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Киев (24552) Одесса (7384) рабство (138) торговля людьми (258)

В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция. ВИДЕО

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40-летняя злоумышленница на территории Украины занималась вербовкой женщин приятной внешности, которые оказались в трудном материальном положении, с целью сексуальной эксплуатации их за границей. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Преступную деятельность женщины пресекли сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с следственным отделом Печерского управления полиции и оперативными службами под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 40-летняя женщина в течение длительного времени на территории города Киева и Одессы подыскивала девушек, находящихся в тяжелом материальном положении и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Завербованных девушек она отправляла за границу, где их встречал иностранец и путем обмана завладевал их документами и сопровождал до места назначения. Однако, вместо обещанной работы связанной с ремеслом, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам в ночных клубах и гостиницах.

В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция 01

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек с целью дальнейшей их продажи для сексуальной эксплуатации. 40-летнюю жительницу Одессы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, в результате которого работники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд для избрания ей меры пресечения. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция 02
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Топ комментарии
+10
Лучше бы в Украине легализовали проституцию,больше бы пользы было государству,а то только депутатов легализовали В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 1490
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16.11.2020 13:03
+8
Знаєм таких "рабинь")). На лексусах розсікають...
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16.11.2020 12:58
+8
ага,бедные несчастные шкуры которые ради бабок готовы прыгать на любом кукане
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16.11.2020 13:32
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Т.е. женщины приятной внешности жертвы ?
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16.11.2020 12:58 Ответить
Ясна річ. Жінки приємної зовнішності, за кордон, з високою зп. Все вказує на бідних наївних жертв, які про проституцію ні сном ні духом.
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16.11.2020 17:34 Ответить
В 2к20? Они настолько бедные что интернета нету, ничего не знают, прям из лесу...
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16.11.2020 20:02 Ответить
Знаєм таких "рабинь")). На лексусах розсікають...
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16.11.2020 12:58 Ответить
Это, что классическая логика формата "Все женщины - шлюхи, а все мужики - козлы"?
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16.11.2020 13:01 Ответить
Он же не про всех.
Он про "рабынь".
Не манипулируй.
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16.11.2020 13:18 Ответить
а когда увидим репортаж --что задержан гражданин шоумен клоун придаток к пианино который продает оптом в рабство широкого профиля...не только эротического и сексуального наполнения.... и не только красивых украинок... но и некрасивых украинцев????
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16.11.2020 13:46 Ответить
Странный ты, если мягко выразиться. В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 9261
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16.11.2020 13:55 Ответить
Насосали... В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 6965
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16.11.2020 13:16 Ответить
"Дєвушкі ніхатєлі бить рабинямі!!!" В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 3581
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16.11.2020 13:01 Ответить
Звісно. Сапати буряки чи торгувати майонезом вони не хотіли щоб вийти зі скрутного матеріяльного стану. В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 3892
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16.11.2020 13:32 Ответить
Лучше бы в Украине легализовали проституцию,больше бы пользы было государству,а то только депутатов легализовали В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 1490
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16.11.2020 13:03 Ответить
"Лучше бы в Украине легализовали проституцию" - так они же не в Украине работают, а за границей. На кой им тут легализация???
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16.11.2020 13:08 Ответить
В Украине тоже можно зарабатывать на квартиры и на лексусы В Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство украинок. За каждую девушку она получала 1000-1500 долларов, - полиция - Цензор.НЕТ 6302
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16.11.2020 13:10 Ответить
У тебя большой жизненный опыт в этом деле?
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16.11.2020 16:39 Ответить
Большой Вася ,большой как у ко ..я В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 7329
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16.11.2020 17:35 Ответить
Надо было налоги заплатить
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16.11.2020 13:04 Ответить
Хотелось бы узнать, девушки сильно сопротивлялись?
Ну там, отбивались ногами или царапались, например?
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16.11.2020 13:15 Ответить
Ты дурак, например. Посмотрел бы я на тебя в чужой стране, фиг знает в какой дыре, без документов, без денег, без знания языка, с угрозами от бандитов. Только они не мужики, как ты, а перепуганные девушки.
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16.11.2020 13:24 Ответить
ага,бедные несчастные шкуры которые ради бабок готовы прыгать на любом кукане
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16.11.2020 13:32 Ответить
Так я ж и спрашиваю, "умный" ты наш, эти девочки сильно в рабство не хотели?
Или надеялись, что вкалывание, лёжа на спине, принесёт им уважение, почёт и богатство.
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16.11.2020 13:35 Ответить
Пример неправильный. Потому что любая не полная дура знает что отдавать паспорт никому низзя, знает английский на элементарном уровне достаточном чтобы обратиться за помощью, знает что делать в подобной ситуации. А полные дуры... заниматься сексом за деньги - это их жизненное предназначение.
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16.11.2020 16:43 Ответить
Девушки туда ехали добровольно, прекрасно зная,чем придется заниматься.Просто проституцию надо легализовать,как в других цивилизованных странах
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16.11.2020 13:20 Ответить
Звідки інфа? Ти знаєш когось з дівчат чи просто пи#добол по життю?
Як би їхали "знаючи куди" ніколи на посередницю Поліція б не вийшла.
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16.11.2020 14:10 Ответить
Вышла бы. Например, в случае если баба отказалась от крыши и не передала откат должным образом.
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16.11.2020 16:44 Ответить
Ага , узяла й вирішила "кинути" кришу.... або вона ідіотка або ти пи#дабол.
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16.11.2020 17:15 Ответить
Да, это часто бывает. Также не исключено, что это был заказ (кто-то заплатил ментам чтобы человека потягали и в СИЗО закрыли). Очевидно же что никакого состава в действиях женщины которая сопровождает двух девушек летящих за границу по их собственной воле нету.
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16.11.2020 17:18 Ответить
Пусть от стыда сгорит, это ж надо на весь мир опозорились, первый случай за всю историю незалежности.
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16.11.2020 13:23 Ответить
Сам живу в стране где наших дивчат полно, не на одной ещё цепей и колодок не видел.
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16.11.2020 13:24 Ответить
...окрім золотих В Одесі затримали жінку, яка продавала в сексуальне рабство українок. За кожну дівчину вона отримувала 1000-1500 доларів, - поліція - Цензор.НЕТ 4261
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16.11.2020 13:33 Ответить
Ти ідіот.
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16.11.2020 14:11 Ответить
Ты наверное не пользовался их услугами. А если бы воспользовался, понял бы что цепи, колодки, кляпы, бандажи, кнуты и наручники - это норма работы многих из них
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16.11.2020 17:19 Ответить
Добрый день, проходите, присаживайтесь, какой вид отдыха вы предпочитаете,
расскажите о своих желаниях.
- Я бы хотел побывать в Милане.
- К сожалению, сейчас не получится.
- Почему? Из-за короновируса?
- Нет, просто в ней сейчас другой. Можем порекомендовать Анжелу или Ларису.
- Это что - турагентство?
- Массажный салон, турагентство этажом выше.
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16.11.2020 13:57 Ответить
Приятной внешности это реальные крокодилы , проверено..
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16.11.2020 14:02 Ответить
Вербовщицу-свиноматку отправить на свиноферму к боровам......
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16.11.2020 14:37 Ответить
выпустить ей жир и на рудники копи марса иридеевые на каторгу
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16.11.2020 15:43 Ответить
Столько фильмов на эту тему уже есть. Это ж надо быть такими идиотками . Или же они прекрасно знали, на что шли. Сюрприз был только в том, что денег им платить за эти услуги не планировали
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16.11.2020 18:12 Ответить
Каждая вторая в трудном положении
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16.11.2020 19:33 Ответить
Интересно что думает порядочная зубожилая молодоя девочка когда видит объявление - требуется молодая девушка симпатичной внешности без опыта работы, для работы заграницей? Наверное что её дояркой поставят, хвосты коровам крутить, а то у них дефицит с зубожилыми доярками ахаха =).
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16.11.2020 20:10 Ответить
Ото взяти оту падлу і "закинути" на зону ізголодавшимся по жінкам зекам,як колись робили при сталінському режимі.Після 20-30-го здохла би,сволоч без покаянія. Дай тому,щоби так воно і було.
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16.11.2020 20:35 Ответить
 
 