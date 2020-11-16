"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив. ВИДЕО

Одним из ключевых факторов, который стал причиной решения осудить на срок 24 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива, была уверенность итальянской судьи в том, что в Украине идет гражданская война, а не война Украины с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

"В суде было написано, что в Украине войны нет. В Украине гражданская война - так написала судья первой инстанции. Они (присяжные, - ред.) поддерживали, что это украинцы воюют с украинцами. Что это - братоубийственная война. Нарратив был пророссийским. Как-будто кто-то написал и дал им зачитать", - рассказывает Маркив о суде, который прошел в итальянском городе Павия.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.