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Сообщено о подозрении сотруднику СБУ, который сопротивляясь задержанию нанес травмы полицейской, - ГБР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов УСБУ в Закарпатской области в сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что 3 сентября 2020 г. сотрудники полиции подошли к водителю автомобиля Skoda, который нарушил правила дорожного движения, и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Со своей стороны водитель начал все отрицать и пытался покинуть место совершения правонарушения, из-за чего полицейские применяли физическую силу для его задержания. Во время задержания 50-летний работник СБУ активно противодействовал осуществлению патрульными своих служебных обязанностей - толкался, хватал за форменную одежду и части тела, захватил и сжимал шею.

"Своими действиями подозреваемый нанес 26-летней сотруднице полиции закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов. ФОТОрепортаж

1 октября сотрудник СБУ был уволен с занимаемой должности.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Смотрите: Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Що це за херня ??? Якась вільна боротьба , хто б то курва з європейських полісмєнів о тако боровся б з бидлякою ??? В них немає зброі ?
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18.11.2020 21:18
+6
а чего в рукопашную?
инструкция для копов составлена так, что им законнее умереть или стать инвалидом от действий такого аленя, чем потом доказывать правоту применения спецсредств...
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18.11.2020 21:47
+4
остановка без причин транспортных средств
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18.11.2020 21:58
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Правила форума Совет форумчан
вилка в каждой статье КК - очень интересная веСЧ Сообщено о подозрении сотруднику СБУ, который сопротивляясь задержанию нанес травмы полицейской, - ГБР - Цензор.НЕТ 5820
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18.11.2020 21:15 Ответить
Пьяное БЫДЛО Повідомлено про підозру співробітнику СБУ, який, чинячи опір під час затримання, травмував поліцейську, - ДБР - Цензор.НЕТ 8511
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18.11.2020 22:16 Ответить
работник СБУ ? Повідомлено про підозру співробітнику СБУ, який, чинячи опір під час затримання, травмував поліцейську, - ДБР - Цензор.НЕТ 8575
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18.11.2020 22:27 Ответить
Надо проверить этого сотрудника на связи с ,,опзж,, !
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18.11.2020 21:16 Ответить
Що це за херня ??? Якась вільна боротьба , хто б то курва з європейських полісмєнів о тако боровся б з бидлякою ??? В них немає зброі ?
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18.11.2020 21:18 Ответить
один з відділів, один з працівників... ні про що. І чому звільнили, а не в СІЗО згноїли?
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18.11.2020 21:27 Ответить
а чего в рукопашную?
инструкция для копов составлена так, что им законнее умереть или стать инвалидом от действий такого аленя, чем потом доказывать правоту применения спецсредств...
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18.11.2020 21:47 Ответить
не должны менты конторских крутить, так что всё по понятиям. а посмотреть, что полицаи сейчас творят, как они оборзели в хлам, так думаю, что их еще и посадить можно. а полицейские эти, которые сбушника задерживали, так, или иначе, долго в полиции не проработают (не подходят по критерию минимального наличия мозгов)
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18.11.2020 21:50 Ответить
За ментами Аваков, а кто за СБУ? Даже сравнивать нынешнее СБУ с бывшим КГБ смешно.Вы Баканова часто видите или слышите?
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18.11.2020 21:58 Ответить
а он должен каждый день светится???
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18.11.2020 22:10 Ответить
персоналии руководителей к функциям службы никакого отношения не имеют. или вы предлагаете, чтобы Аваков с Бакановым устроили махач, кто победит тот и прав в данной ситуации?
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18.11.2020 22:13 Ответить
Вы слишком молоды, чтобы понять смысл моего комментария и слишком наивно представляете работу силовых ведомств. И про махач. Ставлю на Авакова...
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18.11.2020 22:21 Ответить
В ваши годы многие уже понимают, что, если вы не госслужащий или сотрудник правоохранительных органов, с государством вообще, и с государством Украина в особенности, не нужно пересекаться вообще никак, кроме, возможно, простейших регистрационных действий.
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18.11.2020 22:27 Ответить
Вот с этим согласен на все 100%
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19.11.2020 04:43 Ответить
Регистрационных действий при пересечении границы Украины в виде туриста, посмотреть природу и достопримечательности. Больше в Украине ничего нет. Стадо разрушило всё и с ним лучше контактов не иметь.
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19.11.2020 09:37 Ответить
Понятия в прошлом, уходит с совком. Пьяное быдло это, а не начальн к отд.СБУ!
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19.11.2020 03:29 Ответить
Про Кагарлик всі знають
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18.11.2020 21:52 Ответить
"Повесть о том ак Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем"
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18.11.2020 21:56 Ответить
остановка без причин транспортных средств
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18.11.2020 21:58 Ответить
депутат слуги Куницкий Александр
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18.11.2020 22:00 Ответить
полицейские наркоманы
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18.11.2020 22:02 Ответить
полицейские взяточники
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18.11.2020 22:06 Ответить
Па кльйопп єта тяшькєй на праваахаронцафь нашіхь.
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18.11.2020 23:12 Ответить
Тесть, в Конторе нет взяточников и наркоманов,да? Они только в ментовке?
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19.11.2020 03:32 Ответить
або, або, або..., а в результате уволят с выходным пособием в 1млн.грн, а через месяц восстановят эту быдлятину.
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18.11.2020 23:29 Ответить
10005006# Я вижу реформу МвС,СБУ,всу только в одном: уволить абсолютно весь высший офф,состав! Тогда только что-то изменится.
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19.11.2020 03:36 Ответить
Звідкіля у поліції у пустій коробці струс мозку?
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19.11.2020 05:55 Ответить
Якась дивна зупинка - не на дорозі, а на стоянці.
50 років співробітнику - це вислуги десь років 30, тобто, із тих, які проходили перевірки серйозно, а не на хапок, і таку ситуацію, якщо то була б випадкова зупинка, може розрулити, як опер, без проблем.
Тут 100% не так, як мусора розказують.
Цілком можливо, що конторські десь прищемили хвоста мусорському ОЗУ, а таким чином мусора відреагували.
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19.11.2020 10:28 Ответить
ЗА ТАКОЕ ЕГО НА РАКУХУ ПОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМО !)
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19.11.2020 12:02 Ответить
 
 