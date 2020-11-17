Нардеп СН Андрийович досрочно сложил мандат. ВИДЕО
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Депутат "Слуги народа" Зиновий Андрийович досрочно сложил с себя депутатские полномочия.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Решение нардепа сложить с себя полномочия его коллеги поддержали 306 голосами.
Зиновий Андрийович решил больше не быть народным депутатом, потому что выиграл выборы мэра в г. Надвирна Ивано-Франковской области.
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