Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке. ВИДЕО

Киевские коммунальщики решили подстричь газон вдоль канала на Русановке сразу после того, как в городе выпал первый снег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована на странице Киев Оперативный в соцсети, видно как газон стригут два сотрудника коммунальных служб.

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