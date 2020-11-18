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На карантин в столице закрыты семь школ и шесть детсадов, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Более 950 школьников и 670 педагогов инфицировались коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 7 школ. На дистанционном обучении всего 854 класса в 256 школах", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, в столице коронавирусом инфицированы более 950 школьников и более 670 педагогов.

"В детских садах, из-за выявленых случаев вируса, временно закрыты 158 групп в 121 саду. Полностью закрыты на карантин уже шесть садиков. В начале недели, напомню, были закрыты два", - добавил Кличко.

Наполненность детей в детсадах - более 51%.

"Я обращаюсь к родителям: постоянно напоминайте детям о правилах, которые нужно соблюдать. Также при признаках заболевания у детей - не отправляйте их в школу, не ведите в садик. Сразу обращайтесь к врачу!" - подытожил мэр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А вот школы на месяцок можно было бы и прикрыть.. детей страшно туда отправлять..
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18.11.2020 12:20 Ответить
Пенсионистский Фонд: На карантин в столице закрыты семь школ и шесть детсадов, - Кличко - Цензор.НЕТ 5929 (не закрывай.те, все школы и детсады, у нас тут дыра.... по пенсиям то)
Кличко: На карантин в столице закрыты семь школ и шесть детсадов, - Кличко - Цензор.НЕТ 4226 (рад стараться)
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18.11.2020 12:23 Ответить
закрыты семь школ и шесть детсадов...

А остальные сто продолжают распространять заразу...
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18.11.2020 12:47 Ответить
 
 