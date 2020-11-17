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"Максимально установить контакт и говорить с уважением", - в МВД рассказали о курсе подготовки патрульных для спасения потенциальных самоубийц. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Патрульные полицейские проходят специальный курс, в котором отрабатывают свои действия в случае когда надо спасти человека, решившего покончить с собой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об рассказывается в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".

Теоретические знания будущие патрульные получают на занятиях по стрессоустойчивости и эффективной коммуникации. Во время этих занятий анализируются видеозаписи патрульных, которые уже спасли людей от самоубийства.

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Автор: Сергій Яковенко
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Говорить с уважением, а лучше предложить должность премьер-министра или сенатора в палате лордов.
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17.11.2020 12:49 Ответить
пока единицы учатся спасать, властители-самоучки массово доводят людей до самоубийств.
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17.11.2020 12:55 Ответить
ну а если ты не самоубийца, то можно и по почкам.
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17.11.2020 12:57 Ответить
Научите их так разговаривать со ВСЕМИ людьми, а не выборочно.
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17.11.2020 13:06 Ответить
Надо Мытця подписать на спасение самоубийц. У него хорошо получится.
"
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
Савка. Пригай, ***й!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може ** і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). Н** она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, **й!
Васіліса Єгоровна. А можєт давайте поговорім, рєбята. Ви ізвінітє, я сначала, було, подумала, шо ви жлоби, так вийшло случайно. Ви мнє даже понравілісь, я даже подумала, какіє інтєрєсниє пацанчікі в горах гуляют…
" (С)
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17.11.2020 13:10 Ответить
"Максимально установить контакт и говорить с уважением", - в МВД рассказали о курсе подготовки патрульных для спасения потенциальных самоубийц.
==========
А потом новеньким электрошокером жахнуть!
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17.11.2020 13:37 Ответить
 
 