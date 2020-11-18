Сообщено о подозрении сотруднику СБУ, который сопротивляясь задержанию нанес травмы полицейской, - ГБР. ВИДЕО
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Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов УСБУ в Закарпатской области в сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что 3 сентября 2020 г. сотрудники полиции подошли к водителю автомобиля Skoda, который нарушил правила дорожного движения, и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Со своей стороны водитель начал все отрицать и пытался покинуть место совершения правонарушения, из-за чего полицейские применяли физическую силу для его задержания. Во время задержания 50-летний работник СБУ активно противодействовал осуществлению патрульными своих служебных обязанностей - толкался, хватал за форменную одежду и части тела, захватил и сжимал шею.
"Своими действиями подозреваемый нанес 26-летней сотруднице полиции закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.
1 октября сотрудник СБУ был уволен с занимаемой должности.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.
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инструкция для копов составлена так, что им законнее умереть или стать инвалидом от действий такого аленя, чем потом доказывать правоту применения спецсредств...
50 років співробітнику - це вислуги десь років 30, тобто, із тих, які проходили перевірки серйозно, а не на хапок, і таку ситуацію, якщо то була б випадкова зупинка, може розрулити, як опер, без проблем.
Тут 100% не так, як мусора розказують.
Цілком можливо, що конторські десь прищемили хвоста мусорському ОЗУ, а таким чином мусора відреагували.