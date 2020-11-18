Государство готово вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство в случае необходимости готово увеличить в два раза количество коек для больных COVID-19, также увеличивается количество коек, оснащенных централизованным кислородом и концентраторами.
Об этом глава государства сообщил в видео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Сейчас существует 50 тыс. коек для заболевших COVID-19. Сегодня мы готовы, в случае необходимости, оперативно увеличить это количество почти в два раза – до 91 тыс. коек", - сказал президент.
Говоря об обеспеченности койками с кислородом, Зеленский отметил, что за прошлую неделю добавлено 5 тыс. коек с централизованным кислородом и концентраторами. "В планах на эту неделю еще несколько тысяч коек с кислородом. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы и дополнительные койки, и кислородом никому не понадобился, но государство готово к любому сложному сценарию", - подчеркнул он.
Президент также напомнил, что дополнительно выделено почти 9 млрд грн для борьбы с COVID-19. "Это закупка экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи, обеспечение кислородом коек в стационарах всех регионов, приобретение необходимого лабораторного оборудования. Соответствующее решение вчера поддержал парламент", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
я просто в ауе..
Дорослішай вже. Час настав.
"я просто в ауе.."
а в следующий раз выберите Губку Боба
Дивовижна у нас країна, де головний санлікар розповідає про стан економіки, міністр охорони здоров'я не знає, як заключити декларацію з сімейним лікарем, а президент взагалі Зеленський, волає про якісь ліжка !!
Herman Aksom@eternalrailway 21 ч
Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.
Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
1. «За 1 млрд.грн. - 300 млн. тестов» - ОПУ-1;
2. «За 1 млрд.грн. - 3 млн. тестов» - ОПУ-2;
3. «За 1 млрд.грн. - 6 млн. тестов» - ШМЫГАЛЬ;
4. «За 7 млрд.грн. - 40 млн. тестов» - ЛЯШКО;
5. «За 120 млрд.грн. - 40 млн. тестов» - СТЕПАНОВ.
И второй вопрос: ЗАЧЕМ, ВООБЩЕ, УКРАИНЕ ПОКУПАТЬ ДОПОЛН. МИЛЛИОНЫ ТЕСТОВ, ЕСЛИ ЕЩЁ 22.03 ИЗ КИТАЯ БЫЛИ ПРИВЕЗЕНЫ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАРАНТОМ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПЛР) ТЕСТОВ», КОТОРЫХ, ПРИ НЫНЕШНИХ ТЕМПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ НАМ ХВАТИТ ЕЩЁ НА 7-10 МЕСЯЦЕВ? - ЗЕЛЕНСКИЙ, 20.03.
ОПУ-1 (в конце) - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR25BTPsEj621wAic_R3vYU0YCEDUlUIqG89JOxxwboxt5J-QYqvlntBL-4
ОПУ-2 - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR25BTPsEj621wAic_R3vYU0YCEDUlUIqG89JOxxwboxt5J-QYqvlntBL-4
ШМЫГАЛЬ - https://biz.censor.net/n3231814
ЛЯШКО - https://biz.censor.net/n3231390
СТЕПАНОВ - https://4studio.com.ua/novyny/********-ne-provodytyme-masove-testuvannya-na-covid-19-bo-tse-zanadto-dorogo-stepanov/?fbclid=IwAR2V-LoDX-********************************-ZzlyiHTI7Ko7lr2s
ЗЕЛЕНСКИЙ - https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-********-shodo-protidiyi-poshirennyu-k-60237