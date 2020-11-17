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Проект "Без цензуры": Палата №6. Как правительство Шмыгаля предлагает всем без разбора становиться хирургами и медсестрами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Устроить хаос в политике, а потом - и в медицине", - кажется, именно таким лозунгом руководствуется нынешнее правительство, когда хочет отправить людей с улицы работать в "ковидные" больницы.

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает на молекулы ложь и манипуляции премьера Дениса Шмыгаля и скандальной замглавы Минздрава Ирины Микичак.

За что Минздрав так не любит украинцев в целом и предпринимателей в частности? Какой логикой руководствуется правительство и его глава Шмыгаль? Но стоит ли ее искать в действиях Кабмина вообще?

А вы пошли бы работать в больницу, потеряв постоянное место работы? И хотели бы попасть к специалисту, который послушался скандальную Ирину Микичак?

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Напомним, Министерство здравоохранения предложило малым предпринимателями идти работать в больницы. 

По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+31
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 5911
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17.11.2020 14:39
+25
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 2310
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17.11.2020 14:45
+21
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 9316
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17.11.2020 14:51
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Правила форума Совет форумчан
так чо...можно и МАУ летчиков так же набирать
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17.11.2020 14:37 Ответить
Ну 73% вроде так же считают, что президентом моежт быть любой лох с купленым дипломом...
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17.11.2020 15:29 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 8618
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17.11.2020 16:24 Ответить
На шлемах у бравых руцких витязей, еще полагается арабская вязь, восхваляющая Аллаха и пророка Мухаммеда (но они, типа не знали и думали что это узоры Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 3330 ).
Но на самом дело, они, платили дань Золотой Орде как ее вассалы, а одним из вариантов уплаты такой дани, было участие в походах против неверных. Так, гордость расейской нации Александр Невский, ходил в походы под черным знаменем пророка Мухаммеда, что зафиксировано в летописях. Позднее, в адаптированных для оленей текстах, "чермное знамя", заменили на "чевленое знамя" тут же переведя это как "красное знамя," приложив в доказательство гравюру с красным знаменем написанную 200 лет спустя написания летописи
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17.11.2020 17:54 Ответить
Зе "запускал флешмоб ЮНЕСКО" из помещения ОПУ. Потом санитары уволокли его обратно.. Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 4870 (с)
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17.11.2020 14:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 5911
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17.11.2020 14:39 Ответить
Вчора Лапін на ПРЯМОМУ сказав що у нього є обценьки, молоток та зубило. Може працювати стоматологом. Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 9597
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17.11.2020 14:39 Ответить
а я не гинеколог конечно, но посмотрю с удовольствием )))
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17.11.2020 15:12 Ответить
Не наїлись ще лайна жидівського?то кушайте не абляпайтесь!
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17.11.2020 14:43 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 2310
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17.11.2020 14:45 Ответить
Лечу головную боль, ангину, насморк, мигрень, зубную боль,...по методу Дункана Маклауда.
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17.11.2020 16:52 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 1579

А я протезую ще....
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17.11.2020 17:50 Ответить
Зубное протезирование? Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 1482
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 7206
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17.11.2020 20:24 Ответить
так.
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 275
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17.11.2020 21:00 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 8846
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17.11.2020 21:40 Ответить


Кіт Вчений

ФОП "хужинєбудєт",
ФОП "абинепорох"
та ФОП "хочпоржом".
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17.11.2020 14:45 Ответить
ну я ФОП. и НЕ голосовал за этих дебилов.
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17.11.2020 15:13 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 9053 я ж не про всех...я про 73%
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17.11.2020 15:26 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 9316
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17.11.2020 14:51 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 6636
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17.11.2020 14:53 Ответить
Шо, серьёзно? Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 2374
Прям предлагает сразу хирургами стать?
Вы в это верите?
Я тоже.
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 9972
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17.11.2020 14:51 Ответить
что за бред? она сказала шоб шли электриками, поварами, подметалами и подколесами и прочими полезными дворниками.
че передергивать то?
какие нафиг хирурги то?
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17.11.2020 16:35 Ответить
До хирурга дослужиться надо!
Хирургами будут работать те, что раньше в больнице был поваром, дворником...- им будет повышение, а "новенькие" пойдут на их места
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17.11.2020 18:08 Ответить
Ну если нелох 42 года может страной управлять, то почему вчерашний ФОПовец не может быть хирургом. 73% подтвердят что может.
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17.11.2020 18:46 Ответить
Стоподово! Они и доказательства по ТВ видели "Доктор Хаус" - в реальной жизни он на саксофоне играет, но явно видно, что он спокойно может и хирургом, да еще каким!!!
А Зе так вообще талантище, кого только не играл, разве, что только дворников и поваров, вот ими поэтому работать и не может!
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18.11.2020 08:26 Ответить
А кстати да - пусть кретинов "лечит" Вася дворник, а свид. о смерти поциента выписывает бомж Миша с 1 классом образования. Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 8767
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18.11.2020 10:39 Ответить
Жаль шо не мужик в этом выпуске, ибо слушать это повизгивание.... ну извини.те, "кращая аналитичка", тяжело.
А в позапр. выпуске как вы сказали за 20 сек. 2 раза недословечко "мизки"...., то у мну мизги закипели и мизг приказал поставить на "АНУ СТОП СУ,,,БЛ,,,ИННН,,,ТЫ ШО ДУРАК,,,,, ****" и мноо ругалСИ.

Я бы не ставил ся - Ой, а я лучше всех напр футбол комментирую, когда у меня заикание. Так и тут. Ладно, попр. послушать...(МИЗГ требует прекратить, но я упорно попробую...)
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17.11.2020 14:53 Ответить
А МОЖНО МНЕ СТАТЬ АНЕСТЕЗИОЛОГОМ ЗЕЛЕНСКОГО?!
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 8389
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17.11.2020 14:59 Ответить
Конечно!
Обращайся сразу к Шмыгалю.
Он пообещал, он и сделает.
Или он говорил совсем о другом?
Ааааа Какая разница!
Теперь ты анестезиолог из "Палаты №6".
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17.11.2020 15:03 Ответить
У Феофанію до ЗЄшмарклі (якщо він там дійсно перебуває) відправити б "лікаря" який раніше працював м'ясником. От я б поржав.
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17.11.2020 14:59 Ответить
Удачное название - "Палата №6".
Серьёзная аналитика. Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 2882
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17.11.2020 15:00 Ответить
Здесь не палата №6, а воровское кубло бездарей и проходимцев, начиная с самого Степанова! Состав руководства МОЗ не оставляет шансов на выживание....Шаталова - привел с собой главного бухгалтера полиграфкомбината Украина (для контроля финансовых потоков на госзакупках), Микичак - это недалекое существо развалило медицину Львовщины, теперь дошла очередь Украины в целом, Садовяк - главврач из Коломыи, потом главврач ОХМАТДЕТа, которая увольняла завотделением с 30-летним стажем за отказ докладывать на пятиминутке на украинском, Иващенко - имбецил с зашитой "заячьей губой" - вор и проходимец из компании "Линк-Медитал" - партнеров по воровству Степанова на диализных схемах в бытность его губернаторства в Одессе. Это только министр и его замы!!! Короче, труба дело....
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17.11.2020 15:06 Ответить
ну якщо "заввотдєлєнієм" з 30-річним стажем не може розмовляти державною мовою- то йому точно треба лікуватись.... чи "какаяразніца"?????
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17.11.2020 16:09 Ответить
Ну, если твоего ребенка будет оперировать коновал, но в вышиванке - я не возражаю. Только специалиста мы выбираем не по знанию языка, правда? Да и вся рогатая братия ВИП-патриотов ездит лечиться в Германию-Австрию явно не к специалистам со знанием украинского. Хватит стравливать людей!
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18.11.2020 11:56 Ответить
Ты, мужик, "какаяразница" мы уже видим по донецку и луганску.
совет - не говори такое тем кто воевал в лицо, а не по интернету. Они то знают шо на передовой нормально говорить как хочешь, но так же знают шо именно за "язык" пришли буряты и прочая шваль. "защищать язык" пришли.
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18.11.2020 12:16 Ответить
Ну, так определись - или "на передовой нормально говорить как хочешь" или "шо именно за "язык" пришли буряты". Никто не оспаривает украинский как ЕДИНСТВЕННЫЙ государственный язык в Украине, но ломать людей через колено на бытовом уровне не получится - это только вызывает обратную реакцию. Еще раз акцентирую - работа врачом в больнице - не госслужба!!!
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19.11.2020 16:15 Ответить
потом главврач ОХМАТДЕТа, которая увольняла завотделением с 30-летним стажем за отказ докладывать на пятиминутке на украинском\\\\\\\\

Руский, а шо, во Франции бы не уволии хоть Премьера, если бы он принципиально говорил на Госслужбе по английски? Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 3381
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17.11.2020 16:40 Ответить
Так уволь нашего президента. Он часто говорит по кацапски.
Например, Президент Украины выступает на украинском форуме iForum2019
https://www.youtube.com/watch?v=o-hivARA-fw

Примеров таких масса.
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18.11.2020 03:02 Ответить
пару коментов почитал.... быдлу это круто, "факинг" быдлу.

А щодо вашего коммента - а зачем? Увольнять то, если ..... быдлу по-приколу то? Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 4622
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18.11.2020 10:32 Ответить
Я смотрю - себя ты, конечно, считаешь "не быдлом" - а голубой кровью?
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18.11.2020 12:03 Ответить
Нет! Я быдло бо тут "живу".
Вот если был бы как тут - как-то Вольф Ларссен, или Ник Нилссен(ну там 2 чела из Дании и Норвегии), то да, считал бы себя норм.
Кстати голубая кровь у мечехвостов - посм. как ее добывают и что с ними делали раньше. - миллионами складировали на жаре и делали из них удобрения.
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18.11.2020 12:09 Ответить
А врач-хирург в операционной - на Госслужбе???
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18.11.2020 11:57 Ответить
Нет блин, у нас можно, как тот ссудья высрал - да хоть на франц. разговаривайте(в суде)

Рвач откуда з.п. получает? Из бюджета РФ? ах да, судя по ее взвывам из каждого утюга - оттуда так же.
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18.11.2020 12:13 Ответить
Рвач - это в смысле хирург, врач, я так понимаю....? Ну, дружище, никто в жизни не минует священника и врача, так что не спеши плевать в колодец. Карма - она такая)))
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19.11.2020 16:17 Ответить
якраз звільнилися всфальтоукладчики. ..... мама я в медики пойду
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17.11.2020 15:17 Ответить
И что плохого в этом предложении? Ваш вислюк оманский говорил ,что вы все президенты! Так почему не врачи ,с завтрашнего дня? Какая разница ,если ты зедебил,кто тебя лечит,если у тебя клоун президент?
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17.11.2020 15:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 3436
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17.11.2020 16:08 Ответить
И Супрун был плохой исполняющия обязанности министра, а вот из Степанова-руководителя налоговой службы получился класс.
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17.11.2020 16:49 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 3680
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17.11.2020 16:49 Ответить
А где же наши "активисты"?
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17.11.2020 17:53 Ответить
Санітарками йти говорилося. Чудова робота (кожен знає) що це золоте дно: там дають і дають в карман і на лапу і беруть, беруть...А взагалі пропозиція уряду прекрасна
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17.11.2020 18:24 Ответить
Але слабО
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17.11.2020 18:30 Ответить
Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 8599
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17.11.2020 19:54 Ответить
Зібралися Чех, Українець і Руский на спільну випивку.
Чех випив і шкаликом об землю, хрясь:
- Не п'ю я з одного і того ж шкалика два рази, бо в нас цього кришталю куди не плюнь.
Руский вихилив пів-пляшки з горла до половини і об землю, хрясь:
- А я не п'ю з одної пляшки, бо у нас тої водки хоч втопися.
Українець випив шкалик, закусив салом і руского табуреткою бо голові, хрясь:
- А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо у нас їх як тарганів розвелося. Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами - Цензор.НЕТ 3750
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17.11.2020 22:03 Ответить
 
 