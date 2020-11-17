Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми. ВИДЕО
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Киберполиция в Днепропетровской области разоблачила участника преступной группировки, причастной к развращению, изнасилованию и созданию порнографии с участием несовершеннолетних.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками, совершал уголовные преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. Он участвовал в создании порнографических материалов с участием несовершеннолетних, которые потом продавали в интернете. От преступных действий пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет. По предварительным подсчетам, "бизнесмены" изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера.
Четырех сообщников фигуранта сотрудники полиции задержали ранее в этом году.
По месту жительства злоумышленника проведен обыск и изъяты вещественные доказательства.
Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
"Всего с начала текущего года задержано двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлены обвинительные акты относительно восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются", - отметил начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак.
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Поди блин насильно удерживал, ага. А еще можно думать шо если единорог попал в капкан, то обязательно рогом, а не..... ногой
Каких-то уродов возбуждает?
Наверное в дурках мест нет, им именно там место.
Лично у меня в голове не укладывается. Понятно откуда извращения среди взрослых, тяжелое детство, психические травмы или желание острых ощущений. Даже обычные насильники, такое чмо, которому никто не дает. Но дети ... Таких исправит только отстрел.
17.08.2020. dw.com/ru/delo-o-krupnejshej-seti-pedofilov-v-germanii-kak-zashhitit-detej/a-54525992
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