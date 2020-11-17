Отказали в госпитализации: 53-летняя женщина умерла под больницей в Боярке. ВИДЕО
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Возле отделения Боярской больницы от сердечного приступа скончалась 53-летняя Светлана Гончар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете hromadske.
Родные привезли больную Светлану Гончар в крайне тяжелом состоянии, однако медики отказали ей в госпитализации. Несколькими днями ранее к ней отказалась приезжать скорая помощь.
По словам родственников, тогда у женщины болезнь только развивалась, однако симптомы инсульта были.
"Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимацию, даже на пол, моя мама была бы жива", - говорит дочь погибшей.
Боярскую больницу перепрофилировали на госпитализацию инфицированных COVID-19, однако должны были оказать помощь женщине в критическом состоянии, отмечают журналисты.
Пожалуйста, подождите...
https://kyiv.24tv.ua/ru/kak_rabotaet_skoraja_pomoshh_vo_vremja_jepidemii_koronavirus_2020_n1326895
Сейчас вроде как ковидную выделили в отдельную категорию.
Я узнавал, что было в реале. Даже сам не знаю, кто здесь виноват. По имеющейся у меня информации женщина с инсультом чуть ли не неделю пролежала дома. Когда ей стало плохо, вызвали скорую. Скорая приехала. Им сказали ехать в другую больницу, а они почему-то решили спихнуть в ковидную. Соврали, что сатурация 78. Привезли, а она при проверке оказалась 97 (абсолютно все нормально с легкими) и налицо все признаки инсульта. Скорая настаивала, чтобы врачи приняли пациентку. Те предложили стабилизировать и везти в другую больницу... Но до стабилизации так и не дошло. Пока решали, женщина умерла.
В общем, я думаю, что и скорая, и врач, знали, что пациентка не выживет и хотели повесить ее друг на друга. Жутко. Но скорей всего именно так и было.
звязок уловлюєш?
А от те, що відмовились шпиталізувати- повірю. Наша лікарня також футболить у сусідні райони, якщо не дати хабара.
Хоча про "перевернути на живіт" слушна порада.
Саме тому потрібно викликати приватного лікаря...
Секали кілька днів: стало легше, трохи подіяли прийняті медикаменти, вирішили, що приступ пройшов.
"гроші *ходять* за пацієнтами"- пригадуєте? 49,90 грн
Проблема системна, а такі виродки, як порошенко і зеленський мають мотати пожиттєве із сімейками.
Що таке "гроші за пацієнтом"? Це якщо в лікарні десятки лікарів, сотні ліжкомісць, а пацієнтів звертається лише десять. Є сенс утримувати таку неповоротку махіну? А якщо в таку ж лікарню звезнеться кілька сот пацієнтів- то потрібно виділяти кошти саме на таку лікарню. Вмикай мозок.
І медицина також має бути доступна і дієздатна у повному обсязі.
І мені не потрібно , щоб їх "економили" всякі "супруни"- зеленські і парашенки.
Ось "зекономили"-- люди вмирають на вулиці, бо місця відсутні, ліки відсутні, кисень відсутній.
А гроші виділяються тупо "на дороги". І який сенс в твоїй писанині? Мозок вмикав?
Тепер до суті твого інтелектуального питання. Гарна новина: Я маю відповідь. Голосували ті самі люди, котрі у 2014 голосували за свинячий вереск "в один тур"(54%), а точніше- більша їх частина. Думаєш, їм хотілося веселощів? Я сумніваюся. Думаю, вони почувались обманутими, окраденими і цинічно зрадженими під час прямої військової агресії. Вони пережили розчарування і фрустрацію. Замислись про це, якщо маєш таку можливість.
Ти хоч трохи розбирався у питанні медреформи? Бо говориш ти зараз фразами, що поширювались у фейсбучику та лились з екранів телевізора.
Вмикай мозок)))
ДЕРЖАВА ІСНУЄ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, а не для порошенок, зеленських і януковичів , щоб вони влаштовували "економії", "оптимізації" чи "реформи". Якщо нема грошей, треба скорочувати чиновників і поліцію, а не розпродувати землю чи будівлі лікарень. Скільки корупціонерів посадив порошенко? стільки ж, скільки зеленський- жодного.
Не відповідай мені будьласка , доки не порозумнішаєш. Гарного дня.
На іншій гілці (про померлу викладачку з Житомира) написала: не просто терендять, а горланять (я не лише про Україну), як всі переймаються людьми, їхнім здоров*ям і життям, "дбають" про них і "бережуть". І всі оці =заходи= придумали теж винятково для їхнього блага.
І що ? Ось видно результат цих "зусиль".
Таке огидне лицемірство !
Разом з рештою тих, хто створив і організував цей дурдом.
Породіллям пощастило: лишилися живі і народили дітей під дверима лікарень.
Тепер почнуть вмирати.
А про скільки випадків, коли люди померли вдома, бо швидка не приїхала і / або не надали допомогу, коли хворого привезли рідні - ми не знаємо.
за себе говори. або пропонуй конструктивно.
критикувати кожна мавпа вміє, навіть тролі заробляють на розпалюванні ворожнечі.
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3231526/75090370
Насколько я знаю, что часто если при инсульте в течении часа не оказать помощь - наступает паралич....