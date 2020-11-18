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Клуб сына завхоза Нацполиции Наумова работает во время "карантина выходного дня", - СМИ. ВИДЕО

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Элитный комплекс отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня" 14 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

Журналисты выяснили, что вечером субботы парковка перед заведением была заполнена и работал охранник. Среди припаркованных машин был и белый Chrysler Наумова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко

За час медийщики насчитали двадцать посетителей, которые заходили компаниями в заведение, а потом вызвали полицию, чтобы проверить, закроют ли клуб. Патруль прибыл через 15 минут.

После того, как полиция зашла в заведение, на парковке выключили свет. К авто журналистов подошла группа молодых людей, которые потребовали покинуть территорию, потому что "шлагбаум закроется".

Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Они рассказали журналистам, что их на территорию не пустили, а администрация заверила, что заведение работает на вынос. После этого патрульные уехали.

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Напомним, в августе журналисты Bihus.Info выяснили, что сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
Настала ера завхозів. У янелоха теж є завхоз його канцелярії.
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18.11.2020 00:03
+31
Комментарии для общества от Арсена Борисьіча и Антона Геращенко будут?
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18.11.2020 00:05
+27
А что так можно - не пускать полицаев и танцы с коксом на вынос?
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18.11.2020 00:07
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Настала ера завхозів. У янелоха теж є завхоз його канцелярії.
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18.11.2020 00:03 Ответить
Комментарии для общества от Арсена Борисьіча и Антона Геращенко будут?
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18.11.2020 00:05 Ответить
Зараз забацають відосик у відповідь.
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18.11.2020 00:08 Ответить
Природная скромность не позволит им, что то сказать по этому поводу. Клубы, рюкзаки и т.д., это выхухоль, главное, что армян. вечен.
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18.11.2020 08:06 Ответить
ні.

допоки народ поводить себе як віл - кастрований, жує та мовчить - ні.
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18.11.2020 08:47 Ответить
А что так можно - не пускать полицаев и танцы с коксом на вынос?
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18.11.2020 00:07 Ответить
Отощавший Геращ и Черт Авакян как обычно отмолчаться - комментариев не будет. Менты своих бандитов не сдают!! А ЗЕля выкурит свои айкосы и пойдет болеть дальше. Это же "народные слуги" - им можно ВСЁ!
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18.11.2020 00:09 Ответить
І що ви їм зробите? Хіба тільки один клуб такий?
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18.11.2020 00:12 Ответить
Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 956 ми всі дуже вже рівні)))) й давно..)) ..та, мабуть, ще давніше є ще рівніші... Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5688
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18.11.2020 00:13 Ответить
Цікавий сюжет про «Голубую устрицу». Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 942
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18.11.2020 00:20 Ответить
Элитный комплекс отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня" 14 ноября

И эти люди нам будут запрещать ковыряться в носу ? Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7087
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18.11.2020 00:24 Ответить
Клуб - идеальное (классическое, прямо из фильмов) место отмывания отзавхозенных денег.
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18.11.2020 00:52 Ответить
Ментовской велюр2.0
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18.11.2020 00:45 Ответить
Да сколько их таких. И ментовских, и нардеповских, и мужниных-жониных, и всяких-разных.
Кто-то закрывается, теряет бизнес, а кто-то просто срал. Беспредел как он есть.
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18.11.2020 09:14 Ответить
Крайслеры, клубы... Наверно очень одаренный завхоз.
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18.11.2020 00:45 Ответить
А у нас шо не завхоз то и дЕрьмак. Все одаренные.
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18.11.2020 08:03 Ответить
Не здивуюсь, якщо в мусарні і у прибиральниці головного управління є свій ресторан. А взагалі це повний абзац....
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18.11.2020 07:13 Ответить
Имущество полиции? Что это такое?
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18.11.2020 07:21 Ответить
Шановна громада, панове, шо ж у нас в державе такое, я васспрашиваю? Что не завхоз на госдолжности то и миллионер в долларах! И этот клуб имеет и дЕрьмак страной руководит! ЗАВХОЗ МННТ ИМЕЕТ ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ! Наверное со сдачи мукулатуры и пустой тары так разжился.
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18.11.2020 08:02 Ответить
Цього й слід було очікувати.Покарання непоступливих,кришування згодних,оминання своїх...
Мєнти....
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18.11.2020 08:20 Ответить
Клуб завхоза Нацполиции Наумова работает во время "карантина выходного дня" - представляете, сколько всего "списанного" из Нацполиции Наумов перетащил в этот клуб !!!
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18.11.2020 08:33 Ответить
Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646 Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646 Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646
Quod licet Iovi, non licet bovi, ёпта!
А малый бизнес должен "идти санитарами и водителями в больницы на время вынужденного простоя"
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18.11.2020 09:09 Ответить
 
 