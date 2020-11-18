Клуб сына завхоза Нацполиции Наумова работает во время "карантина выходного дня", - СМИ. ВИДЕО

Элитный комплекс отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня" 14 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

Журналисты выяснили, что вечером субботы парковка перед заведением была заполнена и работал охранник. Среди припаркованных машин был и белый Chrysler Наумова.

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За час медийщики насчитали двадцать посетителей, которые заходили компаниями в заведение, а потом вызвали полицию, чтобы проверить, закроют ли клуб. Патруль прибыл через 15 минут.

После того, как полиция зашла в заведение, на парковке выключили свет. К авто журналистов подошла группа молодых людей, которые потребовали покинуть территорию, потому что "шлагбаум закроется".

Через некоторое время правоохранители вышли из заведения. Они рассказали журналистам, что их на территорию не пустили, а администрация заверила, что заведение работает на вынос. После этого патрульные уехали.

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Напомним, в августе журналисты Bihus.Info выяснили, что сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.