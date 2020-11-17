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Нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат "Слуги народа" Зиновий Андрийович досрочно сложил с себя депутатские полномочия.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение нардепа сложить с себя полномочия его коллеги поддержали 306 голосами.

Зиновий Андрийович решил больше не быть народным депутатом, потому что выиграл выборы мэра в г. Надвирна Ивано-Франковской области.

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Автор: Ольга Лузан
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В надвирной лохи еще не перевелись. Значит у андрийовича будет возможность хорошо прибарахлится
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17.11.2020 15:45 Ответить
у мэра корыто ближе, поэтому надо валить домой.
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17.11.2020 15:49 Ответить
Ну да, и майдан далеко, если что...
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17.11.2020 17:00 Ответить
Ха... это говорит о том, что скоро выборы в раду. Поэтому логично. Пока есть возможность он хоть в вагон месного самоуправления запрыгнул.
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17.11.2020 15:48 Ответить
У сектантов другая информация, кто там мэр
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17.11.2020 15:48 Ответить
Ну фсе, тепер заживууут в Надвирне, лучше чем, в 80х
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17.11.2020 15:53 Ответить
Це Івано-Франківщина? Вони проголосували за партію малоросів? Дожилися. Степан Бандера декілька раз перевернувся в труні від дій своїх земляків.
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17.11.2020 16:00 Ответить
Какая бол ))))))) Аргентина -Ямайка 5-0 ))) ВАМ интересно камута какойта "слуга народа и ес,голос,Баткевшина" проигрывет опзж ))) не кому не интересно..
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17.11.2020 16:02 Ответить
Решил видать, что там больше с бюджета украдёт...
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17.11.2020 16:39 Ответить
сколько там ещё осталось "штыков" сложить? и раду на перевыборы...
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17.11.2020 16:47 Ответить
 
 