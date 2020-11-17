Проект "Без цензуры": Палата №6. Как правительство Шмыгаля предлагает всем без разбора становиться хирургами и медсестрами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
"Устроить хаос в политике, а потом - и в медицине", - кажется, именно таким лозунгом руководствуется нынешнее правительство, когда хочет отправить людей с улицы работать в "ковидные" больницы.
В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает на молекулы ложь и манипуляции премьера Дениса Шмыгаля и скандальной замглавы Минздрава Ирины Микичак.
За что Минздрав так не любит украинцев в целом и предпринимателей в частности? Какой логикой руководствуется правительство и его глава Шмыгаль? Но стоит ли ее искать в действиях Кабмина вообще?
А вы пошли бы работать в больницу, потеряв постоянное место работы? И хотели бы попасть к специалисту, который послушался скандальную Ирину Микичак?
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Напомним, Министерство здравоохранения предложило малым предпринимателями идти работать в больницы.
По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.
Пожалуйста, подождите...
Но на самом дело, они, платили дань Золотой Орде как ее вассалы, а одним из вариантов уплаты такой дани, было участие в походах против неверных. Так, гордость расейской нации Александр Невский, ходил в походы под черным знаменем пророка Мухаммеда, что зафиксировано в летописях. Позднее, в адаптированных для оленей текстах, "чермное знамя", заменили на "чевленое знамя" тут же переведя это как "красное знамя," приложив в доказательство гравюру с красным знаменем написанную 200 лет спустя написания летописи
А я протезую ще....
Кіт Вчений
ФОП "хужинєбудєт",
ФОП "абинепорох"
та ФОП "хочпоржом".
Прям предлагает сразу хирургами стать?
Вы в это верите?
Я тоже.
че передергивать то?
какие нафиг хирурги то?
Хирургами будут работать те, что раньше в больнице был поваром, дворником...- им будет повышение, а "новенькие" пойдут на их места
А Зе так вообще талантище, кого только не играл, разве, что только дворников и поваров, вот ими поэтому работать и не может!
А в позапр. выпуске как вы сказали за 20 сек. 2 раза недословечко "мизки"...., то у мну мизги закипели и мизг приказал поставить на "АНУ СТОП СУ,,,БЛ,,,ИННН,,,ТЫ ШО ДУРАК,,,,, ****" и мноо ругалСИ.
Я бы не ставил ся - Ой, а я лучше всех напр футбол комментирую, когда у меня заикание. Так и тут. Ладно, попр. послушать...(МИЗГ требует прекратить, но я упорно попробую...)
Обращайся сразу к Шмыгалю.
Он пообещал, он и сделает.
Или он говорил совсем о другом?
Ааааа Какая разница!
Теперь ты анестезиолог из "Палаты №6".
Серьёзная аналитика.
совет - не говори такое тем кто воевал в лицо, а не по интернету. Они то знают шо на передовой нормально говорить как хочешь, но так же знают шо именно за "язык" пришли буряты и прочая шваль. "защищать язык" пришли.
Руский, а шо, во Франции бы не уволии хоть Премьера, если бы он принципиально говорил на Госслужбе по английски?
Например, Президент Украины выступает на украинском форуме iForum2019
https://www.youtube.com/watch?v=o-hivARA-fw
Примеров таких масса.
А щодо вашего коммента - а зачем? Увольнять то, если ..... быдлу по-приколу то?
Вот если был бы как тут - как-то Вольф Ларссен, или Ник Нилссен(ну там 2 чела из Дании и Норвегии), то да, считал бы себя норм.
Кстати голубая кровь у мечехвостов - посм. как ее добывают и что с ними делали раньше. - миллионами складировали на жаре и делали из них удобрения.
Рвач откуда з.п. получает? Из бюджета РФ? ах да, судя по ее взвывам из каждого утюга - оттуда так же.
Чех випив і шкаликом об землю, хрясь:
- Не п'ю я з одного і того ж шкалика два рази, бо в нас цього кришталю куди не плюнь.
Руский вихилив пів-пляшки з горла до половини і об землю, хрясь:
- А я не п'ю з одної пляшки, бо у нас тої водки хоч втопися.
Українець випив шкалик, закусив салом і руского табуреткою бо голові, хрясь:
- А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо у нас їх як тарганів розвелося.