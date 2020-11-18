"Красиво смыл в унитаз собаку", - участник белорусских протестов ударил ОМОНовца и вынудил его бежать. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
В сети появилось видео, на котором один из участников акций протеста в Беларуси бьет милиционера и вынуждает его бежать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что омоновец оказался без поддержки колег в небольшом парке возле городской многоэтажки. Один из мужчин, разбежавшись, ударил милиционера ногой и свалил его на землю. Его поддержали еще несколько протестантов и милиционер вынужден был сбежать, скатившись по склону холма.
"Красиво смыл в унитаз собаку", - комментирует запись пользователь Dmitriy Dmitriev, опубликовав ее на своей странице в соцсети.
Топ комментарии
+59 Andy Tiger
показать весь комментарий18.11.2020 10:31
+43 Debor
показать весь комментарий18.11.2020 10:30
+33 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий18.11.2020 10:30
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Як точно
что бы к ним толпой постучаться !
байдену голосов от умерших , нелегалов да и просто используя систему подсчета голосов Доминион . Теперь Байден такой же "легитимный" как и Лукашенко .