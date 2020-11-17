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Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская заявила, что в природе циркулируют четыре коронавируса, способных влиять на здоровье человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Голубовская заявила в видео, опбуликованном Telegram-каналом "Коронавирус.Инфо".

"Сейчас сезон коронавирусов, а мы знаем семь коронавирусов, которые вызывают заболевания у человека. Четыре из них постоянно циркулируют в природе и мы всю жизнь заражались этими коронавирусами. Они всегда вызывали легкий респираторный синдром", - рассказала врач.

По ее словам, CОVID-19 - "один из трех опасных, которые вызывают воспаление легких".

"Зимний период времени - это их сезон, и это связано как со свойствами возбудителей, так и с особенностью их передачи. Увеличивается влажность, более интенсивно идет передача инфекции"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская об осложнениях COVID-19: Этот вирус поражает практически все органы и системы. Под ударом легкие, сердце, сосуды, ЦНС и психика

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Zebil-19, Neloh-42, Kovid-19.
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17.11.2020 13:22
+25
Це Владімір Бєнін?
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17.11.2020 13:32
+23
Сталася помилка: Zebil-73 звичайно. Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 4413
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17.11.2020 13:23
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Zebil-19, Neloh-42, Kovid-19.
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17.11.2020 13:22 Ответить
Сталася помилка: Zebil-73 звичайно. Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 4413
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17.11.2020 13:23 Ответить
Ermak-1, Aracham-19, Sivocha-20, Milovan-20, Kravchuk-20, Bragar-19, Mendel-1920... На самом деле их намного больше.
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17.11.2020 13:28 Ответить
Але найстрашніший - HUYLO-0. Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8947
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17.11.2020 13:30 Ответить
Ты не поверишь, но московский вирус HUYLO-0 намного легче переноситься, чем все вышеперечисленные. От HUYLO-0 есть лекарство, ВСУ называется, а от этих нет ничего.
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17.11.2020 13:33 Ответить
Взагалі то ВСУ лікує всі болячки.))
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17.11.2020 13:37 Ответить
Увы. Только внешние. Внутренние ВСУ не лечит. Не тот формат.
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17.11.2020 13:38 Ответить
Есть тяжелая, но эффективная терапия Майдан 3)
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17.11.2020 13:48 Ответить
Согласен. Это средство широкого спектра действия, вот только что-то его пока нет в Украине.
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17.11.2020 13:52 Ответить
Давай на беёзу лаптекопытная обизьяна
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17.11.2020 14:20 Ответить
а шо ни так? после 2004 ваще всьо нифигово было... до августа 2008. но там внешний фактор + некорый 3,14...изм местных руководителей. в 2014 не напади *****. тоже много по иному было бы...
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17.11.2020 15:59 Ответить
Всі кацапи так кажуть.
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17.11.2020 14:20 Ответить
Уявіть собі: Янукович і Ковід19. Бюджет у кінці 2013 року - майже нуль. Бігав і в китаю просити, і з меркельшами торгувався, а пуйло типу пообіцяло всього три мільярди. Чи вистачило б їх? Тоді теж розкрадали.
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17.11.2020 14:23 Ответить
Ще забули Arestovich-33
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17.11.2020 15:59 Ответить
Это шедевр )))
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17.11.2020 15:07 Ответить
Йожкин ж ты кот, так коронавирусов аж 7 штук оказывается. Как дальше жить? Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 807
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17.11.2020 13:23 Ответить
Больше 40-ка.
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17.11.2020 13:24 Ответить
Відомих.
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17.11.2020 13:24 Ответить
Окуеть. До КОВИД-19 человек корнонвирусом не болел, на сколько я помню.
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17.11.2020 13:23 Ответить
Так Голубовская же говорила, что пережила пандемию свинного грипу. Помните? тогда пол планеты вымерло Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5824
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17.11.2020 13:24 Ответить
Могло вымереть, но санстанция и эпидслужба Украины помогли побороть пандемию.
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17.11.2020 13:28 Ответить
Та ну, какая эпид служба? Всем известно что планету спасла баба Юля
Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9393
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17.11.2020 13:32 Ответить
ох щас прилетит тебе от Ваньки, за то шо Бахиню тронул
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17.11.2020 13:49 Ответить
Точно! Как это я забыл? Наверное в коме пролежал всю болезнь, поэтому не помню.
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17.11.2020 13:30 Ответить
ковид 19 это два коронавируса, не?
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17.11.2020 13:24 Ответить
ковид 19 это два коронавируса, не?
====
если внимательно приглядеться, то 7, а если с пробелом посчитать, то 8
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17.11.2020 13:40 Ответить
1+9=10 ,1+0=1 один таки,если по нумирологии Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3697
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17.11.2020 13:45 Ответить
Кто-то писал шо это существо "сидело на потоках", но поперли взад, вот оно из каждого утюга и стращает - ууууу, вирус очень, очень кринжов(с умным видом поп.равляя очки и беря с полки сборник молитвочек к т.н. "богу")
Чота верю, ибо если столько новостей о ней, то что-то.....
Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1838
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17.11.2020 13:24 Ответить
надоела уже, пусть меньше говорит - оно лучше будет
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17.11.2020 13:25 Ответить
Это и тебя касается. Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 3080
Помолчи.
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17.11.2020 13:31 Ответить
Не знаю как для всех, но для украинцев самый опасный - это Зе-вирус. Он и целую страну похоронить может.
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17.11.2020 13:25 Ответить
Они сами ничего не знают . Не берите лишнее в голову . Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8634
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17.11.2020 13:25 Ответить
Голубовская, ты опять вылезла, рупор ВООЗа? Для людей опасны такие врачи, как ты.
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17.11.2020 13:26 Ответить
Режим, похоже, подходит к краю пропасти. Интересно, предстоит ли снос Шмыгаля (и всей его банды) Верховной Радой.
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17.11.2020 13:42 Ответить
Цікаво, а у кучерявих хрущів є ковід 19? Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8468

Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1483
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17.11.2020 13:29 Ответить
Це Владімір Бєнін?
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17.11.2020 13:32 Ответить
З Наденькой Шмендєль Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9309 !
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17.11.2020 13:38 Ответить
оце - Владимир Ленкин
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17.11.2020 13:43 Ответить
Там вже все заплутано - лєнкін, йулькин чи льошкін? Повний квартал з хрущами.))
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17.11.2020 13:47 Ответить
ну? и разве бОгдан (который Андрей) не прав??? кубло ))))
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17.11.2020 13:51 Ответить
Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська - Цензор.НЕТ 642
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17.11.2020 15:08 Ответить
пора ей премию "шнобеля" дать за семь коронавирусов... весь мир теперь смотрит всеукраинский "зе квартал " в исполнении "зеленых слуг квартальных"
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17.11.2020 14:03 Ответить
Голубовская тварь воровка и манипулятор. Много лет профессионально запугивает население. Вот очередной неякрий но пример. Из 7 короновирусов вызывающих заболевания, она каже три опасных это наш Ковид 19, и два ужасных МЕРС и , SARS, которые давали высокую очень смертность. Как эти три можно сравнивать и называть при этом Ковид одним самым опасным.? Можно если ты хочешь запугать Потому что сравнивать Ковид и Мерс это тоже самое что сравнивать гонорею и ВИЧ, думаю удачная аналогия. Ненавижу Голубовскую, она уже пусть косвено но виновата в сотнях смертей, когда призывала антибиотиками лечить Ковид.
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17.11.2020 14:05 Ответить
липовая докторша у которой нет научных работ а какие то обзорные работы в медвестнике)))
У нас еще есть один педиатр который кличку себе придумал "доктор" )) Так него тоже монографию засчитали как кандидатскую))) Тупо ТРЭШ
И вот эта вся братва типа нас лечит и учит!!! Они даже базовых знаний не имеют магистерских
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17.11.2020 19:56 Ответить


Мужик з Факєлом

"Якщо буде 3-4 різні вакцини, то це означає 3-4 різні мікрочіпи? Вони сумісні?"
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17.11.2020 14:08 Ответить
Кожна з вакцин належить - рептилоїдам, сірим або анунакам. Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6639
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17.11.2020 14:14 Ответить
Хех. Знаю я людей, которые мне "с пеной у рта" кричали что я начитался мокшанских сайтов - когда я говорил что коронавирусы - это семейство вирусов и известно оно давно.
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17.11.2020 14:21 Ответить
Лукашенко публично и официально на международной встрече обвинил коронобесов что это они хотят его свалить за отрицание ковида. Это вызов ковидной мафии от Беларусии. Если они не поднимут перчатку а утрутся и промолчат то это просто какой то позор. Беларусь не Корея информации полно и бацька не откажет в проверке докажите шарлатаны ковидные что у бацьки эпедемия. Раз нет то и у остальных нет. Беларусь этот тот тест для ковидных через который не переступишь . Где страшилки ковидных про Беларусь. Их нет. Они боятся разоблачений своей брехни. Как и всех тех кто не продался кукловодам коронобесов.
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17.11.2020 14:22 Ответить
Да срать все хотели на твоего Луку. А вот из твиттера анестезиолога (сами разберетесь откуда):
https://twitter.com/natlasst/status/1327259518699511808

ИВЛы закончились, подключают к древним наркозным аппаратам. Т.е. умрут почти все подключенные. Те, которые выживут, останутся инвалидами. Я даже не знаю, почему ты вцепился в ту Беларусь. Пример для подражания так себе.
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17.11.2020 14:41 Ответить
Не страшилки а диспут с беларускими эпидемиолагами будет доказам что ковидные не брешут.
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17.11.2020 15:04 Ответить
Ты еще с Северной Кореей диспут устрой. В Беларуси до сих пор есть только линия "партии". А "партия" в лице Луки утверждает, что от вирусов лечит трактор.
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17.11.2020 15:22 Ответить
Это теория заговора. Если мы будем жить, опираясь на фантазии и недоказанные предположения, то что же это будет? Что может посеять вокруг себя полуграмотный колхозник с замашками диктатора?
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17.11.2020 14:43 Ответить
Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9300
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17.11.2020 14:22 Ответить
То есть нужно не уберечся самому, а уменьшить нагрузки на систему здравохранения. Вы видите, какие на самом деле цели ставит себе система здравохранения. И вот такие "звезды" там везде, вещающие банальщину с умным видом и подменяющие цели сохранения здоровья граждан корпоративным интересом, оплачиваемым, тем не менее из наших карманов..
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17.11.2020 14:38 Ответить
Те, про що говорилося (я сама не раз писала ще на початку), що коронавірусів багато, вони поділені на дві групи, цей - не єдиний екслюзивний і не перший.

Але вона мене вже дістала, ця діячка.
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17.11.2020 15:00 Ответить
*ексклюзивний
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17.11.2020 15:01 Ответить
Ей заплатили что бы она несла эту хрень. Разнообразие коронавирусов! Врать суки не устали? Уже абсурд на абсурде.
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17.11.2020 17:42 Ответить
Да почему же бред? Они известны давно. Большая их часть вызывает обычное ОРЗ (ну или ОРВИ - на Ваше усмотрение). Единственная ошибка, что это только пока что человечество сталкивалось с тремя опасными штаммами. А так еще после старых исследований, которые Китай начал после эпидемии SARS, сообщали, что только в одной пещере в Китае нашли 7 новых штаммов коронавируса, потенциально опасных для человека. Так что все впереди. Кстати, у местных в крови были антитела к этим штаммам.
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17.11.2020 19:15 Ответить
А как быть с тем фактом, что сам сарс пытались пропихнуть нам куда раньше, только интернета не было так глобально что бы всех напугать. И вообще меня смущает то, что вокруг меня, полно людей которые попадают в зону риска. Мол заболеть достаточно и будет кирдык. Так нет, здоровы все как быки. А было все как по описанию в Италии, у нас тут это явно нельзя бы было проморгать, да и сомнений бы не было.
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18.11.2020 02:16 Ответить
не стоит постить эту персону..
это арестович 2.0
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17.11.2020 17:46 Ответить
ТУПО ТРЭШ!!!! "Светило" эпидемиологии)))(((( До ржачки трэшево)))) Сезон коронавирусов)))
А в Австралии тоже Локдаун!!! И в Бразилии)) И в Мексике ))
А там лето )))) Вот незадачка . Советую всем для интереса посмотреть работы этой докторши липовой!!! Какие то обзорные работы в украинском медвестнике. И при это у нее степень доктора наук. Она элементарных знаний не имеет ПРОСТО ТРЭШ.
А если по теме то поясню всем что у вируса нет времени года и времени сутокпоскольку он живет внутри клетки и только там он может существовать . А там все одинаково что зимой что летом))) Есть только одно отличие это то что у некоторых белых народов в конце лета начинает падать иммунитет из за падения уровня витамина D и вирус более интенсивно размножаешься так как иммунная система ослаблена и не не препятствует его распространению!!! И я не доктор наук!!!!
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17.11.2020 19:50 Ответить
 
 