На карантин в столице закрыты семь школ и шесть детсадов, - Кличко. ВИДЕО

Более 950 школьников и 670 педагогов инфицировались коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 7 школ. На дистанционном обучении всего 854 класса в 256 школах", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, в столице коронавирусом инфицированы более 950 школьников и более 670 педагогов.

"В детских садах, из-за выявленых случаев вируса, временно закрыты 158 групп в 121 саду. Полностью закрыты на карантин уже шесть садиков. В начале недели, напомню, были закрыты два", - добавил Кличко.

Наполненность детей в детсадах - более 51%.

"Я обращаюсь к родителям: постоянно напоминайте детям о правилах, которые нужно соблюдать. Также при признаках заболевания у детей - не отправляйте их в школу, не ведите в садик. Сразу обращайтесь к врачу!" - подытожил мэр.

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