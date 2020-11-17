Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми. ВИДЕО

Киберполиция в Днепропетровской области разоблачила участника преступной группировки, причастной к развращению, изнасилованию и созданию порнографии с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками, совершал уголовные преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. Он участвовал в создании порнографических материалов с участием несовершеннолетних, которые потом продавали в интернете. От преступных действий пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет. По предварительным подсчетам, "бизнесмены" изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера.

Четырех сообщников фигуранта сотрудники полиции задержали ранее в этом году.

По месту жительства злоумышленника проведен обыск и изъяты вещественные доказательства.

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Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

"Всего с начала текущего года задержано двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлены обвинительные акты относительно восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются", - отметил начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак.