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война (46991) Италия (1510) Россия (91324) суд (24704) Маркив (188)

"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Одним из ключевых факторов, который стал причиной решения осудить на срок 24 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива, была уверенность итальянской судьи в том, что в Украине идет гражданская война, а не война Украины с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

"В суде было написано, что в Украине войны нет. В Украине гражданская война - так написала судья первой инстанции. Они (присяжные, - ред.) поддерживали, что это украинцы воюют с украинцами. Что это - братоубийственная война. Нарратив был пророссийским. Как-будто кто-то написал и дал им зачитать", - рассказывает Маркив о суде, который прошел в итальянском городе Павия.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+25
"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив - Цензор.НЕТ 4297
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16.11.2020 12:40
+11
Макаронники всегда были продажными.
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16.11.2020 12:52
+8
Ничого дивного, бо Італія з перших заволала, як їм погано від санкцій на рашці.
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16.11.2020 12:53
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"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив - Цензор.НЕТ 4297
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16.11.2020 12:40 Ответить
Да какое там качество, просто кацапы настолько тупы, чванливы и невежественны, что им можно любое говно и помои скармливать.
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16.11.2020 13:26 Ответить
В том то и проблема, что они кормят этим весь мир! И яркий пример RT. А где в мире слышат Украину? Вот-вот НЕгде.. Даже внутри страны пропаганда РФ преуспевает...
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16.11.2020 16:24 Ответить
Кацапской пропаганде верят только клинические имбецилы с полным отсутствием критического мышления. На паРаше таких подавляющее большинство, у нас тоже хватает, но, к счастью их меньшинство. Доказывать таким, что либо смысла нет, во-первых это практически невозможно - они слепо верят только в то, чему хотят верить, во-вторых это стадо мало на что влияет и не стоит потраченных на него ресурсов.
За пределами совка все эти филиалы RT сосредоточены в основном на раздувании и преувеличении проблем Западных стран, там их смотрит может разве что небольшое количество арабов с бразильцами какими-нибудь, которые США не любят. На Западе эту помойку смотрит только кучка полоумных сторонников теорий заговоров и мракобесов.
То говно и треш которым они своих рабов внутри паРаши успешно кормят они не рискую за бугор ретранслировать, слишком откровенно все тупо, лживо и топорно, такое даже упоротые там вряд ли схавают, да и рашка сама по себе мало кому в мире интересна. Так что от этих RT-помоек хоть и есть определенный вред, но он небольшой и свою прямую функцию по отбеливанию парашной репутации в мире они практически не выполняют, зато бабла кацапы на них выбрасывают немеряно.
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16.11.2020 17:06 Ответить
Если наши правители в той, или иной степени находятся под влиянием пророссийски настроенного окружения, то о чем тогда можно говорить! А ОПЗЖ кто и чья она? Да и СН недалеко от нее ушли... Да и кого слушать миру? Бубочку, что ли? Проплаченные "суперпатриоты украинские", может промолчите?
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17.11.2020 05:04 Ответить
мечтаю чтобы эту шавку итальянскую подстилку судьба забросила в Гражданским Конфликтом на Донбассе чтобы ее оприходовали голодные трактористы Бурятии потом Православные Казаки Таманского полуострова России... потом ватные кацапы малороссы предатели и пособники фашистов жители ОРЛДО а потом ее повезли в Басманный суд Москвы.... который ей бы впаял шпионаж в пользу бандеровцев фашистов... и дал ей 15 лет колонии в Солнечном Магадане...
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16.11.2020 13:55 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.11.2020 17:06 Ответить
ШТА!?
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16.11.2020 12:45 Ответить
Рюзьгє, a narrative is an account of connected events, a made up story.
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16.11.2020 12:48 Ответить
Рюзьге полізло за роз'ясненням невідомого слова в рюзьге вікі! Laughable!)))
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16.11.2020 12:49 Ответить
Для тупой кацапской падали это неожиданно?
Это только доказывает,насколько тупа поппуляция козломордых уродцев
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16.11.2020 13:47 Ответить
НОВОСТИ
Кремль: «Отправка военных в Азербайджан - это внутреннее дело Турции»
16 Ноября 2020,
Внесение в парламент Турции проекта указа президента ****** Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что проект указа президента Турции ****** Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики.

"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков.

"А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции".
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16.11.2020 12:48 Ответить
Макаронники всегда были продажными.
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16.11.2020 12:52 Ответить
Как Галилео Галилей, или Бруно....
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16.11.2020 12:58 Ответить
Кац, а що ти хочеш сказати своїми коментарями на українському сайті? Викликати ще більше ненависті до расєї та расєян? Так куди вже більше. Чого прагнеш ти і такі як ти расєяни?
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16.11.2020 13:04 Ответить
Гомік,ти хочеш посмоктати?!
Фу...
Тобі на мацкальські сайти....
Тут гребують кацапотварюками
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16.11.2020 13:49 Ответить
Водку с ними пил?
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16.11.2020 13:26 Ответить
Ничого дивного, бо Італія з перших заволала, як їм погано від санкцій на рашці.
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16.11.2020 12:53 Ответить
А они радоваться должны?
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16.11.2020 13:00 Ответить
Не, жрать кацапское говно с макаронами!
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16.11.2020 13:11 Ответить
И не слушать Вивальди.....
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16.11.2020 13:17 Ответить
Для тупых и малограмотных
Слушать католического священника Вивальди - весьма затруднительно,так как не сохранились записи его проповедей
Вивальди - не был итальянцем. Так как во временя его жизни Италия тупо не существовала.
Скажи,для лахтинской падали это весьма неожиданно?
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16.11.2020 13:53 Ответить
Проти таких "суддів" має бути лише один Аргумент: 7,62×54R!!! "Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив - Цензор.НЕТ 7863
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16.11.2020 13:07 Ответить
Приємно споглядати на такі зустрічі. А що, мацковські попи не бажають привітати з поверненням на Батьківщину українського воїна?
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16.11.2020 13:17 Ответить
А крымские попы из упц(мп) уже и не прячутся, что получают указания напрямую из москвы)
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16.11.2020 15:40 Ответить
Судья почти права, почти гражданская война бандитско-военного населения одной страны против нашего Народа.
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16.11.2020 13:34 Ответить
Ну, в макароників хоч судова реформа за 30 років з часу масштабної війни з мафією (часів комісара Катаньї) докотилася до апеляційних судів... Нехай суд першої інстанції, нехай з присяжними виніс завідомо неправосудне рішення - але апеляційний суд виправив!
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16.11.2020 14:46 Ответить
Кац, і маючи ці фоточки, італійські присяжні його виправдали? Оце так поворот!
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16.11.2020 16:13 Ответить
Маркиву срок, а каждому сепару по медали? А ты видел что они делали с нашими пацанами?
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16.11.2020 16:37 Ответить
Я навіть не здивована.
Давно підозрювала, що рашка там замішана.
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16.11.2020 17:31 Ответить
---Судівська каста суддів -- мудрагелів / вдумайтесь лишень із платнею --120 тис. грн ./ була і залишається зашкорублою. вірнопідданою .повзучою. аброкадаброю ВЕЛИКОГО .. НЕПОБЕДИМОГО И МОГУЧЕГО...До нестями .зверхньо .і призирливо зневажають і НЕ навидять всих нас українців/ а ми їх плекаємо . кормимо . сподіваючись на справедливість .../ А вони ---діють -- злодіють. виправдовують трупарів--україножерів яників --- роблять все можливе й не можливе .щоб ми .навіки .пролкляли оту . як вони цинічно відхаркують -- НЄЗАЛЄЖНОСТЬ !
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16.11.2020 17:35 Ответить
Аваков, чого так їздив, задницю рвав за патріота? Бо кажуть що в Італії у нього маєток.
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16.11.2020 18:21 Ответить
"Блаженнейший митрополит", господь на земле, его великославие наивеликое. Великий небреющийся нацгвардеец Маркив, который вертел внешний вид, которому дали даже парадную форму, которую мы видим только на картинках, хотя, она, по большому счету, никому и даром не нужна. Зачем этот пафос? Кому нужны его "борошна"? За Украину погибли тысячи, а вы с ним носитесь, как с Савченкой. Много есть достойных людей, Маркива особенным не делает заключение в итальянской тюрьме. Много людей еще находятся в плену у русских свиней, заключение у которых даже в близкое срвнение не идет с заключением этого бородатого героя. Он ровно такой же, как и все украинцы, ни больше, ни меньше.
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16.11.2020 20:00 Ответить
Берлускони путлерская *****.
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16.11.2020 22:01 Ответить
В Германии в "документах для внутреннего пользования" для "государственных служащих" тоже написано что в Украине "Гражданская война" а "Крым спорная территория" хотя на словах как и Италия Германия поддерживает Украину.
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17.11.2020 00:54 Ответить
А чого дивуватися сказаним італьянською суддею? В Україні ще гірше говорять проросійські скоти - Медведчук, Шуфрич. Бондаренко, Рабинович, працюють спокійно проросійські канали,,,
Тобто в самій Україні можна бути путінським агентом, колаборантом.
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17.11.2020 09:21 Ответить
 
 