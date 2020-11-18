Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская. ВИДЕО

Врачи рекомендуют принимать витамин Д, одной из функций которого является регуляция иммунной системы. В то же время витамин следует принимать умеренно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале "Коронавирус.Инфо".

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Отвечая на вопрос, защищает ли от коронавируса лук, чеснок и алкоголь, врач отметила: "Конечно же, не защищает".

"Дело все в том, что в этих веществах действительно содержатся природные фитонциды ... Они каким-то образом могут повлиять гипотетически на концентрацию вируса. Но, я еще раз повторяю, что это не панацея. А вот лук, чеснок и пища, содержащая острое, она предоставляет другое благоприятное воздействие на организм - на сосуды, например. Если бы такое было, то думаю, нашли бы давным-давно вещество, фитонциды выделили же, но они не влияют на развитие инфекционного процесса радикально. Потому что тяжесть течения инфекционного заболевания, мы уже говорили, зависит от многих вещей. Вот мы сегодня вспоминали дозу возбудителя, но в том числе все зависит от реакции иммунитета на этот возбудитель", - подчеркнула Голубовская.

В то же время, врач отметила, что при коронавирусе, как и при других болезнях, которые вызывают тяжелый респираторный синдром, именно иммунная система вызывает поражение легких, и не только легких.

"Потому как она ответит - это, в том числе, генетически детерминировано. От дозы зависит и генетически детерминировано. Поэтому лук и чеснок - это вообще хорошо для здоровья так же, как гулять, заниматься спортом и питаться. Питание имеет большое значение, сбалансированное. Потому что люди должны получать адекватное количество всех витаминов. У нас действительно дефицит витамина Д у многих, а когда развивается у них это заболевание, они еще больше впадают в этот дефицит, даже у тех, у кого был уровень до болезни нормальный, даже если это легкое течение заболевания. А витамин Д обладает многими функциями, в том числе и функцией регуляции иммунной системы, одна из них только. Поэтому рекомендация многих стран мира - в комплексную терапию (в том числе и профилактику) - внесено применение витамина Д, если его недостаток в организме. Так как избыток, у нас есть случаи, что люди бесконтрольно его пьют ... избыток тоже вреден для организма. Везде должна быть "золотая середина", - подытожила врач-инфекционист.

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