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С 1 ноября капитационная ставка для семейных врачей увеличилась с 600 до 651,6 грн, - замглавы Минздрава Садовьяк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вступило в силу постановление Кабмина, которым с 600 грн до 651,6 грн повышается капитационная ставка для врачей первичного звена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"Вступило в действие постановление, которое предоставляет возможность с 1 ноября увеличить капитационную ставку для первички с 600 до 651,6 грн",- сказала она на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Этим же постановлением урегулировано, что если у пациента нет декларации, но он с подозрением на COVID-19, он может обратиться в любую амбулаторию и через регистратуру подобрать врача, который будет его сопровождать. Мобильная бригада по направлению этого семейного врача приедет для отбора образцов, независимо от наличия у вас декларации",- добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил зарплаты семейным врачам, - Степанов
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Ого яке бабло!
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17.11.2020 11:09 Ответить
Умножьте разницу на 2000 пациентов.
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17.11.2020 11:23 Ответить
Треба людині з самого початку розказувати.
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17.11.2020 13:15 Ответить
а если разделить 2000 на 20 рабочих дней....... де ж они здоровье берут по сотне в день
принимать............
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17.11.2020 14:25 Ответить
Репортаж на ICTV. "В Николаеве от COVID-19 умерла семейный врач. В компенсации родственникам отказано З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як - Цензор.НЕТ 8628. Так как она не работала с больными на COVID-19 З 1 листопада капітаційна ставка для сімейних лікарів збільшилася із 600 до 651,6 грн, - заступник голови МОЗ Садов'як - Цензор.НЕТ 9980.. Это за пределами здравого смысла. Иначе . сначала сдай тест и только потом тебя может быть примет семейный врач. Цинизму зеленых скотов нет оправдания
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17.11.2020 11:15 Ответить
Опять два сотрудника МОЗ в закрытом помещении без средств индивидуальной защиты.
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17.11.2020 11:24 Ответить
Час би вже збільшити їм відповідальність за результати роботи, а не лише зарплатню за кількість підписаних декларацій.
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17.11.2020 13:54 Ответить
Она сама в эту хрень верит? Чтобы сдать анализ на ковид нужно часами простоять в очереди. О каких мобильных бригадах говорит эта ...
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18.11.2020 00:42 Ответить
 
 