Проект "Без цензуры": Палата №6. Как правительство Шмыгаля предлагает всем без разбора становиться хирургами и медсестрами. ВИДЕО

"Устроить хаос в политике, а потом - и в медицине", - кажется, именно таким лозунгом руководствуется нынешнее правительство, когда хочет отправить людей с улицы работать в "ковидные" больницы.

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает на молекулы ложь и манипуляции премьера Дениса Шмыгаля и скандальной замглавы Минздрава Ирины Микичак.

За что Минздрав так не любит украинцев в целом и предпринимателей в частности? Какой логикой руководствуется правительство и его глава Шмыгаль? Но стоит ли ее искать в действиях Кабмина вообще?

А вы пошли бы работать в больницу, потеряв постоянное место работы? И хотели бы попасть к специалисту, который послушался скандальную Ирину Микичак?

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Напомним, Министерство здравоохранения предложило малым предпринимателями идти работать в больницы.

По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.