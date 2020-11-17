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Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вакцина от COVID-19 компании Moderna будет дорогой и достанется только США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Іншими словами - пік громадяни мають пережити самотужки і за власний рахунок. Першими партіями вакцини проколються небожителі і їх родини за рахунок держави, потім за свої кошти можне провакцинуватись кожний, хто залишився живим і в кого залишились гроші.
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17.11.2020 11:33
+4
а до больниц вакцины дойдут в 4 квартале 2021 года..
а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
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17.11.2020 11:32
+4
того імунітету 2 місяці. Якщо взагалі він є.
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17.11.2020 11:37
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17.11.2020 11:28 Ответить
а до больниц вакцины дойдут в 4 квартале 2021 года..
а вакцинация начнется в первом квартале 2022 года..
вопрос: сколько человек доживет до первого квартала 2022 года?!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
надеюсь, Зебилы, которые голосовали за Зеленый идиотизм, будут дохнуть в первую очередь..
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17.11.2020 11:32 Ответить
До 2 кварталу ці вакцини уже будуть не потрібні, бо перехворіють всі і будуть мати антитіла, але доживуть далеко не всі.
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17.11.2020 11:34 Ответить
того імунітету 2 місяці. Якщо взагалі він є.
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17.11.2020 11:37 Ответить
Тогда смысл вакцинации?
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17.11.2020 14:07 Ответить
Дохнуть будем, к сожалению все.

Но "утешает", что ЗЕбилов будет дохнуть в три раза больше, согласно пропорции голосования: 75% ЗЕбилов к 25% порохоботов 😁
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17.11.2020 11:43 Ответить
Іншими словами - пік громадяни мають пережити самотужки і за власний рахунок. Першими партіями вакцини проколються небожителі і їх родини за рахунок держави, потім за свої кошти можне провакцинуватись кожний, хто залишився живим і в кого залишились гроші.
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17.11.2020 11:33 Ответить
ага..ты в твиттере это напиши,тебе там сразу пометку фейк приляпают!
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17.11.2020 11:35 Ответить
еще никаких вакцин нет а єти уже купили и разделили...
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17.11.2020 11:35 Ответить
Базар идёт за российские вакцины (Спутник), или за человеческие?
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17.11.2020 11:36 Ответить
"а будете недовольны и захотите быстро - будем колоть парашной. бесплатно и уже хоть завтра".
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17.11.2020 11:37 Ответить
Першу партію ЗЄбариги тут же перепродадуть за кордон, а взамін запропонують вколотися кацапською.
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17.11.2020 11:37 Ответить
гы!!с вакциной уже проблем нет пусть не гонит!пусть покупает у ,,MODENA"(которую будут продавать только амерам по заоблачной цене эффективность та же 94,5% как и Pfizer-BioNtex)не факт что ещё прийдётся думать как не вакцинироваться!!(так как уже заявили что в случае даже вакцинации ,,социальную дистанцию 1,5-2,0 метра и масочный режим вряд ли отменят)словом будем ,.посмотреть" Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5136 Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2117
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17.11.2020 11:43 Ответить
Для покупки американской вакцины от moderna на 40 млн. человек нужно будет потратить 1.5 млрд. $, это практически та сумма которую зеленые ***** с фонда ковид потратили, на данный момент, на некому не нужные дороги.
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17.11.2020 11:43 Ответить
Одну из первых доз вколют Коле-Котлете, чтоб у него температура не поднималась выше 36,6 😕
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17.11.2020 11:45 Ответить
...И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда. (с)
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17.11.2020 12:02 Ответить
Скажите, а формулу нельзя купить? Ну у компании есть себестоимость и торговая наценка. Давайте дадим им наценку а по себестоимости у себя на фабрике Дарница, например.
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17.11.2020 12:21 Ответить
И по чём будет опиум для народа? Или на шару колоть будут?(не ВЕРЮ)
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17.11.2020 12:23 Ответить
Могут и нашару. Почему нет?
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17.11.2020 12:26 Ответить
По нидерландским новостям писали, что местная фирмочка по производству вакцин будет третий этап тестирования проводить в Украине. Что уже добазарились там с кем-то. Вы там смотрите, под что подставляете зад.
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17.11.2020 12:25 Ответить
это может быть
Они еще денег для себя заработают, подставив людей на эксперимент
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17.11.2020 19:54 Ответить
А він підписаний контракт показав?
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17.11.2020 13:33 Ответить
Вакцина от простуды. Не плохо. Можно будет теперь голым зимой загорать и купаться
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17.11.2020 14:45 Ответить
а кого в 2021 будут вакцинировать ? останется Шм... З....и Тим....
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17.11.2020 19:55 Ответить
на рашенской вакцине маркером напишут маде ин сша
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17.11.2020 19:56 Ответить
А если "рассказ" за вакцины не подтвердиться, то шмыгаль со всем семейством обязуется навсегда уйти на самоизоляцию в Испанию, Швейцарию, на крайняк - в Штаты.
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17.11.2020 21:00 Ответить
В переводе со лживо-зеленого языка получается: 1) Украина, ВОЗМОЖНО, получит 2 млн. вакцин к концу 2021г.; 2) Ими будут БЕСПЛАТНО провакцинированы САМЫЕ БЕДНЫЕ и САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРАНЫ ЛЮДИ, т.е.: пузатые зеленые министры, пустоголовые чиновники + все их знакомые и родня из вонючего 95 квартала, депутаты-украинофобы с десятками квартир и машин, типа дубинского, бужанского, мертвечука, кивы и т.п. уродов... Все ОСТАЛЬНЫЕ украинцы смогут приобрести вакцину по рыночной цене прибл. в середине 2022г. Большой привет от "рядового" "украинца" из "переданной народу" Феофании. Как там зелено свистел радуцкий: "Все только обещали, а зеля реально взял и отдал Феофанию народу..."
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17.11.2020 22:06 Ответить
Расейские вакцины пусть зебилы колют себе сами.
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18.11.2020 02:43 Ответить
Партію шмигалів ми вже отримали-пора вже гнати.
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18.11.2020 08:57 Ответить
Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021---сказал Шмыгаль с трибуны Рады. При этом подумал - хрен вы меня до этого времени увидите в Украине...
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18.11.2020 09:07 Ответить
 
 