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Тодуров обратился к украинцам: "Оденьте эти чертовы маски и носите их не снимая! Больных уже некуда класть". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Коронавирус в Украине все чаще поражает молодых людей. Многие из них находятся в больнице в критическом состоянии. Ситуация крайне сложная, а больных с COVID-19 уже некуда класть.

Об этом директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"К сожалению, сегодня болеют все. У нас очень много молодых пациентов, находящихся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где супер-специалисты", - рассказал Тодуров.

Врач призвал украинцев строго соблюдать карантинные правила и носить маски.

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"Не подвергайте себя дополнительному риску, оденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите ни в какие общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску", - подчеркнул Тодуров.

По его словам, в Украине уже нет мест для больных COVID-19.

"Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки. Сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб. Это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации", - добавил Тодуров.

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Врач также призвал не подходить близко к людям без масок.

"Не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где много людей, не ходите туда", - просит медик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Бесполезное обращение . До наших "бессмертных" баранов это дойдёт , когда каждого коснётся лично .
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18.11.2020 13:58
+22
Это человек ездит на люксовом авто с личным водителем, на которое средний человек и за всю жизнь не заработает.
Это человек совершенно оторван от реальности. Он не знает, что такое общественный транспорт и как человеку добираться на работу.
Типичный совкой функционер.
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18.11.2020 14:06
+19
То смертюка на вашем плече не сидела и в глазки вам не смотрела когда хотела! А вот пришлось мне. Теперь день рождения два раза у меня. Первый с 1953 праздную, а второй с 29 декабря 2009г. С понедельника того. Как клапан и кардиостимулятор там где Тодуров этим делом занимается вшили. Он в том числе это делал и ещё 11 человек с ним. И много таких после меня и по сей день оттуда выходят дулю смертюке своей показывая. Не ляпай не узнавши такого варианта.
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18.11.2020 14:18
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Інст. серця Тодурова у тренді через те, що з альтернативою йому в нашій країні... аліс капут... Але, для більшості нашого населення, ця медустанова - як феофанія, казка - ні про що... бо ж, за просто так там не лікують... У масках ходити, принаймі, краще: зараз - тепліше, да й алкосморід не так чути (моя особиста думка, а я - мізантроп). Тут, скоріше, постає питання колективної відповідальності за вибір тих, хто привів до влади "геніїв" бізнесмаскових суперпродажів, закатувань ковідфонду у міфологічні дороги... А так, перечитаю "Moriae Encomium" Еразма Роттерда́мського, все там співзвучне із нашим життям-буттям... Ні часу, ні розуму... асфальт усе лікує, стрімко зближуючись з пустопорожнім черопом пересічного виборця...
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19.11.2020 04:46 Ответить
Супрун не встигла тодуровим роги поламати
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19.11.2020 05:21 Ответить
Тодуровы чи Комаровские до медицины не имеют никакого отношения.
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19.11.2020 08:18 Ответить
Імєють кРадуцкєє і Тішьчьєнкі.
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19.11.2020 10:47 Ответить
Скажу на примере семьи своих знакомых, он главврачь, в начале эпидемии не верили в Ковид. Потом дистанцировались, применяли маски и прочие меры безопасности, говорили и нам серьезно относится, так как участвуют в нарадах и знают ситуацию. Сейчас лежат с тяжёлой формой пневмонии, лечатся, но пока безрезультатно.
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19.11.2020 08:46 Ответить
и это доктор? это психопад!
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19.11.2020 09:50 Ответить
Заходя в пустой лифт, мы не знаем кто в нём ехал 30 сек тому - кашлял он, чихал,
или говорил по телефону.
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19.11.2020 10:14 Ответить
Лудчі.єсє пьйорьдніть.
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19.11.2020 10:48 Ответить
во первых кто это
на улице люди как ходилитак и ходят
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19.11.2020 10:25 Ответить
А шо..... Чумак и Кашпировский не помогают?
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19.11.2020 14:49 Ответить
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