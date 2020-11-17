РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3878 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 345 6
больница (1387) карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Кабмин выделил средства на развертывание мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На внеочередном заседании правительства было принято решение о выделении средств на развертывание мобильных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также назвали три локации, где будут находиться госпитали.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 17 ноября, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о развертывании мобильных госпиталей было принято из-за увеличения количества больных COVD-19, которое еще будет расти.

"Продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем различные варианты, чтобы увеличить количество коек, чтобы всем пациентам была оказана помощь. Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление, о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего были выделены 118 млн гривен", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве от коронавируса за сутки умерли 14 человек, 359 - выздоровели, выявили 1 143 новых случая, - Кличко

Глава Минздрава отметил, что для обустройства госпиталей выбрали три локации - Киев, Одессу и Краматорск .
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А персонал оне тоже выделили? Порту в этих госпиталях,если и в открытых уже персонала не хватает?Койками отчитаться?
показать весь комментарий
17.11.2020 11:18 Ответить
А Кабмін вкурсах шо до цього ще потрібен кисень, ШВЛ і обслуговуючий навчений медперсонал? Акакаяразніца.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:21 Ответить
та уже набор идёт, я записался в аматоры-реаниматоры.
показать весь комментарий
17.11.2020 11:31 Ответить
З такою владою в патологоанатоми треба зразу
показать весь комментарий
17.11.2020 11:38 Ответить
Рестораны против мобильных госпиталей

Я ставлю на рестораны, победят они 🤔
показать весь комментарий
17.11.2020 11:46 Ответить
Какие на хрен мобильные госпиталя! Это при том, что Украине огромное количество ведомственных больниц простаивает: это ж\д-е, портовые и бассейновые , профсоюные и шахтёрские, МВД и частные! Резервы огромные!! работайте !! Экспроприируйте! Отнимайте добровольно и принудительно! Страна в опасности! Потом Разберёмся!! Кому вернём, кому не вернём, кому капремонт сделаём, кому коммпенсацию вернём , а у кого и отнимем на совсем!!
показать весь комментарий
17.11.2020 13:12 Ответить
 
 