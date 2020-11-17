Отказали в госпитализации: 53-летняя женщина умерла под больницей в Боярке. ВИДЕО

Возле отделения Боярской больницы от сердечного приступа скончалась 53-летняя Светлана Гончар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете hromadske.

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Родные привезли больную Светлану Гончар в крайне тяжелом состоянии, однако медики отказали ей в госпитализации. Несколькими днями ранее к ней отказалась приезжать скорая помощь.

По словам родственников, тогда у женщины болезнь только развивалась, однако симптомы инсульта были.

"Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимацию, даже на пол, моя мама была бы жива", - говорит дочь погибшей.

Боярскую больницу перепрофилировали на госпитализацию инфицированных COVID-19, однако должны были оказать помощь женщине в критическом состоянии, отмечают журналисты.

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