Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская. ВИДЕО

Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская заявила, что в природе циркулируют четыре коронавируса, способных влиять на здоровье человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Голубовская заявила в видео, опбуликованном Telegram-каналом "Коронавирус.Инфо".

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"Сейчас сезон коронавирусов, а мы знаем семь коронавирусов, которые вызывают заболевания у человека. Четыре из них постоянно циркулируют в природе и мы всю жизнь заражались этими коронавирусами. Они всегда вызывали легкий респираторный синдром", - рассказала врач.

По ее словам, CОVID-19 - "один из трех опасных, которые вызывают воспаление легких".

"Зимний период времени - это их сезон, и это связано как со свойствами возбудителей, так и с особенностью их передачи. Увеличивается влажность, более интенсивно идет передача инфекции"

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