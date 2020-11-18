Не реагируя на скандалы с мужем Колесником и "слугой народа" Халимоном генпрокурор Венедиктова показывает украинцам, что топ-коррупция никуда не делась, - Соболев. ВИДЕО

Недавно муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник "запустил стартап", на который его супруга "с профессиональной стороны" не прорегировала.

Об этом говорится в видео экс-главы комитета ВР по борьбе с коррупцией Егора Соболева на youtube-канале "Все про єдинорогів", информирует Цензор.НЕТ.

Соболев комментирует расследование журналистки Bihus.info Марии Землянской, которая выяснила, что Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции, получил разовую финансовую помощь на 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.

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"Какая реакция на это генпрокурора? Такая же, как реакция президента. Бездеятельность. И это причина, почему топ-коррупция сохраняется", - уверен он.

Соболев напомнил, что два месяца назад журналисты "Схем" сообщили: Офис Генпрокурора отказал НАБУ в начале производства по факту сообщения о том, что замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон якобы требовал у руководителя агропредприятия взятку в 40 млн грн.

"Что случилось после этого? А ничего. Халимон остался заместителем главы "слуг народа", официальным представителей в Черниговской области. Он сейчас там большинство формирует в областном совете после местных выборов", - отметил Соболев.

По его словам, поддержка Владимира Зеленского на президентских выборах была связана с надеждами украинцев на прекращение коррупционных схем, но они остались.

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"В результате надежды людей сменяются разочарованием. Как видно из последней социологии: снова начинают расти рейтинги политических сил, которые возглавляются старыми коррупционерами. Потому что люди говорят себе: а что, собственно, изменилось - те тоже крали, но хоть что-то делали, какая разница?" - констатирует Соболев.