34 Ответить
s556896 и бегать в набедреннных повязках, жарить мясо на кострах, убивать копьями......
показать весь комментарий
16.11.2020 12:32 Ответить
хоча б один з вас, чув про дослідження викидів в атмосферу при виготовленні чи утилізації акумуляторів електромобілів??? А воно більше чим експлуатація дизельного двигуна за весь термін роботи..
показать весь комментарий
16.11.2020 12:45 Ответить
Уверяю вас, что там с этим разберутся. Вот что мы будем делать с дерьмом, которое прут к нам.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:47 Ответить
а хто ви такий, щоб за них запевнювати чи відповідати? Суть питання не в цьому ж? Бензинове лобі блокувало розвиток електроавтомобілів ще з 60-их, а через призму "зеленої" енергії- людям впарили такий чос.... Як і ствердження, що ліси є легенями планети... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 5019
показать весь комментарий
16.11.2020 12:59 Ответить
А нащо їм - їм дали мєтодічку, вони пишуть по ній, і свинцеві і кадмієві і літієві акумулятори досить токсичні при утилізації і я знаю що у нас їх будуть викидати після сроку експлуатації просто на звалище )
показать весь комментарий
16.11.2020 13:39 Ответить
Так это у вас будуть викидати.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:21 Ответить
Электромобиль, это очередной мыльный пузырь. Пока фундаментальная наука не выдаст проект настоящего малогабаритного мощного аккумулятора, никаких перспектив на полную замену бензинового двигателя на электрический не существует. Пусть сделают хотя бы одну элементарную маленькую лабораторную батарейку, величиной с пуговицу, что бы от неё можно было бы питать ноутбук или хотя бы сотовый телефон. На данный момент, на один ватт запасённой энергии надо 6-7 или даже больше граммов аккумулятора, а одном грамме бензина прячется энергии в 70 раз больше! Ну и какой смысл, разгонять и тормозить, поднимать и опускать эти сотни килограммов аккумуляторов, только из-за того, что за машиной не видно дыма, потому, что этот дым идёт в атмосферу на загородных ТЭС?
показать весь комментарий
16.11.2020 17:35 Ответить
Пока вы будите рассуждать, вас отымеют, как кибернетику в СССР.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:37 Ответить
Наверное да, в плотно заселённой Европе, электро тяга имеет место быть. Но в Украине, а тем более в России, это абсурд. Энергию в розетки тоже надо доставить в количестве в десять раз больше чем сейчас. И это надо сделать так что бы в каждом селе была возможность "заправиться" сотнями ампер в любое время дня и ночи. Опять же проблема, времени заправки. Если у тебя жена рожать вздумала, а у тебя на машине сели батарейки, то, что...?
показать весь комментарий
16.11.2020 17:53 Ответить
Петя жестко начал , зеля мягко сдулся .
показать весь комментарий
16.11.2020 11:54 Ответить
Родом з тих країв дуже часто там буваю і скажу так - пізно за дуже пізно Карпати вирубками і не тільки вирубками знищили так що дещо вже навіть не вдасться відновити а щоб відновити хоч щось треба десятиліття дуже великі кошти і звичайно людські руки які з тих країв тікають як від чуми хто куди тому що там вижити нормальній простій людині просто НЕ МОЖЛИВО!!!
показать весь комментарий
16.11.2020 11:57 Ответить
не гони!!как тогда живут??там где выжить НЕМОЖЛИВО!!?? "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 3409 и не ври что убегают кто куда!!поездки на ,,зароботки"абсолютно нормальная практика для тех краёв при чём во все времена. "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7872 "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 1644
показать весь комментарий
16.11.2020 12:21 Ответить
а гуцулів, я простими людьми і не вважаю... Як би кацапські суки та їхні шавки не намагались обсміяти їхнє життя, звичаї та мову, але горді гірські люди- виживуть і без електрики, газу, центрального водопроводу, комунізму... та станцюють на їхніх могилах.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:10 Ответить
Судячи по твоєму "опусу" ти вже живеш без електрики газу і центрального водопостачання бо смердить від тебе так що аж тут на Цензорі відчувається!
показать весь комментарий
16.11.2020 13:29 Ответить
якщо біля тебе штиняє, спробуй помитись сам та й сексуального партнера.., може допоможе... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7379
показать весь комментарий
16.11.2020 13:36 Ответить
Рубили, рубят и будут рубить вопреки и невзирая. И ваши сиськи тут не помогут
показать весь комментарий
16.11.2020 12:00 Ответить
Не довго ще будуть рубіть. Не довго......
показать весь комментарий
16.11.2020 12:02 Ответить
Чуть что сразу сиськами и письками. И на этом точка
показать весь комментарий
16.11.2020 12:02 Ответить
Карпати вирубуєм, луги розорюєм, жаліємося, що нічим дихати....
показать весь комментарий
16.11.2020 12:07 Ответить
А рагулям пох!
показать весь комментарий
16.11.2020 12:09 Ответить
Дехто з них навіть заходить на Цензор і пише: А рагулям пох! "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 4172
показать весь комментарий
16.11.2020 12:57 Ответить
Мирослав цікавий персонаж, але в дитинстві отримав психологічну травму (а може й не тільки)... Хоча це були ліси Житомирщини, кацапи сказали, що знайшли в Карпатах... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 6911
показать весь комментарий
16.11.2020 13:15 Ответить
На рубці лісів наживаються всі партії, при Поросі там Бурбак і Луценко при Зе всі підряд і старі і нові лиця...
Місцевим навіть не зважаючи на те що пливуть кожної весни пох.... Нормальні там на заробітка а ті що рубають і за бутилку загризуть.... Князьки які це кришують на місцях ті взагалі без комплексів і живуть переважно не в зоні підтоплення, а на екологію їм взагалі пох...
показать весь комментарий
16.11.2020 12:31 Ответить
чмо всезнаюче, чому не пишеш про мертвечука з його імперією сдпо та переробки лісокрадіжок? Може скажеш в чому різниця між паводком та повінню без гугла? "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 2895
показать весь комментарий
16.11.2020 13:25 Ответить
Чого тільки Карпати, в нас на Черкащині вирізали все що можна вирізати, кілометр лісу наскрізь світиться.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:45 Ответить
"Можно сказать, что это природные явления и ничего с этим не поделаешь... Но такое природное явление, как человеческое безразличие уничтожает нас самих."
Почему бы не сказать прямо - рагули сами виноваты в наводнениях.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:55 Ответить
Та хіба тільки Карпати!!! Вирубують всі ліси, по ВСІЙ Україні!!! Куди не кинь оком, в лісах одні вирубки, безконтрольні, така біль!!! Якісь тварі, рубають гарні, молоді дерева! Старі, впавші - ніхто не прибирає! Волоцюги, браконьєри, руйнують ліси без будь-якого контролю. Нікому, ніякій владі, або так званим лісникам, нема ніякого діла. Все за відкупи, хабарі! Якби було насправді кримінальне покарання;!! Вони знищують наше майбутнє, наших дітей! Начебто це їх власність! Ненавиджу!!!
показать весь комментарий
16.11.2020 13:15 Ответить
дякую, що хоча б ви акцентували, що ліси не тільки в горах... Але стаття- це заклик ненависті до Прикарпаття та Закарпаття (хто зна, що таке мапа) та до західної частини України (хто дружив з глобусом)... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 582
показать весь комментарий
16.11.2020 13:31 Ответить
Вибачте, за нерозуміння! Про який заклик " ненависті до Прикарпаття та Закарпаття,в статті, Ви маєте на увазі! Це констатація фактів, на жаль. Це біль для всіх українців.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:46 Ответить
кожна стаття про ліс (а тут про Карпатський), закінчується активацією гнид та вошей з певною мантрою та злобою... Звичайна статистика та процентне співвідношення дописів, можете переконатись самі.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:54 Ответить
Так це правда - ліси рублять по всій Україні і під Харковом і під Черкасами і під Житомиром, рублять чиновники і їх куми щоб продати за зелені, а що там далі у них мізків немає зрозуміти.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:35 Ответить
К вам вторгаются посторонние люди, что бы уничтожить вашу среду обитания. Только местные жители и могут защитить вырубку лесов. Те, кто вырубает, потом уедут оттуда, а вам там жить. Делайте выводы. Отстреливайтесь если нужно.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:39 Ответить
Какой "отстреливайтесь", если они сами же и рубят? В том числе.... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 8822
показать весь комментарий
16.11.2020 19:01 Ответить
Кому эта петиция?
Не собираются они и их дети жить в Украине.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:43 Ответить
Якби ж наші петиції доходили до їхніх " мізків". Але кого б не вибирали, всі вони " танцюють під одну дудку" - " себе во благо", а на інших .... І так буде!
показать весь комментарий
16.11.2020 13:53 Ответить
Шлюха. Беларуска, что-ли?
показать весь комментарий
16.11.2020 13:53 Ответить
Ты русский, что ли?
показать весь комментарий
16.11.2020 17:19 Ответить
За бажання Зєлі припинити знищення Карпат можна за 5 хв. Підпиши відставку Авакова і дай наказ Венедиктовій. А монобільшість легко прийме потрібний закон. Навіть і 5 хв. багато. Зєля просто цього не хоче, бо ця корупційна схема по знищенню Карпат на контробанду лісу і бурштину йому вигідна.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
16.11.2020 15:31 Ответить
Вырубка Карпат началась еще при... А не при Зеле. Это так... на всякий случай.
Ця корупційна схема працює дуже давно.
показать весь комментарий
16.11.2020 15:34 Ответить
Так, рубали завжди, але масово почали рубати за Янека. Тільки Янек поставив суворий контроль зі спутника, коли будь яка активна вирубка мала платити йому відсоток в кишеню з контробанди. За Пєці цю систему було навмисно зруйновано і вирубка стала справді мародерською. Зєля нічого міняти не став, а тупо всівсь у корупційні схеми Пєці. Ось така біда вже 10 років.
показать весь комментарий
16.11.2020 15:39 Ответить
Сулівано, знову тобі вподобайка за те, що сидів на супутнику Януковича з біноклем та вчасно вів статистику вирубки та телефонував... "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 7146
показать весь комментарий
16.11.2020 16:02 Ответить
Такой ст раницы не существует!
показать весь комментарий
16.11.2020 16:20 Ответить
Почему только Карпаты нужно защищать? Под Дымером рубают, аж гай шумит... Тварей некому останавливать!!! Все мусора и власть куплены и проданы!!! Зашел по грибочки в знакомое место, а там одни пни!!! И таких мест куча!!!
показать весь комментарий
16.11.2020 17:05 Ответить
Здес
показать весь комментарий
16.11.2020 17:31 Ответить
Тема сисек не раскрыта. "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 2639
показать весь комментарий
16.11.2020 17:39 Ответить
Та вы шо? А недавно приводились данные опросов, где ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО украинцев НЕ видит зависимости подтоплений от вырубки лесов...... Может, для начала нужно провести информационную кампанию- рассказать "несведущим", что Карпаты- климатообразующий регион для ВСЕЙ Украины, особенно для юга, который без них превратится в пустыню? Не говоря уже о тех, кто рубит сук, на котором сидит (карпатские леса в СВОЁМ регионе), а потом волает, что "государство должно помогать" восстанавливать им разрушенные дома! "Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат - Цензор.НЕТ 8767
показать весь комментарий
16.11.2020 18:59 Ответить
Вырубку так и не увидел
показать весь комментарий
16.11.2020 19:59 Ответить
 
 