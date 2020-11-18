"Слуга народа" Драбовский в Раде делится с коллегой Тарасовым эротическим роликом. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Анатолий Драбовский во время перерыва в Раде отправил своему коллеге Олегу Тарасову ролик с полуобнаженной девушкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

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По информации ЦИК, Драбовский избран народным депутатом Рады IX созыва на досрочных парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №12 в Винницкой области. Олег Тарасов – народный депутат от "Слуги народа", №74 в избирательном списке партии. Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики.



62-летний Драбовский, являющийся членом комитета Верховной рады по вопросам бюджета, до избрания в Раду был ректором Винницкого кооперативного института.