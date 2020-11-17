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Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиция в Днепропетровской области разоблачила участника преступной группировки, причастной к развращению, изнасилованию и созданию порнографии с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками, совершал уголовные преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. Он участвовал в создании порнографических материалов с участием несовершеннолетних, которые потом продавали в интернете. От преступных действий пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет. По предварительным подсчетам, "бизнесмены" изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера.

Четырех сообщников фигуранта сотрудники полиции задержали ранее в этом году.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск и изъяты вещественные доказательства. 

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Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

"Всего с начала текущего года задержано двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлены обвинительные акты относительно восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются", - отметил начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак.
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Топ комментарии
+5
Порно с 10 летними? Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 8566
Каких-то уродов возбуждает?
Наверное в дурках мест нет, им именно там место.
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17.11.2020 17:42
+2
Если кто-то может проголосовать за Зеленского, то почему кто-то не может возбуждаться а порно с 10-летними?
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17.11.2020 17:54
+1
малый бизнес,еп та
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17.11.2020 17:58
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Ну да, несовершеннолетние еще бы избили ментов за то шо "мусора бабла лишают, зарабатывать мешают".
Поди блин насильно удерживал, ага. А еще можно думать шо если единорог попал в капкан, то обязательно рогом, а не..... Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 1754 ногой
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17.11.2020 17:35 Ответить
от pots
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17.11.2020 17:35 Ответить
Порно с 10 летними? Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 8566
Каких-то уродов возбуждает?
Наверное в дурках мест нет, им именно там место.
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17.11.2020 17:42 Ответить
Если кто-то может проголосовать за Зеленского, то почему кто-то не может возбуждаться а порно с 10-летними?
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17.11.2020 17:54 Ответить
Вирішив поділитись своїми проблемами?
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17.11.2020 18:28 Ответить
о педофилах первый раз слышишь? проконсультируйся у шмария
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17.11.2020 18:23 Ответить
Я и говорю, уродов.
Лично у меня в голове не укладывается. Понятно откуда извращения среди взрослых, тяжелое детство, психические травмы или желание острых ощущений. Даже обычные насильники, такое чмо, которому никто не дает. Но дети ... Таких исправит только отстрел.
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18.11.2020 09:59 Ответить
ПМосле дрочуна футболиста не долго ждать оправдания и дельцам детского порно! Человечество катится вниз! А чо? Мы же от обизян произошли, а те трахают шо тока созрело, да, Юра Смит?
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17.11.2020 17:53 Ответить
малый бизнес,еп та
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17.11.2020 17:58 Ответить
теперь в больничку пойдёт работать, приглашали же открывать для себя новые горизонты
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17.11.2020 18:16 Ответить
Что за йухня? Это так обыденно? Это грёбаный ад на Земле. Какого хера фермер или рабочий должны работать на эту скотскую систему? На острова, подальше от цивилизации на самообеспечение трахунов этих.
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17.11.2020 18:32 Ответить
таких пида... надо вешать без разговоров!!!
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17.11.2020 18:43 Ответить
Вот скажите мне, откуда такие мрази беруться? Кто их рожает? Кто их воспитывает? Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 3256
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17.11.2020 19:23 Ответить
Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 449 Они...

17.08.2020. dw.com/ru/delo-o-krupnejshej-seti-pedofilov-v-germanii-kak-zashhitit-detej/a-54525992

...Обыск дома Йорга Л. из Бергиш-Гладбаха стал первым звеном в деле о крупнейшей в ФРГ сети педофилов. Она насчитывает не менее 30 тыс человек.

На сегодняшний день список подозреваемых насчитывает 87 человек, следователям удалось спасти почти 50 детей, в том числе - трехмесячного младенца, рассказывает прокурор Кельнской прокуратуры Маркус Хартман
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17.11.2020 23:03 Ответить
 
 