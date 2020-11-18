РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13643 посетителя онлайн
Новости Видео Киевские новости
11 589 63
Киев (24529) погода (2816) коммунальные услуги (342) снегопад (787)

Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевские коммунальщики решили подстричь газон вдоль канала на Русановке сразу после того, как в городе выпал первый снег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована на странице Киев Оперативный в соцсети, видно как газон стригут два сотрудника коммунальных служб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Действующие и экс-чиновники КП КГГА с предпринимателями организовали схему по хищению 4 млн грн из бюджета Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
ну правильно. а откуда еще платить деньги косильщикам газоном в городе, если не из бюджета? из своего кармана Кличко должен платить?
или у вас возникает диссонанс именно из-за наличия снега на траве и вы почему-то решили, что траву нельзя косить в снег? снег растает, а трава будет покошена, ибо трава в зиму должна идти покошенной! непокошенная трава под снегом запаривается и загнивает и весной вместо газона - мертвое поле.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:40
+10
Нам не угодишь . Не косят - плохо , косят - тоже плохо .
показать весь комментарий
18.11.2020 15:32
+6
и шо? я тоже в эти выходные газоны покосил в зиму
показать весь комментарий
18.11.2020 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трава лікарьска творить дива.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:30 Ответить
То вони не газон косять, то хтось бабло косить, ну на крайняк косить під дуника, щоб показати роботу.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:51 Ответить
и шо? я тоже в эти выходные газоны покосил в зиму
показать весь комментарий
18.11.2020 15:31 Ответить
за это деньги платят, платят из городского бюджета
объяснять "и шо" надо ещё?
показать весь комментарий
18.11.2020 15:33 Ответить
ну правильно. а откуда еще платить деньги косильщикам газоном в городе, если не из бюджета? из своего кармана Кличко должен платить?
или у вас возникает диссонанс именно из-за наличия снега на траве и вы почему-то решили, что траву нельзя косить в снег? снег растает, а трава будет покошена, ибо трава в зиму должна идти покошенной! непокошенная трава под снегом запаривается и загнивает и весной вместо газона - мертвое поле.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:40 Ответить
Так это хорошо для травы . То есть так надо делать.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:40 Ответить
Кому-то надо освоить кошты выделенные на покос травы и которые не успели на траву списать. Вот и косят в снег,торопятся..Скоро Новый Год а кошты не освоени и незачто будет празновать. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 8696
показать весь комментарий
18.11.2020 16:44 Ответить
кошти виделенные на покос травы - это зарплата сотрудников КП Киевзеленстрой? ну такое...
показать весь комментарий
18.11.2020 17:49 Ответить
білий сніг на зеленому листі - це гарно
показать весь комментарий
18.11.2020 16:02 Ответить
Але тілько в пісні...
показать весь комментарий
18.11.2020 16:24 Ответить
лучше поздно чем никогда
показать весь комментарий
18.11.2020 15:31 Ответить
ну, ніхто ж не знав, що зима прийде
показать весь комментарий
18.11.2020 15:57 Ответить
Нам не угодишь . Не косят - плохо , косят - тоже плохо .
показать весь комментарий
18.11.2020 15:32 Ответить
Кладут асфальт в дождь - тоже "вам не угодишь, ложат - плохо, не ложат - тоже плохо", да?
Мозгов как в бильярдном шаре.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:35 Ответить
Янукович - плохо, Порошенко - плохо, Зеленский - плохо... народ у нас такой.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:53 Ответить
шо, сено на зиму заготавливают для виталиной коровы?
показать весь комментарий
18.11.2020 15:32 Ответить
Трава разная бывает . Эта дозревает под снегом .
показать весь комментарий
18.11.2020 15:34 Ответить
снег как линейка, все шо торчит из снега - срезаем Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 37
показать весь комментарий
18.11.2020 15:35 Ответить
І - обов'язково! - щоб кантіки були!
показать весь комментарий
18.11.2020 17:43 Ответить
Зебилы?
показать весь комментарий
18.11.2020 15:35 Ответить
Кличкоиды.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:12 Ответить
оба мимо, это работники коммунального хазайства
показать весь комментарий
18.11.2020 19:35 Ответить
Мавпують у кацапiв:
https://youtu.be/P1BdAjWzHqo

Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 4935
показать весь комментарий
18.11.2020 15:36 Ответить
Видать коммунальщики служили срочную в Остре (Десне)
показать весь комментарий
18.11.2020 15:42 Ответить
Когда кладут асфальт в лужу , мы прощаем ? А тут такое безобидное ...
показать весь комментарий
18.11.2020 15:45 Ответить
тем более трава к асфальту не имеет никакого отношения и ей глубоко пох стригут ли ее в снег или в дождь
показать весь комментарий
18.11.2020 15:49 Ответить
"В здоровом теле - здоровый смех" Спасибо, хоть ту траву не красят Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 6837
Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 1206
показать весь комментарий
18.11.2020 15:47 Ответить
Ви... теє... акуратніше з такими жартами. Бо Людині-Схожій-На-Боксера вистачить дурного глузду взяти на озброєння Ваш жарт.
показать весь комментарий
18.11.2020 17:29 Ответить
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 9187 Больше не буду
показать весь комментарий
18.11.2020 17:33 Ответить
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 9779
показать весь комментарий
18.11.2020 17:40 Ответить
В анекдоте советские солдаты красили газоны , пришивали опавшие листья ... Я вот ровнял сугробы под шнур замполита ... (ПРИКВО)
показать весь комментарий
18.11.2020 15:50 Ответить
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 5080 А Ви гадаєте, що такі армійські анекдоти не з життя бралися? Ті хлопці, кому поталанило, принаймні у 90-х, служити в Десні чи Яворові, можуть на цю тему розповісти багато цікавого.
Я служив у 1995/96 рр., щоправда, в іншому місці. Було й так - перед приїздом дуже вредного генерала у 20-градусний мороз... білив вапном сніг біля кочегарки. За свій довгий язик і отруйне почуття гумору.
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 5080
показать весь комментарий
18.11.2020 17:26 Ответить
Служил в Десне 1984-1986г. Подтверждаю. То что сам застал так это осенью на березки привязывали листья из бумаги раскрашенные, в марте разбрасывали по газонам хвою там где проталины были (благо хвойный лес вокруг), ну и плац мыли с мылом и затем щетками начищали гуталином. Это делалось перед приездом очередной шишки с инспекцией. А их приезжало не мало. Ибо это была показательная учебная дивизия ККВО. А еще там первые два этажа казарм были образцово-показательные. Ну и само собой регулярно стволы деревьев и бордюры освежали известью. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 530
показать весь комментарий
18.11.2020 17:44 Ответить
какая у вас была романтическая служба Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 526

аж завидно))
показать весь комментарий
18.11.2020 18:07 Ответить
Не завидуйте. Не стоит. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 6751 Ничего в ней хорошего, а уж тем более романтического не было. Еще и в увале за два года был всего пару раз. Да и куда там идти, если честно. Офицерский городок 2км длинной на 500 метров шириной условно говоря, да еще и с пятью патрулями на него ну а остальное кругом лес да полигоны. Все. Ближайшее село в пяти км приблизительно. Посему и увольнение давали разве что если родственники навестить приедут. Бо офицерам трижды не сдалось проблем с солдатами в городке иметь. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 2504
показать весь комментарий
18.11.2020 18:22 Ответить
не, ну привязывать бумажные листья на березки - разве это не романтика?
меня впечатлило))
показать весь комментарий
18.11.2020 23:44 Ответить
Ну положим к аппликациям всякого рода меня точно никогда не тянуло. Причем когда еще и осознаешь, что это полный дебилизм. Ну предназначено природой березкам осенью раньше облетать. Что ж теперь с этим бороться то. Ну та что уж теперь. Что было - то было. Там еще и не таким страдали. Можно много рассказывать. Но писать лениво. Короче, кто в армии служил - тот в цирке не смеется. Да, если честно, и там смешно это не было.
показать весь комментарий
19.11.2020 13:09 Ответить
я думал только в параше такая дич..мало того что с апреля по сентябрь уничтожают травы и бурьяны и цветы коих 1000 видов на квадратном метре .выростает и заново...а тут еще Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 9050 по снегу
показать весь комментарий
18.11.2020 15:55 Ответить
А що не так ?
показать весь комментарий
18.11.2020 16:04 Ответить
Все як в братів москалів.Не буде тут Європи.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:05 Ответить
все вірно...це смішно тим. хто не збирав опавше листя з дерев по некошеній траві...
показать весь комментарий
18.11.2020 16:05 Ответить
листья уже как бы давным-давно опали, и их собрали. Не?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:09 Ответить
фруктові. крім вишні так...опали. а декоративні з мілкими листям ще висять
показать весь комментарий
18.11.2020 21:27 Ответить
а давайте будем шире мыслить... (по-государственному)
зелень)))) (газона)))) надо перед зимой косить (!!!), а не ждать весны... чтоб садить ))))
показать весь комментарий
18.11.2020 16:12 Ответить
В селах косят по росе, в городе по первому снегу. На пивзаводе воду обзывают пивом, на колбасной фабрике колбасу делают не из мяса, а творог не из молока----и всё мы это и знаем и делаем сами. Пусть косят---не под дурака же!
показать весь комментарий
18.11.2020 16:15 Ответить
дощ іде, а ми скиртуєм
показать весь комментарий
18.11.2020 16:36 Ответить
ну что вы... это же микро снегоуборочная машина. для микро снега...
показать весь комментарий
18.11.2020 16:42 Ответить
Нанотехнології, точно!
показать весь комментарий
18.11.2020 17:16 Ответить
А з москалів ржемо...а самі такі ж барани...(((
показать весь комментарий
18.11.2020 17:00 Ответить
Вар'ятів і в нас вистачає, то правда.
показать весь комментарий
18.11.2020 17:15 Ответить
долюотятлам и снег не помеха Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 875 Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 875 Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 875
ума не хватило вместо косилки лопату взять или мешок с солью...
ах, ну, да, по районному бюджету - еще покос травы идет Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 6726
показать весь комментарий
18.11.2020 17:04 Ответить
Йой, які зворушливі идийоти! Та все ж на Премію Дарвіна вони не тягнуть. Поки що...
показать весь комментарий
18.11.2020 17:14 Ответить
и кстати да район тот же ))
показать весь комментарий
18.11.2020 17:30 Ответить
Так шо ви пропонуєте тому комунальнику? В пандемію кинути ту мотокосу начальнику на стіл сказати: я краще звільнюсь, але не буду сніг косити? У Вас мер - доктор хвілософських наук кличко! Не бачите ніякого зв'язку ??? Доречі, в 2013 бульвар Давидові теж косили з першим снігом і з першим розгоном Майдану 1 грудня
показать весь комментарий
18.11.2020 17:36 Ответить
стандартная схема освоения бюджета, я подобное от "косарей" уже не первый год наблюдаю
показать весь комментарий
18.11.2020 17:37 Ответить
Триммером косят. Рука-лицо
показать весь комментарий
18.11.2020 17:39 Ответить
ну у нас на улицах в 95% косят триммерами, потому как косить надо все подряд - и бурьян, и толстые стебли, и вокруг деревьев, триммерами это все делать сподручнее
показать весь комментарий
18.11.2020 17:52 Ответить
Бензин розікрали, а списати не встигли. А тут "сніг на голову..."
показать весь комментарий
18.11.2020 17:49 Ответить
бабло відмивають
показать весь комментарий
18.11.2020 19:01 Ответить
Не отмывают, а косят.
показать весь комментарий
18.11.2020 20:38 Ответить
Ну вот опять в Киеве траву косят, а в других городах - нет.
показать весь комментарий
18.11.2020 20:13 Ответить
Бесит, когда летом зеленую траву косят, оставляя за собой желтую выгоревшую пустыню. Я никак не могу поймать, чтобы морды начистить этих косильщиков.
показать весь комментарий
18.11.2020 22:46 Ответить
 
 