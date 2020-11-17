Кабмин выделил средства на развертывание мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске, - Степанов. ВИДЕО

На внеочередном заседании правительства было принято решение о выделении средств на развертывание мобильных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также назвали три локации, где будут находиться госпитали.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 17 ноября, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, решение о развертывании мобильных госпиталей было принято из-за увеличения количества больных COVD-19, которое еще будет расти.

"Продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем различные варианты, чтобы увеличить количество коек, чтобы всем пациентам была оказана помощь. Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление, о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего были выделены 118 млн гривен", - рассказал Степанов.

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Глава Минздрава отметил, что для обустройства госпиталей выбрали три локации - Киев, Одессу и Краматорск .