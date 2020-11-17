"Уничтожайте вирус, а не предпринимателей": под Радой протестуют против карантина и фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 17 ноября, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Под зданием Верховной Рады в центре Киева проходит акция протеста малых предпринимателей "Право на труд!". Митингующие требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1 (2), 3993 относительно отмены фискализации. Организатор акции - SaveФОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+17 vitaliymkua
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+13 Frol Fedoroff
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в Украине заболеваемость в 4 раза больше. уже !
Наверное, потому, что считают, Вова ни при чем!
Это Порох отвечал за каждую ямку на дороге и каждое повышение цены на базаре.
А Вова хороший, он просто дураков нанял!
Или дураки - его?
Это вы, господа, сами отдали страну клоунам за стеклянные бусы.
К их совести взывать поздно, верните их в цирк. Или идите по домам.
Больше никакой бухгалтерии в РРО нет.
Нащщёт бухгалтерии с РРО я так понял всё понятно?