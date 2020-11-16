"Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив. ВИДЕО
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Одним из ключевых факторов, который стал причиной решения осудить на срок 24 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива, была уверенность итальянской судьи в том, что в Украине идет гражданская война, а не война Украины с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
"В суде было написано, что в Украине войны нет. В Украине гражданская война - так написала судья первой инстанции. Они (присяжные, - ред.) поддерживали, что это украинцы воюют с украинцами. Что это - братоубийственная война. Нарратив был пророссийским. Как-будто кто-то написал и дал им зачитать", - рассказывает Маркив о суде, который прошел в итальянском городе Павия.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.
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За пределами совка все эти филиалы RT сосредоточены в основном на раздувании и преувеличении проблем Западных стран, там их смотрит может разве что небольшое количество арабов с бразильцами какими-нибудь, которые США не любят. На Западе эту помойку смотрит только кучка полоумных сторонников теорий заговоров и мракобесов.
То говно и треш которым они своих рабов внутри паРаши успешно кормят они не рискую за бугор ретранслировать, слишком откровенно все тупо, лживо и топорно, такое даже упоротые там вряд ли схавают, да и рашка сама по себе мало кому в мире интересна. Так что от этих RT-помоек хоть и есть определенный вред, но он небольшой и свою прямую функцию по отбеливанию парашной репутации в мире они практически не выполняют, зато бабла кацапы на них выбрасывают немеряно.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Это только доказывает,насколько тупа поппуляция козломордых уродцев
Кремль: «Отправка военных в Азербайджан - это внутреннее дело Турции»
16 Ноября 2020,
Внесение в парламент Турции проекта указа президента ****** Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что проект указа президента Турции ****** Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики.
"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков.
"А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции".
Фу...
Тобі на мацкальські сайти....
Тут гребують кацапотварюками
Слушать католического священника Вивальди - весьма затруднительно,так как не сохранились записи его проповедей
Вивальди - не был итальянцем. Так как во временя его жизни Италия тупо не существовала.
Скажи,для лахтинской падали это весьма неожиданно?
Давно підозрювала, що рашка там замішана.
Тобто в самій Україні можна бути путінським агентом, колаборантом.