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Удар армянской артиллерии по минометной позиции азербайджанских военнослужащих до перемирия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В сети появилась видеозапись артудара армянских военных по минометной позиции бойцов армии Азербайджана, который был произведен до заключения перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, запись была сделана еще до установления перемирия и ввода российских войск в Нагорный Карабах.

Запись была сделана случайно одним из азербайджанских минометчиков. Видно, что бойцы отдыхали недалеко от своей позиции и что-то обговаривали. В этот момент на позицию полетели снаряды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские "миротворцы" привезли в Нагорный Карабах системы "Град", - Reuters. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+16
Это еще неизвестно кот стрелял, армяне или "миротворцы" из рашки. Вообще странно ведут себя армяне, Путлер их слил а виноват Пашинян. Как это напоминает высказывания отдельных уродов в Украине. Четыре украинских президента армию сокращали, вооружение продавали, а виноват у них только Порошенко - "Крым не защитил"
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17.11.2020 10:02
+5
Мир по армянско-СРУски.
Байрактарам - доброй охоты.
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17.11.2020 10:06
+5
И руководили 25-ть лет Арменией карабахские кланы....все просрали, но виноват Пашинян, что не успел за 2-а года разрулить. Теперь бьют морды своим же депутатам. В военкоматы очередей не было.
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17.11.2020 10:29
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Это еще неизвестно кот стрелял, армяне или "миротворцы" из рашки. Вообще странно ведут себя армяне, Путлер их слил а виноват Пашинян. Как это напоминает высказывания отдельных уродов в Украине. Четыре украинских президента армию сокращали, вооружение продавали, а виноват у них только Порошенко - "Крым не защитил"
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17.11.2020 10:02 Ответить
Ага, все по твоёму виноваты кроме иконы великого шеколадного. Ось ти москалику й спалився.
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17.11.2020 10:16 Ответить
Спалився не він, в ти - 3,14доррок рф-станівський. Прокукурікуй ще що-небудь.
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17.11.2020 11:12 Ответить
"ПрокукурікАй"
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17.11.2020 13:33 Ответить
Ще одна ...... нумерована. Скільки ж тут всякої гидоти нумерованої налізло.
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17.11.2020 18:21 Ответить
Чуєш ти, лушпайка касабська, сюрло своє смердюче завалив і "дамой в кацарилію підтюпцем".
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17.11.2020 18:42 Ответить
Я такий кацап як ти балярун. А ти таки кацапчик.
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17.11.2020 19:23 Ответить
Не виправдовуйся, сказано в Мухосранськ, значить в Мухосранськ.
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17.11.2020 19:41 Ответить
бачу ти там вже прижився ти всіх туди зазиваєш. Дуже дякуємо, по спині лопатою. ти вже там якось без нас.
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17.11.2020 19:54 Ответить
шеколадного
От ти лахтинська лушпайка, і спалилася своєю неписьменністтю.
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17.11.2020 11:13 Ответить
Звісно, рузьге не рідний.
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17.11.2020 18:20 Ответить
И руководили 25-ть лет Арменией карабахские кланы....все просрали, но виноват Пашинян, что не успел за 2-а года разрулить. Теперь бьют морды своим же депутатам. В военкоматы очередей не было.
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17.11.2020 10:29 Ответить
что делать , у них всегда все виноваты , вообще все им должны (весь мир в долгу), они же избранные.
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17.11.2020 13:50 Ответить
Точно: кот стріляв Удар вірменської артилерії по мінометній позиції азербайджанських військовослужбовців до перемир'я - Цензор.НЕТ 5876
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17.11.2020 10:58 Ответить
Для особо "одаренных" - опечатки и ошибки в комментариях выискивают только кретины и педагоги. Вы педагог?
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17.11.2020 11:05 Ответить
Мир по армянско-СРУски.
Байрактарам - доброй охоты.
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17.11.2020 10:06 Ответить
Ты очень старый зольдат.
Макитра уже совсем не варит?
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17.11.2020 10:17 Ответить
И, что вы хотели сказать своим высером?
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17.11.2020 10:19 Ответить
При чём здесь "мир по-армянски", если запись была сделана ранее, ещё во время боевых действий?
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17.11.2020 10:22 Ответить
Росіяни зрадили вірмен заради пропозиції азейбарджанціі завести російських окупантів в Нагорний Карабах. Росіяни Вірменією за лоха тримають...
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17.11.2020 10:07 Ответить
та чому зрадили, це нормальна поведінка кацапів, тим більш Азербайджан на Вірменію не нападав, тому й підстав для кацапії офіційно туди лізти не було, а іхтамнєти закінчуються, баби то нарожают, але не так швидко.
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18.11.2020 11:06 Ответить
Российские "миротворцы" привезли системы "Град" в Нагорный Карабах - Reuters
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17.11.2020 10:08 Ответить
Та це здається було ще до перемир"я. Але коли там знаходяться терористичні війська московії(росії), які себе називають миротворцями, то це відбудеться обов'язково, чи через місяць, чи через рік, але буде точно.
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17.11.2020 10:14 Ответить
"вероятнее всего, запись была сделана еще до установления перемирия"(c) - вероятнее всего, что БМ-21, танки и другое наступательное вооружение "смиротворцы" затащили в карабах для войны, а не для выставки. я категорически не понимаю Алиева..
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17.11.2020 10:19 Ответить
А там,теперь, хер поймёшь! Откуда летает куда, никто не знает. Никого там нет! А Азербайджан в ответе!
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17.11.2020 10:21 Ответить
Время между звуком выхода и прилётом очень маленькое, очень...
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17.11.2020 10:57 Ответить
Вірмени поклали прямо в ціль. Якби азербайджанці були на позиції, то накрило би усіх. А все тому, що перед справою треба перекурити.
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17.11.2020 11:01 Ответить
"- поциент перед смертью потел?
- потел.
- это хорошо" (С)
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17.11.2020 11:12 Ответить
Больше похоже на авиацию, а не артиллерию.
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17.11.2020 13:09 Ответить
Кадры удара по новейшему армянскому ЗРК "Тор-М2КМ" РФ

https://youtu.be/9EoKGn0nbQk

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры первого достоверного подтвержденного факта уничтожения новейшей военной техники российского производства. Отмечается, что комплекс был разбит на Ходжавендском направлении фронта.

На кадрах, обнародованных в Сети, можно увидеть, как оператор отслеживает передвижение Зенитного ракетного комплекса, который прячут в ангар, куда и прилетает ракета азербайджанского беспилотника. Внутри помещения, в результате точного попадания, прогремел сильнейший взрыв. Военная техника была уничтожена
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17.11.2020 14:52 Ответить
Это не мина была... судя по шуршанию - ствольная...
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17.11.2020 15:41 Ответить
 
 