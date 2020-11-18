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"Красиво смыл в унитаз собаку", - участник белорусских протестов ударил ОМОНовца и вынудил его бежать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В сети появилось видео, на котором один из участников акций протеста в Беларуси бьет милиционера и вынуждает его бежать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что омоновец оказался без поддержки колег в небольшом парке возле городской многоэтажки. Один из мужчин, разбежавшись, ударил милиционера ногой и свалил его на землю. Его поддержали еще несколько протестантов и милиционер вынужден был сбежать, скатившись по склону холма.

"Красиво смыл в унитаз собаку", - комментирует запись пользователь Dmitriy Dmitriev, опубликовав ее на своей странице в соцсети.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+59
с почином вас, сябры, только не отступайте
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18.11.2020 10:31
+43
лучше бы выложили адреса ментов и омоновцев в сеть... что бы эта мразь за себя и за своих вылупков да жен боялась день и ночь
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18.11.2020 10:30
+33
То омоновці просто вже усталі бити біднорусів...
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18.11.2020 10:30
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Ошибка в том, что нельзя давать "смываться", надо "размазывать по асфальту".
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18.11.2020 17:39 Ответить
А хлоп чітко вломив курві мусорській. До речі, Беларусь єдина, яка мусорів з міліції не перейменувала в поліцію. Я не помиляюсь часом?
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18.11.2020 19:08 Ответить
Єта жідабЄндьйоррифскай баївікь са Львова мєлєцааньєрра біл..
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18.11.2020 23:07 Ответить
Якщо прислухатись то можно почути як він у польоті ще співав Ще не вмерла .. ) ( без акценту )
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19.11.2020 07:33 Ответить
Пітушараааа....
Як точно "Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати - Цензор.НЕТ 5799
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18.11.2020 18:09 Ответить
Бандиты воду мутят, белотитушки, спортсмены и урки мелкие.
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18.11.2020 18:16 Ответить
Что же вы так о беларуских милиционерах(
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18.11.2020 18:34 Ответить
Вот поэтому надо обирать власть на один срок, чтобы не зажирались до крови собственных избирателей и делать невыездными на пять-десять последующих лет, пускай живут в стране в тех условиях, что натворилии, а по окончании каденции спрашивать за дела.
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18.11.2020 18:33 Ответить
Красиво смыл в унитаз собаку
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18.11.2020 19:05 Ответить
Надіюся, білоруси не повторять нашої помилки і не пощадять мєнтовську кодлу
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18.11.2020 19:06 Ответить
На сегодня реальная подвижка может быть не в мордобое, а в массовом увольнении милиционеров. Вот когда система начнет трещать, а кроме оккупационных войск ничего не останется, вот тогда ужу не бить, а вспомнить про славное партизанское прошлое и герилью.
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18.11.2020 19:57 Ответить
Увольняться будут тогда когда будут обнародованы ментовские домашние адреса
что бы к ним толпой постучаться ! "Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати - Цензор.НЕТ 8639
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18.11.2020 23:40 Ответить
У Лукашенко в голове не укладывается, как президент Трамп мог проиграть выборы, если разрыв всего 5000000 голосов)
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18.11.2020 20:09 Ответить
Не кажи "гоп!", поки не перестрибнув.
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18.11.2020 20:47 Ответить
Трамп выборы не програл . Выборы у нас украли накидав
байдену голосов от умерших , нелегалов да и просто используя систему подсчета голосов Доминион . Теперь Байден такой же "легитимный" как и Лукашенко .
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18.11.2020 20:58 Ответить
Кто накидывал? Сам Трамп, ведь он же президент во время выборов?
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18.11.2020 21:36 Ответить
Как можно накидать голоса нелегалов??? "Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати - Цензор.НЕТ 6334 У них нет документов, нет "прописки", о них ни кто не знает и поэтому у них нет права голоса!
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18.11.2020 22:18 Ответить
Во многих штатах не просят удостоверения личности на выборах . И не понятно кто голосует гражданин или живущий тут нелегал . Много лет пытались ввести избирательное удостоверение , но Дем партия блокировала эти попытки ибо голоса нелегалов дают Демпартии абсолютную победу в течении десятков лет в Калифорнии , Орегоне , Вашингтоне и других штатах . Кроме того в дем штатах нелегал может даже получить водительское удостоверение , а этот документ уже считается удостоверением личности . И они не граждане но голосуют .
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28.11.2020 23:56 Ответить
Bill - люди везде одинаковые, идиоты и в штатах есть, как ты например. как можно использовать админресурс если ты не у власти? как можно подделать результаты в самой развитой стране и при тотальной идентификации? Только идиоты могут разгонять фейки в соцсетях и им верить. я заметил, что ковидиоты как правило и трампафиллы. маску не носите так как coid19 - это фейк? верно?
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19.11.2020 05:59 Ответить
Русккєє брехуни брешуть--не перестають.
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19.11.2020 10:06 Ответить
Идиот тут ты . Тотальной идентификации несуществует . по крайней мере пока . Система подсчета голосов Доминион позволяет перебрасывать голоса оппоненту . кроме того в 5 штатах на этих выборах проголосовало более 100% от зарегистрированных в этих штатах избирателей . и все это пропустили мимо ушей . переубеждать тебя нет смыла и нет желания . живи в своем вымышленом мире . так тебе легче все просто и понятно и думать не надо .
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29.11.2020 00:01 Ответить
Если бы так сразу делали, уже бы и жили как люди с новым президентом
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18.11.2020 20:30 Ответить
Ничо, и мы до нового года еще потерпим, а там каждого зепаскуду с ноги в лоб
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18.11.2020 20:38 Ответить
"Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати - Цензор.НЕТ 467
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18.11.2020 22:49 Ответить
Да... Товарищ явно пропустил пенальти (от слова пендаль) "Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати - Цензор.НЕТ 2567
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19.11.2020 03:03 Ответить
- А-а, петушара!
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19.11.2020 04:13 Ответить
Та то такє .. То нічого не означає , це один момент на тисячи де 50 ментів гоняют 500 пратистантив як баранів
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19.11.2020 07:35 Ответить
Нє всємь па щєслівєлася радідца украЬІнцємь.
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19.11.2020 10:13 Ответить
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