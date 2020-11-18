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Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Врачи рекомендуют принимать витамин Д, одной из функций которого является регуляция иммунной системы. В то же время витамин следует принимать умеренно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале "Коронавирус.Инфо".

Отвечая на вопрос, защищает ли от коронавируса лук, чеснок и алкоголь, врач отметила: "Конечно же, не защищает".

"Дело все в том, что в этих веществах действительно содержатся природные фитонциды ... Они каким-то образом могут повлиять гипотетически на концентрацию вируса. Но, я еще раз повторяю, что это не панацея. А вот лук, чеснок и пища, содержащая острое, она предоставляет другое благоприятное воздействие на организм - на сосуды, например. Если бы такое было, то думаю, нашли бы давным-давно вещество, фитонциды выделили же, но они не влияют на развитие инфекционного процесса радикально. Потому что тяжесть течения инфекционного заболевания, мы уже говорили, зависит от многих вещей. Вот мы сегодня вспоминали дозу возбудителя, но в том числе все зависит от реакции иммунитета на этот возбудитель", - подчеркнула Голубовская.

В то же время, врач отметила, что при коронавирусе, как и при других болезнях, которые вызывают тяжелый респираторный синдром, именно иммунная система вызывает поражение легких, и не только легких.

"Потому как она ответит - это, в том числе, генетически детерминировано. От дозы зависит и генетически детерминировано. Поэтому лук и чеснок - это вообще хорошо для здоровья так же, как гулять, заниматься спортом и питаться. Питание имеет большое значение, сбалансированное. Потому что люди должны получать адекватное количество всех витаминов. У нас действительно дефицит витамина Д у многих, а когда развивается у них это заболевание, они еще больше впадают в этот дефицит, даже у тех, у кого был уровень до болезни нормальный, даже если это легкое течение заболевания. А витамин Д обладает многими функциями, в том числе и функцией регуляции иммунной системы, одна из них только. Поэтому рекомендация многих стран мира - в комплексную терапию (в том числе и профилактику) - внесено применение витамина Д, если его недостаток в организме. Так как избыток, у нас есть случаи, что люди бесконтрольно его пьют ... избыток тоже вреден для организма. Везде должна быть "золотая середина", - подытожила врач-инфекционист.

Читайте: Для человека опасны три коронавируса, COVID-19 - один из самых опасных, - Голубовская. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
- куме, а шо вона ото меле???
- та то вона шуткує... невдало! будьмо!
Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 50

..
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18.11.2020 11:34
+10
Не, погодите! Пока официальные и полноценные исследования не доказали, что алкоголь не помогает, то как можно такое заявлять? Готов провести исследования этого вопроса если найду инвесторов.
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18.11.2020 11:26
+6
Окремо кожен з компонентів -- ні, а в комплексі -- так. Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2669
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18.11.2020 11:43
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здрасьте... приехали)))
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18.11.2020 11:20 Ответить
просто продавцы имбиря снова очнулись )))
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18.11.2020 11:26 Ответить
- В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1‑го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.(c)
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18.11.2020 12:22 Ответить
Ага. Щас так все и бросили пить и закусывать салом с чесноком.
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18.11.2020 11:21 Ответить
Ещё как ЗАЩИЩАЮТ ,лучше всяких масок !!! Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1809
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18.11.2020 11:22 Ответить
Окремо кожен з компонентів -- ні, а в комплексі -- так. Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2669
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18.11.2020 11:43 Ответить
Вот именно... Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6426
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18.11.2020 11:44 Ответить
а КОКС? Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6283 судя по тому как власть-имущие хворают, тоже нет!
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18.11.2020 11:47 Ответить
Еще как защищает: наелся и едешь в пустой маршрутке.
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18.11.2020 11:22 Ответить
А Я только затарился 3 ингридиентом, ну не выбрасывать же теперь, а остальные и покупать тогда не буду, раз не помогает.
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18.11.2020 11:22 Ответить
Лук, чеснок и алкоголь.

Только подумать... Два дня без первого, один день без второго и два дня без третьего...
Я бы так не выдержал.Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5124
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18.11.2020 11:35 Ответить
Почему спиртом протирают и обезвреживают, а во внутрь нельзя?
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18.11.2020 11:22 Ответить
А кто сказал что нельзя?
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18.11.2020 11:24 Ответить
Лыжной мазью лыжи три и снаружи и снутри... Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5502
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18.11.2020 11:25 Ответить
Дыши парами спирта и будешь здоров. Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 4201
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18.11.2020 11:36 Ответить
Многие медики рекомендуют дышать парами 70% спирта при простудных заболеваниях для профилактики пневмонии.
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18.11.2020 11:40 Ответить
Так, а я о чём?
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18.11.2020 11:43 Ответить
Один знакомый медик однажды шутя дал рецепт,как уничтожить все микробы и вирусы в организме:"Выпиваешь в течение дня 10 литров чистого спирта и твой организм стерилен,одна беда,одновременно он будет и мертвым".
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18.11.2020 11:37 Ответить
Ну, если вы спирт умуд.ришься вдохнуть..... Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 918
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18.11.2020 11:42 Ответить
Покажите мне человека ,который бухал ,закусывал сальцом ,лучком и чесночком ,после чего баиньки и опять противовирусные процедуры ,который подхватил вирус , таких Людей НЕТ и быть не может . Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9851
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18.11.2020 11:24 Ответить
Але дистанцюють людей один вiд iншого.
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18.11.2020 11:24 Ответить
Для дома, для семьи...
Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5145
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18.11.2020 11:40 Ответить
допомагає,я бачив людей яким це дуже добре допомагає!!! а коли вип'єш пляшечку горілочки закусиш це все,кілограмом чосничка з цибулею то всі навколо просто будуть тримати дистанцію від тебе..так що не требе ля ля
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18.11.2020 11:26 Ответить
Не, погодите! Пока официальные и полноценные исследования не доказали, что алкоголь не помогает, то как можно такое заявлять? Готов провести исследования этого вопроса если найду инвесторов.
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18.11.2020 11:26 Ответить
Алкоголь помогает - только нужно бухать каждый день Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5651
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18.11.2020 11:31 Ответить
Точно! Это как антибиотик. Надо поддерживать концентрацию лекарства в организме.
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18.11.2020 11:32 Ответить
Собственно я не видел еще ни одного алкаша который бы канул в лету от корона вируса. По дороге на работу есть наливайка. Каждое утро там через окошко пьют одни и те же люди с марта месяца и их качественный и колличественный состав не поменялся.
К слову приведу пример: нормальная семейная пара по-долгу не может забеременеть, а алкаши строчят бастрюков как из пулемьота Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8417
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18.11.2020 11:34 Ответить
не выходя из дома
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18.11.2020 11:44 Ответить
Не выходя из дома не выйдет, бо нада ходить за добавкой. Либо затариваться капитально на долгое время, либо использовать службу доставки Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1966
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18.11.2020 11:45 Ответить
Помирают в основном трезвенники и язвенники Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2171
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18.11.2020 11:29 Ответить
Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса/ А вот что говорит Проффесионал о лечении вируса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь знает что говорит. Он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
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18.11.2020 11:29 Ответить
да лук и от гусара не защитит с вер. 90%(если вы не Леголас), а вот арбалет - дааа, другое дело
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18.11.2020 11:39 Ответить
З ранку прийняв "вагу" на груди.. закусив сальцем з цибулькою.. і в самоізоляцію...
Який коронавірус??? Ой вона і дурепа!!!
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18.11.2020 11:31 Ответить
Всё хорошее в этом мире или противозаконно, или аморально или ведёт к ожирению (С)
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18.11.2020 11:33 Ответить
вы бы посмотрел чем болели викинги(ну, там Свирид Опанасович та Некто Якович исследовали), кушая то шо и вы сейчас.....
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18.11.2020 11:37 Ответить
это про питание. раз.
а во-вторых - с кем Владимир вышвырнул братка своего? при помощи кого?
ну да, в т.ч. и предки, что странного?
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18.11.2020 11:44 Ответить
От коронавируса защищает томатный сок!
Нужно его пить, вместо того, что бы шляться где-попало.
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18.11.2020 11:32 Ответить
цибуля, часник та алкоголь не захищають від коронавірусу, але дають прекрасну змогу набульбенитись
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18.11.2020 11:32 Ответить
Якщо від людини тхне за 10 метрів, Ви до нього ризикнете підійти? Отож - вірус теж не такий дурний.)))
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18.11.2020 11:42 Ответить
- куме, а шо вона ото меле???
- та то вона шуткує... невдало! будьмо!
Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 50

..
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18.11.2020 11:34 Ответить
Скажите пусть на английском трендит, ибо я не понимаю - зачем мы такие тупые у нас гос. язык?
И потом - ведь точно шо ее "отодвинули от потоков", и вот, готовится к реваншу.
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18.11.2020 11:35 Ответить
Пані Голубовська, у Вас елементарна логіка відсутня- ще й як захищають! натюкайтесь та закусіть цибулею з часником - одразу дистанцію кілометрову всі потенційно заразні тримать будуть! Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5803
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18.11.2020 11:35 Ответить
На ранней стадии помогает всё.Семейка алкашей со стажем.В Беларуси.Мать не пьёт .Заболела.Еле выкарабкалась.А с алкашей-как с гуся вода.Не просыхают.Зарисовка из жизни.
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18.11.2020 11:40 Ответить
в этих веществах действительно содержатся природные фитонцидыИсточник: https://censor.net/ru/v3231745

самая высокая их концентрация в алкоголе
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18.11.2020 11:41 Ответить
Горілка, часник і цибуля...Ось попробуйте хряпнути і закусити часником і цибулею і побачите як соціальна дистанція навкруги вас організується автоматично, навіть з запасом. Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9523
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18.11.2020 11:41 Ответить
Кто больше всех пьёт - тот скорее микроба убьёт!
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18.11.2020 11:42 Ответить
https://bessarabiainform.com/2020/03/uchityvaya-pandemiyu-koronavirusa-i-povyshennyj-spros-ukrspirt-uprostil-protseduru-pokupki-spirta/
Учитывая пандемию коронавируса и повышенный спрос»: Укрспирт упростил процедуру покупки спирта.

Водка 32- 37 градусов ни от чего не защищает. Только разводит алкоголизм.
А спирт медицинский 96 градусов использовался при ВСЕХ войнах и
эпидемиях ! И знаете - п о м о г а л выжить раненным и больным . Конечно в небольших дозах . Грамм по 100.
Даже ракеты "Фау 2" Вернера фон Брауна на нем летали . 56 тонн чистейшего спирта.

Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2672
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18.11.2020 12:12 Ответить
"Спробуй заячий помёт.
Он ядреный. Он проймёт" (С)
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18.11.2020 11:44 Ответить
Нам теперь Голубовскую будут дозированно выставлять, шоб не расслаблялись?
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18.11.2020 11:46 Ответить
А Европу и от ковида и радионуклидов -
з а щ и щ а ю т !
Шмыгаль: Украина будет поставлять медицинский спирт в Европу .
Рекомендации ведущих врачей Мира .
Пользуйтесь Гуглом .

Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9948
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18.11.2020 11:52 Ответить
Врач-инфекционист Ольга Голубовская не защищает от короновируса. (с) Лук, чеснок и алкоголь
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18.11.2020 12:07 Ответить
категорически не согласен))))
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18.11.2020 12:09 Ответить
у тіх, хто споживає зелені огірки - смертність 100%
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18.11.2020 12:30 Ответить
Соточка коньячку на ніч виходить допомагає)
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18.11.2020 12:45 Ответить
Чеснок помогает держать социальную дистанцию, да и лук тоже
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18.11.2020 12:57 Ответить
Шо обсуждать это чудо с приветом, она повторяющая голова ляшко, ляпалка
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18.11.2020 13:21 Ответить
Як би сказати тій старій дупі Голубовській що помогає все,в що віриш...Наговорила,намолола,і ні холєри конкретного не сказала...
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18.11.2020 13:39 Ответить
Брешет, собака
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18.11.2020 15:05 Ответить
ага.ваццина по 50 баксов поможет.и маска пожизненно.
ну и своевременно налоги платить,бо медицына-загибается!
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18.11.2020 15:25 Ответить
тобто, якщо немає нестачі чи надлишку, то вживати не слід? То що, з будь якими показниками бігаті в лабораторії та робити аналізи? Не можна просто сказати вживати чи не вживати в помірних дозах? І які це помірні, якщо немає нестачі чи надлишку ?
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18.11.2020 16:53 Ответить
а взагалі то, дивна ситуація, якісь дурнуваті брифінги є, а роз"яснювальних програм чи звернень до народу немає. А мали б бути, все ж таки пандемія. Ну старенькі люди не можуть дивитись ютуб чи читати різні інтернет статті, то можна для них декілька разів на добу хоч по тв давати такі інтерв"ю з порадами та застереженнями! Ідіотська політика. Залякати залякали, а заспокоїти чи застерегти кеби не вистачає?
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18.11.2020 16:56 Ответить
Согласен на 100%.Передачи общеобразовательные отсутствуют,в прайм -тайм должно быть напоминание ежедневно,а то гемно всякое рекламируют постоянно,в то же время люди не понимают где ,как и для чего носить маски.
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18.11.2020 17:31 Ответить
Что эта ученая тетка может знать о луке, чесноке и спирте! Она в жизни просто не хавает! Ну, витамин Д хорошо, конешно. хоть рахита не будет на склоне лет!
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18.11.2020 17:56 Ответить
Ця тьотка Цензору проплатила за рекламу ?
Нам її тепер щодня публікуватимуть ?
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18.11.2020 19:28 Ответить
хм... кому вірити? ЦІЛОМУ національному інституту Америки чи якійсь Голубовській??

The few studies have reported that garlic extract showed in vitro activity against influenza A and B, cytomegalovirus, rhinovirus, HIV, herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, viral pneumonia, and rotavirus.
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18.11.2020 22:07 Ответить
шутники про водку чеснок и сало будут шутить до тех пор пока в их семье кто то не сдохнет от КОВИДА...
Мы потом почитаем их коменты когда они кого нибудь сожгут в целлофановом мешке .
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19.11.2020 00:59 Ответить
 
 