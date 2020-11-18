Тодуров обратился к украинцам: "Оденьте эти чертовы маски и носите их не снимая! Больных уже некуда класть". ВИДЕО

Коронавирус в Украине все чаще поражает молодых людей. Многие из них находятся в больнице в критическом состоянии. Ситуация крайне сложная, а больных с COVID-19 уже некуда класть.

Об этом директор Института сердца, заслуженный врач Украины Борис Тодуров заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

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"К сожалению, сегодня болеют все. У нас очень много молодых пациентов, находящихся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько умерли в стенах нашей клиники, где супер-специалисты", - рассказал Тодуров.

Врач призвал украинцев строго соблюдать карантинные правила и носить маски.

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"Не подвергайте себя дополнительному риску, оденьте эти чертовы маски, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите ни в какие общественные места, вы подвергаете себя смертельному риску", - подчеркнул Тодуров.

По его словам, в Украине уже нет мест для больных COVID-19.

"Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда будет положить. Это уже не шутки. Сегодня хоронят людей в пластиковых пакетах без панихиды и служб. Это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации", - добавил Тодуров.

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Врач также призвал не подходить близко к людям без масок.

"Не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где много людей, не ходите туда", - просит медик.