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Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Грабители глушили в районе преступления радиосигнал, а машины, на которых приезжали "на дело", после разбирали и продавали на запчасти. На их счету как минимум 8 ограблений на сумму почти 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

В банду входили 4 жителей Львовской области в возрасте от 29 лет до 51 года, но преступления она совершала по всему западному региону Украины.

"При подготовке к "операции" и во время совершения преступления участники использовали различные автомобили. В частности, после "налета" авто продавались или разбирались на запчасти. "Работали" исключительно ночью и использовали новейшую и специальную технику - устройства для подавления и поиска радиосигнала. Тщательная подготовка позволяла злоумышленникам тратить на "дело" до 20 минут", - сказано в сообщении полиции. Организатору и троим участникам группировки сначала заочно сообщили о подозрении по ч. 3, 4, 5 ст. 185 и объявили их в розыск. А сегодня утром - задержали. Двое из них пытались при задержании скрыться от полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Рецидивист ограбил 77-летнюю пенсионерку, закрылся у нее в квартире и угрожал полицейским ножом. ФОТО

"Сейчас установлена ​​причастность задержанных как минимум до совершения 8 краж на территории Львовской, Тернопольской и Волынской областей, в результате которых похищено почти 3,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции.

Грабителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 01
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 02
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 03
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 04
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 05
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 06
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 07
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 08
Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
"Под кайфом", "повязали". У вас что, завелся блатной редактор?
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18.11.2020 16:16
+5
Ну и лексикон у моераторов Цензора!)
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18.11.2020 16:19
+4
"повязали"

осталось добавить - волки позорные
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18.11.2020 16:28
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"Под кайфом", "повязали". У вас что, завелся блатной редактор?
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18.11.2020 16:16 Ответить
и шо им шьют? ))))
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18.11.2020 16:20 Ответить
дело!
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18.11.2020 16:22 Ответить
Ну так бродяги берега конкретно попутали и поперли как трактор - вот их волки позорные и повязали, теперь дело шьют. Може, еще и пойдут в темную на шубу с клином. Кароч, босота теперь будет на крытке рассыпуху шамать за дубком с чифирбака.
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18.11.2020 18:05 Ответить
преступность совсем распоясалась,и куда там голова садовая зырит, а может он тоже в доле?
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18.11.2020 16:17 Ответить
Ну и лексикон у моераторов Цензора!)
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18.11.2020 16:19 Ответить
Может, всётаки, задержали или там обезвредили, а?
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18.11.2020 16:22 Ответить
как раз вчера читал - чел продавал ... "девайсы" = 2 чувака, 1 идет сразу за "дохом"*сканирует(, второй - просто заводит машку и убегает.
А тут приплели 8, то есть 6 лишних рыл.... ну да, я бы так хотел делиться и рисковать шо Ибсуса на мну нету Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове - Цензор.НЕТ 3876
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18.11.2020 16:27 Ответить
"повязали"

осталось добавить - волки позорные
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18.11.2020 16:28 Ответить
ну, порохоботи вже з'ясували, що то були слуги народу?
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18.11.2020 16:34 Ответить
а як ще ні, то хай йому грець, все одно зеля в усьому винуватий
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18.11.2020 16:35 Ответить
А хто ж як не зєля, скоро всі по такій стежці підемо від хорошого життя
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18.11.2020 18:41 Ответить
доставило слово "повязали". мусара павязали, век воли ни видать. дела шьют
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18.11.2020 16:54 Ответить
коцапи-с Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові - Цензор.НЕТ 1421
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18.11.2020 16:56 Ответить
А хатини суддів не грабілі? Ну й дурні.
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18.11.2020 16:55 Ответить
А чому не "в'яжуть" банду що грабує цілу країну?!
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18.11.2020 18:18 Ответить
за то что грабили банки им надо памятники чугунные на вокзалах ставить..вот где мафия и мошенники......................
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18.11.2020 19:40 Ответить
 
 