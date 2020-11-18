Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Грабители глушили в районе преступления радиосигнал, а машины, на которых приезжали "на дело", после разбирали и продавали на запчасти. На их счету как минимум 8 ограблений на сумму почти 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

В банду входили 4 жителей Львовской области в возрасте от 29 лет до 51 года, но преступления она совершала по всему западному региону Украины.

"При подготовке к "операции" и во время совершения преступления участники использовали различные автомобили. В частности, после "налета" авто продавались или разбирались на запчасти. "Работали" исключительно ночью и использовали новейшую и специальную технику - устройства для подавления и поиска радиосигнала. Тщательная подготовка позволяла злоумышленникам тратить на "дело" до 20 минут", - сказано в сообщении полиции. Организатору и троим участникам группировки сначала заочно сообщили о подозрении по ч. 3, 4, 5 ст. 185 и объявили их в розыск. А сегодня утром - задержали. Двое из них пытались при задержании скрыться от полиции.

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"Сейчас установлена ​​причастность задержанных как минимум до совершения 8 краж на территории Львовской, Тернопольской и Волынской областей, в результате которых похищено почти 3,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции.

Грабителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

















