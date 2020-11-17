"Максимально установить контакт и говорить с уважением", - в МВД рассказали о курсе подготовки патрульных для спасения потенциальных самоубийц. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Патрульные полицейские проходят специальный курс, в котором отрабатывают свои действия в случае когда надо спасти человека, решившего покончить с собой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об рассказывается в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".
Теоретические знания будущие патрульные получают на занятиях по стрессоустойчивости и эффективной коммуникации. Во время этих занятий анализируются видеозаписи патрульных, которые уже спасли людей от самоубийства.
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Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
Савка. Пригай, ***й!
Ахванасій (запопадливо). Так шо, Савка, може ** і нє будєм, мєнє шо то нє хочєтся…
Хабібулін (запопадливо). Н** она нам така здалась. Правда, дядя Савка?
Васіліса Єгоровна. Хлопчики, та ви шо?
Савка. Пригай, **й!
Васіліса Єгоровна. А можєт давайте поговорім, рєбята. Ви ізвінітє, я сначала, було, подумала, шо ви жлоби, так вийшло случайно. Ви мнє даже понравілісь, я даже подумала, какіє інтєрєсниє пацанчікі в горах гуляют…
" (С)
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А потом новеньким электрошокером жахнуть!