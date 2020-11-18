Не реагируя на скандалы с мужем Колесником и "слугой народа" Халимоном генпрокурор Венедиктова показывает украинцам, что топ-коррупция никуда не делась, - Соболев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Недавно муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник "запустил стартап", на который его супруга "с профессиональной стороны" не прорегировала.
Об этом говорится в видео экс-главы комитета ВР по борьбе с коррупцией Егора Соболева на youtube-канале "Все про єдинорогів", информирует Цензор.НЕТ.
Соболев комментирует расследование журналистки Bihus.info Марии Землянской, которая выяснила, что Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции, получил разовую финансовую помощь на 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.
"Какая реакция на это генпрокурора? Такая же, как реакция президента. Бездеятельность. И это причина, почему топ-коррупция сохраняется", - уверен он.
Соболев напомнил, что два месяца назад журналисты "Схем" сообщили: Офис Генпрокурора отказал НАБУ в начале производства по факту сообщения о том, что замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон якобы требовал у руководителя агропредприятия взятку в 40 млн грн.
"Что случилось после этого? А ничего. Халимон остался заместителем главы "слуг народа", официальным представителей в Черниговской области. Он сейчас там большинство формирует в областном совете после местных выборов", - отметил Соболев.
По его словам, поддержка Владимира Зеленского на президентских выборах была связана с надеждами украинцев на прекращение коррупционных схем, но они остались.
"В результате надежды людей сменяются разочарованием. Как видно из последней социологии: снова начинают расти рейтинги политических сил, которые возглавляются старыми коррупционерами. Потому что люди говорят себе: а что, собственно, изменилось - те тоже крали, но хоть что-то делали, какая разница?" - констатирует Соболев.
Пожалуйста, подождите...
Чи може за часів попередньої влади існувала слуга урода і потвора на імя халімон так само коррупціонував приватних бізнесменів?
соболєв тупий іплан!! коруппція, за часів члєнограя вирісла в мільной разів, а не "залишилася"
Це у них не помилка, це їх основна функція.
Мімікруюча під своїх але працююча на чужих.
Дуже жаль що в мудрого наріду і пам`ять відповідна.
Сценарий скандала с братцем Ермака, который приторговывал должностями.
Вся реакция сведется к тому, что журналисты лезут в личную жизнь "великих людей" и ничего святого для них нет.
За їхніми словами, до депутатства Роксолана Підласа і сама була фізичною особою-підприємцем (ФОП), паралельно працювала в уряді радником і при цьому отримувала кошти від громадської організації, засновниками якої є дві компанії: одна з них опікується розробкою програмного забезпечення для касових апаратів, а інша - пов'язана з чинним головою Державної податкової служби Сергієм Верлановим.
Простий збіг чи конфлікт інтересів?
Борислав Береза написав про ці зв'язки, які він вважає конфліктом інтересів, у своєму «Телеграм»-каналі.
«Отримала ця «слуга», коли була ФОПом, 540 456 гривень від «Фонду підтримки реформ в Україні», які вона вказала як дохід від підприємницької діяльності. (...) Тільки є одне але. Власниками цієї ГО є дві структури: юридична фірма «Саєнко Харенко» і «Науково-виробниче та комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКВО». Те, що в «Саєнко Харенко» працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні обіймає посаду голови Державної податкової служби - це, звичайно, збіг. А ось те, що саме ТОВ «ЕКВО» є розробником пакета ПО (програмного забезпечення - ред.) для касових апаратів - на збіг не тягне. Чи тягне?», - пише ексдепутат.
Напевно, в Єгоркі та Падалкі сімейний підряд.
Кристального душой бубочку обманывают!!!
Посмеет ли Зеленский убрать Тупицкого и вернуть Шевчука? Или Коломойский, Портнов и Медведчук все-таки влияют на Конституционный суд сильнее президента?
Такие вопросы задал около часа назад в Фейсбуке журналист и активист Юрий Бутусов.
Власть за три недели конституционного кризиса не приняла ни одного решения, ни одного закона и не предъявила ни одного подозрения. Инициаторы скандального представления в КСУ Коломойский и Медведчук добились поставленных целей, и вызвали проблемы в отношениях Украины с Западом.
Президент требует принятия законопроектов от Верховной Рады по полной перезагрузке КС, но ничего не делает сам, в рамках своих полномочий. А ведь Зеленский может многое, и это абсолютно в рамках закона.
Прежде всего, надо нанести удар по зачинщику - главе КС Александру Тупицкому, у президента есть все инструменты, чтобы отстранить на законных основаниях Тупицкого и чтобы в КС появился новый-старый руководитель Шевчук. Что можно сделать?
1. Тупицкий занял должность главы КС незаконно. Это произошло после увольнения бывшего председателя суда Станислава Шевчука.
На записях НАБУ в кабинете главы ОАСК Павла Вовка есть разговор Вовка с голосами людей, очень похожих на Андрея Портнова и Андрея Богдана - близких к президенту Зеленскому людей, которые обсуждали смещение Шевчука и назначение Тупицкого.
Шевчук обжаловал свое увольнение в декабре 19-го года как незаконное, и должен быть восстановлен в должности. Все так и произошло, Вовк был гарантом переворота в Конституционном суде.
- Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого председателем КС
Надо восстановить положение, и для начала надо восстановить допуск Шевчука в Конституционный суд, Зеленскому необходимо дать приказ подчиненному ему Управлению Госхораны.
2. Тупицкий принял решение суда с грубейшими нарушениями - в решении отсутствует мотивация, нарушена процедура рассмотрения, у него самого прямой конфликт интересов и на момент принятия решения он совершил преступление, скрыв информацию о своем имуществе в Крыму.
По Тупицкому ведут расследование НАБУ и ДБР - и генеральный прокурор имеет полномочия подписать ему подозрение в преступлении, что является основанием для отстранения от должности. Президент обязан запросить генпрокурора, когда будет
3. По решению КСУ должно быть открыто контрразведывательное дело СБУ, необходимо проверить их на предмет сотрудничества с иностранным государством. Ведь решение КС направлено на разрыв отношений с Западом, с нашими союзниками, срыв международных обязательств Украины. В рамках дела следует осуществить проверку деятельности всех подозрительных контактов Тупицкого.
Пока Тупицкий не наказан, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский сохраняют контроль за Конституционным судом, и этот дамоклов меч продолжает висеть над Зеленским и над Украиной. И значит, риск принятия других инициатив против Фонда гарантирования вкладов и рынка земли остается очень высоким.
А каждый день нерешительности Зеленского все больше отдаляет его от доверия МВФ, Запада да и от доверия собственных избирателей и гражданского общества. И отдаляет всех нас о цивилизованного мира, где государство и власть что-то значат.
Такого воровства и коррупции при овоще не было! Тварь конченная!
где ты был ? Твоя жена работает на телепомойке Какламойши и плевать вы хотели на Украину !