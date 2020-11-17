Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская заявила, что в природе циркулируют четыре коронавируса, способных влиять на здоровье человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Голубовская заявила в видео, опбуликованном Telegram-каналом "Коронавирус.Инфо".
"Сейчас сезон коронавирусов, а мы знаем семь коронавирусов, которые вызывают заболевания у человека. Четыре из них постоянно циркулируют в природе и мы всю жизнь заражались этими коронавирусами. Они всегда вызывали легкий респираторный синдром", - рассказала врач.
По ее словам, CОVID-19 - "один из трех опасных, которые вызывают воспаление легких".
"Зимний период времени - это их сезон, и это связано как со свойствами возбудителей, так и с особенностью их передачи. Увеличивается влажность, более интенсивно идет передача инфекции"
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если внимательно приглядеться, то 7, а если с пробелом посчитать, то 8
Чота верю, ибо если столько новостей о ней, то что-то.....
Помолчи.
У нас еще есть один педиатр который кличку себе придумал "доктор" )) Так него тоже монографию засчитали как кандидатскую))) Тупо ТРЭШ
И вот эта вся братва типа нас лечит и учит!!! Они даже базовых знаний не имеют магистерских
Мужик з Факєлом
"Якщо буде 3-4 різні вакцини, то це означає 3-4 різні мікрочіпи? Вони сумісні?"
https://twitter.com/natlasst/status/1327259518699511808
ИВЛы закончились, подключают к древним наркозным аппаратам. Т.е. умрут почти все подключенные. Те, которые выживут, останутся инвалидами. Я даже не знаю, почему ты вцепился в ту Беларусь. Пример для подражания так себе.
Але вона мене вже дістала, ця діячка.
это арестович 2.0
А в Австралии тоже Локдаун!!! И в Бразилии)) И в Мексике ))
А там лето )))) Вот незадачка . Советую всем для интереса посмотреть работы этой докторши липовой!!! Какие то обзорные работы в украинском медвестнике. И при это у нее степень доктора наук. Она элементарных знаний не имеет ПРОСТО ТРЭШ.
А если по теме то поясню всем что у вируса нет времени года и времени сутокпоскольку он живет внутри клетки и только там он может существовать . А там все одинаково что зимой что летом))) Есть только одно отличие это то что у некоторых белых народов в конце лета начинает падать иммунитет из за падения уровня витамина D и вирус более интенсивно размножаешься так как иммунная система ослаблена и не не препятствует его распространению!!! И я не доктор наук!!!!